АНИ

Город на северо-востоке Турции (Карсский вилайет).

В V в.н.э. — первое упоминание «крепости, именуемой Ани». V–VIII вв. — владение армянских князей Камсараканов. Позже приобретен династией Багратидов, до середины XI в. — столица Анийского царства. Этот период считается временем наибольшего расцвета Ани. В 1045 захвачен византийцами, в 1064 — завоеван и разрушен сельджуками. 1072 — подчинен курдской династией Шеддадидов. Первая треть XII в. — крупный торговый центр в составе Грузинского царства (смотрите Грузия (Сакартвело) ). В 1239 разорен монголами и утратил свое значение. С XVI в. — в составе Османской империи , упоминается как деревня. После русско-турецкой войны 1877–1878 отошел к Российской империи, в 1920 по Александропольскому договору присоединен к Турции в составе Карсской области, что подтверждено Московским договором (1921) . Важнейший центр армянской средневековой архитектуры.

Автор статьи: Михайлова-Могильницкая Т.Е.

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