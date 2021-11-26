АУГСБУРГСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР 1555

Договор, закреплявший конфессиональное равноправие католиков и протестантов (см. Католицизм ; Протестантизм ) в герман­ских княжествах Священной Римской империи .

Подписан 25 сентября на рейхстаге в Аугсбурге. Подвел итог Реформации и фактически узаконил религиозный раскол. В основу А. р. м. был положен Пассаусский договор 1552. «Отцом» нового соглашения можно считать брата императора Карла V — римского короля Фердинанда (см. Фердинанд I Габ­сбург ), которому император передал все полномочия по ведению дел на рейхстаге , отмежевавшись тем самым от принятых там решений. Согласно А. р. м., лютеранские чины империи были включены в число равноправных субъектов, что означало признание лютеранства (в варианте Аугсбургского вероисповедания ) официальной религией. Объявлялась всеобщая амнистия лицам, принадлежавшим к Аугсбургской конфессии и подвергшимся ранее судебным преследованиям. На свободное вероисповедание имели право лишь имперские сословия, но не среднее дворянство и города, подчиненные имперским князьям. Негласно санкционировалось право имперских чинов определять вероисповедание своих подданных, что впоследствии привело к формулированию принципа cujus regio, ejus religio (чья власть, того и вера). Для сохранения за Католической церковью имущества была прописана «духовная оговорка», которая предусматривала сохранение собственности в случае перехода ее владельца в лютеранство. Все духовные владения, секуляризированные до 1552, оставались в руках протестантов. Светские имперские чины получили право на церковную Реформацию (jus reformandi). Всем подданным, не желавшим принять веру своего господина, разрешалось эмигрировать (jus emmigrandi). Имперские рыцар и приобретали те же права, что и чины. В имперских городах со смешанным населением вводился принцип паритета. Несмотря на религиозный раскол, А. р. м. укрепил внутреннюю устойчивость империи и стал для нее и немецких княжеств одним из решающих шагов на пути к модернизации Нового времени .

Автор статьи: Лазарева А.В.

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