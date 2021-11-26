МИН На чтение: 1 минута

МИН - эпо­ха в ис­то­рии Ки­тая, вре­мя прав­ле­ния од­но­именной ди­на­стии (1368-1644 годы), ос­но­ван­ной Чжу Юань­чжа­ном.

В эпо­ху Мин бы­ли рес­тав­ри­ро­ва­ны и об­нов­ле­ны тра­диционные китайские государственные и со­ци­аль­ные ин­сти­ту­ты, унич­то­жен­ные монгольской ди­на­сти­ей Юань, ре­фор­ми­ро­ва­на сис­те­ма государственного управ­ле­ния. Функ­ции центрального пра­ви­тель­ст­ва стал вы­пол­нять Внут­ри­двор­цо­вый сек­ре­та­ри­ат (Нэй­гэ), со­став­лен­ный из учё­ных. На ос­но­ве тра­диционных норм бы­ли раз­ра­бо­та­ны «За­ко­ны ве­ли­кой ди­на­стии Мин» («До Мин люй»). В 1370 году про­ве­де­на пер­вая пе­ре­пись на­се­ле­ния, в 1381 году со­став­лен ре­естр, в 1387 году соз­дан зе­мель­ный ка­дастр , раз­де­лив­ший зем­ли на ка­зён­ные и ча­ст­ные (со­от­но­си­лись в про­пор­ции 1:7). Ча­ст­ные зем­ли ста­ли пе­ре­да­вать­ся по на­след­ст­ву, про­да­вать­ся и по­ку­пать­ся, раз­мер ча­ст­но­го зем­ле­вла­де­ния не ог­ра­ни­чи­вал­ся. На ка­зён­ных зем­лях соз­да­ва­лась сеть во­енных по­се­ле­ний пу­тём пе­ре­во­да час­ти ре­гу­ляр­ной ар­мии на за­ня­тие хле­бо­па­ше­ст­вом. Им­пе­ра­то­ры Мин упо­ря­до­чи­ли на­ло­го­об­ло­же­ние (сбор на­ло­гов про­из­во­дил­ся 2 раза в год) и различные по­вин­но­сти, вве­ли государственную мо­но­по­лию на соль и чай, в 1577-1581 годах по ито­гам но­вой пе­ре­пи­си зе­мель ус­та­но­ви­ли «еди­ный на­лог» на иму­ще­ст­во. В эпо­ху Мин в XVI веке на­чался про­цесс пре­вра­ще­ния час­ти де­ре­вень с раз­ви­тым ре­мес­лом в по­сёл­ки городского ти­па. Ук­ре­пи­лась роль го­ро­дов как тор­го­во-ре­мес­лен­ных цен­тров. Бы­ст­ро раз­ви­вал­ся Пе­кин , ку­да в 1421 году бы­ла пе­ре­не­се­на сто­ли­ца. Го­ро­да на­ча­ли спе­циа­ли­зи­ро­вать­ся на про­изводстве отдельных ви­дов то­ва­ров: Цзин­дэч­жэнь - фар­фо­ра, Суч­жоу и Хан­чжоу - шёл­ка, Нан­кин и Хуч­жоу - ме­тал­лических из­де­лий.

В XIV - середине XV веков им­пе­рия Мин про­во­ди­ла ак­тив­ную внеш­нюю экс­пан­сию. В 1369-1424 годах китайские вой­ска окон­ча­тель­но из­гна­ли мон­го­лов, раз­гро­ми­ли япононских пи­ра­тов, а за­тем японский флот у островов Рю­кю. В 1388 году Ки­тай под­чи­нил Ко­рею, в 14070 году - Северный Вьет­нам. В этот пе­ри­од китайские мис­сии по­се­ти­ли Япо­нию, Кам­бод­жу, Яву, Су­мат­ру, Ин­дию, Са­мар­канд и Ти­бет. Мо­ре­пла­ва­тель Чжэн Хэ со­вер­шил 7 экс­пе­ди­ций в стра­ны Юго-Востока, Южной Азии и Восточной Аф­ри­ки.

К середине XV века им­пе­рия Мин на­ча­ла ос­лабе­вать, в её по­ли­ти­ке всё боль­ше про­яв­ля­лась тен­ден­ция к са­мо­изо­ля­ции. В 1427 году из-под кон­тро­ля Мин вы­шел Северный Вьет­нам. В 1449 году ой­рат­ский хан Эсэн раз­бил китайскую ар­мию и оса­дил Пе­кин (вой­на с ой­ра­та­ми про­дол­жа­лась до 1488 года). В 1592-1593, 1597-1598 годах им­пе­рия Мин по прось­бе корейских вла­сти­те­лей ока­зы­ва­ла им по­мощь в борь­бе про­тив японских втор­же­ний. В свя­зи с по­пыт­ка­ми пор­ту­галь­цев соз­дать на по­бе­ре­жье Ки­тая фак­то­рии император У-Цзун III (1505-1521 годы) за­пре­тил в 1521 году ев­ро­пей­цам въезд в Ки­тай и за­крыл для них все пор­ты, за ис­клю­че­ни­ем Ао­мы­ня (Ма­као; в 1557 году сдан в арен­ду пор­ту­галь­цам).

В пе­ри­од Мин по­лу­чи­ла зна­чительное раз­ви­тие куль­ту­ра Ки­тая. В 1420-1430-х годах воз­ро­ди­лась Ака­де­мия жи­во­пи­си. При дво­ре ста­ло вы­хо­дить пе­рио­дическое из­да­ние «Ди бао» («Им­пе­ра­тор­ский вест­ник»), пред­став­ляв­шее со­бой про­об­раз га­зе­ты. Рас­ши­ря­лось кни­го­из­да­тель­ское де­ло. Бы­ли со­став­ле­ны мно­го­том­ные эн­цик­ло­пе­дии «Юн-лэ да дянь», «Ту шу бянь», «Сюй вэнь сянь тун као», ат­лас «Гу­ан юй ту», из­да­ны опи­са­ния ино­зем­ных кра­ёв, под­го­тов­лен­ные уча­ст­ни­ка­ми экс­пе­ди­ций Чжэн Хэ.

К кон­цу эпо­хи Мин эко­но­мическое, со­ци­аль­ное и по­ли­тическое по­ло­же­ние в им­пе­рии ос­лож­ни­лось, что бы­ло свя­за­но не в по­след­нюю оче­редь с пе­ре­рас­пре­де­ле­ни­ем зе­мель и ухуд­ше­ни­ем по­ло­же­ния ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния. С начала XVII века уси­ли­лись народные дви­же­ния. Вос­ста­ние Ли Цзы­чэ­на по­ло­жи­ло в 1644 году ко­нец прав­ле­нию ди­на­стии Мин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)