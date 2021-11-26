МИССИОНЕРСТВО
МИССИОНЕРСТВО - распространение религиозного вероучения среди людей, его не исповедующих; в современной миссиологии (богословии миссии) - осознание и реализация роли и задач религигиозных общин в жизни государства и общества.
Термин «миссионерство» (латинское votum missionis) в значении распространения христианства впервые введён в XVI веке И. Лойолой. Миссионерство присуще в основном мировым религиям (христианство, буддизм, ислам). Организация, стратегия и богословие миссионерства наиболее развиты в христианстве.
Миссионерство в христианстве. Христианское понимание миссии основано на призыве Иисуса Христа, обращённом к Его непосредственным ученикам - апостолам, а вслед за ними и ко всем христианам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа…» (Мф. 28:19; ср.: Мк. 16:15).
Миссионерство в неразделённой Церкви. Ранняя Церковь не имела оформленного института миссионерства, однако уже в Новом Завете описаны первые миссионерские служения - апостолов и «благовестников». Особое значение имела проповедь апостола Павла, более всего способствовавшая становлению христианства как религии, обращённой ко всем народам. Символом универсальности Церкви явилось событие Пятидесятницы, когда Дух Святой, сошедший на апостолов, даровал им способность говорить «о великих делах Божиих» на языках разных народов (Деяние 2:1-11). Трудами апостолов и последующих миссионеров христианство уже в I веке распространилось по всему Средиземноморью, а к IV веку - на всей территории Римской империи и в некоторых странах за её пределами: в Закавказье, северо-восточной Африке; крупные христианские общины существовали в Месопотамии, Персии, возможно, в Индии. Важную роль в проповеди Евангелия играли купцы, а также христиане, оказавшиеся на чужих территориях в качестве пленных или изгнанников. Позднее, в период существования христианства как официальной религии Римской империи, византийские императоры организовывали посольства к абхазам, готам, нубийцам и другим народам, имевшие целью, помимо прочего, проповедь христианства. Успех миссионерства был обусловлен авторитетом и могуществом империи. Распространение христианства при поддержке государства продолжалось до середины VII века, пока мощь Византии не была подорвана военными поражениями от арабов и булгар, а также глубоким экономическим кризисом.
В Западной Европе в V веке святой Патрик и его преемники распространили христианство в Ирландии, затем настоящий прорыв в деле обращения варварских народов совершили ирландские миссионеры святые Колумба, Айдан, Колумбан и другие, положив начало традиции индивидуального миссионерства. В VI-VII веках усилиями ирландских и итальянских миссионеров были обращены в христианство англосаксонские племена Британии. С VIII века ирландские, англосаксонские и франкские проповедники (Виллиброрд, Бонифаций, Ансгарий и др.) начали распространение Евангелия среди саксов и других племён Северной и Центральной Германии, а также Скандинавии. Завоевательная политика императора Карла I Великого и его преемников предусматривала жёсткие методы христианизации варваров: активная проповедь сопровождалась военными акциями. В X-XI веках христианство утвердилось среди венгров и части западно-славянских племён.
В VIII веке в Византии появился тип миссионера-одиночки, каковым был святой Стефан Сурожский, проповедовавший среди завоевавших Крым хазар, и др. Тогда же началась христианизация славян, расселившихся на Балканах. Как и на Западе, деятельность отдельных византийских миссионеров порой дополнялась принудительной христианизацией, например при обращении Болгарии. К числу крупнейших достижений византийского миссионерства относится деятельность в IX веке святых Кирилла и Мефодия (результатом которой стало появление славянской письменности), а также Крещение Руси в X веке.
Миссионерство в католицизме. На Западе после завершения христианизации Западной и Центральной Европы (обращение в XII-XIV веках балтских племён) практика «внешнего» миссионерства на несколько столетий почти прекратилась. Отдельные попытки распространения христианства среди мусульман (Франциск Ассизский, Р. Луллий), народов Центральной Азии (миссии И. де Плано Карпини и В. Рубрука), Китая (Дж. Монтекорвино) не принесли больших результатов. Новый подъём миссионерства пришёлся на эпоху Великих географических открытий. Ведущую роль в католическом миссионерстве играли монахи - представители нищенствующих орденов (францисканцы, доминиканцы, капуцины, кармелиты и др.) и иезуиты. Так, в Индостане появились миссии португальских францисканцев (1498 год), иезуитов (1542 год), кармелитов, итальянских капуцинов (1773 год). В Китае в начале 1580-х годов была организована постоянная миссия иезуитов под руководством М. Риччи. Миссия иезуитов (Ф. Ксавье и его последователи) достигла определённых успехов в Японии. Католические миссионеры энергично действовали на Ближнем Востоке, в Африке. В Америке первая миссия была учреждена на Антильских островах во время второго путешествия Х. Колумба (1493-1496 годы). В Мексике в 1529 году францисканцы заявляли, что ими обращено ко Христу 200 тысяч индейцев. В Канаде с середине XVII века активно действовали иезуиты. В Парагвае в результате миссионерской деятельности возникло государство Иезуитов1610-1767 годов. Координировать усилия по распространению католицизма была призвана римская Конгрегация пропаганды веры, учреждённая в 1622 году папой Римским Григорием XV (с 1988 года Конгрегация евангелизации народов). В XVIII веке в связи с антиклерикальной политикой многих европейских государств католическая миссионерская активность снизилась. Её новый подъём начался в XIX веке с проповеди католицизма в Африке. Возник ряд новых миссионерских обществ и монашеских орденов (Конгрегация Святого Духа, «Белые отцы» и др.). Наряду с евангелизацией католические миссионеры большое внимание уделяли благотворительной и образовательной деятельности. Принципы современного католического миссионерства сформулированы в декрете II Ватиканского собора «Ad Gentes divinitus» (07.12.1965 года), подчеркнувшем необходимость понимания своеобразия различных народов и культур для успеха миссионерства.
Миссионерство в протестантизме. В различных протестантских церквах организованное миссионерство получило широкое развитие с XVIII века, когда были основаны англиканское Общество пропаганды Евангелия (1701 год), Миссия общества братьев общинной жизни (Моравских братьев) (1732 год), методистское (1786 год) и баптистское (1792 год) миссионерские общества. В XIX веке широкое распространение получили внеденоминационные миссионерские организации: Лондонское миссионерское об-во (1795 год), Меланезийская миссия (1846 год), Университетская миссия в Центральную Африку (1859 год) и др. Активное участие в миссионерстве принимали многочисленные библейские общества. Протестантские миссионеры добились значительных успехов в Африке, Северной Америке, Австралии и Океании, в XX веке - в ряде стран Латинской Америки и Азии.
Миссионерство в Русской церкви. В X-XV веках было представлено отдельными подвижниками, постепенно распространявшими евангельское благовестие из центральных районов Руси в Заволжье, на Русский Север и в Предуралье (преподобный Авраамий Ростовский, преподобномученик Кукша Печерский, просветитель вятичей, святитель Стефан Пермский, просветитель зырян, и др.). Успеху миссии служили основанные ими монастыри. После присоединения в XVI веке к Русскому государству Казанского, Астраханского и Сибирского ханств, Ногайской орды в его состав оказались включены многие мусульманские и языческие народы. В связи с этим возникла необходимость организации миссионерских экспедиций и специальных структур с просветительскими и образовательными задачами. Большое значение для распространения православия в Поволжье имела в середине XVI века деятельность епископа Казанского святителя Гурия (Руготина); в 1731-1764 годах миссионерской деятельностью среди языческих и мусульманских народов Российской империи централизованно занималась Комиссия (с 1740 года Контора) новокрещенских дел. Особые успехи были достигнуты в деле обращения в православие сибирских народов. Значим опыт Аляскинской (Кадьякской) миссии (1794-1837 годы) в Русской Америке, которую осуществляли иноки Валаамского монастыря. Их миссионерский труд продолжил, почти единолично, «апостол русской Америки» архиеп. Иннокентий (Попов-Вениаминов), впоследствии митрополит Московский. Были открыты православные духовные миссии для многих языческих народов: Алтайская, Киргизская, Иркутская, Забайкальская, Камчатская, Обдорская, Сургутская, Енисейская, Якутская. Русские миссионеры проповедовали и вне России. В 1713 году создана Российская духовная миссия в Китае, которая первоначально имела также функции дипломатического представительства России в Китае, а с 1863 года занималась исключительно миссионерской деятельностью. В 1870 году была образована православная миссия в Японии, основателем которой стал иеромонах (с 1880 года епископ) Николай (Касаткин), и в 1895 году - Американская миссия под управлением Николая (Зиорова), епископа Алеутского и Аляскинского. В связи с присоединением к православию части ассирийцев-несториан в 1898 году была создана Урмийская миссия (прекратила существование в 1946 году). В XIX - начале XX веков десятки народов Российской империи получили от миссионеров письменность, школы, храмы, книжную культуру на родном языке. В этот же период развивалось «внутреннее» противосектантское миссионерство. Для руководства миссионерской деятельностью было создано Миссионерское общество для содействия распространению христианства между язычниками (1865 год, в 1870 году переименовано в Православное миссионерское общество). В 1897-1917 годах прошло 5 общероссийских и значительное число епархиальных миссионерских съездов. В начале XX века издавалось более 30 миссионерских периодических изданий. В 1913 году при Синоде был создан Миссионерский совет (действовал до 1918 года и в 1945-1949 годах). После 1917 года открытая миссионерская деятельность РПЦ была пресечена, ныне её возрождение проходит в координации с Синодальным миссионерским отделом, созданным в 1995 году.
Миссиология. Хотя миссионерское распространение христианства приобрело организованные формы уже в раннее Новое время, богословие миссии сформировалось только в XX веке. Миссионерство использует разные формы свидетельства о Христе: керигму (проповедь), кинонию (общение), мартирию (мученичество как свидетельство), диаконию (социальное служение) и литургию. В современном миссионерстве широко используется термин «инкультурация», появившийся в 1960-1970-е годы у иезуитов, а позднее принятый и в протестантской среде, обозначающий диалог между верой и культурой, творческое и динамическое взаимоотношения между христианским благовестием и культурами народов, в которых оно провозглашается.
В XIX веке появилось понимание необходимости сотрудничества в миссионерстве различных христианских конфессий, которое стало реализовываться в деятельности библейских обществ, в молодёжных движениях и др. Возникшее в начале XX века понятие экуменизм трактовалось как сотрудничество в деле всемирной христианской миссии и вошло в широкое употребление после Всемирной миссионерской конференции в Эдинбурге (1910 год). В 1921 году создан Международный миссионерский совет, который в 1961 году вошёл в состав Всемирного совета церквей. Современная стратегия миссии предполагает отказ от прозелитизма.
Миссионерство в других религиях. В буддизме с III века до н. э. проповедь учения нередко осуществлялась странствующими монахами. Развитым миссионерством характеризуется ислам, в котором миссионерство понимается как исламский призыв (дава), начатый пророком Мухаммедом и имеющий целью распространение ислама и знаний о нём среди иноверцев и мусульман. Мусульманское миссионерство ведётся в мечетях, медресе, в Новейшее время - также через прессу, Интернет и международные организации (Организация исламского сотрудничества, Лига исламского мира, Исламский совет Европы) при поддержке мусульманских фондов. Наряду с регионами традиционного распространения ислама мусульманское миссионерство присутствует в США и Западной Европе. Миссионерство свойственно и ряду отколовшихся от ислама движений, прежде всего исмаилитам, создавшим для пропаганды своего вероучения централизованную сеть проповедников (даи). Активной проповедью своих учений занимаются представители новых религиозных движений.