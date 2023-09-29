Пенсионáрий
Пенсионáрий (нидерл. pensionaris от позднелат. pensionarius — «высшее должностное лицо») — одно из высших должностных лиц в провинциальных штатах Нидерландов с конца XVI до XVIII в.
П. был первоначально юрисконсультом городской управы, в Республике Соединенных провинций — глава исполнительной власти в штатах областей. Он избирался сроком на пять лет (с правом переизбрания) из числа наиболее видных деятелей провинции и представлял ее в Генеральных штатах страны. Поскольку в Республике господствующее положение занимала провинция Голландия, именно П. Голландии чаще стали выполнять функции председателя Штатов и расширять полномочия, сосредоточив постепенно в своих руках все важнейшие вопросы государственного управления. С середины XVII в. П. Голландии (реже — Зеландии, второй по важности провинции страны) начинают именовать ратпенсионарий (нидерл. raadpensionaris, дословно — «советник-пенсионарий», «статс-секретарь»), или на французский манер — великий пенсионарий (фр. grand-pensionnaire), подчеркивая таким образом значимость функций именно П. Голландии (или Зеландии) и его превосходство над П. других провинций. Ратпенсионарий был первым человеком в аппарате Генеральных штатов: вел заседания, готовил и вносил на рассмотрение различные предложения, но главной сферой его деятельности были финансы и внешняя политика Республики. В так называемые бестатхаудерные периоды нидерландской истории (1650–1672, 1702–1747) замещал статхаудера на его посту. Из числа великих П. крупными политическими деятелями были Й. ван Олденбарневелт, А. Пау, Я. Катс, Й. де Витт. Должность великого П. была упразднена в 1795.
Лит.: Fockema Andreae S. J. De Nederlandse Staat onder de Republiek. Amsterdam, 1961. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.