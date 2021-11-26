МЕННОНИТЫ

Меннониты — последователи протестантского учения (меннонитства), возникшего как одна из ветвей движения анабаптистов . Название происходит от имени Менно Симонса (1496—1561), католического священника из Фризии, в 1536 снявшего с себя сан и примкнувшего к анабаптистам. Стремясь отмежеваться от анабаптистов-спиритуалистов (апокалиптиков), подвергавшихся жестоким гонениям во всех странах Зап. Европы (особенно после попытки установления ими в 1534—1535 теократического режима в Мюнстере), Симонс провозгласил в числе основных принципов своего учения (наряду с воспринятыми от более ранних анабаптистов идеями сознательного крещения и самостоятельности отдельных общин) отказ от любого насилия и участия в государственном управлении. К XIX в. учение Симонса постепенно приняла большая часть анабаптистских общин (кроме нидерландских, сохранивших наименование Doopsgezinden — «сознательно принимающие крещение»). Несмотря на продолжавшиеся преследования со стороны властей, в 1540—1550-х движение М. распространилось в Нидерландах, Сев. Германии, Рейнской области, Швейцарии. В XVII в. М. получили возможность исповедовать свою веру на большей части территории Германии при условии отказа от прозелитизма. В конце XVII в. от М. отделилось возникшее в Эльзасе движение амишей (его члены в XVIII—XIX вв. переехали в Сев. Америку). Со 2-й половины XVII в. началась эмиграция М. в Сев. Америку. В связи с продолжительными гонениями и запретом на проповедь общины М. быстро приобрели замкнутый характер. В Нидерландах М. активно и успешно занимались торговлей и промышленностью, играли заметную роль в культурной жизни; в других странах они жили главным образом в сельскохозяйственных колониях, часто добиваясь высокого благосостояния. В большинстве стран Европы вплоть до XIX в. М. подвергались разного рода репрессиям из-за их требований полной свободы вероисповедания и непризнания многих форм взаимодействия с государственными структурами (отказ от военной службы, принесения любой присяги и т. д.). Это способствовало их дальнейшей эмиграции в Америку и в Российскую империю (с 1780-х). С XIX в. М. занимаются миссионерской деятельностью в Азии, Африке и Латинской Америке. В XX в. М. создавали средние и высшие учебные заведения, принимали активное участие в пацифистском движении, способствовали распространению альтернативной гражданской службы. М. не имеют единого доктринального стандарта, их общины автономны и могут довольно сильно различаться по вероучению. Международное сотрудничество меннонитских организаций активизировалось в рамках Всемирной конференции М. (с 1925). Численность М. в мире — около 1,5 млн человек (на 2018), больше всего — в США (около 495 тыс. человек); в РФ — около 3 тыс. человек.

Лит. : The Mennonite encyclopedia / Ed. H. S. Bender, C. H. Smith. 4 vol. Hillsboro, 1955—1959; Ипатов А. Н. Меннониты. М., 1978; Соколовский С. В. Меннониты Алтая: история, демография, ономастика. М., 1996; Горбенко А. И. Меннониты // Православная энциклопедия. Т. 44. М., 2016. С. 701—715. С. Г. Мереминский.