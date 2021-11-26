АБАЗА-ПАША

Ранние годы

О ранних годах жизни Мехмеда Абаза-паши известно немного. Родился он в 1576 г. в Будапеште. Отец – Хайдар-паша. Представитель бессарабского княжеского рода. Отдельные авторы указывают на славянское происхождение А.

Когда А. был еще юношей, то попал к туркам, которые отправили его в Стамбул. Здесь он воспитался в исламских традициях.

Государственные дела

Личные качества позволили А. быстро подняться по карьерной лестнице и занять видное место в Османской империи. Известно, что А. занимал пост губернатора Эрзурума, который находился в Восточной Анатолии.

Историк Й. Хаммер-Пургшталь дает сведения об А. как о советнике султана Османа II по вопросу отмены янычарства. Когда Осман II был убит янычарами, А. сумел поднять восстание, возглавить мятежников в годы правления султанов Мустафы I и Мурада IV.

В 1623 г. вместе с другими А. поднял мятеж против Мурада IV. Число восставших достигало 30 – 40 тыс. человек. Поначалу выступление было успешным, но организованные властями карательные действия сломили восставших, они были разбиты, а А. оказался в плену. Однако на руку А. сыграла его популярность, поэтому правитель отпустил А. и отправил его в Боснию в качестве правителя.

Участник Турецко-персидской войны 1623 – 1639 гг.

В 1632 г. султан выразил свое недовольство А., в итоге последний был назначен управлять санджаком Силистра. В 1633 г. возглавил войско, в которое вошли также татары Добруджи, ногайцы Буджакской орды, отряды из Молдавии и Валахии Кан-Темира. Объединенное войско вторглось в земли Речи Посполитой. Однако осада Каменца оказалась неудачной, А. был разгромлен.

В 1634 г. А. принял решение о назначении Василия Лупы господарем Молдавии.

За время своего пребывания при дворе А. сумел стать визирем Османской империи, бейлербеем Эрзурумского эйялета, правителем Боснии, Силистры и Видина.

Влиятельное положение А. не могло не сказаться на его отношениях с правящим домой. В итоге султан Мурад IV отдал приказ избавиться от А., который был задушен 23 августа 1634 г.

Семья

Супруга – дочь Станислава Конецпольского. У пары было трое детей: Хасан Абаза, Лилиана Aбазa, Андрей Абаза. Внуком А. был Илья Андреевич Абаза, который стал родоначальником русского дворянского рода Абаза.