МЕСИХИ Рукнеддин Масуд
Азербайджанский поэт.
Был врачом при Сефевидах и в Могольской империи, где прожил ок. 20 лет, после чего вернулся на родину. Автор любовно-героич. дастана «Варга и Гюльша» (сер. 17 в.), продолжающего традиции лиро-эпич. поэмы «Лейли и Меджнун» Физули. Содержание дастана восходит к творчеству перс. поэта Абу Касира (11 в.) и тур. поэта Юсуфа Маддаха (14 в.); язык обогащён нар. лексикой и приближен к разговорному. В центре поэмы, отличающейся широким охватом событий и разработанностью психологич. мотивировок, – история влюблённых, соединению которых препятствует их социальное неравенство. Среди др. сочинений: трактат по медицине «Правила лечения» (сер. 17 в.), газели (на перс. яз.).
Автор статьи: Ч. Г. Гусейнов.