АУГСБУРГСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР 1555
Договор, закреплявший конфессиональное равноправие католиков и протестантов (см. Католицизм; Протестантизм) в германских княжествах Священной Римской империи.
Подписан 25 сентября на рейхстаге в Аугсбурге. Подвел итог Реформации и фактически узаконил религиозный раскол. В основу А. р. м. был положен Пассаусский договор 1552. «Отцом» нового соглашения можно считать брата императора Карла V — римского короля Фердинанда (см. Фердинанд I Габсбург), которому император передал все полномочия по ведению дел на рейхстаге, отмежевавшись тем самым от принятых там решений. Согласно А. р. м., лютеранские чины империи были включены в число равноправных субъектов, что означало признание лютеранства (в варианте Аугсбургского вероисповедания) официальной религией. Объявлялась всеобщая амнистия лицам, принадлежавшим к Аугсбургской конфессии и подвергшимся ранее судебным преследованиям. На свободное вероисповедание имели право лишь имперские сословия, но не среднее дворянство и города, подчиненные имперским князьям. Негласно санкционировалось право имперских чинов определять вероисповедание своих подданных, что впоследствии привело к формулированию принципа cujus regio, ejus religio (чья власть, того и вера). Для сохранения за Католической церковью имущества была прописана «духовная оговорка», которая предусматривала сохранение собственности в случае перехода ее владельца в лютеранство. Все духовные владения, секуляризированные до 1552, оставались в руках протестантов. Светские имперские чины получили право на церковную Реформацию (jus reformandi). Всем подданным, не желавшим принять веру своего господина, разрешалось эмигрировать (jus emmigrandi). Имперские рыцари приобретали те же права, что и чины. В имперских городах со смешанным населением вводился принцип паритета. Несмотря на религиозный раскол, А. р. м. укрепил внутреннюю устойчивость империи и стал для нее и немецких княжеств одним из решающих шагов на пути к модернизации Нового времени.
Автор статьи: Лазарева А.В.
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