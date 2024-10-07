Османская империя в XVI – XVIII веках К началу нового времени под властью турок находились Малая Азия, основная часть Балканского полуострова и Крымское ханство. В XVI в. турки продолжили военные походы и значительно расширили территорию своего государства. Они захватили Сирию, Месопотамию, Палестину, Аравию и Северную Африку. В Европе турки захватили Венгрию и в 1529 г. впервые осадили Вену. Лишь в 1571 г. после битвы при Лепанто наступило стратегическое равновесие, хотя локальные стычки продолжались. Таким образом, в XVI в. Османская империя превратилась в крупную и грозную державу.

К началу нового времени под властью турок находились Малая Азия, основная часть Балканского полуострова и Крымское ханство. В XVI в. турки продолжили военные походы и значительно расширили территорию своего государства. Они захватили Сирию, Месопотамию, Палестину, Аравию и Северную Африку. В Европе турки захватили Венгрию и в 1529 г. впервые осадили Вену. Лишь в 1571 г. после битвы при Лепанто наступило стратегическое равновесие, хотя локальные стычки продолжались. Таким образом, в XVI в. Османская империя превратилась в крупную и грозную державу.

По своему внутреннему устройству Османская империя была типичной восточной страной. В основе экономики лежала военно-ленная система. Все земли делились на государственные (87%) и вакуфные (13%). Государственные земли султаны распределяли среди турецких воинов в виде тимаров и зеаметов – условных держаний за военную службу. Их владельцы (тимариоты и заимы) не вели своего хозяйства и были прежде всего сборщиками налогов. Основную часть собранных средств они передавали казне, а оставшаяся часть шла на прокорм ленников и на содержание их военных отрядов. При этом государство строго контролировало деятельность ленников и размер их доходов, поэтому главным источником средств для турецких воинов являлась военная добыча. Не случайно многие специалисты называют военно-ленную систему институтом, продуцирующим стремление к агрессии. Гражданским чиновникам также получали земельные участки (хассы и арпалыки), доходы от которых целиком оставляли себе, но передать эти земли по наследству не могли.

В городах, населенных в основном иноверцами, торговцы и ремесленники объединялись в торговые гильдии и цехи со своими уставами. В отличие от Европы, в Османской империи городское население было целиком под контролем государственной бюрократии, не имея почти никаких прав и гарантий.

Особенность социальной структуры Османской империи являлось полное бесправие всех ее жителей перед лицом государства, независимо от происхождения и богатства. В османских источниках население делилось на 4 разряда (духовенство, военные, ремесленники и крестьяне), но эти разряды нельзя считать сословиями, поскольку они не имели юридически закрепленного статуса. С точки зрения административно-судебной и налоговой практики население делилось на 2 разряда: военных (аскери) и податных (реайя). К первым относились воины, духовенство и чиновники. Их главной обязанностью была служба государству, что и освобождало их от уплаты налогов. Ко второму разряду относились крестьяне и ремесленники, чьей главной обязанностью была уплата налогов.

В политическом отношении Османская империя была типичной восточной деспотией. Страной правили султаны из дома Османов, являвшиеся одновременно светскими и духовными правителями. Власть султанов была практически абсолютной, но в своих действиях они были обязаны учитывать нормы шариата. Особенность системы управления империей заключалась в том, что в начале XVI в. этнические турки были отстранены от управления страной, и оно сосредоточилось в руках султанских рабов (капыкулу). Из них набирались чиновники и формировались элитные воинские части, среди которых наибольшую известность получили пехотные войска – янычары.

Пика своего развития Османская империя достигла в правление Сулеймана Великолепного (1520-1566). Но уже во второй половине XVI в. страна начала погружаться в затяжной кризис, который по своей сути был кризисом традиционного общества.

Толчок кризису был дан «революцией цен» в Европе, которая вызвала в Османской империи стремительный рост цен из-за обесценивания денег. Инфляция наиболее сильно ударила по положению тимариотов, янычар, чиновников. Тимариоты начали сокращать размер налоговых выплат в казну и уклоняться от военной службы, чиновники массово коррумпировались, а янычарский корпус стремительно терял дисциплину и боевые качества. С конца XVI в. начались периодические мятежи янычар и сипахийских войск.

Государство не смогло улучшить ситуацию, поскольку экономический кризис совпал с кризисом власти. Он проявился в растущем вмешательстве гарема и янычар в управление страной. Период 1596-1658 гг. получил название «джелялийской смуты», когда страну охватила волна восстаний, бандитизма, сепаратизма наместников и вассалов.

Страна оказалась на грани катастрофы, что потребовало проведения внутренних реформ. Они развернулись в правление Мехмеда IV (1648-1687) и было проведено великими везирами из албанского рода Кепрюлю. Они жесткими методами сбалансировали бюджет, вывели администрацию из подчинения гарему, повысили дисциплину среди тимариотов и янычар. Реформы привели к восстановлению авторитета центральной власти и позволили возобновить военные походы (в 1683 г. турки вновь осадили Вену). Однако главный просчет реформаторов заключался в том, что реформы были направлены на восстановление традиционной системы, что не позволило догнать Европу, которая после Вестфальского мира 1648 г. начала быстро наращивать свой экономический и военный потенциал. В 1683 г. турки были разбиты под Веной, потерпели ряд военных поражений и по Карловицкому миру 1699 г. потеряли часть своих европейских владений. Военные неудачи привели к казни Кепрюлю и низложению Мехмеда IV, к возобновлению сепаратизма. В XVIII в. под властью Стамбула находились только Румелия, Анатолия и Крымское ханство. В остальных провинциях власть султана стала номинальной.

В то же время в XVIII в. в жизни империи произошли значительные сдвиги:

произошло окончательное разложение военно-ленной системы и начало создаваться частное землевладение; в провинциях сформировался слой аянов – влиятельной провинциальной знати, не подконтрольной Стамбулу; усилилась пауперизация крестьянства, которое все больше теряло наследственные права на землю и превращалось в арендаторов частных земель; развернулась борьба между верхушкой чиновников и аянами, которых не допускали в ряды высшей бюрократии; начало усиливаться национально-освободительное движение христианских народов в связи с усилением экономического и религиозного гнета.

Одновременно продолжало деградировать и внешнеполитическое положение Османской империи. В 1740 г. султан подписал с Францией т.н. Генеральную капитуляцию, по которой власти империи утратили возможность самостоятельно определять привилегии французских купцов на территории страны. Этот документ открыл западноевропейским торговцам путь в османскую экономику, и в конце XVIII в. внешняя торговля Османской империи оказалась в руках французских и британских компаний. В ходе русско-турецких войн последней трети XVIII в. Османская империя утратила Северное Причерноморье, Крым, земли между Днепром и Южным Бугом. За Османской империей закрепилось прозвище «больного человека Европы», и уже в конце XVIII в. появились первые планы раздела ее владений.

Фактически Османская империя переживала структурный кризис. В то же время в социально-экономической сфере появились новые явления, позволявшие османскому обществу перейти к новой модели развития. Однако процесс перемен не затронул духовную сферу. Это обстоятельство затрудняло процесс адаптации Османской империи к новым реалиям.