КАПУЦИНЫ

КАПУЦИНЫ - чле­ны Ор­де­на мень­ших брать­ев ка­пу­ци­нов (лат. Or­do Fratrum Minorum Capuccino­rum), ка­то­лического мо­на­ше­ско­го ор­де­на, вет­ви фран­ци­скан­цев.

Ор­ден воз­ник в XVI веке в Ита­лии. В 1525 году мо­нах-фран­ци­ска­нец Мат­тео да Ба­шио (умер в 1552 году) вы­дви­нул про­ект ре­фор­мы, имев­шей це­лью воз­врат к стро­го­му со­блю­де­нию ус­та­ва Фран­циска Ас­сиз­ско­го. Его идеи пер­во­на­чаль­но не по­лу­чи­ли одоб­ре­ния про­винциального ка­пи­ту­ла, и лишь в 1528 году па­па Рим­ский Кли­мент VII ут­вер­дил но­вую мо­на­ше­скую фран­ци­скан­скую об­щи­ну, пер­во­на­чаль­но на­зы­вав­шую­ся «Мень­шие бра­тья от­шель­ни­че­ской жиз­ни». Мо­на­хам пред­пи­сы­ва­лось хо­дить бо­си­ком или в сан­да­ли­ях, от­пус­кать бо­ро­ду, но­сить под­поя­сан­ную ве­рёв­кой ря­су бу­ро­го цве­та и ка­пю­шон ко­ни­че­ской фор­мы (итальянское cap­puccio), от ко­то­ро­го и про­изош­ло на­зва­ние «Капуцины». Сред­ст­ва к су­ще­ст­во­ва­нию они долж­ны бы­ли по­лу­чать толь­ко за счёт по­дая­ния, за­пре­ща­лось вла­де­ние лю­бым иму­ще­ст­вом. Ор­ден был окон­ча­тель­но ут­вер­ждён в 1560 году па­пой Пи­ем IV (1560-1565 годы), в 1619 году по­лу­чил от па­пы Пав­ла V (1605-1621 годы) пол­ную ав­то­но­мию.

В конце XVI - начале XVII веков ор­ден рас­про­стра­нил свою дея­тель­ность за пре­де­лы Ита­лии: во Фран­цию, Ис­па­нию, Швей­ца­рию, Ни­дер­лан­ды, Священную Римскую им­пе­рию, Ир­лан­дию. Основным на­прав­ле­ния­ми дея­тель­но­сти Капуцинов бы­ли про­по­вед­ни­чест­во и мис­сио­нер­ст­во , а так­же бла­го­тво­ри­тель­ность (уход за боль­ны­ми при эпи­де­ми­ях, по­мощь ра­не­ным, за­клю­чён­ным и другое). В 1743 году па­па Рим­ский Бе­не­дикт XIV (1740-1758 годы) за­кре­пил за Капуцинами почётную долж­ность про­по­вед­ни­ков Апо­сто­ли­че­ско­го двор­ца. К середине XVIII века чис­лен­ность чле­нов ор­де­на дос­тиг­ла мак­си­му­ма - около 35 тысяч мо­на­хов. В конце XVIII - начале XIX веков дея­тель­ность Капуцинов во мно­гих стра­нах Ев­ро­пы бы­ла свёр­ну­та или ог­ра­ни­че­на (в том числе в свя­зи с со­бы­тия­ми Ве­ли­кой французской ре­во­лю­ции и ре­лигиозной по­ли­ти­кой императора Ио­си­фа II).

Во 2-й половине XIX века на­ча­лось воз­рож­де­ние ор­де­на, со­про­во­ж­дав­шее­ся ос­но­ва­ни­ем но­вых мо­на­сты­рей в Ев­ро­пе и рас­ши­ре­ни­ем мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти в Аф­ри­ке, Азии, Южной Аме­ри­ке. В 1908 году Капуцины от­кры­ли в Ри­ме ме­ж­ду­народную Кол­ле­гию Святого Лав­рен­тия Брин­ди­зий­ско­го, в ко­то­рой с 1940 года дей­ст­ву­ет Ис­то­рический институт, за­ни­маю­щий­ся ис­сле­до­ва­ни­ем ис­то­рии ор­де­на. В начале XXI века Капуцины дей­ст­вуют в 101 го­су­дар­ст­ве ми­ра. В ор­ден вхо­дит около 11 тысяч чле­нов, объ­е­ди­нён­ных в бо­лее чем 1800 об­щин. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных Капуцинов - бли­жай­ший со­вет­ник кар­ди­на­ла Ри­ше­льё Жо­зеф дю Трамб­ле (умер в 1638 году), про­зван­ный «се­рым кар­ди­на­лом»; свя­тые ка­то­лической Церк­ви - про­по­вед­ник Лав­рен­тий (Ло­рен­цо) Брин­ди­зий­ский (1559-1619 годы), по­чи­тае­мый в ка­то­ли­циз­ме как один из учи­те­лей Церк­ви, и итальянский свя­щен­ник-мис­тик Пий из Пьет­рель­чи­ны (1887-1968 годы), из­вест­ный как Пад­ре Пио. За всю ис­то­рию ор­де­на бы­ло ка­но­ни­зи­ро­ва­но и беа­ти­фи­ци­ро­ва­но бо­лее 50 его чле­нов.

В XVI веке воз­ник­ла так­же жен­ская ветвь Капуцинов - ор­ден кла­рисс-ка­пу­ци­нок (ут­вер­ж­дён па­пой Рим­ским Пав­лом III в 1538 году), вос­хо­дя­щий к ре­фор­ми­ро­ван­ным об­щи­нам кла­рисс (смотрите в статье Кла­ра Ас­сиз­ская). К началу XXI века членами ордена бы­ли свыше 2 тысяч мо­на­хинь.

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