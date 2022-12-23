МОХАЧ, БИТВА ПРИ Мохач, битва при — сражение 29 ав­густа 1526 на южной окраине Венгрии между армиями турецкого султана Сулеймана I и венгерского короля Лайоша (Людовика) II Ягеллона.

Мохач, битва при — сражение 29 ав­густа 1526 на южной окраине Венгрии между армиями турецкого султана Сулеймана I и венгерского короля Лайоша (Людовика) II Ягеллона. Закончилось полным разгромом венгров. Поражению способствовала неблагоприятная международная обстановка: Италь­янские войны и турецкая угроза оставили Венгрию без помощи Венеции, Габсбургов, Польши и других возможных союзников. Ситуацию усугубляли внутренние трудности: борьба за власть среди правящих группировок, беспомощность династии перед лицом олигархии, пустая казна, отсутствие боеспособной армии. Османы с воцарением султана Сулеймана I (1520—1566) усилили экспансию на европейском направлении. Взятие Белграда (1521) открыло путь им в Венгрию. Объявленные Лайошем II всеобщая мобилизация и сбор войск были проигнорированы большей частью подданных. Трансильванский вое­вода Янош Запольяи (будущий король Янош I) с войском опоздал к битве. Не было единства среди военного командования в вопросе о возможности вступать в битву: силы турок превосходили венгров (60 тыс. против 30 тыс. человек), они имели значительное преимущество в артиллерии. Венгры неудачно выбрали место битвы на болотистой равнине, пересеченной ручьями. Эти факторы обусловили поражение венгерской армии. Ее потери только убитыми составили около 15 тыс. человек; погибли оба архиепископа, 5 епископов, 16 бандериальных господ, 12 баронов; во время бегства утонул король Лайош II. Сулейман беспрепятственно дошел до Буды и занял ее, но вскоре ушел, не отказавшись от притязаний на Венгрию.

Ист. : Stephani Broderici Narratio de praelio quo ad Mohatzium anno 1526 Ludovicus Hungariae rex periit. Argentorati, 1688; Mohacs emlekezete / Szerk. T. Katona. 3. kiadas. Budapest, 1987.

Лит. : . A mohacsi csata. Budapest, 1977; Elbeszelheto-e egy csata hiteles tortenete? // Relativ tortenelem. Budapest, 2007; «Nekunk megis Mohacs kell...» Lajos kiraly rejtelyes halala es kulonbozo temetesei / Szerk. G. Farkas, Zs. Szebeledi, B. Varga. Budapest, 2016; Palffy G. A Magyar Kiralysag es a Habsburg Monarchia a 16. szazadban. 2. kiadas. Budapest, 2016; B. Szabo J. A mohacsi vesz. A magyar tortenelem rejtelyei. Budapest, 2016. Т. П. Гусарова.