МАРНИКС ДЕ СЕНТ-АЛЬДЕГОНД
МАРНИКС ДЕ СЕНТ-АЛЬДЕГОНД (Марникс ван Синт-Алдегонде Филипп) - нидерландский политический деятель, дипломат, публицист.
Сын барона Я. ван Марникса, сеньора Тулузы. Изучал богословие в Женеве уЖ. Кальвина и Т. Безы, стал ярым приверженцем кальвинизма, затем учился в университетах Лёвена, Парижа и Падуи, где близко познакомился с идеями итальянских гуманистов. В начале 1560-х годов вернулся на родину.
В конце 1565 года один из организаторов дворянского союза «Компромисс», активный участник Нидерландской революции XVI века. Участвовал 05.04.1566 года в подаче гёзами петиции Маргарите Пармской с требованиями созыва Генеральных штатов и смягчения законов против еретиков. С 1571 года ближайший советник Вильгельма I Оранского, исполнял его политические и дипломатические поручения, представлял Вильгельма I на заседаниях Генеральных штатов в Дордрехте в июле 1572 года. В 1573 году назначен губернатором Делфта, Роттердама и Схидама. В ноябре 1573 года попал в плен к испанцам, освобождён в октябре 1574 года. При его участии в ноябре 1576 года разработано и подписано соглашение между северными и южными провинциями Нидерландов (смотрите «Гентское умиротворение»).
С 1577 года член Государственного совета, с 30.11.1583 года бургомистр Антверпена. Не имея возможности защищать Антверпен и стремясь обеспечить протестантам возможность покинуть город, 17.08.1585 года сдал его испанским войскам, за что был обвинён в пособничестве испанцам и отстранён от государственных дел. В ноябре 1586 года уехал в своё имение в Вест-Саубурге, где занимался переводом Библии на нидерландский язык. Наиболее известно сатирическое произведение «Улей святой римской церкви» («Den Byenkorf der Heilige Roomsche Kercke», 1569 год), высмеивающее Римско-католическую церковь и пародирующее традиционные схоластические послания. Предположительно - автор текста песни «Вильгельмус», являющейся национальным гимном Нидерландов.
Сочинения:
Œuvres. Brux., 1857–1859. Vol. 1–7.
Дополнительная литература:
Quinet E. Marnix de Sainte-Aldegonde. P., 1854;
Juste Th. Les Pays-Bas au XVI si ̀ecle. Vie de Marnix de Sainte-Aldegonde. Brux.; P., 1858;
Oosterhof G. La vie littéraire de Marnix de Sainte-Aldegonde et son «Tableau des différens de la religion». Kampen, 1909.