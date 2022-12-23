МЮНЦЕР, ТОМАС Мюнцер (нем. Muntzer), Томас (ок. 1489, Штольберг — 27.05.1525, Мюльхаузен) — протестантский теолог, проповедник, участник Крестьянской войны 1524—1525.

Мюнцер ( нем. Muntzer) , Томас (ок. 1489, Штольберг — 27.05.1525, Мюльхаузен) — протестантский теолог, проповедник, участник Крестьянской войны 1524—1525. Вырос в Кведлинбурге, учился в университетах в Лейпциге и Франкфурте-на-Одере, с 1514 был священником в церкви Св. Михаила в Браун­швейге, вскоре также получил должность школьного учителя в одном из монастырей около Ашерслебена. В 1517—1519 неоднократно встречался с М. Лютером в Виттенберге, возможно, участвовал Лейпцигском диспуте 1519 между реформаторами и Иоганном Экком. В 1520 проповедовал в Цвиккау и вскоре получил там должность священника, но уже в 1521 был изгнан из-за конфликта с католическим духовенством и разногласий со сторонниками Лютера. В Богемии составил «Пражский манифест» (1521), вскоре был выслан из Праги за религиозные убеждения. В 1523—1524 — пастор в Альштедте (Саксония), женился на бывшей монахине, основал типографию, совершал богослужения на немецком языке; покинул город под давлением протестантских князей. В 1525 — пастор в Мюльхаузене (Тюрингия), во время Крестьянской войны 1524—1525 вместе с бывшим монахом Генрихом Пфайфером поддержал восставших крестьян Тюрингии. После поражения восставших в битве при Франкенхаузене был схвачен, подвергнут пыткам и обезглавлен в Мюльхаузене.

Первоначально М. был последователем Лютера, но разочаровался в его идеях из-за своей приверженности мистицизму и апокалиптизму. В отличие от Лютера, М. придерживался мнения о двух видах Слова Божьего — внешнем (verbum externum) и внутреннем (verbum internum). Правильное понимание «внешнего Слова» (Библии) возможно только через «внутреннее Слово» (личный духовный опыт), которое возникает в душе человека под воздействием Бога и порождает веру. Развивая эту мысль, М. утверждал, что «внутреннее Слово» не нуждается в подкреплении извне, в том числе от Священного Писания. Таким образом, толкование Писания доступно только про­светленным людям, обладающим духовным опытом и верой. Важность религиозного переживания для М. повлияла на его учение о крещении как внешнем знаке внутреннего обращения человека к Богу, поэтому крестить можно только взрослых, сознательно верующих людей.

Толкование библейских текстов укрепило убеждение М. в необходимости социального переустройства, что также расходилось с идеями Лютера. Опираясь на Книгу пророка Даниила, М. отождествлял свое время с эпохой «пятого царства», которое создано из железа, поскольку угнетает бедных. Вера в близкий конец владычества грешников и безбожников, предсказанный в Писании, привела М. к мысли о необходимости изменений в обществе, в том числе с применением силы. Поэтому М. стал активным участником Крестьянской войны, что вызвало негодование Лютера. Идеи М. оказали влияние на радикальных реформаторов (см. также Мюнстерская коммуна ).

Лит. : Смирин М. М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая крестьянская война. М., 1947; Meusel A. Thomas Muntzer und seine Zeit. Mit einer Auswahl der Dokumente des großen deutschen Bauernkrieges. Berlin, 1952; Vogler G. Thomas Muntzer und die Gesellschaft seiner Zeit. Muhlhausen, 2003; Goertz H.-J. Thomas Muntzer. Revolutionar am Ende der Zeiten. Eine Biografie. Munchen, 2015; Siegfried B., Vogler G. Thomas Muntzer: Neu Ordnung machen in der Welt. Gutersloh, 2016. Д. И. Вебер.