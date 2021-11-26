ПЕНСИОНАРИЙ
ПЕНСИОНАРИЙ (позднелатинское pensionarius, от латинского pensio - вес, влияние; буквально - платёж) - одно из высших должностных лиц в провинциальных штатах Нидерландов в конце XV-XVIII веков.
В XVII-XVIII веках великий Пенсионарий провинции Голландия фактически являлся председателем правительства Республики Соединённых провинций.
Первоначально Пенсионарий был юрисконсультом городской управы или адвокатом штатов провинции (согласно римскому праву, местные власти должны были брать себе в помощь правоведа). С конца XVI века, в период формирования органов управления Республики Соединённых провинций, функции Пенсионария постепенно расширялись. Так, Пенсионарии как главы делегаций от провинций занимали должности председателей Генеральных штатов на основании существовавшей очерёдности (каждый в течение 1 недели).
Постепенно место председателя всё чаще стал занимать глава исполнительной власти самой экономически развитой провинции республики - Пенсионарий Голландии, сосредоточивший в своих руках решение фактически всех важных вопросов управления. В XVII веке (после 1619 года, так как. должность Й. ван Олденбарневелта ещё называлась «адвокат штатов Голландии») за Пенсионарием Голландии закрепился титул - великий Пенсионарий (от нидерландского raadpensionaris - ратпенсионарий, статс-секретарь, буквально - советник-пенсионарий; от французкого grand-pensionnaire - великий пенсионарий), что подчёркивало его превосходство над Пенсионариями других провинций. Он избирался сроком на 5 лет (с правом переизбрания) из числа наиболее видных представителей голландской купеческой олигархии. Как правило, на этом посту оказывались представители Дордрехта - «первого города Голландии». Великий Пенсионарий провинции Голландия стал первым человеком в аппарате Генеральных штатов (руководил их заседаниями, готовил и вносил предложения), однако главной сферой его деятельности являлись финансы и внешняя политика республики. Он замещал статхаудера в его отсутствие (например, в так называемые бесстатхаудерные периоды нидерландской истории - 1650-1672 годы и 1702-1747 годы). Между великими пенсионариями и статхаудерами часто возникали политические конфликты.
За период существования Республики Соединённых провинций на посту великого Пенсионария Голландии сменилось 20 человек (двое из них, Я. Катс и А. Паув, занимали его дважды), и практически все они были связаны родственными узами. Крупные политические деятели среди Пенсионариев - Й. ван Олденбарневелт и Я. де Витт. Заметную роль на этом посту сыграл нидерландский поэт и государственный деятель Катс (1629-1631 годы, 1636-1651 годы). Должность великого Пенсионария упразднена в 1795 году. Введена вновь в 1805-1806 годах, в период Батавской республики, когда председателя правительства стали именовать великий Пенсионарий Батавской республики. Эту должность занимал Р.Я. Схиммелпеннинк.