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18.06.2026
Нидерланды: путь к расцвету
Что позволило Нидерландам стать колыбелью капитализма в Европе?
Огромные запасы золота и серебра, добытые в самих Нидерландах.
Предприимчивость населения, развитие капиталистических отношений, выгодное географическое положение для торговли.
Помощь Испанской империи, которая вкладывала огромные средства в развитие нидерландской экономики.
Полное отсутствие конкуренции со стороны других европейских государств.
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