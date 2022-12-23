ЛЮТЕР, МАРТИН Лютер (нем. Luther), Мартин (10.11.1483, Айслебен, Саксония — 18.02.1546, там же) — немецкий богослов, проповедник, один из лидеров Реформации, основатель лютеранства.

Лютер ( нем. Luther) , Мартин (10.11.1483, Айслебен, Саксония — 18.02.1546, там же) — немецкий богослов, проповедник, один из лидеров Реформации , основатель лютеранства . Родился в семье состоятельных горожан, окончил Эрфуртский университет (степень магистра искусств, 1505), под влиянием последователей «Нового благочестия» (Devotio moderna) вступил в монастырь августинцев-эремитов в Эрфурте. После принесения монашеских обетов (1506) преподавал в монастырской школе и одновременно изучал теологию в Эрфурте, затем в Виттенберге, где в 1512 получил степень доктора теологии. Завоевал известность преподаванием и чтением церковных проповедей, в которых развивал учение об оправдании верой, опираясь на послания апостола Павла в интерпретации св. Августина. Отказ Л. от схоластики, закрепленный тезисами «Диспут против схоластической теологии» (1517), вызывал конфликт с большинством университетских богословов. Отрицая пользу индульгенций, Л. послал германским епископам тезисы «Диспут для прояснения действенности индульгенций» (так называемые 95 тезисов; считается, что 30 октября 1517 они были вывешены на дверях Замковой церкви в Виттенберге), получившие широкую огласку: Л. поставил под сомнение церковную власть папы Римского; его поддержали сторонники реформ, которые критиковали упадок духовной и нравственной жизни в церкви, злоупотребления церковников; прелаты и теологи обвинили Л. в пропаганде ереси.

В 1518 Л. вызвали для разбирательства в Рим, но он, опираясь на поддержку курфюрста Саксонии Фридриха III Мудрого , отказался предстать перед папской курией. После спора Л. с папским легатом кардиналом Фомой Каэтаном папа Лев X издал декреталию об индульгенциях (9 ноября 1518). В 1519 на Лейпцигском диспуте Л. отверг вероучительный и судебный авторитет папы и провозгласил Писание единственным источником истины. В полемике с католическими теологами Л. противопоставлял себя папскому престолу, выступал за реформирование вероучения и церковного строя в соответствии с «евангельским учением», которое изложил в программных трактатах «К христианскому дворянству немецкой нации об улучшении христианского состояния», «О вавилонском пленении церкви», «О свободе христианина» (1520). В 1520 папа Римский осудил взгляды Л. как еретические, но тот публично сжег папскую буллу и окончательно порвал с католичеством (в 1521 был отлучен от церкви). Во время переговоров с князьями и прелатами на Вормсском рейхстаге Л. отверг авторитет церкви в пользу реформированного христианства, после чего император Карл V объявил его сторонников еретиками и поставил их вне закона ( Вормсский эдикт 26 мая 1521).

Получив убежище в замке Вартбург, Л. занимался литературными трудами: изложил свое учение в постиллах (образцовых проповедях на Новый Завет), перевел на немецкий язык Новый Завет (1522) и Ветхий Завет (перевод завершен в 1534). С 1522 жил в Виттенберге, руководил церковной реформой, проповедовал, преподавал в университете; после женитьбы на бывшей монахине Катарине фон Боре (1525) вместе с семьей и друзьями разместился в упраздненном августинском монастыре. Полемизировал с католиками (в том числе с Эразмом Роттердамским ), с радикальными реформаторами и самостоятельными теологами (А. Р. Карлштадт, Т. Мюнцер , У. Цвингли ), осуждал насильственные выступления против властей, в том числе Крестьянскую войну в Германии . В этом Л. опирался на поддержку единомышленников (И. Агрикола , И. Бугенхаген, Ф. Меланхтон и др.) и дружественных князей и монархов, которые насаждали лютеранство в своих владениях (Бранденбург, Брауншвейг, Гессен, Саксония, ряд свободных и имперских городов).

Соч. : Werke. 120 Bde. Weimar, 1883—2009; Избранные произведения. СПб., 1994.

Лит. : Брендлер Г. Мартин Лютер: Теология и революция. М.—СПб., 2000; The Cambridge Companion to Martin Luther / Ed. D. McKim. Cambridge etc., 2003; The Oxford Handbook of Martin Luther’s Theology / Ed. R. Kolb et al. Oxford, 2014; Encyclopedia of Martin Luther and the Reformation / Ed. M. A. Lamport. 2 vol. Lanham, 2017; Leppin V. Martin Luther: A Late Medieval Life. Grand Rapids, 2017; Saak E. L. Luther and the Reformation of the later Middle Ages. Cambridge, 2017; Schilling H. Martin Luther: Rebel in an Age of Upheaval. Oxford etc., 2017; Ocker C. Luther, Conflict, and Christendom: Reformation Europe and Christianity in the West. Cambridge, etc., 2018. А. А. Королев.