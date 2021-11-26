МАРНИКС ДЕ СЕНТ-АЛЬДЕГОНД

МАРНИКС ДЕ СЕНТ-АЛЬДЕГОНД (Марникс ван Синт-Алдегонде Филипп) - нидерландский политический деятель, дипломат, публицист .

Сын ба­ро­на Я. ван Мар­ник­са, сень­о­ра Ту­лу­зы. Изу­чал бо­го­сло­вие в Же­не­ве у Ж. Каль­ви­на и Т. Бе­зы, стал ярым при­вер­жен­цем каль­ви­низ­ма , за­тем учил­ся в университетах Лё­ве­на, Па­ри­жа и Па­дуи, где близ­ко по­зна­ко­мил­ся с идея­ми итальянских гума­ни­стов. В начале 1560-х годов вер­нул­ся на ро­ди­ну.

В конце 1565 года один из ор­га­ни­за­то­ров дво­рян­ско­го сою­за «Ком­про­мисс», ак­тив­ный уча­ст­ник Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века . Уча­ст­во­вал 05.04.1566 года в по­даче гё­за­ми пе­ти­ции Мар­га­ри­те Парм­ской с тре­бо­ва­ния­ми со­зы­ва Ге­не­раль­ных шта­тов и смяг­че­ния за­ко­нов про­тив ере­ти­ков. С 1571 года бли­жай­ший со­вет­ник Виль­гель­ма I Оран­ско­го, ис­пол­нял его по­литические и ди­пло­ма­тические по­ру­че­ния, пред­став­лял Виль­гель­ма I на за­се­да­ни­ях Гене­раль­ных шта­тов в Дор­д­рех­те в ию­ле 1572 года. В 1573 году на­зна­чен гу­бер­на­то­ром Дел­фта, Рот­тер­да­ма и Схи­да­ма. В но­ябре 1573 года по­пал в плен к ис­пан­цам, ос­во­бо­ж­дён в октябре 1574 года. При его уча­стии в но­ябре 1576 года раз­ра­бо­та­но и под­пи­са­но со­гла­ше­ние ме­ж­ду северными и южными про­вин­ция­ми Ни­дер­лан­дов (смотрите «Гент­ское уми­ротво­ре­ние»).

С 1577 года член Государственного со­ве­та, с 30.11.1583 года бур­го­мистр Ан­твер­пе­на. Не имея воз­мож­но­сти за­щи­щать Ан­твер­пен и стре­мясь обес­пе­чить про­тес­тан­там воз­мож­ность по­ки­нуть го­род, 17.08.1585 года сдал его испанским вой­скам, за что был об­ви­нён в по­соб­ни­че­ст­ве ис­пан­цам и от­стра­нён от государственных дел. В но­ябре 1586 года уе­хал в своё име­ние в Вест-Сау­бур­ге, где за­ни­мал­ся пе­ре­во­дом Биб­лии на ни­дерландский язык. Наи­бо­лее из­вест­но са­ти­рическое про­из­ве­де­ние «Улей свя­той рим­ской церк­ви» («Den Byenkorf der Heilige Room­sche Kercke», 1569 год), вы­смеи­ваю­щее Рим­ско-ка­то­лическую цер­ковь и па­ро­ди­рую­щее тра­диционные схо­ла­стические по­сла­ния. Пред­по­ло­жи­тель­но - ав­тор тек­ста пес­ни «Виль­гель­мус», яв­ляю­щей­ся национальным гим­ном Ни­дер­лан­дов.

Сочинения:

Œuvres. Brux., 1857–1859. Vol. 1–7.

Дополнительная литература:

Quinet E. Marnix de Sainte-Aldegonde. P., 1854;

Juste Th. Les Pays-Bas au XVI si ̀ecle. Vie de Marnix de Sainte-Aldegonde. Brux.; P., 1858;

Oosterhof G. La vie littéraire de Marnix de Sainte-Aldegonde et son «Tableau des dif­férens de la religion». Kampen, 1909.