МЮНЦЕР ТОМАС

МЮНЦЕР ТОМАС - немецкий про­по­вед­ник, бо­го­слов, идео­лог народного те­че­ния в Ре­фор­ма­ции .

По не­ко­то­рым дан­ным, из се­мьи обед­нев­ше­го ре­мес­лен­ни­ка. С осе­ни 1506 обу­чал­ся на ф-те сво­бод­ных ис­кусств в Лейп­ци­ге, с 1512 – в но­во­об­ра­зо­ван­ном Франк­фурт­ском ун-те (Ви­ад­ри­на; по­лу­чил сте­пе­ни ма­ги­ст­ра сво­бод­ных ис­кусств и ба­ка­лав­ра тео­ло­гии, но не­яс­но, в ка­ком ун-те).

Около 1514 ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки, слу­жил ка­пел­ла­ном в жен­ском монастыре Фро­зе (близ Ашерс­ле­бе­на) и од­но­вре­мен­но в г. Бра­ун­швайг.

Ве­ро­ят­но, в Бра­ун­швай­ге всту­пил в мис­тическое Биб­лей­ское общество, сфор­ми­ро­ван­ное под влия­ни­ем дви­же­ния Devotio moderna и вы­сту­пав­шее за об­нов­ле­ние Церк­ви.

В 1516–18 жил в Бра­ун­швай­ге и Вит­тен­бер­ге, где по­зна­ко­мил­ся с М. Лю­те­ром, под­дер­жал его кри­ти­ку вер­хов­но­го ав­то­ри­те­та па­пы Рим­ско­го , а так­же по­пыт­ку реа­би­ли­ти­ро­вать праж­ско­го ре­фор­ма­то­ра Я. Гу­са . По­сле крат­ко­го пре­бы­ва­ния в цис­тер­ци­ан­ском монастыре близ г. Вай­сен­фельс, где М. изу­чал тру­ды от­цов Церк­ви (главным образом Ав­гу­сти­на Блаженного), в 1520 от­клик­нул­ся на при­гла­ше­ние за­нять ме­сто го­род­ско­го свя­щен­ни­ка в Цвик­кау.

Под влия­ни­ем дей­ст­во­вав­ших в Цвик­кау мис­тических об­ществ М. ото­шёл от лю­те­ров­ско­го по­ни­ма­ния Ре­фор­ма­ции и на­чал вы­сту­пать за «пол­ное очи­ще­ние хри­сти­ан­ско­го ми­ра».

В про­по­ве­дях про­яв­лял се­бя как эк­заль­ти­ро­ван­ный ора­тор, склон­ный к про­ро­че­ским тол­ко­ва­ни­ям.

Ак­тив­ная кри­ти­ка М. цер­ков­но­го и му­ни­ци­паль­но­го уст­рой­ст­ва Цвик­кау, а так­же его не­пре­клон­ность в дог­ма­тических во­про­сах при­ве­ли к то­му, что он был от­стра­нён от долж­но­сти свя­щен­ни­ка и в апреле 1521 по­ки­нул го­род.

По­сле ко­рот­ко­го пре­бы­ва­ния в го­ро­дах Жа­тец (цен­тре чешского ре­лигиозного дви­же­ния та­бо­ри­тов) и Яхи­мов М. на­пра­вил­ся в Пра­гу. Там он опуб­ли­ко­вал на чешском, латинском и немецком язы­ках «Праж­ское воззвание», в ко­то­ром из­ло­жил ряд по­ло­же­ний сво­ей кон­цеп­ции.

Вер­нул­ся в Гер­ма­нию, жил в г. Норд­хау­зен, от­ку­да был из­гнан в сентябре 1522.

Вес­ной 1523 обос­но­вал­ся в г. Алль­штедт и же­нил­ся на бывшей мо­на­хи­не От­ти­лии фон Гер­сен. В Алль­штед­те бы­ли на­пи­са­ны главные бо­го­слов­ские и пуб­ли­ци­стические трак­та­ты М.: «Ра­зо­бла­че­ние лож­ной ве­ры», «Про­по­ведь пе­ред князь­я­ми» (оба 1524) и др.

Там же М. про­вёл ли­тур­гическую ре­фор­му: соз­дал и от­ком­мен­ти­ро­вал для воз­глав­ляе­мой им об­щи­ны осо­бые не­мец­коя­зыч­ные чи­ны латинской мес­сы и других бо­го­слу­же­ний, не по­ры­вая при этом с тра­ди­ци­ей гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла. Со­дер­жа­тель­ность, по­нят­ность и со­уча­стие ми­рян М. счи­тал главным сред­ст­ва­ми в борь­бе про­тив кон­цен­тра­ции ис­клю­чи­тель­но на внеш­ней фор­ме бо­го­слу­жеб­но­го об­ря­да.

В этот пе­ри­од про­изо­шёл окон­чат. раз­рыв М. с лю­те­ров­ской Ре­фор­ма­ци­ей: в 1524 он опуб­ли­ко­вал «Про­тес­та­цию», в ко­то­рой рез­ко кри­ти­ко­вал взгля­ды М. Лю­те­ра (прин­ци­пи­аль­ное про­ти­во­пос­тав­ле­ние ве­ры и дел, бе­зо­го­во­роч­ное от­ри­ца­ние чис­ти­ли­ща, прак­ти­ку кре­ще­ния мла­ден­цев, ком­про­мис­сы и по­лу­ме­ры в де­ле ра­ди­каль­но­го обнов­ле­ния жиз­ни об­ще­ст­ва и хри­сти­ан­ской Церк­ви и др.).

В от­вет­ном трак­та­те «Про­тив не­бес­ных про­ро­ков» (1524) Лю­тер на­звал сто­рон­ни­ков М. на­ру­ши­те­ля­ми зем­ско­го ми­ра и при­звал кня­зей ос­те­ре­гать­ся их «мя­теж­но­го ду­ха».

В ос­но­ве бо­го­слов­ско-по­ли­тических взгля­дов М. ле­жа­ла убе­ж­дён­ность в при­бли­же­нии апо­ка­лип­тического «кон­ца вре­мён» и вы­те­каю­щий от­сю­да им­пе­ра­тив до­стой­но­го ду­хов­но-нрав­ст­вен­но­го пре­ду­го­тов­ле­ния.

Суть ве­ры М. ви­дел в во­ле­вом со­еди­не­нии че­ло­ве­ка со Хри­стом в Свя­том Ду­хе.

Спи­ри­туа­ли­стический ук­лон бо­го­сло­вия М. объ­яс­ня­ет так­же жё­ст­кое от­де­ле­ние «бу­к­вы» от «ду­ха» в ин­тер­пре­та­ции Свя­щен­но­го Пи­са­ния: бо­же­ст­вен­ная ис­ти­на мо­жет от­крыть­ся че­ло­ве­ку лишь че­рез внут­рен­нее от­кро­ве­ние, т. е. че­рез мис­тич. опыт и ду­хов­ное пре­об­ра­же­ние.

Тре­буе­мое для спа­се­ния упо­доб­ле­ние Хри­сту воз­мож­но лишь че­рез пе­ре­жи­ва­ние бо­го­ос­тав­лен­но­сти и очи­сти­тель­ные стра­да­ния, ибо, по мне­нию М., кре­ст­ная Жерт­ва Сы­на Бо­жия во­все не ис­клю­ча­ет не­об­хо­ди­мо­сти лич­но­го под­ви­га ка­ж­до­го хри­стиа­ни­на для ис­ку­п­ле­ния собственных гре­хов.

На этом ос­но­ва­нии М. до­пус­кал су­ще­ст­во­ва­ние ог­ня чис­ти­ли­ща для тех, кто не хо­тел стра­дать ра­ди Хри­ста и со Хри­стом при жиз­ни.

Он счи­тал, что об­щи­на ис­тин­но ве­рую­щих не долж­на при­зна­вать ни­ка­кой вла­сти, кро­ме вла­сти Свя­то­го Ду­ха, по­это­му в де­ле об­ществ. пре­об­ра­зо­ва­ния в це­лях от­де­ле­ния из­бран­ных от без­бож­ных и вос­ста­нов­ле­ния на­ру­шен­но­го гре­хом бо­же­ст­вен­но­го по­ряд­ка впол­не мо­гут быть оп­рав­да­ны ре­во­люционные ме­ры.

Сво­их сто­рон­ни­ков М. ви­дел из­бран­ни­ка­ми Свя­то­го Ду­ха, а се­бя на­зы­вал но­вым про­ро­ком Да­нии­лом.

По­сле раз­гро­ма вес­ной 1524 ка­пел­лы Бо­го­ро­ди­цы в Алль­штед­те М. до­бил­ся встре­чи с гер­цо­гом Ио­ган­ном, бра­том сак­сон­ско­го кур­фюр­ста Фрид­ри­ха Муд­ро­го, и за­чи­тал пе­ред ним «Кня­же­скую про­по­ведь», при­зы­вав­шую свет­скую власть от­сту­пить пе­ред при­бли­жаю­щим­ся цар­ст­вом Свя­то­го Ду­ха.

Не най­дя кня­же­ской под­держ­ки, М. пе­ре­ехал в г. Мюль­хау­зен, где в феврале 1525 ор­га­ни­зо­вал свер­же­ние гор. со­ве­та и ос­но­вал об­щи­ну «из­бран­ных во Хри­сте».

В хо­де Кре­сть­ян­ской вой­ны 1524–26 он ини­ции­ро­вал вы­сту­п­ле­ния кре­сть­ян в го­ро­дах Вальд­схут и Кен­цин­ген.

В сре­де сто­рон­ни­ков М. бы­ло со­став­ле­но «Ста­тей­ное пись­мо» – наи­бо­лее ра­ди­каль­ная про­грам­ма дей­ст­вий вос­став­ших. От­ряд М. 15.5.1525 был ок­ру­жён объ­е­ди­нён­ны­ми кня­же­ски­ми вой­ска­ми близ г. Фран­кен­хау­зен.

Сам М. бе­жал, но был схва­чен и по­сле дол­гих пы­ток в Хельд­рун­ге­не дос­тав­лен в Мюль­хау­зен и каз­нён.

Идеи М. ока­за­ли влия­ние на часть ана­бап­ти­стов и не­ко­то­рые другие ра­ди­каль­ные те­че­ния Ре­фор­ма­ции.