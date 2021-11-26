МЕСИХИ Рукнеддин Масуд

Азербайджанский по­эт.

Был вра­чом при Се­фе­ви­дах и в Мо­голь­ской им­пе­рии , где про­жил ок. 20 лет, по­сле че­го вер­нул­ся на ро­ди­ну. Ав­тор лю­бов­но-ге­ро­ич. дас­та­на «Вар­га и Гюль­ша» (сер. 17 в.), про­дол­жаю­ще­го тра­диции ли­ро-эпич. по­эмы «Лей­ли и Ме­дж­нун» Фи­зу­ли. Со­дер­жа­ние дас­та­на вос­хо­дит к твор­че­ст­ву перс. по­эта Абу Ка­си­ра (11 в.) и тур. по­эта Юсу­фа Мад­да­ха (14 в.); язык обо­га­щён нар. лек­си­кой и при­бли­жен к раз­го­вор­но­му. В цен­тре по­эмы , от­ли­чаю­щей­ся ши­ро­ким ох­ва­том со­бы­тий и раз­ра­бо­тан­но­стью пси­хо­ло­гич. мо­ти­ви­ро­вок, – ис­то­рия влюб­лён­ных, со­еди­не­нию ко­то­рых пре­пят­ст­ву­ет их со­ци­аль­ное не­ра­вен­ст­во. Сре­ди др. со­чи­не­ний: трак­тат по ме­ди­ци­не «Пра­ви­ла ле­че­ния» (сер. 17 в.), га­зе­ли (на перс. яз.).

Автор статьи: Ч. Г. Гу­сей­нов.