АБУЛГАЗИ, Багадур-хан

Хивинский хан из потомков Чингисхана, известен также как историк и первый узбекский писатель.

Родился и жил в Ургенче, сын Араб Мухаммад-хана (1602–1621) из узбекской династии Шейбанидов. В 1619 был назначен соправителем в Кате, после убийства отца был вынужден бежать в Самарканд с Имам-кули ханом. После продолжения борьбы при поддержке ряда туркменских племен А. вместе со своим братом Исфандияром изгнал мятежников и в 1623 стал соправителем в Ургенче. В 1626, поссорившись с Исфандияр-ханом, А. был вынужден бежать в Ташкент. После неудачной попытки захватить трон в Хиве (1629), А. отправился в ссылку к Сефевидам, при дворе которых прожил 10 лет. Бежав из Персии в 1639, А. оказался при дворе калмыков, где совершенствовал свои знания, изучая традиции монголов . После смерти Исфандияра (1642) А. был провозглашен узбеками Арала ханом, и после упорной междоусобной борьбы занял ханский престол в Хиве (1644–1645). Как хан, А. поддерживал отношения со всеми соседями, включая Россию. А. вел длительную жестокую борьбу с туркменами, калмыками и Бухарским ханством, в результате которой подчинил некоторые из племен в Каракумах и на Мангышлаке. В 1663 А. передал престол сыну Ануше и вскоре умер.

Сочинения:

Кононов А. Н. Родословная туркмен. Сочинение Абу-ль-Гази, хана Хивинского. [Исследования, тексты, перев.]. М.-Л., 1958;

Родословная туркмен. / Пер. А. Г. Туманского. Асхабад, 1897;

Родословное древо тюрков / Пер. и предисл. Г. С. Саблукова // Известия общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. Т. 21. вып. 5–6. Казань, 1906.

Автор статьи: П. В. Шлыков.