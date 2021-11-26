ИКОНОБОРЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ 1566 года

ИКОНОБОРЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ 1566 ГОДА - открытое выступление протестантов-кальвинистов против католической церкви в нидерландских землях.

Бы­ло вы­зва­но жес­то­ки­ми пре­сле­до­ва­ния­ми про­тес­тан­тов ин­кви­зи­ци­ей, ухуд­ше­ни­ем эко­но­мической си­туа­ции (в т. ч. в ре­зуль­та­те вве­де­ния по­шлин на вво­зи­мую испанскую шерсть), ущем­ле­ни­ем воль­но­стей ни­дерландских про­вин­ций.

На­ча­лось 10.08.1566 года в Западной Флан­д­рии с на­па­де­ния на монастырь Святого Лав­рен­тия (близ Стен­вор­да, ны­не во Фран­ции), ох­ва­ти­ло поч­ти все Ни­дер­лан­ды, дос­тиг­нув осо­бо­го раз­ма­ха во Флан­д­рии, Бра­бан­те, Гол­лан­дии, Зе­лан­дии и Ут­рех­те.

Вос­ста­ние бы­ст­ро при­ня­ло ха­рак­тер ши­ро­ко­го народного дви­же­ния. В нём уча­ст­во­ва­ли городская бед­но­та, ра­бот­ни­ки ма­ну­фак­тур, кре­сть­я­не при­го­род­ных де­ре­вень. Их дей­ст­вия­ми ру­ко­во­ди­ли каль­ви­ни­ст­ские кон­си­сто­рии, в не­ко­то­рых мес­тах - дво­ря­не-каль­ви­ни­сты (смотрите Кальвинизм ), чле­ны сою­за «Ком­про­мисс».

Вос­став­шие на­па­да­ли на ка­то­лические мо­на­сты­ри и хра­мы, унич­то­жа­ли на­хо­див­шие­ся там ста­туи свя­тых и ико­ны (от­сю­да название вос­ста­ния), при­ну­ж­да­ли городские ма­ги­ст­ра­ты за­клю­чать с каль­ви­ни­ст­ски­ми кон­си­сто­рия­ми со­гла­ше­ния о сво­бо­де ве­ро­ис­по­ве­да­ния.

В ря­де мест бы­ли за­хва­че­ны дво­рян­ские до­ма и зам­ки, унич­то­же­ны дол­го­вые и аренд­ные за­пи­си. К концу 1566 года в Ни­дер­лан­дах раз­гром­ле­но около 5,5 тысяч церк­вей; в го­ро­дах Ан­твер­пен, Тур­не и Ва­лан­сь­ен пов­стан­цы соз­да­ли свои воо­руженныеот­ря­ды.

На­пу­ган­ная раз­ма­хом иконоборческого восстания, испанская на­ме­ст­ни­ца Мар­га­ри­та Парм­ская 23.08.1566 года из­да­ла ма­ни­фест, со­дер­жа­щий обе­ща­ния уп­разд­нить ин­кви­зи­цию, смяг­чить за­ко­ны про­тив про­те­стан­тов, до­пус­тить ог­ра­ни­чен­ную сво­бо­ду каль­ви­низ­ма, ам­ни­сти­ро­вать дво­рян - уча­ст­ни­ков вос­ста­ния.

Уз­нав о го­тов­но­сти на­ме­ст­ни­цы пой­ти на ус­туп­ки, часть кон­си­сто­рий вы­сту­пи­ла с при­зы­вом пре­кра­тить мя­теж; о сво­ей ло­яль­но­сти по от­но­ше­нию к испанскому ко­ро­лю зая­ви­ли дво­ря­не. Иионоборческое восстание, ли­шён­ное ру­ко­во­дства, бы­ло бы­ст­ро по­дав­ле­но вла­стя­ми (лишь в Ан­твер­пе­не и Ва­лан­сь­е­не оно про­дол­жа­лось до вес­ны 1567 года).

Раз­гро­мив иконоборческое восстание, Мар­га­ри­та Парм­ская от­ка­за­лась вы­пол­нять дан­ные ею в ма­ни­фе­сте обе­ща­ния. Иконоборческое восстание яви­лось про­ло­гом Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)