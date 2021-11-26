ИОАН (ИВАН) ВОДЭ ЛЮТЫЙ

Иоан (Иван) Водэ Лютый (рум. Ioan Vodă cel Cumplit) (ок. 1521 — 14.06.1574, Галац) — молдавский господарь.

О происхождении И. В. и его жизни существует много версий. Часто его называют сыном молдавского господаря Стефана IV (1506—1527) от любовницы армянки Сапеги (этим объясняют его прозвище Арманул). Полагают, что в молодости он жил на Руси и был женат на Марии, дочери ростовского князя Симеона. Как переводчик попал в Стамбул и стал драгоманом Порты (официальная должность переводчика и посредника). В 1572 османский султан назначил его господарем Молдовы вместо Александра Лапушняне, который раздражал Стамбул политической ориентацией на Польшу. И. В. стремился укрепить свою власть и при поддержке турецких отрядов истреблял сторонников пропольской политики и своих противников. За свою беспощадность получил прозвище Лютый (Грозный). Ежегодно он выплачивал Османской империи большую дань, но в 1574 отклонил требование Стамбула увеличить выплаты. После его отказа султан поставил молдавским господарем Петра Хромого. Но И. В. не захотел терять власть и привлек для борьбы с турками молдавских крестьян, запорожских казаков и несколько польских отрядов. В начале военных действий он остановил нашествие турецкой армии во главе с Петром Хромым и взял Бухарест. Но после предательства одного из молдавских командиров потерпел поражение в битве возле оз. Кагул (ныне в Одесской обл., Украина), отступил и 10 июня 1574 был окружен в с. Рокшань (ныне в округе Галац, Румыния). И. В. добровольно сдался при условии сохранения ему и его воинам жизни, но, несмотря на это, был казнен. В историографии, особенно в румынской, его иногда называют Храбрым за упорное сопротивление туркам.

Лит.: Стати В. История Молдовы. Кишинев, 2002; Хашдеу Б. П. Ион-Воевода Лютый. Кишинев, 1959; Giurescu D. C. Ion Vodă cel Viteaz. Bucureşti, 1974. Paslariuc N. Un tiran tradat — Ioan Voda cel Cumplit // In honorem D. Dragnev: Civilizaţia medieval. şi modernă în Moldova. Studii. Chișinău, 2006.