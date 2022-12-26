МЕЛАНХТОН , ФИ­ЛИПП

Меланхтон ( нем . Melanchthon) , Фи­липп (16.02.1497, Бреттен — 19.04.1560, Виттенберг) — немецкий гуманист, теолог и педагог, один из крупнейших деятелей Реформации , сподвижник Мартина Лютера . «Меланхтон» — греческий перевод настоящей фамилии Шварцердт («черная земля»). Родился в обеспеченной семье оружейника курфюрста Пфальца. Дед по материнской линии был бургомистром в городке Бреттен, в котором М. провел детские годы. Благодаря заботам деда, ему с детства прививалась любовь к наукам и латинскому языку. Неординарный ум М. высоко оценили учителя латинской школы, в которой он учился в 1508—1509, а также его родственник со стороны матери — известный гуманист Иоганн Рейхлин. В 12 лет поступил в Гейдельбергский университет, позднее — в Тюбингенский, изучал предметы квадривиума и древние языки.

В 1518 М. получил место профессора греческого языка в университете Виттенберга. Несмотря на невысокий рост и тонкий голос М., его ораторские способности произвели большое впечатление на городских интеллектуалов, в том числе на Лютера, который особо отметил его первое выступление в университете. В 1519 Лютер пригласил М. сопровождать его на Лейпцигский диспут. С этого времени М. систематизировал протестантскую догматику, что привело к публикации трактата «Общие принципы теологии» («Loci communes rerum theologicarum», 1521). В 1520-е М. превратился в одного из главных единомышленников Лютера. Принимал участие в важнейших конфессиональных диспутах: в 1529 — в роли советника Саксонского курфюрста на рейхстаге в Шпейере, в 1530 — как глава делегации Виттенберга на Марбургском диспуте.

М. — один из главных авторов важнейших вероисповедальных документов лютеранства . Активно участвовал в разработке Торгауских статей о вере, готовил текст Аугсбургского вероисповедания и Виттенбергского соглашения. В 1537 на собрании князей Шмалькальденского союза представил сочинение «О власти и первенстве папы» («Tractatus de Potestate et Primatu Papae»), которое в дальнейшем вошло в Книгу Согласия (1580). После смерти Лютера в 1546 М. стал главным теоретиком протестантизма. Он не принял Аугсбургский интерим 1548, однако активно поддерживал поиски религиозного компромисса. Религиозные взгляды М. по ряду вопросов принципиально отличались от взглядов Лютера, в том числе относительно спасения и евхаристии.

Широкая педагогическая деятельность принесла М. славу «учителя Германии». Разработал устав для протестантских университетов, был организатором школьного образования, автором учебников.Многолетняя религиозная борьба, которую М. всегда воспринимал близко к сердцу, сильно подорвала его здоровье. М. умер от простуды в возрасте 63 лет в окружении семьи и друзей.

Многолетняя религиозная борьба, которую М. всегда воспринимал близко к сердцу, сильно подорвала его здоровье. М. умер от простуды в возрасте 63 лет в окружении семьи и друзей.

Соч. : Melanchthons Briefwechsel. Kritische und kommentierte Gesamtausgabe / Hrsg. H. Scheible, Ch. Mundhenk. Stuttgart, 1977; Melanchthon deutsch / Hrsg. M. Beyer, S. Rhein, G. Wartenberg. 4 Bde. Leipzig, 1997—2012; Аугсбургское вероисповедание (1530) // Лютер М. О свободе христианина. Уфа, 2013. С. 117—157.

Лит .: Birnstein U. Der Humanist. Was Philipp Melanchthon Europa lehrte. Berlin, 2010; Melanchthon und die Reformierte Tradition / Hrsg. A. J. Beck. Gottingen, 2016. А. В. Лазарева.