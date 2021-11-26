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АБДУЛКАХАР
Султан Бантама с 1682.
Пытался заключить союз с Османской империей. Совершил паломничество в Мекку. С 1676 начал борьбу за престол со своим отцом. Прибег к помощи голландской Ост-Индской компании. За оказанную помощь в 1684 заключил с ней соглашение о предоставлении монополии на торговлю в султанате и уступил часть территории. Передал суверенитет над княжеством Чернборн, тем самым начав процесс потери независимости страны.
Авторы статьи: Ю. И. Лосев, Б. В. Сафронов.
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