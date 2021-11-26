ЛЕ МЭР ИСААК

Удачливый торговец

Точная дата рождения Исаака ле Мэра (или Лемэр) неизвестна. Исследователи указывают дату около 1559 г. Место рождения – протестантский г. Доорник.

О ранних годах жизни ле М. практически не осталось сведений. В 1581 г. его родной город оказался во власти католиков, в связи с чем ле М. был вынужден покинуть эти края. Оказавшись в Антверпене, он обзавелся семьей и деловыми связями. В 1585 г. пал и Антверпен. Ле М. перебрался в Амстердам.

Ле М. специализировался на продаже зелени, однако вскоре его внимание привлекла международная торговля. Ле М. со своими компаньонами организовывал экспедиции кораблей в Италию, Испанию, на Балтику и в Архангельск. Торговал рыбой с Англией и Испанией, мехами – с Россией.

Ост-Индская компания

В конце XVII в. ле М. заинтересовала торговля с голландской Ост-Индией. В 1599 г. он снарядил корабли вновь организованной им и его компаньонами «Новой Брабантской компании». Спустя год возникла «Новая Амстердамская» (первая Ост-Индская) компания, в которой числилось восемь судов. С 1602 г. – объединенная Ост-Индская компания с 14 кораблями.

В 1604 г. ле М. обвинили в том, что компания действовала только в интересах директоров, что привело к его отставке в феврале 1605 г. В 1608 г. Ле М. попытался создать торговую компанию во Франции, но эта попытка не удалась.

В 1609 г. акции Ост-Индской компании упали. Этому способствовала деятельность учрежденного ле М. товарищества трейдеров по махинации с акциями. Однако, несмотря на публичное оглашение внутренних проблем компании, курс акций удалось восстановить. В итоге был подготовлен законодательный запрет на необеспеченные фьючерсные сделки с ценными бумагами, который действовал вплоть до 1689 г. Ле М. был вынужден покинуть Амстердам и перебраться в Эгмонд-Биннен. Формально он продолжал быть крупным акционером Ост-Индской компании, но не получила дивиденды.

Попытка реванша

В 1614 г. ле М. организовал новую компанию на средства купцов г. Хорн. Новое предприятие должно было предпринять экспедицию в поисках нового пути из Атлантики в Тихий океан в обход Огненной Земли. Это неизбежно ослабило бы Ост-Индскую компанию, в руках которой находился Магелланов пролив. В 1615 г. созданная ле М. «Австралийская компания» отправила экспедицию для реализации этих планов. Корабли «Хорн» и «Эндрахт» вышли в Атлантику. «Хорн» затонул в Атлантике, а «Эндрахт» в январе 1616 г. обошел Огненную Землю, оказался в проливе, получившем впоследствии имя ле М., исследовал земли и оказался в Тихом океане, побывал на о-вах архипелага Тонга и в октябре 1616 г. прибыл в Батавию.

Экспедиция вызвала бойкот. Ле М. же смог возвратиться в Амстердам и выступить с докладом с трибуны Генеральных штатов. Но конфликт с акционерами «Австралийской компании» свел на нет все его последующие планы.

Последние годы

В конце своей жизни ле М. много судился с Ост-Индской компанией.