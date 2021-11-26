БЕРАТ

Султанская грамота, свидетельство.

Помимо Б., в Османской империи свою волю и повеления султаны выражали и другими документами — Хатт-ы Хумаюн, бити, ферман, ираде ахиднаме, эманнаме.

Как правило, Б. представлял собой грамоту, «именем действующего султана» обеспечивавшую ее обладателю определенные права и привилегии. В арабо-осман­ской традиции существовало большое количество разных типов подобных документов: Б. о назначении везиров или бейлербеев, очерчивавшие круг обязанностей и полномочий сановников; Б. о пожаловании тимаров и зеаметов; специальные Б. выдавались привилегированным христианским подданным Порты и т. д.

Аккредитованные в Османской империи чиновники иностранных посольств и консульств , помимо официального признания их Портой, также получали султанские Б., имевшие не международное, а исключительно местное значение. Обладателей Б. называли «бератлы».

Автор статьи: П. В. Шлыков.

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