СТАТХАУДЕР

Стáтхаудер ( нидерл . stadhouder). В Нидерландах исторических в XV–XVI вв. — наместник государя или правитель области. В Республике Соединненых провинций — высшее должностное лицо из династии Оранские-Нассау . С. с правом совещательного голоса участвовал в заседаниях Генеральных штатов ; на республиканском уровне занимал также пост председателя Государственного совета, в ведении которого были военные дела и финансы (в так называемые бесстатхаудерные периоды на этом посту его замещал великий пенсионарий ). На уровне провинциального управления С. хотя и подчинялся Провинциальным штатам той провинции, где он эту должность занимал, но обладал и значительной личной властью, прежде всего правом назначать многих должностных лиц в местные органы власти. Также председательствовал в судах провинций, а в случае разрешения внутренних конфликтных ситуаций и запуска процедуры принудительного арбитража С. отводилась роль арбитра. В мирное время на С. были возложены обязанности главного капитана армии и главного адмирала, в период вой­ны — главнокомандующего армией и флотом.

Лит .: Raynal G. T. Histoire du stathouderat depuis son origine jusqu’à présent. Amsterdam, 1849. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.