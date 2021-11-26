НИДЕРЛАНДЫ

НИДЕРЛАНДЫ, Ко­ро­лев­ст­во Ни­дер­лан­дов (Koninkrijk der Ne­der­landen) - неофициальное название - Голландия.

Об­щие све­де­ния

Нидерланды - го­су­дар­ст­во в Западной Ев­ро­пе. На се­ве­ре и за­па­де омы­ва­ет­ся Се­вер­ным морем (дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 451 км). На вос­то­ке гра­ни­чит с Гер­ма­ни­ей, на юге с Бель­ги­ей. Площадь 41,54 тыс. км2 (в т. ч. внутренние во­ды 7,65 тыс. км2); около 18% терри­то­рии стра­ны - поль­де­ры. Население 16,75 млн. человек (2012 год; с учё­том при­над­ле­жа­щих Нидерландам остров­ных тер­ри­то­рий в Вест-Ин­дии). Сто­ли­ца - Ам­стер­дам; ме­сто­пре­бы­ва­ние ко­ро­лев­ско­го дво­ра, пар­ла­мен­та и пра­ви­тель­ст­ва - Гаа­га. Официальный язык - ни­дер­ландский; в пров. Фрис­лан­дия ста­тус официального ре­гио­наль­но­го язы­ка име­ет так­же фриз­ский язык. Де­неж­ная еди­ни­ца - ев­ро.

В административном от­но­шении стра­на раз­де­ле­на на 12 про­вин­ций (табл.), вклю­чаю­щих 415 му­ни­ци­па­ли­те­тов (2012 год). В Ко­ро­лев­ст­во Нидерланды вхо­дит ряд Ма­лых Ан­тиль­ских о-вов в Вест-Ин­дии (не вклю­че­ны в со­став про­вин­ций): Ару­ба, Кю­ра­сао и южная часть о. Синт-Мар­тен (северная часть при­над­ле­жит Фран­ции, на­зы­ва­ет­ся Сен-Мар­тен), имею­щие ста­тус са­мо­управ­ляю­щих­ся гос. об­ра­зо­ва­ний (landen), а так­же остро­ва Бо­най­ре, Са­ба и Синт-Эс­та­ти­ус, имею­щие ста­тус осо­бых (спе­ци­аль­ных) му­ни­ци­па­ли­те­тов Ни­дер­лан­дов.

Нидерланды - член ООН (1945 год), МВФ (1945 год), МБРР (1945 год), НАТО (1949 год), Со­ве­та Ев­ро­пы (1949 год), ЕС (1993 год; 1958-1967 годы ЕЭС, 1967-1992 годы Ев­ропейское со­об­ще­ст­во), Ев­ра­то­ма (1958 год), ОЭСР (1961 год), ОБСЕ (1973 год), ВТО (1995 год).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Нидерланды - де­цен­тра­ли­зо­ван­ное уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 17 февраля 1983 года. Фор­ма прав­ле­ния - кон­сти­туционная мо­нар­хия.

Гла­ва государства - мо­нарх. Пра­во на пре­стол пе­ре­да­ёт­ся по на­след­ст­ву и при­над­ле­жит за­кон­ным на­след­ни­кам ко­ро­ля Виль­гель­ма I, прин­ца Оран­ско-Нас­сау­ско­го. По­сле смер­ти ко­ро­ля пра­во на пре­стол пе­ре­хо­дит по ли­нии пре­ем­ст­вен­но­сти на­сле­до­ва­ния к стар­ше­му по воз­рас­ту за­кон­но­му на­след­ни­ку; ука­зан­ное пра­ви­ло на­сле­до­ва­ния при­ме­ня­ет­ся так­же в от­но­ше­нии по­том­ков на­след­ни­ка ко­ро­ля, ес­ли на­след­ник умер до смер­ти ко­ро­ля. Ес­ли у ко­ро­ля нет на­след­ни­ков, пра­во на пре­стол пе­ре­хо­дит к стар­ше­му по воз­рас­ту за­кон­но­му на­след­ни­ку ро­ди­те­лей ко­ро­ля, а в от­сут­ст­вие та­ко­во­го - к стар­ше­му по воз­рас­ту за­кон­но­му на­след­ни­ку пред­ше­ст­вен­ни­ков ро­ди­те­лей ко­ро­ля по ли­нии пря­мой на­след­ст­вен­но­сти, от­да­лён­ным, од­на­ко, от умер­ше­го ко­ро­ля не бо­лее чем на 3 сте­пе­ни род­ст­ва. На­след­ник пре­сто­ла мо­жет быть на­зна­чен пар­ла­мен­том, ес­ли у ко­ро­ля нет на­след­ни­ка.

Мо­нарх осу­ще­ст­в­ля­ет ис­пол­ни­тель­ную (совм. с пра­ви­тель­ст­вом) и за­ко­но­да­тель­ную (совм. с пар­ла­мен­том) власть. Осо­ба мо­нар­ха не­при­кос­но­вен­на. При мо­нар­хе дей­ст­ву­ет со­ве­щательный ор­ган - Государственный со­вет.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти - двух­па­лат­ный пар­ла­мент (Ге­не­раль­ные шта­ты). Ниж­няя - Вто­рая па­ла­та со­сто­ит из 150 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых не­по­сред­ст­вен­но гра­ж­да­на­ми. В верх­ней - Пер­вой па­ла­те 75 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых про­винциальными шта­та­ми. Срок пол­но­мо­чий обе­их па­лат 4 го­да. Ка­ж­дая из па­лат мо­жет быть рас­пу­ще­на по ука­зу мо­нар­ха.

Пра­ви­тель­ст­во со­сто­ит из мо­нар­ха и ми­ни­ст­ров. Ми­ни­ст­ры, а не ко­роль не­сут от­вет­ст­вен­ность за дея­тель­ность пра­ви­тель­ст­ва. Пре­мьер-ми­нистр и др. ми­ни­ст­ры на­зна­ча­ют­ся и ос­во­бо­ж­да­ют­ся от долж­но­сти мо­нар­хом. Пра­ви­тель­ст­во не­сёт от­вет­ст­вен­ность пе­ред Ге­не­раль­ны­ми шта­та­ми.

Про­вин­ции име­ют вы­бор­ный ор­ган са­мо­управ­ле­ния - про­винциальные шта­ты (со­ве­ты), из­би­рае­мые на 4 го­да; во гла­ве про­винц. шта­тов сто­ит ко­ро­лев­ский ко­мис­сар.

В Нидерландах су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная си­сте­ма. Ве­ду­щие пар­тии: Народная пар­тия за сво­бо­ду и де­мо­кра­тию, Пар­тия тру­да, Пар­тия сво­бо­ды, Со­циа­ли­стическая пар­тия, Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тический при­зыв, «Де­мо­кра­ты-66», Хри­сти­ан­ский со­юз, Зе­лёные ле­вые и др.

При­ро­да

Бе­ре­га Се­вер­но­го моря - низ­мен­ные ват­то­вые, ис­пы­ты­ваю­щие силь­ное влия­ние при­ли­вов. Вдоль по­бе­ре­жья на се­ве­ре про­тя­ги­ва­ет­ся цепь пес­ча­ных За­пад­но-Фриз­ских о-вов, от­де­лён­ных от ма­те­ри­ка при­бреж­ны­ми мел­ко­во­дья­ми - ват­та­ми (Вад­ден­зе) и про­дол­жаю­щих их на ма­те­ри­ко­вом по­бе­ре­жье дюн (Кен­не­мер­ланд, выс. до 56 м). Б. ч. тер­ри­то­рии стра­ны на­хо­дит­ся под уг­ро­зой на­вод­не­ний, воз­ни­каю­щих гл. обр. при штор­мо­вых на­го­нах вод Се­вер­но­го мо­ря. В ре­зуль­та­те не­сколь­ких силь­ных на­вод­не­ний в XII-XV веков об­ра­зо­ва­лись круп­ные за­ли­вы Зёй­дер-Зе (Зёй­дер­зе), Дол­лард и др. Вдоль морских бе­ре­гов и рек соз­да­на сис­те­ма за­гра­дительных со­ору­же­ний, за­щи­щаю­щих при­бреж­ные низ­мен­но­сти от за­то­п­ле­ния.

Рель­еф.

Нидерланды рас­по­ло­же­на в западной час­ти Сред­не­ев­ро­пей­ской рав­ни­ны, в рель­е­фе пре­об­ла­да­ют низ­мен­ные рав­ни­ны: около 1/3 тер­ри­то­рии на­хо­дит­ся ни­же уров­ня мо­ря и лишь 2% - вы­ше 50 м. Зна­чительная часть тер­ри­то­рии Нидерландов пре­об­ра­зо­ва­на в ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти лю­дей: около 1/5 пло­ща­ди Нидерландов за­ни­ма­ют поль­де­ры - ис­кус­ст­вен­но осу­шен­ные и окуль­ту­рен­ные уча­ст­ки морских мел­ко­во­дий. С первой трети XX века реа­ли­зу­ет­ся про­ект по осу­ше­нию зал. Зёй­дер-Зе: по­сле со­ору­же­ния дам­бы (дли­ной 33 км) его южная часть пре­вра­ще­на в замк­ну­тое пре­сно­вод­ное оз. Эйсcелмер, ны­не при­бли­зи­тель­но на 50% осу­шен­но­го и пре­вра­щён­но­го в поль­де­ры (Северо- Восточный Поль­дер, Фле­во­ланд). По­сле по­след­не­го ка­та­ст­ро­фич. на­вод­не­ния в 1953 году на юго-за­па­де Нидерландов, при­вед­ше­го к ги­бе­ли 1800 человек и за­то­п­ле­нию зе­мель на пл. 2000 км2, про­ве­де­ны мас­штаб­ные ра­бо­ты по гид­ро­тех­нич. пре­об­ра­зо­ва­нию дель­ты Рей­на, Маа­са и Шель­ды, соз­да­нию за­щит­ных дамб и про­ти­во­штор­мо­вых шлю­зов, пе­ре­го­ра­жи­ваю­щих круп­ные ру­ка­ва дель­ты и эс­туа­рии (Хол­ландс-Дип, Гре­ве­лин­ген и др.).

На вос­то­ке Нидерланды раз­ви­ты вол­ни­стые и всхолм­лён­ные мо­рен­ные и вод­но-лед­ни­ко­вые рав­ни­ны, в цен­тре (к юго-вос­то­ку от оз. Эйcселмер) встре­ча­ют­ся мо­рен­ные гря­ды (выс. до 106 м). На край­нем юге не­боль­шие пло­ща­ди за­ни­ма­ют эро­зи­он­ные пла­то - от­ро­ги Ар­денн (го­ра Вал­сер­берг, 321 м, - выс­шая точ­ка стра­ны).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Тер­ри­то­рия Нидерландов рас­по­ло­же­на в юго-западной час­ти об­шир­ной Се­ве­ро­мор­ско-Сред­не­ев­ро­пей­ской си­нек­ли­зы За­пад­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы. Склад­ча­тый фун­да­мент плат­фор­мы име­ет здесь гл. обр. ка­ле­дон­ский воз­раст; на край­нем юге Нидерландов пе­ре­се­чён сис­те­мой сбро­сов, окайм­ляю­щих ка­ле­дон­ский Бра­бант­ский мас­сив (на­хо­дит­ся на тер­ри­то­рии Бель­гии). Оса­доч­ный че­хол сло­жен тол­ща­ми верх­не­ме­зо­зой­ских, па­лео­ге­но­вых и нео­ге­но­вых от­ло­же­ний (из­вест­ня­ки, мер­ге­ли, пис­чий мел), об­ра­зую­щих Цен­траль­но­ни­дер­ланд­ский вал, про­тя­нув­ший­ся от Рейн­ских Слан­це­вых гор (Гер­ма­ния) в северо-западным на­прав­ле­нии. К за­па­ду и вос­то­ку от ва­ла рас­по­ло­же­ны об­лас­ти от­но­сительных впа­дин с глу­би­ной за­ле­га­ния фун­да­мен­та св. 4 км. С юго-вос­то­ка на тер­ри­то­рию Нидерландов за­хо­дит крае­вая часть Ниж­не­рейн­ско­го гра­бе­на. В северной час­ти Нидерландов рас­про­стра­не­ны чет­вер­тич­ные пес­ча­но- гли­ни­стые мор­ские и реч­ные от­ло­же­ния, в вос­точ­ной - лед­ни­ко­вые и флю­вио­гля­ци­аль­ные от­ло­же­ния; дель­та Рей­на, Маа­са и Шель­ды сло­же­на ал­лю­ви­аль­ны­ми от­ло­же­ния­ми. Тер­ри­то­рия, при­мы­каю­щая к Ниж­не­рейн­ско­му гра­бе­ну, сейс­мич­на.

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые Нидерландов - при­род­ный го­рю­чий газ (2-е ме­сто в Ев­ро­пе по­сле Нор­ве­гии по до­ка­зан­ным за­па­сам, 2007 год) и нефть, ме­сто­ро­ж­де­ния ко­то­рых рас­по­ло­же­ны в кон­ти­нен­таль­ной час­ти Нидерландов и на шель­фе Се­вер­но­го мо­ря. Основные га­зо­вые ме­сто­ро­ж­де­ния: Гро­нин­ген, Ле­увар­ден, Ас­сен и др.; неф­тя­ные: Вер­кен­дам, Зу­тер­мер, Бер­кел, Эйс­сел­мон­де, Мур­ка­пел­ле, Пер­нис, Пи­нак­ке, Рот­тер­дам, Схо­не­бек и др. (кон­ти­нен­таль­ные), Ха­вен, Хел­дер, Хелм, Хорн, Кот­тер, Лог­гер, Рейн и др. (в Се­вер­ном м.). Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния из­вест­ня­ков (в рай­оне Маа­ст­рих­та, Вин­терс­вей­ка), ка­мен­ной со­ли (в рай­оне Хен­ге­ло, Дел­фзей­ла), квар­це­во­го пес­ка и гра­вия (на юге пров. Лим­бург), ка­мен­ных и бу­рых уг­лей (в южной час­ти Нидерландов), тор­фа, као­ли­на.

Кли­мат.

Для тер­ри­то­рии Нидерландов ха­рак­те­рен уме­рен­ный морской кли­мат, с мяг­кой зи­мой и от­но­си­тель­но тё­п­лым ле­том. В те­че­ние все­го го­да пре­об­ла­да­ют юго-западные и западные вет­ры с Ат­лан­ти­ки. Средние темп-ры ян­ва­ря 1-3 °C, ию­ля 16-17 °C. Сред­него­до­вые сум­мы осад­ков 740-790 мм; внут­ри­го­до­вое рас­пре­де­ле­ние осад­ков рав­но­мер­ное. Ха­рак­тер­на пас­мур­ная, об­лач­ная, бы­ст­ро ме­няю­щая­ся по­го­да с час­ты­ми ту­ма­на­ми. Силь­ные мо­ро­зы ред­ки, лишь ино­гда, при втор­же­нии хо­лод­но­го воз­ду­ха с вос­то­ка, оз. Эйс­сел­мер и ни­зо­вья Рей­на за­мер­за­ют. Сне­го­па­ды бы­ва­ют ред­ко, да­же зи­мой осад­ки вы­па­да­ют пре­им. в ви­де до­ж­дя.

Внут­рен­ние во­ды.

Наи­бо­лее круп­ные ре­ки - Рейн, Ма­ас, Шель­да - об­ра­зу­ют на юге об­шир­ную об­щую дель­ту с мно­го­числ. про­то­ка­ми и ру­ка­ва­ми. Ре­ки пол­но­вод­ны в те­че­ние все­го го­да, спрям­ле­ны и со­еди­не­ны ка­на­ла­ми (Эмс-ка­нал, Ам­стер­дам-Рейн-ка­нал и др.). От­ло­же­ние на­но­сов при­во­дит к по­сте­пен­но­му под­ня­тию ру­сел над ок­ру­жаю­щи­ми низ­мен­но­стя­ми, по­это­му многие ре­ки об­не­се­ны дам­ба­ми для за­щи­ты от на­вод­не­ний. На при­бреж­ных низ­мен­но­стях соз­да­на слож­ная раз­ветв­лён­ная сеть осу­шительных ка­на­лов, пру­дов, дамб, на­сос­ных стан­ций и др. гид­ро­тех­нич. со­ору­же­ний, в т. ч. вклю­чён­ные в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия на­сос­ная стан­ция Вау­да в г. Лем­мер, сис­те­ма гид­ро­тех­нич. соо­ру­же­ний Кин­дер­дейк-Элс­ха­ут, соз­дан­ный в XVI веке поль­дер Бем­стер. В це­лом 95% вод­ных объ­ек­тов Нидерландов в той или иной сте­пе­ни из­ме­не­ны че­ло­ве­ком.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 91 км3 (из них толь­ко 11 км3 фор­ми­ру­ют­ся на тер­ри­то­рии стра­ны); во­до­обес­пе­чен­ность 665,5 м3/чел. в год. Еже­год­ный во­до­за­бор 8,2 км3 (9% вод­ных ре­сур­сов), из них б. ч. (87,5%) по­треб­ля­ют пром. пред­при­ятия, ок. 12% рас­хо­ду­ет­ся на жи­лищ­но-ком­му­наль­ное во­до­снаб­же­ние, 0,5% - на ну­ж­ды сельского хозяйства.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир.

На при­мор­ских низ­мен­но­стях сфор­ми­ро­ва­лись окуль­ту­рен­ные пло­до­род­ные мар­ше­вые поч­вы, по до­ли­нам рек - ал­лю­ви­аль­но-лу­го­вые. На се­ве­ре и вос­то­ке стра­ны пре­об­ла­да­ют дер­но­во-под­золи­стые и бо­лот­ные поч­вы. Около 70% тер­ри­то­рии Нидерландов за­ни­ма­ют ан­тро­по­ген­ные ланд­шаф­ты (сея­ные лу­га и паш­ни, по­се­ле­ния и др.). Ле­са, за­ни­маю­щие 11% тер­ри­то­рии стра­ны (2010 год), пол­но­стью пред­став­ле­ны ис­кусств. на­са­ж­де­ния­ми из або­ри­ген­ных ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных (дуб, ясень) и ин­тро­ду­ци­ро­ван­ных хвой­ных и ли­ст­вен­ных дре­вес­ных по­род, до­ля ко­то­рых со­став­ля­ет 25%. Современная пло­щадь ле­сов вы­рос­ла на 90% по срав­не­нию с 1833 года. Из ес­тественных рас­тительных со­об­ществ пред­став­ле­ны так­же ве­ре­ско­вые пус­то­ши, вер­хо­вые бо­ло­та, мар­ши. В со­ста­ве фло­ры 1221 вид выс­ших рас­те­ний.

Жи­вот­ный мир силь­но обед­нён в ре­зуль­та­те дли­тель­но­го и ин­тен­сив­но­го хо­зяйственные ос­вое­ния тер­ри­то­рии и в свя­зи с силь­ной фраг­мен­та­ци­ей ме­сто­оби­та­ний. В со­ста­ве фау­ны 55 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (из них 22 ви­да под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), 192 ви­да гнез­дя­щих­ся птиц. За ис­то­рическое вре­мя с тер­ри­то­рии Нидерландов ис­чез­ли волк, ли­си­ца, ев­ро­пей­ская лес­ная кош­ка, лось и др. В конце XX века на тер­ри­то­рии стра­ны ус­пеш­но ре­ин­тро­ду­ци­ро­ва­ны ев­ро­пей­ский бобр, вы­дра и др. В те­че­ние XX века с тер­ри­то­рии Нидерландов пол­но­стью ис­чез­ли 5% ви­дов птиц, 25% ви­дов ба­бо­чек; 40% ви­дов рас­те­ний и жи­вот­ных на­хо­дят­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния (2008 год). Вад­ден­зе и дель­та Рей­на, Маа­са и Шель­ды - ох­ра­няе­мые мес­та мас­со­вой зи­мов­ки ред­ких ви­дов во­до­пла­ваю­щих птиц (гу­се­об­раз­ные, ку­ли­ки и др.). В при­бреж­ных во­дах Се­вер­но­го м. оби­та­ют ред­кие ви­ды морских мле­ко­пи­таю­щих (се­рый тю­лень и др.).

В Нидерландах ост­ро сто­ит про­бле­ма за­гряз­не­ния реч­ных и при­бреж­ных вод тя­жё­лы­ми ме­тал­ла­ми (медь, кад­мий), со­еди­не­ния­ми азо­та и фос­фо­ра и др., как от ис­точ­ни­ков, рас­по­ло­жен­ных вне тер­ри­то­рии стра­ны (до­ля транс­гра­нич­но­го за­гряз­не­ния ок. 75%), так и от внут­рен­них (сельское хозяйство). По уров­ню вне­се­ния азот­ных и фос­фор­ных удоб­ре­ний на сельско-хозяйственой зем­ли и ис­поль­зо­ва­нию пес­ти­ци­дов Нидерландов за­ни­ма­ют 1-е ме­сто в ЕС. Не­смот­ря на ус­пеш­ную эко­ло­гическую по­ли­ти­ку в об­лас­ти улуч­ше­ния ка­че­ст­ва по­верх­но­ст­ных и под­зем­ных вод, реа­ли­зую­щую­ся в Нидерландах с 1970 года, со­дер­жа­ние со­еди­не­ний азо­та и фос­фо­ра в 30-40% вод­ных объ­ек­тов стра­ны пре­вы­ша­ет до­пус­ти­мые стан­дар­ты Ев­ропейской ра­моч­ной ди­рек­ти­вы о ка­че­ст­ве вод (2010 год). Зна­чи­тель­ны уров­ни за­гряз­не­ния почв тя­жё­лы­ми ме­тал­ла­ми, со­еди­не­ния­ми азо­та и фос­фо­ра, пес­ти­ци­да­ми. С 1990 года раз­ви­ва­ет­ся национальная эко­ло­гическая сеть, на­прав­лен­ная на сни­же­ние фраг­мен­та­ции ме­сто­оби­та­ний пу­тём соз­да­ния эко­ло­гич. ко­ри­до­ров и уве­ли­че­ния пло­ща­ди ес­тественных рас­тительных со­об­ществ.

Ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют 26,2% плозадь стра­ны, сре­ди них 20 национальных пар­ков (ста­рей­шие - Ве­лю­ве­зом, Де-Хо­ге-Ве­лю­ве) об­щей пл. 120 тыс. га. 50 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий и ак­ва­то­рий об­щей пл. 818,9 тыс. га отне­се­ны к вод­но-бо­лот­ным угодь­ям ме­ж­ду­нар. зна­че­ния, ох­ра­няе­мым по ус­ло­ви­ям Рам­сар­ской кон­вен­ции. Б. ч. ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий вклю­че­на в об­щеев­ро­пей­скую эко­ло­гическая сеть «Натура 2000» («Natura 2000»). В спискe Все­мир­но­го на­сле­дия - ох­ра­няе­мая ак­ва­то­рия Вад­ден­зе (совм. с Гер­ма­ни­ей), имею­щая так­же ста­тус био­сфер­но­го ре­зер­ва­та ЮНЕСКО.

На­се­ле­ние

В официальной ста­ти­сти­ке уро­жен­цы стра­ны, по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во ко­то­рых име­ет ни­дерлндске гра­ж­дан­ст­во, обо­зна­ча­ют­ся об­щим тер­ми­ном «ни­дер­ланд­цы». Из них боль­шин­ст­во (80,4% в 2012 году) со­став­ля­ют гол­ланд­цы (св. 2/3 населения; пре­об­ла­да­ют в 10 из 12 про­вин­ций), фла­манд­цы (около 1/10 об­ще­го чис­ла жи­те­лей, гл. обр. в юж. про­вин­ци­ях Сев. Бра­бант и Лим­бург) и фри­зы (2,7%; в основном на се­ве­ре, в пров. Фрис­лан­дия и час­тич­но в пров. Гро­нин­ген).

Около 1/5 об­ще­го чис­ла жи­те­лей стра­ны (19,6% в 2012 году) - вы­ход­цы из за­ру­беж­ных стран (боль­шин­ст­во не име­ет ни­дерландского гра­ж­дан­ст­ва). Сре­ди про­жи­ваю­щих в Нидерландах ино­стран­цев срав­ни­тель­но вы­со­ка до­ля им­ми­гран­тов из др. стран ЕС (5,0% населения; вы­ше, чем в боль­шин­ст­ве др. го­су­дарств ЕС). На до­лю вы­ход­цев из др. стран при­хо­дит­ся свыше 14% по­сто­ян­ных жи­те­лей Нидерландов (2012 год). Са­мые круп­ные груп­пы им­ми­гран­тов и их по­том­ков пред­став­ле­ны пе­ре­се­лен­ца­ми из Ин­до­не­зии (2,4%) и Тур­ции (2,2%), Су­ри­на­ма (2,0%), Ма­рок­ко (2,0%) и с Ни­дерландских Ан­тиль­ских о-вов (0,8%). Б. ч. вы­ход­цев из бывших ни­дерландских ко­ло­ний (Су­ри­на­ма, Ин­до­не­зии) и с Ни­дерл. Ан­тиль­ских о-вов, в от­ли­чие от боль­шин­ст­ва др. групп не­ко­рен­но­го на­се­ле­ния, име­ют ни­дерландское гра­ж­дан­ст­во.

В начале XXI века Нидерланды по чис­лу по­сто­ян­ных жи­те­лей за­ни­ма­ют 10-е ме­сто в Ев­ро­пе. В XX веке на­се­ле­ние стра­ны уве­ли­чи­лось бо­лее чем в 3 раза (5,1 млн. человек в 1900 году; 10,0 млн. человек в 1950 году; 15,9 млн. человек в 2000 году), од­на­ко со второй половины XX века сред­не­го­до­вые тем­пы рос­та со­кра­ща­лись (1,3-1,4% в 1950-е годы; 0,6% в 1990 году; около 0,5% в 2012 оду); гл. фак­то­ра­ми рос­та чис­лен­ности на­се­ле­ния бы­ли ес­теств. при­рост и внеш­ние ми­гра­ции. В начале XXI века со­хра­ня­ет­ся пре­вы­ше­ние ро­ж­дае­мо­сти над смерт­но­стью (со­от­вет­ст­вен­но 10,9 и 8,4 на 1000 жителей, 2012 год). Уро­вень ро­ж­дае­мо­сти не­ук­лон­но сни­жал­ся (31,6 на 1000 жителей в 1900 году; 22,7 в 1950 году; 18,3 в 1970 году), но до 1970-х годов был за­мет­но вы­ше сред­не­ев­ро­пей­ско­го уров­ня; в конце XX - начале XX веков он рез­ко со­кра­тил­ся сре­ди ко­рен­но­го на­се­ле­ния (час­тич­но ком­пен­си­ру­ет­ся бо­лее вы­со­кой ро­ж­дае­мо­стью сре­ди про­жи­ваю­щих ино­стран­цев). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти – 1,78 жи­во­ро­ж­дён­ных де­тей на жен­щи­ну (2012 год; вы­ше, чем в Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и ря­де др. стран ЕС). Мла­ден­че­ская смерт­ность чуть бо­лее 3,7 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (2012 год; 10,2 в 1970 году). Смерт­ность по ме­ре по­вы­ше­ния уров­ня жиз­ни на­се­ле­ния и про­грес­са здра­во­охра­не­ния до сер. 1970-х гг. бы­ст­ро сни­жа­лась (17,9 на 1000 жителей в 1900 году; 8,6 в 1939 году; 7,5 -8,0 в начале 1950-х годов; св. 8,5 в начале 2000-х годов). Основная при­чи­на не­ко­то­ро­го по­вы­ше­ния уров­ня смерт­но­сти в конце XX – начале XXI веков - ста­ре­ние на­се­ле­ния (ср. воз­раст муж­чин 39,4 года, жен­щин 41,3 го­да; 2012 год).

Бо­лее 2/3 населения Нидерландов (67,4%, 2011 год) - ли­ца тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15-65 лет); до­ля де­тей до 15 лет 17,0% (этот по­ка­за­тель не­ук­лон­но сни­жа­ет­ся), лю­дей стар­ше 65 лет 15,6% (в начале XXI века рас­тёт). Сред­няя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 80,9 го­да (жен­щи­ны 83,1 го­да, муж­чи­ны - 78,8 го­да, 2012 год). На 100 жен­щин при­хо­дит­ся 98 муж­чин (свя­за­но со зна­чительным пре­об­ла­да­ни­ем жен­ско­го на­се­ле­ния сре­ди лиц стар­ше 65 лет; в Нидерландах, в от­ли­чие от боль­шин­ст­ва стран Западной Ев­ро­пы, муж­ско­го на­се­ле­ния боль­ше не толь­ко сре­ди де­тей до 15 лет, но и сре­ди лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та).

В XX веке внеш­ние ми­гра­ции бы­ли важ­ным фак­то­ром ди­на­ми­ки на­се­ле­ния Нидерландов. До середины 1960-х годов еже­год­но стра­ну по­ки­да­ло от 50 до 100 тыс. человек, за­тем мас­шта­бы эмиг­ра­ции со­кра­ти­лись. К началу XXI века с уг­луб­ле­ни­ем эко­но­мической ин­те­гра­ции в Ев­ро­пе от­ток на­се­ле­ния вновь уве­ли­чил­ся до 100 тыс. человек в год: ни­дер­ланд­цы вы­ез­жа­ют в со­сед­ние стра­ны ЕС (Гер­ма­нию, Бель­гию, Ве­ли­ко­бри­та­нию и др.) на по­сто­ян­ную ли­бо дол­го­вре­мен­ную ра­бо­ту. Од­но­вре­мен­но рас­тёт т. н. воз­врат­ная ми­гра­ция из Нидерландов: в конце 2000-х годов око­ло по­ло­ви­ны всех вы­ехав­ших со­став­ля­ли иностранные им­ми­гран­ты, не су­мев­шие адап­ти­ро­вать­ся к ме­ст­но­му об­ра­зу жиз­ни ли­бо не по­лу­чив­шие ни­дерландского гра­ж­дан­ст­ва. Им­ми­гра­ция в Нидерланды до середины XX века су­ще­ст­вен­но ус­ту­па­ла эмиг­ра­ции. В стра­ну въе­ха­ло зна­чительное чис­ло пе­ре­се­лен­цев (в т. ч. ре­пат­ри­ан­тов) из бывших ни­дерландских ко­ло­ний (в 1940-е годы из Ин­до­не­зии, во второй половине 1970-х годов из Су­ри­на­ма, с 1980-х годов - с Ни­дерландских Ан­тиль­ских о-вов). С 1960-х годов вы­рос­ло чис­ло тру­до­вых ми­гран­тов (гаст­ар­бай­те­ров) из го­су­дарств Юж. Ев­ро­пы, с 1970-х годов - из стран Юго-Западной Азии (осо­бен­но из Тур­ции) и Северной Аф­ри­ки (в основном из Ма­рок­ко), в 1990-2000-е годы - из го­су­дарств Центральной и Восточной Ев­ро­пы (Поль­ши, а так­же Ру­мы­нии, Бол­га­рии), стран быв. Юго­сла­вии. В 1960-1970-е годы сре­ди ми­гран­тов пре­об­ла­да­ли муж­чи­ны тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та, стре­мив­шие­ся за­кре­пить­ся на по­сто­ян­ное ме­сто жи­тель­ст­ва, к концу XX – началу XXI веков су­ще­ст­вен­но воз­рос­ла до­ля жен­щин, де­тей и лиц по­жи­ло­го воз­рас­та. С конца XX века Нидерланды при­ни­ма­ют по­ли­тич. им­ми­гран­тов и бе­жен­цев (макс. при­ток при­шёл­ся на 1990-е годы; в основном из Ира­ка, Ира­на, Мьян­мы, Аф­га­ни­ста­на), в начале XXI века стра­на офи­ци­аль­но при­ни­ма­ет 500-600 по­ли­тических им­ми­гран­тов в год. В начале XXI века мас­шта­бы эмиг­ра­ции и им­ми­гра­ции со­пос­та­ви­мы (в 2010 году чис­ло вы­ехав­ших впер­вые не­сколь­ко пре­вы­си­ло чис­ло въе­хав­ших в стра­ну).

Нидерланды - од­на из са­мых гус­то­на­се­лён­ных стран ми­ра. Средняя плот­ность на­се­ле­ния бо­лее 399 человек/ км2 (2012 год; са­мая вы­со­кая в Ев­ро­пе, за ис­клю­че­ни­ем «кар­ли­ко­вых» го­су­дарств). Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны 3 западные про­вин­ции: Сев. Гол­лан­дия, Юж. Гол­лан­дия и Ут­рехт (ср. плот­ность на­се­ле­ния 1000 чел./км2 и бо­лее; макс. по­ка­за­те­ли от­ме­ча­ют­ся в ур­ба­ни­зи­ро­ван­ных рай­онах - св. 2000 чел./км2). В северных про­вин­ци­ях (Фрис­лан­дии, Гро­нин­ге­не и Дрен­те), а так­же в Зе­лан­дии - ср. плот­ность на­се­ле­ния со­став­ля­ет около 200 чел./км2 и ме­нее. При­мер­но 3/5 на­се­ле­ния стра­ны про­жи­ва­ет в рай­онах, рас­по­ло­жен­ных ни­же уров­ня мо­ря (по кон­цен­тра­ции на­се­ле­ния в та­ких рай­онах Нидерланды за­ни­ма­ют 1-е ме­сто в Ев­ро­пе и од­но из пер­вых мест в ми­ре).

Нидерланды от­но­сят­ся к чис­лу са­мых ур­ба­ни­зи­ро­ван­ных стран Ев­ро­пы. До­ля городского на­се­ле­ния 89% (2010 год; 77% в 1974 году), фак­ти­че­ски она ещё вы­ше (т. к. в ни­дерландской ста­ти­сти­ке го­род­ски­ми счи­та­ют­ся по­се­ле­ния, в ко­то­рых про­жи­ва­ет не ме­нее 20 тыс. человек; мно­гие ме­нее круп­ные на­се­лён­ные пунк­ты яв­ля­ют­ся ма­лень­ки­ми го­род­ка­ми - жи­те­ли прак­ти­че­ски пол­но­стью ли­бо б. ч. за­ня­ты вне сельско-хозяйственного производства, рас­про­стра­нён городской об­раз жиз­ни). На за­па­де стра­ны воз­ник­ла од­на из круп­ней­ших ко­нур­ба­ций Ев­ро­пы - Ранд­стад (или Ран­стад). Эта ко­нур­ба­ция, в ко­то­рой про­жи­ва­ет поч­ти 7 млн. человек (2/5 население стра­ны), рас­по­ло­же­на в пре­де­лах 3 наи­бо­лее плот­но на­се­лён­ных про­вин­ций (Сев. Гол­лан­дия, Юж. Гол­лан­дия и Ут­рехт). Главными яд­ра­ми этой ко­нур­ба­ции яв­ля­ют­ся городские аг­ло­мера­ции, сло­жив­шие­ся во­круг 4 круп­ней­ших го­ро­дов стра­ны - Ам­стер­да­ма (768 тыс. человек, в городской аг­ло­ме­ра­ции чуть ме­нее 1,5 млн. человек, 2010 год), Рот­тер­да­ма (590 тыс. человек, в городской аг­ло­ме­ра­ции поч­ти 1,2 млн. человек), Гаа­ги (489 тыс. человек, в городской аг­ло­ме­ра­ции св. 990 тыс. человек) и Ут­рех­та (302 тыс. чел., в гор. аг­ло­мера­ции св. 575 тыс. чел.). Др. круп­ные го­ро­да Ран­д­ста­да: Хар­лем (150 тыс. человек), Зан­стад (145 тыс. человек), Дор­д­рехт (119 тыс. человек), Лей­ден (117 тыс. человек). В по­след­ней тре­ти XX - начале XXI веков с раз­ви­ти­ем су­бур­ба­ни­за­ции на­се­ле­ние круп­ней­ших го­ро­дов Ран­д­ста­да ста­ло со­кращать­ся, в то же вре­мя ус­ко­рен­но раз­ви­ва­лись их го­ро­да-спут­ни­ки; са­мые бы­ст­ро­ра­сту­щие го­ро­да - Зу­тер­мер (фак­ти­че­ски вост. при­го­род Гаа­ги) и Ам­стел­вен (к югу от Ам­стер­да­ма).

За пре­де­ла­ми Ран­д­ста­да вы­со­ко­ур­ба­ни­зи­ро­ван­ные ареа­лы пред­став­ле­ны в про­вин­ци­ях Северный Бра­бант [ось го­ро­дов Эйн­дхо­вен (225,4 тыс. человек, 2012 год) - Тил­бург (209,5 тыс. человек) - Бре­да (181,9 тыс. человек)], Ове­рэйс­сел [рай­он Твен­те с го­ро­да­ми Энс­хе­де (162,5 тыс. человек), Хен­ге­ло (83,6 тыс. человек) и Ал­ме­ло (78,2 тыс. человек)]. Мо­но­цен­трич. аг­ло­ме­ра­ции об­ра­зу­ют го­ро­да Ал­ме­ре (216,4 тыс. человек), Гро­нин­ген (183,1 тыс. человек), Ней­ме­ген (159,5 тыс. человек), Апел­дорн (151,3 тыс. человек), Ар­нем (136,3 тыс. человек), Маа­ст­рихт (125,5 тыс. человек), Звол­ле (121,2 тыс. человек).

Все­го в эко­но­ми­ке Ниерландов за­ня­то около 7,86 млн. человек (2010 год), из них в сфе­ре ус­луг - 80%, промышленности и строи­тель­ст­ве - 18%, сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве - 2%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 6,5% (середина 2012 год; 4,8% в 2009 году). По официальным дан­ным, 10,5% населения стра­ны про­жи­ва­ет за чер­той ус­та­нов­лен­но­го в Нидерландах уров­ня бед­но­сти.

Ре­ли­гия

Около 43% на­се­ле­ния Нидерландов - хри­стиа­не, в т. ч. около 26% - ка­то­ли­ки и около 17% - пред­ста­ви­те­ли различных про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций (гл. обр. лю­те­ра­не и каль­ви­ни­сты); около 6% - му­суль­ма­не; около 2,5% - при­вер­жен­цы др. ре­ли­гий (ин­дуи­сты, буд­ди­сты, иу­даи­сты и др.). Около 48% не при­чис­ля­ют се­бя ни к од­ной ре­лигизной кон­фес­сии (2005 год, оцен­ка).

Дей­ст­ву­ют 1 ми­тро­по­лия (с цен­тром в Ут­рех­те) и 6 дио­це­зов Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви. Круп­ней­шая про­тес­тант­ская организация - лю­те­ран­ско-каль­ви­ни­ст­ская Про­тес­тант­ская цер­ковь в Нидерландах, об­ра­зо­ван­ная в 2004 году в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния Ни­дерландской ре­фор­мат­ской церк­ви (ос­но­ва­на в 1571 году), Ре­фор­мат­ской церк­ви в Нидерландах (ос­но­ва­на в 1892 году дву­мя груп­па­ми, от­делив­ши­ми­ся от Ни­дерландской ре­фор­мат­ской церк­ви) и Еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­ской церк­ви в Ко­ро­лев­ст­ве Нидерланды (ос­но­ва­на в 1818 году). Пра­во­слав­ные при­хо­ды на­хо­дят­ся в юрис­дик­ции Га­аг­ской и Ни­дерландской епар­хии РПЦ (об­ра­зо­ва­на в 1972 году), а так­же Кон­стан­ти­но­поль­ской пра­во­слав­ной церк­ви, Серб­ской пра­во­слав­ной церк­ви, Ру­мын­ской пра­во­слав­ной церк­ви, Бол­гар­ской пра­во­слав­ной церк­ви. Дей­ст­ву­ют 2 пра­во­слав­ных мо­на­сты­ря в юрис­дик­ции РПЦ: жен­ский мон. Ро­ж­де­ст­ва св. Ио­ан­на Пред­те­чи в Гаа­ге (ос­но­ван в 1954 году как муж­ской в юрис­дик­ции РПЦЗ, современный ста­тус с 1974 года) и муж­ской мон. Свт. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца в г. Хе­ме­люм, пров. Фрис­лан­дия (ос­но­ван в 1999 году на мес­те су­ще­ст­во­вав­ше­го в сред­ние ве­ка ка­то­лического мо­на­сты­ря).

Ис­то­ри­че­ский очерк

Тер­ри­то­рия Ни­дер­лан­дов с древ­ней­ших вре­мён до середины XV века. Сле­ды древ­ней­ше­го за­се­ле­ния тер­ри­то­рии Нидерландов от­но­сят­ся к сред­не­му па­лео­ли­ту (напр., Бель­ве­дер, близ Маа­ст­рих­та; около 250 тыс. лет на­зад). Но­вое, без су­ще­ст­вен­ных пе­ре­ры­вов, ос­вое­ние ре­гио­на фик­си­ру­ет­ся с фи­наль­но­го па­лео­ли­та - ран­не­го ме­зо­ли­та и пред­став­ле­но гам­бург­ской (см. в ст. Мей­ен­дорф) , аренс­бург­ской куль­ту­ра­ми, куль­ту­рой Фе­дер­мес­сер. Па­мят­ни­ки ме­зо­ли­та и не­оли­та от­но­сят­ся к свиф­тер­бант­ской куль­ту­ре (на ран­них эта­пах близ­ка Эр­те­бёл­ле), на юге от­ме­че­но влия­ние ли­ней­но-лен­точ­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры.

Древ­но­сти эне­о­ли­та (не­ко­то­рые ра­нее от­но­си­ли к не­оли­ту) и брон­зо­во­го ве­ка при­над­ле­жат западной груп­пе во­рон­ко­вид­ных куб­ков куль­ту­ры, куль­ту­ре Ми­хельс­берг, шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти, ко­ло­ко­ло­вид­ных куб­ков куль­ту­ре. Бо­лее позд­ние па­мят­ни­ки брон­зо­во­го ве­ка от­но­сят к хил­вер­сюм­ской и элп­ской куль­ту­рам т. н. се­ве­ро-западного бло­ка, тра­ди­ции ко­то­ро­го про­сле­жи­ва­ют­ся и в ран­нем же­лез­ном ве­ке. Не­смот­ря на влия­ния куль­тур Галь­штат и Ла­тен с юга, кон­так­ты с бо­лее вос­точ­ны­ми куль­ту­ра­ми, эту общ­ность свя­зы­ва­ют с осо­бой груп­пой ев­ропейских на­ро­дов, от­лич­ных от из­вест­ных ан­тич­ным ав­то­рам кель­тов и гер­ман­цев и лишь по­сте­пен­но ас­си­ми­ли­ро­ван­ных ими.

Древ­ней­шее из­вест­ное по письменным ис­точ­ни­кам кельтское на­се­ле­ние на тер­ри­то­рии Нидерландов пред­став­ле­но бел­га­ми, гер­ман­ское - фри­за­ми. В I веке до н. э. германские пле­ме­на ха­ма­вов, кан­ни­не­фа­тов и хат­тов от­тес­ни­ли к югу бел­гов. В свою оче­редь хат­тов к концу I века вы­тес­ни­ли по­се­лив­шие­ся ме­ж­ду ре­ка­ми центральной час­ти Нидерландской ба­та­вы.

По­сле рим. за­вое­ва­ния в 57-51 годам до н. э. тер­ри­то­рии современных Нидерландов до Рей­на са­мо­стоя­тель­ны­ми ос­та­ва­лись толь­ко зем­ли фри­зов, под­пи­сав­ших около 57 года с Ри­мом до­го­вор о друж­бе и ми­ре. По­стро­ен­ный рим­ля­на­ми к концу I века н. э. ли­мес по Рей­ну стал гра­ни­цей ме­ж­ду под­вла­ст­ны­ми Ри­му ни­дерландскими зем­ля­ми и тер­ри­то­ри­ей сво­бод­ных за­рейн­ских гер­ман­цев. Вдоль ли­ме­са рим­ля­не со­ору­жа­ли кре­по­сти (кас­тел­лы), соз­да­ва­ли во­енные ла­ге­ря (ка­ст­ры), строи­ли во­енные до­ро­ги, реч­ные пе­ре­пра­вы, дам­бы и ка­на­лы. На­се­ляв­шие римской тер­ри­то­рии Нидерландов пле­ме­на ста­ли со­юз­ни­ка­ми Ри­ма (гл. обр. по­пол­ня­ли вспо­мо­гательного вой­ска им­пер­ской ар­мии). Од­на­ко сре­ди ме­ст­но­го на­се­ле­ния су­ще­ст­во­ва­ла и силь­ная оп­по­зи­ция рим. гос­под­ству. В 69-70 годы вспых­ну­ло ан­ти­рим­ское вос­ста­ние ба­та­вов под пред­во­ди­тель­ст­вом Юлия Ци­ви­ли­са, рим­ля­нам с тру­дом уда­лось его по­да­вить. Пос­ле об­ра­зо­ва­ния в 89 году римской пров. Гер­ма­ния Ниж­няя до­рейн­ские ни­дерландские тер­ри­то­рии во­шли в её со­став. В си­лу гео­гра­фических осо­бен­но­стей этот ре­ги­он стал ме­стом ожив­лён­но­го то­ва­ро­об­ме­на. Тем не ме­нее в нём не бы­ло круп­но­го адм. цен­тра, что сви­де­тель­ст­во­ва­ло о вто­ро­сте­пен­ном для Ри­ма зна­че­нии ни­дерландских зе­мель и объ­яс­ня­ло их сла­бую ро­ма­ни­за­цию. Из ос­но­ван­ных в римскую эпо­ху го­ро­дов (Маа­ст­рихт, Хер­лен и др.) толь­ко 2 по­се­ле­ния по­лу­чи­ли ста­тус му­ни­ци­пия; вил­лы с ра­бо­тав­ши­ми на них ра­ба­ми и ко­ло­на­ми бы­ли лишь в наи­бо­лее ро­ма­ни­зи­ро­ван­ном южном ре­гио­не - Лим­бур­ге. С IV века в Нидерландах рас­про­стра­ни­лось хри­сти­ан­ст­во, пер­вое епи­скоп­ст­во уч­ре­ж­де­но в 382 году в Маа­ст­рих­те. С середины IV века во внутренние об­лас­ти совр. Нидерландов на­ча­ли про­ни­кать фран­ки, ас­си­ми­ли­ро­вав­шие ба­та­вов, и сак­сы. По­сле 406 года вся северная часть Западной Римской им­пе­рии бы­ла за­хва­че­на за­рейн­ски­ми пле­ме­на­ми, пе­ри­од римского гос­под­ства на тер­ри­то­рии Нидерландов за­вер­шил­ся.

Рас­се­лив­шие­ся в бас­сей­не Ниж­не­го Рей­на фран­ки объ­е­ди­ни­ли под сво­им на­ча­лом ме­ст­ные германские пле­ме­на и сыг­ра­ли зна­чительную роль в эт­но­ге­не­зе гол­ланд­цев и фла­манд­цев. В этот пе­ри­од сло­жи­лась гер­ма­но-романская лин­гвис­тическая гра­ни­ца - по ли­нии про­ло­жен­ной ещё рим­ля­на­ми до­ро­ги Кёльн - Ба­ве - Бу­лонь. В конце V века ни­дерландские зем­ли (за ис­клю­че­ни­ем рай­она, на­се­лён­но­го фри­за­ми) во­шли в со­став Франк­ско­го го­су­дарства, став ча­стью Ав­ст­ра­зии. В VI веке ре­ги­он на­ча­ло воз­вра­щать­ся хри­сти­ан­ст­во; в Маа­ст­рих­те вновь бы­ло уч­ре­ж­де­но епи­скоп­ст­во, на по­ко­рён­ных фран­ка­ми язы­че­ских фриз­ских зем­лях в по­след­ней тре­ти VII века поя­ви­лись хри­сти­ан­ские мис­сио­не­ры, в конце первой четверти VII века - пер­вые мо­на­сты­ри. Ни­дерландские зем­ли бы­ли раз­де­ле­ны на 3 епи­скоп­ст­ва - Льеж­ское, Ут­рехт­ское и Мюн­стер­ское. В 785 году к Франк­ско­му государству при­сое­ди­не­на Фрис­лан­дия, Нидерланды ста­ли пол­но­стью франк­ски­ми. При Кар­ле I Ве­ли­ком Нидерланды яв­ля­лись ядром дер­жа­вы Ка­ро­лин­гов. В этот пе­ри­од в Нидерландах за­вер­шил­ся про­цесс скла­ды­ва­ния феодальных от­но­ше­ний. В при­бреж­ных рай­онах и в до­ли­не Рей­на воз­ник­ло мно­го но­вых по­се­ле­ний. Ак­тив­ная тор­гов­ля в ре­гио­не спо­соб­ст­во­ва­ла бы­ст­ро­му рос­ту ран­не­сред­неве­ко­вых ни­дерл. тор­го­вых цен­тров (До­ре­стад, Маа­ст­рихт, Ут­рехт и Дом­бург).

По Вер­ден­ско­му до­го­во­ру 843 года ни­дерландские зем­ли во­шли в гос-во Ло­та­ря I , за­тем в гер­цог­ст­во Ло­та­рин­гия (в 959 году - в гер­цог­ст­во Ниж­няя Ло­та­рин­гия). В IX-XI веках они под­верг­лись на­бе­гам нор­ман­нов. Обос­но­вав­шись в ук­ре­п­лён­ных ла­ге­рях в цен­тре Нидерландов (Хас­селт и др.), нор­ман­ны сис­те­ма­ти­че­ски опус­то­ша­ли ок­ре­ст­но­сти и со­би­ра­ли дань с го­ро­дов, в т. ч. с Ней­ме­ге­на и Кёль­на. В 891 году, раз­бив нор­ман­нов под Лё­ве­ном, германский ко­роль Ар­нульф Ка­рин­тий­ский (887-899 годы, им­пе­ра­тор с 896 года) зна­чи­тель­но ос­ла­бил их во­енную мощь.

Не­смот­ря на ра­зо­ре­ние, вы­зван­ное нор­манн­ским на­ше­ст­ви­ем, в эту эпо­ху в Нидерландах ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась фриз­ская тор­гов­ля, воз­ник­ли но­вые тор­го­вые цен­тры (Де­вен­тер, Тил, Ме­демб­лик). На­бе­ги сти­му­ли­ро­ва­ли раз­ви­тие феодальных от­но­ше­ний: ос­лаб­лен­ная центральная власть раз­да­ва­ла ме­ст­ным сень­о­рам за уча­стие в обо­ро­не стра­ны бе­не­фи­ции, им­му­ни­те­ты, пра­ва на­сле­до­ва­ния долж­но­стей и ти­ту­лов. Те­ряя зем­ли, ко­ро­на ли­ша­лась и по­ли­тической вла­сти. Во второй полвине IX века ро­до­вая знать ста­ла при­сваи­вать вла­де­ния мо­насты­рей, раз­граб­лен­ных нор­ман­на­ми и по­ки­ну­тых мо­на­ха­ми. От­ли­чительной чер­той феодальных от­но­ше­ний в Нидерландах яв­ля­лись срав­ни­тель­но мяг­кие фор­мы экс­плуа­та­ции кре­сть­ян, осо­бен­но в северных об­лас­тях; на­ря­ду с фео­даль­но-за­ви­си­мы­ми кре­сть­я­на­ми, со­хра­ня­лась зна­чительная про­слой­ка сво­бод­ных об­щин­ни­ков, сер­важ не имел ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния, а до­ме­ни­аль­ная эко­но­ми­ка раз­ви­ва­лась толь­ко к югу от Рей­на.

К концу XI века на тер­ри­то­рии Нидерландов (см. Ни­дер­лан­ды ис­то­ри­че­ские) об­ра­зо­ва­лось неск. свет­ских и цер­ков­ных феодальных вла­де­ний: на юге граф­ст­ва Лё­вен (с конца XII века гер­цог­ст­во Бра­бант), Ген­не­гау (Эно), На­мюр, Лим­бург, Люк­сем­бург и Льеж­ское епи­скоп­ст­во, на се­ве­ре - граф­ст­ва Гол­лан­дия, Гел­дерн, епи­скоп­ст­во Ут­рехт­ское и ряд бо­лее мел­ких вла­де­ний, фор­маль­но за­ви­си­мых от Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии. В про­цес­се обо­соб­ле­ния различных час­тей Фрис­лан­дии в са­мо­сто­ят. об­лас­ти ав­то­ном­ны­ми ста­ли Гро­нин­ген, Дрен­те, позд­нее Ове­рэйс­сел. В от­ли­чие от южно-ни­дерландских об­лас­тей, ис­пы­ты­вав­ших боль­шое влия­ние Фран­ции и в оп­ре­де­лён­ной сте­пе­ни во­вле­чён­ных в про­цесс её цен­тра­ли­за­ции, северные об­лас­ти про­яв­ля­ли се­па­ра­тизм и от­стаи­ва­ли свой су­ве­ре­ни­тет.

XII-XIII века оз­на­ме­но­ва­лись бур­ным раз­ви­ти­ем го­ро­дов. К началу XIII века тор­го­во-ре­мес­лен­ные цен­тры Гел­дер­на, Ове­рэйс­се­ла, Гол­лан­дии в борь­бе с гра­фа­ми до­би­лись прав на са­мо­управ­ле­ние. В Гол­лан­дии городской хар­тии, за­кре­пив­шие воль­но­сти и при­ви­ле­гии го­ро­дов (пра­ва са­мо­управ­ле­ния, воз­мож­ность за­клю­чать до­го­во­ры, вес­ти вой­ны и др.), пер­вы­ми по­лу­чи­ли Дор­д­рехт (1220 год), Ней­меген (1230 год), Хар­лем (1245 год), Зи­рик­зе (1248 год), Ам­стер­дам (ок. 1300 год), Рот­тер­дам (1340 год). Граф­ские на­ме­ст­ни­ки в го­ро­дах бы­ли за­ме­не­ны вы­бор­ны­ми ор­га­на­ми городского са­мо­управ­ле­ния - ма­ги­ст­ра­та­ми. В са­мих го­ро­дах шла борь­ба за власть ме­ж­ду пат­ри­циа­том и це­ха­ми, а сель­ское на­се­ле­ние не­од­но­крат­но под­ни­ма­ло ан­ти­фео­даль­ные вос­ста­ния (напр., дли­тель­ная борь­ба кен­не­ме­ров в Гол­лан­дии). Мно­гие де­рев­ни так­же до­би­лись пра­ва на са­мо­управ­ле­ние. Важ­ны­ми цен­тра­ми це­хо­во­го ре­мес­ла и тор­гов­ли ста­ли го­ро­да Ар­нем, Зют­фен, Ут­рехт, Гро­нин­ген. Рост го­ро­дов и раз­ви­тие то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний со­зда­ли ос­но­ву для объ­е­ди­не­ния мел­ких феод. вла­де­ний в бо­лее круп­ные (в ча­ст­но­сти, Гол­лан­дия в 1299 году объ­еди­ни­лась с Ген­не­гау, в 1323 году при­сое­ди­ни­ла Зе­лан­дию). В это же вре­мя Гол­лан­дия и Ут­рехт всту­пи­ли в борь­бу за фриз­ские зем­ли: в конце XIII века южная Фрис­лан­дия бы­ла за­хва­че­на Ут­рех­том, за­пад­ная и часть центр. Фрис­лан­дии, а так­же об­ласть р. Ам­стел - Гол­лан­ди­ей. В начале XIV века Гол­лан­дия за­ня­ла ве­ду­щие по­зи­ции в ре­гио­не и вы­шла на ме­ж­ду­нар. по­ли­тическую аре­ну, вы­сту­пив со­юз­ни­ком Анг­лии в Сто­лет­ней вой­не 1337-1453 годов. Опи­ра­ясь на воз­рос­шую эко­но­мическую и по­ли­тическую си­лу го­ро­дов, гра­фы Гол­лан­дии, Зе­лан­дии и Гел­дер­на, епи­ско­пы Ут­рехт­ские про­во­ди­ли по­ли­ти­ку цен­тра­ли­за­ции, что вы­зы­ва­ло про­ти­во­дей­ст­вие и, как след­ст­вие, внутренние кон­флик­ты (в XIV-XV века борь­ба «крюч­ков» и «трес­ки» в Гол­лан­дии, ди­на­стические кон­флик­ты в Ут­рех­те и Гел­дер­не). В этот пе­ри­од в Гол­лан­дии (в 1315 году), за­тем в Зе­лан­дии, Гел­дер­не, Ове­рэйс­се­ле и Ут­рех­те воз­ник­ли со­слов­но-пред­ста­вительные уч­ре­ж­де­ния - т. н. со­б­ра­ния шта­тов, позд­нее пре­вра­тив­шие­ся в про­винциальные шта­ты (со­б­ра­ние пред­стави­те­лей от дво­рян­ст­ва, ду­хо­вен­ст­ва и го­ро­дов; во Фрис­лан­дии, где до середины XVI века со­хра­ня­лась свое­об­раз­ная фор­ма об­щин­но­го зем­ле­вла­де­ния, - так­же пред­ста­ви­те­лей сво­бод­но­го кре­сть­ян­ст­ва). С об­ра­зо­ва­ни­ем Ган­зы около 20 ни­дерландских го­ро­дов во­шли в её со­став, по­лу­чив зна­чительные тор­го­вые при­ви­ле­гии. Для за­щи­ты сво­их ин­те­ре­сов го­ро­да Гол­лан­дии, Зе­лан­дии и Ут­рех­та в 1370 году соз­да­ли ло­каль­ный тор­го­вый со­юз. В эко­но­ми­ке Нидерландов рез­ко воз­рос­ло зна­че­ние мо­ре­пла­ва­ния и ры­бо­лов­ст­ва, в середины XIV века впер­вые был при­ме­нён за­сол сель­ди.

В конце XIV - по­след­ней тре­ти XV веков Нидерланды (за ис­клю­че­ни­ем Фрис­лан­дии) на­хо­дились под вла­стью гер­цо­гов Бур­гунд­ских (см. Бур­гунд­ское гер­цог­ст­во), ко­то­рым уда­лось, счи­та­ясь с тра­диционным пар­ти­ку­ля­риз­мом ни­дерландских об­лас­тей, за­ло­жить ос­но­вы цен­тра­ли­зо­ван­но­го государства, ук­репить ме­ст­ные ор­га­ны вла­сти, упо­ря­до­чить управ­ле­ние фи­нан­са­ми, соз­дать Ге­не­раль­ные шта­ты (1464 год) и суд выс­шей ин­стан­ции (1473 год). В бур­гунд­ский пе­ри­од Нидерланды пре­вра­ти­лись в один из са­мых бо­га­тых и про­цве­таю­щих ев­ропейских ре­гио­нов, че­му спо­соб­ст­во­ва­ло как ста­нов­ле­ние ран­не­ка­пи­та­ли­стических форм про­изводства и тор­гов­ли, вы­год­ное гео­гра­фическое по­ло­же­ние, так и объ­е­ди­не­ние этих зе­мель под вла­стью од­ной пра­вя­щей ди­на­стии. В это вре­мя на­ча­лось и фор­ми­ро­ва­ние ре­нес­санс­ной ху­дожественной куль­ту­ры Нидерландов (см. Се­вер­ное Воз­ро­ж­де­ние).

Ни­дер­ланд­ские зем­ли под вла­стью Габс­бур­гов. В 1482 году, по­сле смер­ти Ма­рии Бур­гунд­ской, вер­хов­ная власть над Нидерландами пе­ре­шла к Габс­бур­гам. Мак­си­ми­лиа­ну I Габс­бур­гу уда­лось за­мет­но ук­ре­пить центральная власть в Нидерландах. Он пре­одо­лел оп­по­зи­цию го­ро­дов, в 1492 году по­да­вил мощ­ное ан­ти­на­ло­го­вое вос­ста­ние кре­сть­ян и городского плеб­са в сев. Гол­лан­дии и зап. Фрис­лан­дии, по­лу­чив­шее название «вой­ны хле­ба и сы­ра», по­ло­жил ко­нец борь­бе «крюч­ков» и «трес­ки». Эту по­ли­ти­ку про­дол­жи­ли Фи­липп I Габс­бург и Карл V. При по­след­нем 17 про­вин­ций Нидерландов, объ­е­ди­нён­ные в т. н. Бур­гунд­ский окр., ста­ли ча­стью ог­ром­ной им­пе­рии. Од­на­ко Карл V не смог ус­та­но­вить в Нидерландах аб­со­лю­ти­ст­ский по­ря­док, в про­вин­ци­ях и го­ро­дах со­хра­ня­лись тра­диционне воль­ности, при­ви­ле­гии и ав­то­но­мия, с цен­тра­ли­зо­ван­ным ап­па­ра­том ко­ро­лев­ской вла­сти со­су­ще­ст­во­ва­ли про­винциальные шта­ты и городские ма­ги­ст­ра­ты. Важ­ную роль про­дол­жа­ли иг­рать Ге­не­раль­ные шта­ты, пред­став­ляв­шие гл. обр. ин­те­ре­сы дво­рян­ст­ва и бо­га­то­го ку­пе­че­ст­ва. Нидерланды фак­ти­че­ски уп­рав­ля­ли на­ме­ст­ни­ки (ге­не­раль­ные стат­хау­де­ры), как пра­ви­ло, пред­ста­ви­те­ли ди­на­стии Габс­бур­гов. Про­вин­ция­ми (за ис­клю­че­ни­ем Бра­бан­та) они управ­ля­ли че­рез стат­хау­де­ров, из­би­рав­ших­ся из ме­ст­но­го ни­дерл. дво­рян­ст­ва и об­ла­дав­ших зна­чительной во­енно-административной вла­стью.

В конце XV века в Нидерландах про­изош­ли зна­чительные пе­ре­ме­ны в аг­рар­ных от­но­ше­ни­ях - в боль­шин­ст­ве про­вин­ций ис­чез­ли наи­бо­лее тя­жё­лые фор­мы феодальной за­ви­си­мо­сти (сер­важ, «пра­во мёрт­вой ру­ки» и др.), б. ч. кре­сть­ян ста­ла лич­но сво­бод­ны­ми чин­ше­ви­ка­ми (пла­тив­ши­ми сво­ему сень­о­ру за поль­зо­ва­ние зем­лёй еже­год­ный де­неж­ный взнос - чинш); по­сте­пен­но скла­ды­ва­лись аренд­но-фер­мер­ские от­но­ше­ния, что ве­ло к обо­ст­ре­нию со­ци­аль­ной борь­бы в де­рев­не. При Кар­ле V Нидерланды ос­та­ва­лись од­ной из са­мых бо­га­тых стран Ев­ро­пы, са­мой пе­ре­до­вой в эко­но­мические от­но­ше­нии, они да­ва­ли 45% до­хо­дов им­пер­ской каз­не. Главной от­рас­лью ни­дерландского хо­зяй­ст­ва бы­ло из­го­тов­ле­ние шер­стя­ных тка­ней. В первой полвине XVI века на­ча­ло раз­ви­вать­ся так­же про­изводство спе­циа­ли­зи­ров. то­ва­ров и пред­ме­тов рос­ко­ши, ори­ен­ти­ро­ван­ное на экс­порт.

Про­вин­ции Нидерландов бы­ли не­од­но­род­ны в хо­зяйственном от­но­ше­нии. Бы­ст­рее все­го раз­ви­ва­лись юж­ные - Флан­д­рия и Бра­бант, основными от­рас­ля­ми хо­зяй­ст­ва ко­то­рых яв­ля­лись про­изводство сук­на, мас­ло­де­лие, пи­во- и мы­ло­ва­ре­ние. Ан­твер­пен к середине XVI века стал цен­тром ми­ро­вой тор­гов­ли и кре­дит­ных опе­ра­ций. В северных об­лас­тях по­лу­чи­ли раз­ви­тие ры­бо­лов­ст­во, тор­гов­ля, су­до­строе­ние и смеж­ные с ним от­рас­ли про­изводства. Су­до­ход­ст­во бы­ло ос­но­вой, на ко­то­рой зи­ж­ди­лось не толь­ко ры­бо­лов­ст­во, но и за­мор­ская, а так­же в зна­чительной сте­пе­ни внутренняя тор­гов­ля по ре­кам и ка­на­лам. С рас­па­дом Ган­зы к голландским пор­там пе­ре­шла тор­гов­ля хле­бом и лов­ля сель­ди на Бал­ти­ке. В XVI веке Гол­лан­дия, по­лу­чив пра­во сво­бод­но­го про­во­да сво­их су­дов че­рез прол. Зунд (Эре­сунн), мо­но­по­ли­зи­ро­ва­ла тор­гов­лю в этом ре­гио­не. В юго-восточных про­вин­ци­ях Нидерландов (Люк­сем­бург, Ген­не­гау, Ар­туа, На­мюр), где ещё бы­ли силь­ны феодальные от­но­ше­ния, основной от­рас­лью про­изводства ос­та­ва­лось зем­ле­де­лие.

Вхо­ж­де­ние в им­пе­рию Габс­бур­гов обе­с­пе­чи­ва­ло Нидерландам оп­ре­де­лён­ные пре­иму­ще­ст­ва в об­лас­ти тор­гов­ли. Од­на­ко внеш­няя по­ли­ти­ка Кар­ла V, вед­ше­го по­сто­ян­ные вой­ны, оп­ла­чи­вать ко­то­рые бы­ли вы­ну­ж­де­ны ни­дерландские про­вин­ции, вы­зы­ва­ла не­до­воль­ст­во. Нев­ни­ма­ние им­пер­ских вла­стей к на­сущ­ным ин­те­ре­сам Нидерландов, уси­ле­ние про­цес­са цен­тра­ли­за­ции, а так­же по­след­ст­вия про­ис­хо­див­ших в стра­не со­ци­аль­но-эко­но­мических из­ме­не­ний (хо­зяйственный упа­док отд. го­ро­дов, свёр­ты­ва­ние не­ко­то­рых от­рас­лей про­изводства, не­пре­рыв­ный рост цен) соз­да­ва­ли поч­ву для ост­рых со­ци­аль­ных кон­флик­тов.

Со­ци­аль­ная борь­ба, раз­вер­нув­шая­ся в Нидерландах в первой половине XVI века, тес­но пе­ре­пле­та­лась с Ре­фор­ма­ци­ей. Для борь­бы с ере­ти­ка­ми Карл V ввёл в Нидерланды ин­кви­зи­цию по об­раз­цу ис­пан­ской, с 1521 года на­чал из­да­вать «пла­ка­ты» (имп. ука­зы) про­тив ере­ти­ков, пре­ду­смат­ри­вав­шие жес­то­кие на­ка­за­ния вплоть до каз­ни. В 1522 году уч­ре­ж­дён ин­кви­зиционный три­бу­нал по борь­бе с ере­сью. С середины 1520-х годов в Нидерландых, на­ря­ду с лю­те­ран­ст­вом, рас­про­стра­ня­лись и бо­лее ра­ди­каль­ные ре­фор­мационные уче­ния, пре­ж­де все­го анабап­тизм (см. Ана­бап­тис­ты), со­че­тав­ший ре­лигиозно-мис­тические пред­став­ле­ния с тре­бо­ва­ния­ми все­об­ще­го ра­вен­ст­ва. Осо­бен­но ши­ро­кую под­держ­ку ана­бап­ти­сты по­лу­чи­ли в Северных Нидерландах, где в 1534-1535 годы про­изо­шёл це­лый ряд вы­сту­п­ле­ний под вы­дви­гае­мы­ми ими ло­зун­га­ми. Яр­ким эпи­зо­дом со­ци­аль­но-по­ли­тичекой борь­бы в Нидерландах ста­ло Гент­ское вос­ста­ние 1539-1540 годов. По­сле по­дав­ле­ния дви­же­ний лю­те­ран и ана­бап­ти­стов в Нидерландах стал рас­про­стра­нять­ся каль­ви­низм. Чис­ло при­вер­жен­цев но­во­го ре­лигиозного те­че­ния бы­ст­ро рос­ло в сре­де бюр­гер­ст­ва, городской и сель­ской бед­но­ты. Не­смот­ря на уже­сто­че­ние за­ко­но­да­тель­ст­ва про­тив ере­ти­ков (при­ня­тие в 1550 году «Кро­ва­во­го ука­за»), вла­сти не мог­ли про­ти­во­дей­ст­во­вать это­му про­цес­су.

В 1555 году Карл V от­рёк­ся от пре­сто­ла, 17 ни­дерландских про­вин­ций унас­ле­до­вал его сын Фи­липп II, ча­стью вла­де­ний ко­то­ро­го Нидерланды ста­ли в 1556 году.

Но­вый го­су­дарь за­нял бо­лее не­при­ми­ри­мую по­зи­цию в от­но­ше­нии ни­дерландского се­па­ра­тиз­ма и каль­ви­низ­ма. По­ли­ти­ка Фи­лип­па II вы­зы­ва­ла ост­рое не­до­воль­ст­во в различных сло­ях на­се­ле­ния Нидерландов. Рань­ше все­го оно про­яви­лось сре­ди пред­ста­ви­те­лей ме­ст­но­го дво­рян­ст­ва, воз­глав­ляе­мо­го Виль­гель­мом I Оран­ским. Об­ра­зо­ван­ный ни­дерл. дво­рян­ст­вом в 1565 году со­юз «Ком­про­мисс» об­ра­тил­ся к на­ме­ст­ни­це Мар­га­ри­те Парм­ской с тре­бо­ва­ния­ми вос­ста­нов­ле­ния воль­но­стей и от­ме­ны «пла­ка­тов». Не­же­ла­ние вла­стей пой­ти на ус­туп­ки да­ло тол­чок к на­ча­лу ос­во­бо­дительной борь­бы (см. Ни­дер­ланд­ская ре­во­лю­ция XVI века). Пер­вым ак­том ре­во­лю­ции ста­ло Ико­но­бор­че­ское вос­ста­ние 1566 года, по­сле по­дав­ле­ния ко­то­ро­го в стра­не уста­но­вил­ся жес­то­кий ре­жим гер­цо­га Ф. Аль­бы. По­ли­ти­ка ре­прес­сий но­во­го на­ме­ст­ни­ка вы­зва­ла но­вую вол­ну ан­ти­ис­пан­ских вы­сту­п­ле­ний, пе­ре­рос­ших в 1572 году в по­бе­до­нос­ное вос­ста­ние в Северных Нидерландах. В 1576 году в борь­бу про­тив ис­пан­цев вклю­чи­лись южно-ни­дерландской об­лас­ти, за­клю­чив­шие с северными про­вин­ция­ми «Гент­ское уми­ро­тво­ре­ние» 1576 год. Од­на­ко под­пи­са­ние в 1579 году по­сле это­го вал­лон­ски­ми про­вин­ция­ми (Ар­туа, Ген­не­гау, Дуэ и др.) се­па­рат­но­го до­го­во­ра с испанскими вла­стя­ми - Ар­рас­ской унии - по­бу­ди­ло северные про­вин­ции за­клю­чить ме­ж­ду со­бой во­енно-по­ли­тический со­юз (см. Ут­рехт­ская уния), на­прав­лен­ный не толь­ко про­тив Ис­па­нии, но и про­тив внутренней феодаль­но-ка­то­лической ре­ак­ции. 26 июля 1581 года Ге­не­раль­ные шта­ты северной про­вин­ций под­пи­са­ли акт о низ­ло­же­нии Фи­лип­па II и по­ру­чи­ли управ­ле­ние стра­ной стат­хау­де­ру Гол­лан­дии, Зе­лан­дии и Ут­рех­та Виль­гель­му I Оран­ско­му. По­сле смер­ти по­след­не­го стат­хау­де­ром и глав­но­ко­ман­дую­щим ар­ми­ей был из­бран в 1585 году его сын Мо­риц Нас­сау­ский. В 1588 году Ге­не­раль­ные шта­ты северных об­лас­тей со­сре­до­то­чи­ли в сво­их ру­ках всю пол­но­ту вла­сти, факти­че­ски по­ло­жив на­ча­ло са­мо­сто­ятельному государству - Со­еди­нён­ным про­вин­ци­ям (его офиц. про­воз­гла­ше­ния ни­ко­гда не бы­ло). В 1590-х годах ар­мия под ко­мандованием Мо­ри­ца Нас­сау­ско­го ос­во­бо­ди­ла тер­ри­то­рию стра­ны от испанских войск (см. Гол­ланд­ско-ис­пан­ские вой­ны XVI-XVII веков). По­сле под­пи­са­ния Две­на­дца­ти­лет­не­го пе­ре­ми­рия (9 апреля 1609 год) Ис­па­ния фак­ти­че­ски при­зна­ла не­за­ви­си­мость Со­еди­нён­ных про­вин­ций (офи­ци­аль­но при­зна­ны по Мюн­стер­ско­му ми­ру 30 января 1648 года).

Рес­пуб­ли­ка Со­еди­нён­ных про­вин­ций. На про­тя­же­нии сле­дую­ще­го де­ся­ти­ле­тия в Со­еди­нён­ных про­вин­ци­ях шла ост­рая борь­ба ме­ж­ду вел. пен­сио­на­ри­ем Гол­лан­дии Й. ван Ол­ден­бар­не­вел­том и стат­хау­де­ром Мо­ри­цем Нас­сау­ским. По­след­ний стре­мил­ся ут­вер­дить­ся в ро­ли вер­хов­но­го пра­ви­те­ля, про­во­дил по­ли­ти­ку цен­тра­ли­за­ции, на­прав­лен­ную на тес­ное объ­е­ди­не­ние про­вин­ций, вы­сту­пал за про­дол­же­ние вой­ны с Ис­па­ни­ей. Великий пен­сио­на­рий, ли­дер пра­вя­щей голландской ку­печеской оли­гар­хии, от­стаи­вал пра­во ка­ж­дой про­вин­ции на ав­то­но­мию, яв­лял­ся сто­рон­ни­ком по­ис­ка ком­про­мис­са с Ис­па­ни­ей. Борь­ба за власть ме­ж­ду стат­хау­де­ром и великим пен­сио­на­ри­ем тес­но пе­ре­пле­лась с раз­го­рев­ши­ми­ся в Со­еди­нён­ных про­вин­ци­ях ре­лигиозными спо­ра­ми ме­ж­ду ар­ми­ниа­на­ми (их сто­рон­ни­ком был Ол­ден­бар­не­велт; см. Ар­ми­ни­ан­ст­во) и го­ма­ри­ста­ми (их под­дер­жи­вал Мо­риц Нас­сау­ский). В 1619 году кон­фликт дос­тиг осо­бен­ной ост­ро­ты: Ол­ден­бар­не­велт, под­няв­ший вос­ста­ние, был аре­сто­ван, об­ви­нён в государственной из­ме­не и каз­нён.

Во­енные дей­ст­вия ме­ж­ду Ис­па­ни­ей и Со­еди­нён­ны­ми про­вин­ция­ми во­зоб­но­ви­лись в 1621 году во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов. При стат­хау­де­ре Фре­де­ри­ке Хен­д­ри­ке под власть Со­еди­нён­ных про­вин­ций пе­ре­шли тер­ри­то­рии Фланд­рии и Бра­бан­та к югу от Рей­на, был за­хва­чен Маа­ст­рихт (см. «Ге­не­ра­ли­тет­ские зем­ли»). По Мюн­стер­ско­му ми­ру (см. Вест­фаль­ский мир 1648 года) к Со­еди­нён­ным про­вин­ци­ям ото­шли северные рай­оны Флан­д­рии, Бра­бан­та, Лим­бур­га и кре­пость Маа­ст­рихт, ни­дерландские куп­цы так­же по­лу­чи­ли дос­туп в исп. ко­ло­нии. Устье р. Шель­да бы­ло за­кры­то для внеш­ней тор­гов­ли. До­го­вор так­же оп­ре­де­лил северную гра­ни­цу ос­тав­ших­ся под вла­стью Ис­па­нии 10 южно-ни­дерландских про­вин­ций, по­лу­чив­ших назв. Испанские Ни­дер­лан­ды.

Со­юз северных ни­дерландских про­вин­ций (его кон­сти­ту­ци­ей с 1585 года де-фак­то бы­ла Ут­рехт­ская уния 1579 года) стал име­но­вать­ся рес­пуб­ли­кой. Семь про­вин­ций, во­шед­ших в её со­став (Гел­дерн, Гол­лан­дия, Зе­лан­дия, Ут­рехт, Фрис­лан­дия, Ове­рэйс­сел, Гро­нин­ген), а так­же об­ласть Дрем­пте объ­е­ди­ни­лись на ос­но­ве фе­де­ра­ции с об­щи­ми ор­га­на­ми управ­ле­ния, в ко­то­рых за­се­да­ли де­пу­та­ты от ка­ж­дой про­вин­ции, об­ла­дав­шей зна­чительной ав­то­но­ми­ей во внутренних де­лах. Вслед­ст­вие осо­бой зна­чи­мо­сти Гол­лан­дии Рес­пуб­ли­ку Со­еди­нён­ных про­вин­ций за её гра­ни­ца­ми ста­ли час­то на­зы­вать Гол­лан­ди­ей. Де­пу­та­ты от городскых со­ве­тов со­став­ля­ли про­винциальные шта­ты, де­пу­та­ты от по­след­них - Ге­не­раль­ные шта­ты - выс­ший ор­ган государственной вла­сти. Ка­ж­дая про­вин­ция име­ла в них один го­лос, не­за­ви­си­мо от чис­лен­но­го со­ста­ва её де­ле­га­ции. Ре­ше­ния долж­ны бы­ли при­ни­мать­ся еди­но­глас­но, про­це­ду­ра их при­ня­тия ус­лож­ня­лась тем, что де­пу­та­ты го­ло­со­ва­ли на ос­но­ва­нии им­пе­ра­тив­но­го ман­да­та, т. е. бы­ли обя­за­ны вы­пол­нять на­каз сво­их из­би­ра­те­лей. Все важ­ные во­про­сы они пред­став­ля­ли на их рас­смот­ре­ние, по­это­му до­би­вать­ся не­об­хо­ди­мо­го еди­но­гла­сия уда­ва­лось с боль­шим тру­дом.

Пер­вое ме­сто в ап­па­ра­те Ге­не­раль­ных шта­тов за­ни­мал великий пен­сио­на­рий Гол­лан­дии. Он вёл де­ла всей унии в це­лом, пре­ж­де все­го ру­ко­во­дил её внеш­ней по­ли­ти­кой, и по­сте­пен­но со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках управ­ле­ние государством. В рес­пуб­ли­ке со­хра­ня­лась долж­ность стат­хау­де­ра, обыч­но из­би­рае­мо­го из пред­ста­ви­те­лей Оран­ско-Нас­сау­ской ди­на­стии. Стат­хау­де­ры об­ла­да­ли боль­шой во­енной и административной вла­стью и час­то за­ни­ма­ли этот пост сра­зу в не­сколь­ких про­вин­ци­ях. Стат­хау­дер пред­се­да­тель­ст­во­вал в Государственном со­ве­те, ко­то­рый за­ни­мал­ся во­ен. де­ла­ми и фи­нан­са­ми.

Каль­ви­ни­ст­ская цер­ковь с 1586 года ста­ла официальной цер­ко­вью Со­еди­нён­ных про­вин­ций и под­чи­ня­лась вла­стям. К 1650 году про­тес­тан­ты со­став­ля­ли уже по­ло­ви­ну на­се­ле­ния стра­ны. Пре­сле­до­ва­ния ка­то­ли­ков име­ли ме­сто, но за­ко­ны про­тив них ред­ко ис­пол­ня­лись с по­ло­жен­ной стро­го­стью.

Со­еди­нён­ные про­вин­ции очень бы­ст­ро вы­дви­ну­лись в чис­ло мо­гу­ще­ст­вен­ных ми­ро­вых дер­жав, что яви­лось ре­зуль­татом ус­та­нов­ле­ния на их тер­ри­то­рии но­вых об­щественно-эко­но­мических от­но­ше­ний, обес­пе­чи­вав­ших бы­ст­рый рост ка­пи­та­ли­стического про­изводства и бур­ное раз­ви­тие про­из­во­дительных сил. В середине XVII века, счи­таю­ще­го­ся зо­ло­тым ве­ком в ис­то­рии Нидерландов, рес­пуб­ли­ка с на­се­ле­ни­ем ок. 2 млн. человек по сво­ему эко­но­мического по­тен­циа­лу и не­ко­то­рым др. по­ка­за­те­лям обо­гна­ла все стра­ны Ев­ро­пы.

Раз­ви­тию эко­но­ми­ки спо­соб­ст­во­ва­ла ак­тив­ная ко­ло­ни­аль­ная по­ли­ти­ка, в ре­зуль­та­те ко­то­рой уда­лось за­хва­тить бо­га­тей­шие зем­ли (см. Ни­дер­ланд­ская ко­ло­ни­аль­ная им­пе­рия). Ко­ло­ни­аль­ную экс­пан­сию ве­ли Объ­е­ди­нён­ная Ост-Инд­ская ком­па­ния (уч­ре­ж­де­на в 1602 году; см. Ост-Инд­ские ком­па­нии) и Вест-Инд­ская ком­па­ния (ос­но­ва­на в 1621 году). Без­жа­ло­ст­ная экс­плуа­та­ция ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний (их тер­ри­то­рия в 60 раз пре­вос­хо­ди­ла тер­ри­то­рию мет­ро­по­лии) спо­соб­ст­во­ва­ла на­ко­п­ле­нию ог­ром­ных ка­пи­та­лов. В эко­но­ми­ке ве­ду­щее ме­сто за­ни­ма­ла тек­стиль­ная промышленность с цен­тра­ми в Лей­де­не, Рот­тер­да­ме, Хар­ле­ме, Ам­стер­да­ме. Им­пульс её раз­ви­тию да­ли ка­пи­та­лы, про­из­водственный опыт и тор­го­вые свя­зи бо­га­тых пе­ре­се­лен­цев из Юж. Нидерландов, Фран­ции и Гер­ма­нии. Вто­рое ме­сто при­над­ле­жа­ло су­до­строе­нию. Еже­год­но в Ам­стер­да­ме, Рот­тер­да­ме и Зан­да­ме строи­лось до 1 тыс. сред­них и круп­ных су­дов, ко­то­рые про­да­ва­лись в разл. стра­ны Ев­ро­пы. Флот рес­пуб­ли­ки по ко­ли­че­ст­ву су­дов на­мно­го пре­вос­хо­дил флот лю­бой др. стра­ны ми­ра. Рас­цвет су­до­строе­ния со­про­во­ж­дал­ся раз­ви­ти­ем тор­гов­ли ле­сом, про­из-ва па­ру­си­ны, бло­ков, мачт, ло­док, ка­на­тов, ком­па­сов. Важ­ную роль в хо­зяй­ст­ве иг­рал лов сель­ди и на­чав­ший­ся в XVII веке ки­то­бой­ный про­мы­сел в по­ляр­ных во­дах. В середине XVII века из ко­ло­ний на­ча­ли вво­зить боль­шое ко­ли­че­ст­во са­ха­ра, что спо­соб­ст­во­ва­ло ак­тив­но­му раз­ви­тию са­хар­ной промышленности. Цен­тром про­изводства фа­ян­са стал Делфт (см. Делфт­ский фа­янс).

Сельское хозяйство спе­циа­ли­зи­ро­ва­лось на вы­ра­щи­ва­нии ого­род­ных куль­тур и са­до­вых рас­те­ний, ред­ких ви­дов цве­тов (тюль­па­нов, гиа­цин­тов, нар­цис­сов, кро­ку­сов и др.). Часть его про­дук­ции про­да­ва­лась в др. стра­ны. Со­еди­нён­ные про­вин­ции экс­пор­ти­ро­ва­ли так­же сыр, сли­воч­ное и рап­со­вое мас­ло, кра­си­те­ли, цве­точ­ные лу­ко­ви­цы, льня­ное се­мя. Основная мас­са ни­дерландских кре­сть­ян со­стоя­ла из арен­да­то­ров или же без­зе­мель­ных бат­ра­ков. В северо-восточных про­вин­ци­ях ещё со­хра­ня­лись феодальные по­вин­но­сти. Сельско-хозяйственная тех­ни­ка ос­та­ва­лась при­ми­тив­ной. Раз­бо­га­тев­шие куп­цы и рос­тов­щи­ки охот­но ску­па­ли вла­де­ния обед­нев­ших дво­рян, вкла­ды­ва­ли день­ги в строи­тель­ст­во гид­ро­тех­нич. со­ору­же­ний, при­об­ре­тая тем са­мым но­вые зем­ли (поль­де­ры) за счёт осу­ше­ния тер­ри­то­рий, от­воё­ван­ных у мо­ря.

Основным ис­точ­ни­ком бо­гат­ст­ва Со­еди­нён­ных про­вин­ций яв­ля­лась тор­гов­ля, гл. обр. по­сред­ни­че­ская. Ам­стер­дам, на­хо­див­ший­ся на пе­ре­крё­ст­ке морских и реч­ных ком­му­ни­ка­ций, об­ла­дав­ший мощ­ным фло­том, пре­крас­но ор­га­ни­зо­ван­ным пор­то­во-склад­ским хо­зяй­ст­вом, пре­вра­тил­ся в ми­ро­вой центр тор­гов­ли, век­сель­ных опе­ра­ций и кре­ди­то­ва­ния.

Пра­вя­щая ку­печеская оли­гар­хия пров. Гол­лан­дия, рас­по­ла­гав­шая ши­ро­ки­ми фи­нан­со­вы­ми воз­мож­но­стя­ми, бы­ла за­ин­те­ре­со­ва­на в со­хра­не­нии ми­ра, ко­то­рый спо­соб­ст­во­вал ве­де­нию тор­гов­ли, обо­га­щав­шей рес­пуб­ли­ку. Пар­тия ми­ра (рес­пуб­ли­кан­цы), от­стаи­вав­шая прин­цип су­ве­рен­но­сти про­вин­ций и стре­мив­шая­ся ос­ла­бить власть Ге­не­раль­ных шта­тов, от­стаи­ва­ла гл. обр. ин­те­ре­сы Гол­лан­дии и груп­пи­ро­ва­лась во­круг великая пен­сио­нария. Она объ­е­ди­ня­ла де­пу­та­тов про­винциальных шта­тов, ре­ген­тов про­вин­ций и го­ро­дов, голландское ку­пе­че­ст­во. Им про­ти­во­стоя­ла оран­жи­ст­ская «пар­тия вой­ны», ко­то­рая со­стоя­ла из ари­сто­кра­тов, пре­ус­пе­вав­ших на во­енной служ­бе, и под­дер­жи­ва­ла стат­хау­де­ров из Оран­ско-Нас­сау­ско­го до­ма, ста­рав­ших­ся уси­лить свою власть и пре­вра­тить стра­ну в уни­тар­ную мо­нар­хию. Оран­жи­сты на­стаи­ва­ли на про­дол­же­нии вой­ны с Ис­па­ни­ей и тре­бо­ва­ли уве­ли­чить ар­мию. Весь пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ния Со­еди­нён­ных про­вин­ций пар­тии рес­пуб­ли­кан­цев и оран­жи­стов по­сто­ян­но бо­ро­лись за власть и по­оче­рёд­но бра­ли верх друг над дру­гом.

По­сле смер­ти в но­ябре 1650 года Виль­гель­ма II пат­ри­ци­ан­ско-ре­гент­ская оли­гар­хия Гол­лан­дии не при­зна­ла стат­хау­де­ром его сы­на и до­би­лась при­ня­тия Ге­не­раль­ны­ми шта­та­ми ре­ше­ния о за­пре­те пред­ста­ви­те­лям Оран­ско-Нас­сау­ской ди­на­стии за­ни­мать долж­ность стат­хау­де­ра. На­чал­ся т. н. пе­ри­од 1-го бес­стат­хау­дер­но­го прав­ле­ния (1650-1672 годы), власть в стра­не пе­ре­шла к рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии во гла­ве с Я. де Вит­том.

Ус­та­нов­ле­ние гос­под­ства в рес­пуб­ли­ке голландской тор­го­вой бур­жуа­зии при­шлось на пе­ри­од ост­ро­го со­пер­ни­че­ст­ва Со­еди­нён­ных про­вин­ций с Анг­ли­ей за ге­ге­мо­нию на мо­ре. Ге­не­раль­ные шта­ты от­верг­ли пред­ло­же­ния О. Кром­ве­ля за­клю­чить со­юз двух мор. дер­жав, ис­тин­ный смысл ко­то­ро­го за­клю­чал­ся в доб­ро­воль­ном под­чи­не­нии Со­еди­нён­ных про­вин­ций Анг­лии. В от­вет на это английский пар­ла­мент из­дал в октябре 1651 года На­ви­гационный акт (см. На­ви­га­ци­он­ные ак­ты 1651, 1660 годы), ущем­ляв­ший голландские тор­го­вые и морские ин­те­ре­сы. Со­еди­нён­ные про­вин­ции бы­ли фак­ти­че­ски втя­ну­ты в во­ен. кон­фликт с Анг­лией (см. Анг­ло-гол­ланд­ские вой­ны XVII-XVIII веков). По за­вер­ше­нии 1-й анг­ло-голландской вой­ны (1652-1654 годы) все уси­лия Ге­не­раль­ных шта­тов во гла­ве с Я.де Вит­том бы­ли на­прав­ле­ны на усо­вер­шен­ст­во­ва­ние рес­пуб­ли­кан­ской сис­те­мы, ве­де­ние при­быль­ной ней­траль­ной тор­гов­ли и ак­тив­ной ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ки. Это по­зво­ли­ло Со­еди­нён­ным про­вин­ци­ям к середине 1660-х годов дос­тичь наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва и влия­ния за весь пе­ри­од рес­пуб­ли­ки, но при­ве­ло к уси­ле­нию анг­ло-голландских про­ти­во­ре­чий в ко­ло­ни­ях и фран­ко-голландских раз­но­гла­сий в та­мо­жен­ной поли­ти­ке. В ре­зуль­та­те 2-й анг­ло-голлондской вой­ны (1665-1667 годы) про­изо­шёл фак­тический раз­дел сфер влия­ния ме­ж­ду Анг­ли­ей и Со­еди­нён­ны­ми про­вин­ция­ми: анг­ли­ча­не уш­ли из Ин­до­не­зии, а ни­дер­ланд­цы из Сев. Аме­ри­ки.

Ухуд­ше­ние фран­ко-голл. от­но­ше­ний в кон. 1660-х гг. ста­ло при­чи­ной Гол­ланд­ской вой­ны 1672-1678 годов, в хо­де ко­то­рой франц. вой­ска за­хва­ти­ли часть тер­ри­то­рии рес­пуб­ли­ки, а английский флот бло­ки­ро­вал её по­бе­ре­жье. Во­енные не­уда­чи по­до­рва­ли по­зи­ции Я.де Вит­та и спо­соб­ст­во­ва­ли ук­ре­п­ле­нию влия­ния оран­жи­стов. В наи­бо­лее по­стра­дав­ших западных и центральных час­тях Со­еди­нён­ных про­вин­ций на­ча­лись народные вы­сту­п­ле­ния. 21 июня 1672 года де Витт сло­жил с се­бя пол­но­мо­чия вел. пен­сио­на­рия, а дос­тиг­ший со­вер­шен­но­ле­тия Виль­гельм III Оран­ский в ию­ле 1672 года про­воз­гла­шён стат­хау­де­ром Гол­лан­дии и Зе­лан­дии и глав­но­ко­ман­дую­щим воо­руженными си­ла­ми рес­пуб­ли­ки.

Вой­ны с Анг­ли­ей и Фран­ци­ей ос­ла­би­ли во­енную и эко­но­мическую мощь Со­еди­нён­ных про­вин­ций. На­ви­гацинные ак­ты и французские про­тек­цио­ни­ст­ские за­ко­ны при­чи­ни­ли боль­шой ущерб ни­дерландской промышленности, су­доход­ст­ву и ры­бо­лов­ст­ву. Но до­хо­ды от по­сред­нической и ко­ло­ни­аль­ной тор­гов­ли про­дол­жа­ли ос­та­вать­ся зна­чи­тель­ны­ми, во второй половине XVII века ни­дерландский ка­пи­тал на­чал ухо­дить в сфе­ру государственного дол­га и внеш­них зай­мов, где на­хо­дил весь­ма при­быль­ное при­ме­не­ние.

При­ход к вла­сти оран­жи­стов, ори­ен­ти­ро­вав­ших­ся на Анг­лию, ещё боль­ше ус­ко­рил этот про­цесс. В пе­ри­од анг­ло­гол­ланд­ской унии 1689-1702 годов рес­пуб­ли­ка уча­ст­во­ва­ла на сто­ро­не Анг­лии в ев­ропейских вой­нах (см. Пфальц­ское на­след­ст­во, Ис­пан­ское на­след­ст­во). Хо­тя со смер­тью Виль­гель­ма III Оран­ско­го анг­ло-голландская уния пре­кра­ти­лась, рес­пуб­ли­ка бы­ла вы­ну­ж­де­на до кон­ца вой­ны за Испанское на­след­ст­во вы­пол­нять свои со­юз­нические обя­за­тель­ст­ва. В ре­зуль­та­те к мо­мен­ту за­клю­че­ния Ут­рехт­ско­го ми­ра 1713 года Со­еди­нён­ные про­вин­ции по многим по­зи­ци­ям в эко­но­ми­ке, тор­гов­ле и ко­ло­ни­аль­ных де­лах ус­ту­па­ли Ве­ли­ко­бри­та­нии.

По­сле смер­ти Виль­гель­ма III Оран­ско­го Ге­не­раль­ные шта­ты не при­зна­ли пра­ва его на­след­ни­ков и вновь вве­ли бес­стат­хау­дер­ное прав­ле­ние (1702-1747 годы). В дей­стви­ях Со­еди­нён­ных про­вин­ций на ме­ж­ду­народной сце­не в этот пе­ри­од ук­ре­пи­лась тен­ден­ция к про­ве­де­нию ней­траль­ной по­ли­ти­ки. Хо­тя рес­пуб­ли­ка ис­хо­дя из тор­го­вых ин­те­ре­сов и при­соеди­ни­лась к ря­ду сою­зов ев­ропейских го­су­дарств, од­на­ко под различным пред­ло­га­ми ук­ло­ня­лась от вы­пол­не­ния со­юз­нических обя­за­тельств (в част­но­сти, в от­но­ше­нии Ве­ли­ко­бри­та­нии во вре­мя анг­ло-испанской вой­ны 1739-1748 годов; см. Анг­ло-ис­пан­ские вой­ны XVI-XVIII веков).

В пе­ри­од вой­ны за Ав­ст­рий­ское на­след­ст­во (1740-1748 годы) Со­еди­нён­ные про­вин­ции, опа­са­ясь за­хва­та французской ар­ми­ей южно-ни­дерландских кре­по­стей, в ко­то­рых на ос­но­ва­нии «Барь­ер­но­го до­го­во­ра» 1715 года бы­ли раз­ме­ще­ны ни­дерландские гар­ни­зо­ны, при­кры­вав­шие юж. ру­бе­жи рес­пуб­ли­ки, фак­ти­че­ски всту­пи­ли в вой­ну на сто­ро­не Ав­ст­рии и Ве­ли­ко­бри­та­нии. Втор­же­ние франц. войск в апреле 1747 года в Голл. Флан­д­рию и уг­ро­за ок­ку­па­ции всей тер­ри­то­рии стра­ны уси­ли­ли по­зи­ции оран­жи­стов. В хо­де на­чав­ших­ся народных вы­сту­п­ле­ний вы­дви­га­лось тре­бо­ва­ние пе­ре­дать власть прин­цу Оран­ско­му, ко­то­ро­го в те­че­ние ап­ре­ля - мая при­зна­ли стат­хау­де­ром Зе­лан­дия, Гол­лан­дия, Ут­рехт и Ове­рэйс­сел. Ге­не­раль­ные шта­ты 15 мая 1747 года про­воз­гла­си­ли прин­ца стат­хау­де­ром Со­еди­нён­ных про­вин­ций под име­нем Виль­гель­ма IV и глав­но­ко­ман­дую­щим ар­мией рес­пуб­ли­ки. По Ахен­ско­му ми­ру 1748 года Фран­ция воз­вра­ти­ла Со­еди­нён­ным про­вин­ци­ям за­хва­чен­ные ею тер­ри­то­рии, од­на­ко рес­пуб­ли­ка ли­ша­лась пра­ва раз­ме­щать свои гар­ни­зо­ны в южно-ни­дерландских кре­по­стях.

С на­ча­лом Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов не об­ла­дав­шие ни силь­ной ар­ми­ей, ни силь­ным во­енным фло­том Со­еди­нён­ные про­вин­ции зая­ви­ли о сво­ём ней­тра­ли­те­те. Се­ми­лет­няя вой­на ста­ла пер­вой ев­роп. вой­ной, в ко­то­рой рес­пуб­ли­ка по­сле­до­ва­тель­но про­во­ди­ла ней­траль­ную по­ли­ти­ку. Она ус­пеш­но ба­лан­си­ро­ва­ла ме­ж­ду воюю­щи­ми сто­ро­на­ми, из­вле­кая из вой­ны зна­чительные ма­те­ри­аль­ные вы­го­ды: ук­ре­пи­лась ни­дерландская эко­но­ми­ка (пре­ж­де все­го от­рас­ли, свя­зан­ные с су­до­строе­ни­ем), Со­еди­нён­ные про­вин­ции пре­вра­ти­лись в бан­ки­ра Ев­ро­пы. Бо­га­тое ни­дерландское ку­пе­че­ст­во всё ча­ще раз­ме­ща­ло свои ка­пи­та­лы в ак­цио­нер­ных ком­па­ни­ях и бан­ках др. стран, снаб­жа­ло кре­ди­та­ми ино­стран­ных (пре­им. анг­лий­ских) куп­цов и про­мыш­лен­ни­ков.

С середины 1770-х годов в Со­еди­нён­ных про­вин­ци­ях ста­ло на­рас­тать не­до­воль­ст­во по­ли­ти­кой стат­хау­де­ра Виль­гель­ма V. Его об­ви­ня­ли в от­кро­вен­но про­анг­лий­ской ори­ен­та­ции, не­дос­та­точ­ном вни­ма­нии к про­бле­мам национальной промышленности и тор­гов­ли, вы­дви­га­лось тре­бо­ва­ние де­мо­кра­ти­за­ции сис­те­мы государственного управ­ле­ния. В рес­пуб­ли­ке сфор­ми­ро­ва­лось ши­ро­кое оп­по­зиц. де­мо­кра­тич. пат­рио­тов дви­же­ние. Боль­шое влия­ние на не­го ока­за­ла Вой­на за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов. «Пат­рио­ты» тре­бо­ва­ли за­клю­чить со­юз с Фран­ци­ей, ак­тив­но под­дер­жи­ва­ли английские северо-американские ко­ло­нии в их борь­бе за не­за­ви­си­мость, а ли­дер «пат­рио­тов» Й.Д. ван дер Ка­пел­лен тот ден Пол вёл ак­тив­ную кам­па­нию за ди­пло­ма­тич. при­зна­ние Со­еди­нён­ны­ми про­вин­ция­ми США. Ге­не­раль­ные шта­ты от­ка­за­ли Ве­ли­ко­бри­та­нии в транс­пор­ти­ров­ке войск в Сев. Аме­ри­ку, а с на­ча­лом анг­ло-французской вой­ны 1778-1783 годов объ­яви­ли о ней­тра­ли­те­те. Не­смот­ря на про­ти­во­дей­ст­вие британского пра­ви­тель­ст­ва, Со­еди­нён­ные про­вин­ции при­ня­ли ре­ше­ние при­сое­ди­нить­ся к Дек­ла­ра­ции о воо­ружён­ном ней­тра­ли­те­те 1780 года. По­ли­ти­ка рес- пуб­ли­ки в от­но­ше­нии английских северо-американских ко­ло­ний ста­ла при­чи­ной 4-й анг­ло-голландской вой­ны (1780-1784 годы).

Тя­го­ты вой­ны обо­ст­ри­ли внут­ри­по­ли­тическую си­туа­цию в Нидерландах и при­ве­ли к т. н. Ре­во­лю­ции «пат­рио­тов» (1784-1787 годы), в ре­зуль­та­те ко­то­рой «пат­рио­там» уда­лось за­хва­тить власть в центральных про­вин­ци­ях рес­пуб­ли­ки и до­бить­ся за­клю­че­ния ею обо­ро­нительного сою­за с Фран­ци­ей (10 ноября 1785 год). Но в сентябрь - октябрь 1787 года с по­мо­щью прусских войск и при фи­нан­со­вой под­держ­ке Ве­ли­ко­бри­та­нии в Со­еди­нён­ных про­вин­ци­ях власть стат­хау­де­ра бы­ла вос­ста­нов­ле­на, а в 1788 году рес­пуб­ли­ка за­клю­чи­ла с Прус­си­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей во­енный со­юз (Трой­ствен­ную ли­гу), на­прав­лен­ный про­тив Рос­сии, Ав­ст­рии и Фран­ции.

В пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века Со­еди­нён­ные про­вин­ции уча­ст­во­ва­ли в 1-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (см. Ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции). По­сле объ­яв­ле­ния Кон­вен­том вой­ны Со­еди­нён­ным про­вин­ци­ям (1 февраля 1793 год) французская ар­мия, в со­ста­ве ко­то­рой был т. н. ба­тав­ский ба­таль­он, со­сто­яв­ший из ни­дерландских «пат­рио­тов»-эмиг­ран­тов во гла­ве с Х.В. Дан­дел­сом, за­ня­ла тер­ри­то­рию Со­еди­нён­ных про­вин­ций (январь 1795 год). Стат­хау­дер бе­жал из стра­ны, 26 января 1795 года бы­ла про­воз­гла­ше­на Ба­тав­ская рес­пуб­ли­ка. В августе 1799 года вой­ска 2-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции по­пы­та­лись вос­ста­но­вить власть Виль­гель­ма V, од­на­ко, не встре­тив под­держ­ки на­се­ле­ния, анг­ло-росскийские вой­ска 19 ноября 1799 года по­ки­ну­ли тер­ри­то­рию Ни­дер­лан­дов.

В 1806 году под эги­дой Фран­ции на тер­ри­то­рии Нидерландов соз­да­но Гол­ланд­ское ко­ро­лев­ст­во 1806-1810 годы во гла­ве с Луи Бо­на­пар­том (см. Бо­на­пар­ты). 9 августа 1810 года оно бы­ло уп­разд­не­но, северо-ни­дерландской зем­ли в качест­ве 7 де­пар­та­мен­тов во­шли в со­став Французской им­пе­рии. На их тер­ри­то­рию бы­ли рас­про­стра­не­ны нор­мы французского пра­ва: ус­та­нов­ле­но ра­вен­ст­во всех гра­ж­дан пе­ред за­ко­ном, от­ме­не­ны при­ви­ле­гии тор­го­вых ком­па­ний, ус­та­нов­ле­на еди­ная на­ло­го­вая сис­те­ма, при­вер­жен­цы всех ре­лигиозных те­че­ний урав­ни­ва­лись в пра­вах и т. д.

Тер­ри­то­ри­аль­ные из­ме­не­ния, ос­лаб­ле­ние эко­но­ми­ки и на­ру­ше­ние тор­го­вых свя­зей вслед­ст­вие кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­ды, во­вле­че­ние ни­дерандской ар­мии в во­енные кам­па­нии Фран­ции, а за­тем по­те­ря не­за­ви­си­мо­сти и всех ко­ло­ний (бы­ли за­хва­че­ны Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей), уве­ли­че­ние государственного дол­га вы­зва­ли не толь­ко глу­бо­кое раз­оча­ро­ва­ние в иде­ях «пат­рио­тов» и в це­ле­со­об­раз­но­сти уча­стия Нидерландов в ак­тив­ной ев­роп. по­ли­ти­ке, но и силь­ный про­тест об­ни­щав­ше­го за го­ды ок­ку­па­ции на­се­ле­ния. В апрале 1813 года в Нидерлнаднах вспых­ну­ли вос­ста­ния кре­сть­ян и городской бед­но­ты. Ос­во­бо­дительное дви­же­ние ох­ва­ти­ло всю стра­ну.

В но­ябре - декабре 1813 года росскийско-прусские вой­ска ос­во­бо­ди­ли Нидерланды. Временное пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с Г.К. ван Хо­ген­дор­пом 2 дкабря 1813 года при­зна­ло сы­на Виль­гель­ма V су­ве­рен­ным кня­зем Нидерландов под име­нем Виль­гель­ма I. Нидерланды пре­вра­ти­лись в уни­тар­ную мо­нар­хию. Со­глас­но анг­ло-ни­дерландской кон­вен­ции от 13 августа 1814 года, Ве­ли­ко­бри­та­ния воз­вра­ти­ла Нидерландам поч­ти все за­хва­чен­ные ею ко­ло­нии (до­го­вор от 17 марта 1824 года окон­ча­тель­но раз­гра­ни­чил сфе­ры влия­ния ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми в Юго-Восточной Азии).

16 марта 1815 года Виль­гельм I был про­воз­гла­шён гла­вой Ни­дер­ланд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва 1815-1830 годов, объ­е­ди­нив­ше­го Северных (тер­ри­то­рия бывших Со­еди­нён­ных про­вин­ций) и Южных (до 1714 года Ис­пан­ские, в 1714-1794 годы Ав­ст­рий­ские) Нидерланды, а так­же Люк­сем­бург на пра­вах лич­ной унии. Од­на­ко уже с начала 1820-х годов в южных про­вин­ци­ях Нидерландов ста­ло на­рас­тать дви­же­ние за от­де­ле­ние от Ни­дерладского ко­ро­лев­ст­ва (см. в ст. Бель­гия). В ре­зуль­та­те по­бе­ды Бель­гий­ской ре­во­лю­ции 1830 года на кар­те Ев­ро­пы появи­лось но­вое государство - Ко­ро­лев­ст­во Бель­гия, при­знан­ное великими дер­жа­ва­ми на Лон­дон­ской кон­фе­рен­ции 1830-1831 годов (см. Лон­дон­ский до­го­вор 1831 года). Виль­гельм I от­верг ре­ше­ния кон­фе­рен­ции и по­пы­тал­ся си­лой ору­жия вер­нуть южно-ни­дерландской зем­ли. В хо­де бельгийско-ни­дерландской вой­ны 1831-1833 годов он столк­нул­ся как с яро­ст­ным со­про­тив­ле­ни­ем бель­гий­цев, так и с ди­пло­ма­тической оп­по­зи­ци­ей великих дер­жав. В ито­ге в 1839 году Виль­гельм I всё же был вы­ну­ж­ден при­знать не­за­ви­си­мость Бель­гии.

Ни­дер­лан­ды в 1840-1945 годы.

По­сле от­де­ле­ния Бель­гии Ко­ро­лев­ст­во Нидерландов вер­ну­лось к гра­ни­цам бывших Со­еди­нён­ных про­вин­ций по со­стоя­нию на 1790 год, со­хра­нив за со­бой Люк­сем­бург и все ко­ло­нии. Сто­ли­цей ко­ро­лев­ст­ва был Ам­стер­дам, но в си­лу ис­то­рических тра­ди­ций ре­зи­ден­ция ко­ро­ля, пар­ла­мент и пра­ви­тель­ст­во на­хо­ди­лись в Гаа­ге.

Не об­ла­дая раз­ви­той промышленностью и бо­га­ты­ми ре­сур­са­ми, Нидерланды стре­ми­лись из­влечь как мож­но боль­ший до­ход из ко­ло­ний по­сред­ст­вом соз­да­ния эф­фек­тив­ной сис­те­мы их экс­плуа­та­ции. В 1830 году в ря­де об­лас­тей Ни­дер­ланд­ской Ин­дии (Ин­до­не­зии) бы­ла вве­де­на «сис­те­ма при­ну­ди­тель­ных куль­тур», ори­ен­ти­ро­вав­шая ин­до­незийское сельское хозйство на про­изводство про­дук­ции, поль­зо­вав­шей­ся спро­сом на ми­ро­вом рын­ке. К 1870 году при­ме­не­ние этой сис­те­мы при­нес­ло ни­дерландской каз­не 900 млн. гуль­де­нов чис­той при­бы­ли.

В ус­ло­ви­ях подъ­ё­ма ре­во­люционного дви­же­ния в Ев­ро­пе во второй четверти XIX века ни­дерландская бур­жуа­зия на­ча­ла вы­сту­пать с тре­бо­ва­ни­ем рас­ши­ре­ния сво­их по­ли­тических прав. По­ли­ти­ка Виль­гель­ма I под­вер­га­лась рез­кой кри­ти­ке со сто­ро­ны ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции, сфор­ми­ро­вав­шей­ся в начале 1830-х годов в ниж­ней па­ла­те пар­ла­мен­та. Ко­роль не по­шёл на тре­буе­мый ли­бе­ра­ла­ми пе­ре­смотр кон­сти­ту­ции 1815 года, на­де­ляв­шей его прак­ти­че­ски не­ог­ра­ниченными пол­но­мо­чия­ми, и в 1840 году от­рёк­ся от пре­сто­ла, пе­ре­дав власть сы­ну Виль­гель­му II. В 1844 году ли­бе­ра­лы пред­ста­ви­ли в Ге­не­раль­ные шта­ты про­ект но­вой кон­сти­ту­ции, раз­ра­бо­тан­ный ли­бе­ра­лом Й.Р. Тор­бе­ке. В 1848 гоу под влия­ни­ем ев­роп. ре­во­лю­ций и вспых­нув­ших в мар­те народных вол­не­ний в Гаа­ге и Ам­стер­да­ме, про­хо­див­ших под ло­зун­га­ми ог­ра­ни­че­ния мо­нар­хии, Виль­гельм II со­гла­сил­ся на пе­ре­смотр кон­сти­ту­ции. При­ня­тый 3 ноября 1848 года но­вый Ос­нов­ной за­кон ог­ра­ни­чил власть ко­ро­ля: ор­га­ном ис­пол­нительной вла­сти ста­ло пра­ви­тель­ст­во, со­сто­яв­шее из ко­ро­ля и ми­ни­ст­ров, от­вет­ст­вен­ных пе­ред пар­ла­мен­том, пол­но­мо­чия ко­то­ро­го бы­ли рас­ши­ре­ны. Ниж­няя па­ла­та по­лу­чи­ла пра­во про­во­дить рас­сле­до­ва­ния и за­да­вать во­про­сы ми­ни­ст­рам, вно­сить за­ко­но­дательного пред­ло­же­ния и по­прав­ки. Го­ло­со­ва­ния по бюд­же­ту долж­ны бы­ли про­во­дить­ся еже­год­но. За­се­да­ния обе­их па­лат ста­но­ви­лись пуб­лич­ны­ми.

В январе 1849 года на ос­но­ве пря­мо­го го­ло­со­ва­ния про­шли пер­вые вы­бо­ры де­пу­та­тов ниж­ней па­ла­ты, боль­шин­ст­во в ко­то­рой по­лу­чи­ли ли­бе­ра­лы. Всту­пив­ший на ни­дерландский пре­стол по­сле смер­ти в мар­те 1849 года Виль­гель­ма II его сын Виль­гельм III по­ру­чил Тор­бе­ке сфор­ми­ро­вать пра­ви­тель­ст­во. Прак­ти­че­ски до середины 1860-х годов в Ге­не­раль­ных шта­тах шла борь­ба ме­ж­ду 2 основными по­ли­тическими груп­па­ми - ли­бе­ра­ла­ми и кон­сер­ва­то­ра­ми, по­оче­рёд­но воз­глав­ляв­ши­ми пра­ви­тельственные ка­би­не­ты. Спо­ры ме­ж­ду ни­ми ве­лись по во­про­сам на­ло­го­вой по­ли­ти­ки, ко­ло­ни­аль­ных ре­форм, на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния и прав ка­то­ли­ков. Рез­кой кри­ти­ке под­вер­га­лась сис­те­ма управ­ле­ния ко­ло­ния­ми. В 1870 году ни­дерландская ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция, об­ви­нён­ная ли­бе­ра­ла­ми в жес­то­кой экс­плуа­та­ции ин­до­не­зий­цев, от­ка­за­лась от «сис­те­мы при­ну­ди­тель­ных куль­тур» и пе­ре­шла к тра­диционному на­ло­го­об­ло­же­нию. При­ня­тие это­го ре­ше­ния по­ло­жи­ло ко­нец государственной мо­но­по­лии на экс­плуа­та­цию ко­ло­нии и до­пус­ти­ло на её ры­нок ча­ст­ных пред­при­ни­ма­те­лей.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке Нидерландов при­дер­жи­ва­лись кур­са «доб­ро­воль­ной изо­ля­ции». Од­на­ко, со­хра­няя ней­тра­ли­тет в ев­ропейских де­лах, Нидерланды про­во­ди­ли ак­тив­ную за­вое­вательную по­ли­ти­ку в Юго-Восточной Азии, в те­че­ние 40 лет ве­ли на Су­мат­ре кро­во­про­лит­ную Ачех­скую вой­ну (1873-1913 годы).

В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия XIX века в Нидерландах за­мет­но ус­ко­ри­лись тем­пы раз­ви­тия промышленного про­изводства. Мо­дер­ни­за­ции под­верг­лись все свя­зан­ные с транс­пор­ти­ров­кой или пе­ре­ра­бот­кой ко­ло­ни­аль­но­го сы­рья от­рас­ли пром-сти (су­до­строе­ние, тек­стиль­ная, пи­ще­вая). С конца XIX века боль­шое зна­че­ние при­об­ре­ла неф­те­пе­ре­ра­бот­ка. Строи­лись же­лез­ные до­ро­ги, со­ору­жа­лись ка­на­лы, со­еди­нив­шие важ­ней­шие пор­ты стра­ны (Ам­стер­дам и Рот­тер­дам) с Сев. мо­рем. Но­вые вод­ные ар­те­рии пре­вра­ти­ли Нидерланды в основном тран­зит­ный путь во внутреннюю часть Гер­ма­нии. На ру­бе­же XIX-XX веков зна­чи­тель­но по­вы­си­лась до­ход­ность сельского хозяйства, пе­ре­про­фи­ли­ро­ван­но­го с хле­бо­па­ше­ст­ва на жи­вот­но­вод­ст­во и ово­ще­вод­ст­во.

В этот пе­ри­од в Нидерландах про­ис­хо­ди­ло ста­нов­ле­ние кле­ри­каль­ных и ли­бе­раль­ных пар­тий, воз­ник­ло со­ци­ал-де­мо­кра­тическое дви­же­ние. Кон­сер­ва­то­ры не смог­ли офор­мить­ся в пар­тию клас­сического ти­па и ус­ту­пи­ли ве­ду­щие по­зи­ции сво­им про­тив­ни­кам. Пер­вой ни­дерландской по­ли­тической пар­ти­ей ста­ла соз­дан­ная А. Кёй­пе­ром в 1878 году Ан­ти­ре­во­лю­ци­он­ная пар­тия (АРП), имев­шая боль­шое влия­ние в про­тес­тант­ских сло­ях на­се­ле­ния. АРП, об­ла­дав­шая до­ста­точ­но чёт­кой про­грам­мой, ко­то­рая осно­вы­ва­лась на Биб­лии и тра­диц. цен­но­стях, и де­мо­кра­тической партийной ор­га­ни­за­ци­ей, в ко­рот­кий срок ста­ла гл. оп­по­нен­том ли­бе­ра­лов.

Вслед за про­тес­тан­та­ми в по­ли­тические сою­зы на­ча­ли объ­е­ди­нять­ся и ка­то­ли­ки. На вол­не дви­же­ния за рас­ши­ре­ние из­би­рательного пра­ва и тес­но свя­зан­ной с ним борь­бы за сво­бо­ду ре­лигиозного об­ра­зо­ва­ния (пра­во об­щин уч­ре­ж­дать, на­ря­ду с государственными шко­ла­ми, кон­фес­сио­наль­ные шко­лы, фи­нан­си­руе­мые государством) про­тес­тан­ты вы­сту­пи­ли вме­сте с ка­то­ли­ка­ми про­тив ли­бе­ра­лов. В 1888 году АРП и ка­то­лич. объ­е­ди­не­ния об­ра­зо­ва­ли пер­вое коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во и про­ве­ли за­кон о государственной под­держ­ке на­чаль­ных школ всех ти­пов.

В 1904 году ка­то­ли­ки об­ра­зо­ва­ли Все­об­щий со­юз римско-ка­то­лических объ­е­ди­не­ний из­би­ра­те­лей, а про­тес­тант­ское кры­ло партийно-по­ли­тической сис­те­мы Нидерландов уси­лил соз­дан­ный в 1908 году Хри­сти­ан­ско-ис­то­рический со­юз (ХИС). В от­ли­чие от АРП, ко­то­рую под­дер­жи­ва­ли в основном различные каль­ви­ни­ст­ские груп­пы, ХИС опи­рал­ся на при­вер­жен­цев тра­диц. Ни­дерландской ре­фор­мат­ской церк­ви.

Ли­бе­раль­ное дви­же­ние, раз­де­лён­ное с середины 1870-х годов на «уме­рен­ных» и «про­грес­си­стов», ор­га­ни­за­ци­он­но офор­ми­лось лишь с соз­да­ни­ем в 1885 году Ли­бе­раль­но­го сою­за, вы­ра­жав­ше­го ин­те­ре­сы круп­ной и средей бур­жуа­зии пор­то­вых го­ро­дов, тес­но свя­зан­ной с ко­ло­ни­аль­ной экс­плуа­та­ци­ей Ин­до­не­зии. В 1896 году ли­бераль­ный ка­би­нет про­вёл из­би­рательную ре­фор­му, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой из­би­рательное пра­во по­лу­чи­ли прак­ти­че­ски все ни­дерландские муж­чи­ны стар­ше 25 лет.

Ни­дерландские со­ци­ал-де­мо­кра­тические и мар­к­сист­ские ор­га­ни­за­ции, сфор­ми­ро­вав­шие­ся в это же вре­мя, бы­ли ма­ло­чис­лен­ны­ми и не иг­ра­ли важ­ной ро­ли в по­ли­тической жиз­ни стра­ны. В 1860-е годы в Нидерландах на ба­зе ра­бо­чих ор­га­ни­за­ций взаи­мо­по­мо­щи по­яви­лись пер­вые проф­сою­зы: Все­об­щий ни­дерландский со­юз ти­по­граф­ских ра­бо­чих (1866 год) и Со­юз ог­ран­щи­ков ал­ма­зов (1868 год). Боль­шое зна­че­ние для раз­ви­тия ра­бо­че­го дви­же­ния име­ло соз­да­ние в Ам­стер­да­ме в 1869 году ни­дерлансдкие сек­ции Ин­тер­на­цио­на­ла 1-го. В 1871 году ос­но­ван Все­об­щий ни­дерландский ра­бо­чий со­юз. Ни­дерландские со­ци­ал- де­мо­кра­ты соз­да­ли сна­ча­ла Со­ци­ал-де­мо­кра­тический со­юз Нидерландов (1881 год), од­ним из ос­но­ва­те­лей ко­то­ро­го был Ф. Нью­вен­гейс, а в 1894 году груп­па его чле­нов во гла­ве с П.Й. Труль­ст­рой об­ра­зо­ва­ла Со­ци­ал- де­мо­кра­ти­че­скую ра­бо­чую пар­тию Ни­дер­лан­дов (СДРПН). В ре­зуль­та­те рас­ко­ла СДРПН в 1909 году на ба­зе её ле­во­го кры­ла («три­бу­ни­стов») сфор­ми­ро­ва­лась Со­ци­ал-де­мо­кра­тич. пар­тия (СДП).

В прав­ле­ние ко­ро­ле­вы Виль­гель­ми­ны (всту­пи­ла на пре­стол в 1890 году) зна­чительная часть ко­ро­лев­ских прав, пре­ду­смот­рен­ных кон­сти­ту­ци­ей, бы­ла пе­ре­да­на пра­ви­тель­ст­ву и Ге­не­раль­ным шта­там.

На ру­бе­же XIX-XX веков Нрдерланды стре­ми­лись за­нять ме­сто го­су­дар­ст­ва-ар­бит­ра в во­про­сах ме­ж­ду­народного пра­ва. Они ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в ор­га­ни­за­ции ев­роп. кон­грес­сов и кон­фе­рен­ций (Га­аг­ские кон­фе­рен­ции ми­ра 1899 и 1907 годов), це­лью ко­то­рых бы­ла вы­ра­бот­ка ме­ха­низ­мов ре­ше­ния ме­ж­ду­нар. спо­ров мир­ны­ми сред­ст­ва­ми, пре­дот­вра­ще­ние во­енных столк­но­ве­ний и об­су­ж­де­ние про­бле­мы ра­зо­ру­же­ния. По­сле Га­аг­ских мир­ных кон­фе­рен­ций Нидерландов ста­ли ак­тив­но за­ни­мать­ся ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вы­ми во­про­са­ми: ар­бит­ра­жем, про­бле­ма­ми ра­зо­ру­же­ния и ко­ди­фи­ка­ци­ей ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вых норм. В 1911 году Но­бе­лев­ской премией ми­ра (совместно с А. Фри­дом) был удо­сто­ен ни­дерландский пра­во­вед Т. Ас­сер (1838-1913 годы).

Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны Нидерланды со­хра­ня­ли ней­тра­ли­тет. Де­фи­цит сы­рья на внутреннем рын­ке, обу­слов­лен­ный во­енными дей­ст­вия­ми в со­сед­них стра­нах и бло­ка­дой транс­порт­ных пу­тей, вы­звал час­тич­ную пе­ре­строй­ку эко­но­ми­ки на ос­но­ве государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния, а так­же её струк­тур­ные из­ме­не­ния, в ре­зуль­та­те ко­то­рых Нидерланды смог­ли про­из­во­дить зна­чительную часть не­обхо­ди­мой про­дук­ции на собствнной тер­ри­то­рии, что спо­соб­ст­во­ва­ло бы­ст­ро­му по­сле­во­ен­но­му раз­ви­тию стра­ны, рос­ту та­ких мощ­ных мо­но­по­ли­стических объ­е­ди­не­ний, как элек­тро­тех­ническое пред­при­ятие «Philips» (ос­но­ва­но в 1891 году), анг­ло-голландской неф­тя­ной кон­церн «Royal Dutch Shell» (ос­но­ван в 1907 году), хи­мический кон­церн AKU (ос­но­ван в 1911 году), пи­ще­вой и пар­фю­мер­ный «Unilever» (ос­но­ван в 1929 году). Из тра­диционых от­рас­лей су­ще­ст­вен­ной мо­дер­ни­за­ции под­верг­лись су­до­строе­ние и пи­ще­вая промышленноть. Ин­тен­си­фи­ка­ция сельского хозяйства по­зво­ли­ла ос­во­бо­дить ра­бо­чие ру­ки для ис­пы­ты­вав­шей по­треб­ность в них промышленности, тем са­мым бы­ла обес­пе­че­на за­ня­тость на­се­ле­ния.

По­ли­ти­ка ней­тра­ли­те­та, по су­ти, по­зво­ли­ла ни­дерландскому об­ще­ст­ву из­бе­жать со­ци­аль­но­го взры­ва на за­клю­чительные эта­пе вой­ны, а в по­сле­во­ен­ное вре­мя - по­тря­се­ний ре­во­люционного ха­рак­те­ра. Вы­сту­п­ле­ния 11-17 ноября 1918 года с тре­бо­ва­ни­ем от­пра­вить пра­ви­тель­ст­во в от­став­ку (т. н. Крас­ная не­де­ля), ор­га­ни­зо­ван­ные СДП под влия­ни­ем Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года в Гер­ма­нии, не по­лу­чи­ли под­держ­ки на­се­ле­ния и бы­ли бы­ст­ро по­дав­ле­ны. Сра­зу же по­сле «Крас­ной не­де­ли» 17 ноября 1918 года на съез­де в Лей­де­не СДП бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Ком­му­ни­сти­че­скую пар­тию Ни­дер­лан­дов (КПН).

В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од пра­ви­тель­ство про­ве­ло со­ци­аль­ные ре­фор­мы (при­ня­тие за­ко­нов о 45-ча­со­вой ра­бо­чей не­де­ле, за­пре­ще­нии тру­да под­ро­ст­ков до 14 лет, сни­же­нии пен­си­он­но­го воз­рас­та до 65 лет, уве­ли­че­нии раз­ме­ров пен­сии по ста­рос­ти и др.). В 1917 году из­би­рательное пра­во бы­ло пре­дос­тав­ле­но всем ли­цам муж­ско­го по­ла, дос­тиг­шим 23-лет­не­го воз­рас­та. На ос­но­ве по­пра­вок, вне­сён­ных в кон­сти­ту­цию в 1919 году, из­би­рательное пра­во по­лу­чи­ли жен­щи­ны. На­ко­п­лен­ные гос-вом сред­ст­ва по­зво­ли­ли сра­зу же по­сле вой­ны при­сту­пить к реа­ли­за­ции важ­ней­шей для стра­ны гид­ро­тех­нические про­грам­мы.

В пе­ри­од эко­но­мического кри­зи­са 1929-1933 годов про­изводство в Нидерландах со­кра­ти­лось на 70%, ко­ли­че­ст­во без­ра­бот­ных ко­ле­ба­лось от 300 до 600 тыс. человек. Толь­ко к концу 1930-х годов ни­дерландская эко­но­ми­ка дос­тиг­ла док­ри­зис­но­го уров­ня. Треть нацилнального до­хо­да при­но­си­ла са­мая боль­шая ко­ло­ния - Ин­до­не­зия, ог­ром­ные сум­мы по­сту­па­ли так­же от су­до­во­го фрах­та и про­цен­тов по кре­ди­там. Нидерланды за­ни­ма­ли 3-е ме­сто в ми­ре (по­сле Ве­ли­ко­бри­та­нии и США) по раз­ме­рам за­гра­нич­ных ка­пи­та­ло­вло­же­ний, ко­то­рые пре­имущественно шли в Гер­ма­нию (в т. ч. и в её во­енную промышленность).

В меж­во­ен­ный пе­ри­од зна­чительные из­ме­не­ния пре­тер­пе­ла струк­ту­ра ни­дерландского об­ще­ст­ва, что объ­яс­ня­лось пре­ж­де все­го из­ме­не­ния­ми в эко­но­ми­ке. Рост чис­лен­но­сти ра­бо­чих в ин­ду­ст­ри­аль­ных цен­трах спо­соб­ст­во­вал ук­руп­не­нию их ор­га­ни­за­ций и рас­ши­ре­нию вы­дви­гае­мых ими эко­номических и по­ли­тических тре­бо­ва­ний. По­сле Первой ми­ро­вой вой­ны СДРПН иг­ра­ла зна­чит. роль в ни­дерл. ра­бо­чем дви­же­нии. Но в 1917 году за­кон, урав­няв­ший кон­фес­сио­наль­ное и свет­ское об­ра­зо­ва­ние, по­зво­лил Церк­ви при­влечь на свою сто­ро­ну часть ра­бо­чих. По­ми­мо со­циа­ли­сти­че­ско­го, воз­ник­ли про­тес­тант­ское и ка­то­лическое ра­бо­чие дви­же­ния. Это бы­ло лишь ча­стью го­раз­до бо­лее ши­ро­ко­го об­щественного яв­ле­ния, по­лу­чив­ше­го название «verzuiling» (букв. - стол­пи­ро­ва­ние, пи­ло­ни­за­ция), т. е. раз­де­ле­ние ни­дерл. об­ще­ст­ва на груп­пы различного со­ци­аль­но­го со­ста­ва, внутренняя связь в ко­то­рых обу­слов­ли­ва­лась об­щим ми­ро­воз­зре­ни­ем. По­сте­пен­но во всех сфе­рах об­щественная жиз­ни стра­ны ста­ли при­сут­ст­во­вать 4 ти­па ор­га­ни­за­ций, пред­став­ляв­ших та­кие груп­пы на­се­ле­ния, как про­тес­тан­ты, ка­то­ли­ки, со­ци­ал-де­мо­кра­ты и ли­бе­ра­лы. Ка­ж­дая из них фор­ми­ро­ва­ла собственного «пи­лон», в ко­то­ром дей­ст­во­ва­ли свои шко­лы, проф­сою­зы, мо­ло­дёж­ные и жен­ские объ­е­ди­не­ния, пар­тии, спор­тив­ные ор­га­ни­за­ции, СМИ, боль­ни­цы и т. д. Вме­сте с тем объ­е­ди­нение ли­де­ров ор­га­ни­за­ций в коа­ли­ции в выс­ших эше­ло­нах вла­сти, диа­лог ме­ж­ду ни­ми по­зво­ля­ли сгла­жи­вать про­ти­во­ре­чия и при­да­ва­ли об­ще­ст­ву ста­биль­ность и уве­рен­ность в воз­мож­но­сти раз­ре­ше­ния воз­ни­кав­ших кон­флик­тов.

В меж­во­ен­ный пе­ри­од ве­ду­щее по­ло­же­ние в партийно-по­ли­тической. сис­те­ме Нидерландов за­ни­ма­ли кле­ри­каль­ные пар­тии: Римско-ка­то­лическая государственная пар­тия (РКГП), офор­мив­шая­ся в 1926 году на ос­но­ве Все­об­ще­го сою­за римско-ка­то­лических объ­е­ди­не­ний из­би­ра­те­лей, а так­же ста­рей­шие про­тес­тант­ские пар­тии АРП и ХИС. Сме­няв­шие друг дру­га в эти го­ды коа­лиционные ка­би­не­ты про­во­ди­ли, в сущ­но­сти, один и тот же курс во внутренней по­ли­ти­ке: ре­жим эко­но­мии за счёт со­кра­ще­ния рас­хо­дов на со­ци­аль­ные ну­ж­ды, сни­же­ние за­ра­бот­ной пла­ты, ис­поль­зо­ва­ние государственных средств для под­дер­жа­ния круп­ных кор­по­ра­ций. КПН по­лу­ча­ла на вы­бо­рах от 2 до 4% го­ло­сов из­би­ра­те­лей. СДРПН впер­вые во­шла в пра­ви­тельственный ка­би­нет толь­ко в 1939 году, за­тем она бы­ла пред­став­ле­на в т. н. ко­ро­лев­ских ка­би­не­тах 1940-1945 годов и в 2 ка­би­не­тах пе­ре­ход­но­го пе­рио­да 1945-1946 годов. На­цио­нал-со­циа­ли­стическое дви­же­ние (ос­но­ва­но в 1931 году) из-за сво­его ан­ти­се­мит­ско­го кур­са осу­ж­да­лось все­ми кле­ри­каль­ны­ми об­щи­на­ми стра­ны и на­ка­ну­не Второй ми­ро­вой вой­ны име­ло не­зна­чительную под­держ­ку в об­ще­ст­ве (4% го­ло­сов на вы­бо­рах 1937 года).

В 1919 году Нидерланды всту­пи­ли в Ли­гу На­ций. Ни­дерландское пра­ви­тель­ст­во стре­ми­лось из­бе­жать во­вле­че­ния стра­ны в ев­ропейские кон­флик­ты, по­это­му не­охот­но шло на бо­лее тес­ные кон­так­ты с Ве­ли­ко­бри­та­нией, Фран­ци­ей и про­ти­во­сто­яв­шей им Гер­ма­ни­ей, ори­ен­ти­ру­ясь на сбли­же­ние с США.

Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны 10 мая 1940 года германская ар­мия втор­глась в Нидерланды 13 мая ко­роле­ва Виль­гель­ми­на и пра­ви­тель­ст­во эмиг­ри­ро­ва­ли в Лон­дон. Стра­на бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на, 18 мая в Нидерландах вве­де­но гражданское управ­ле­ние во гла­ве с рейхс­ко­мис­са­ром А. Зейс-Ин­квар­том, Ге­не­раль­ные шта­ты пре­кра­ти­ли ра­бо­ту, по­ли­тической пар­тии бы­ли за­пре­ще­ны. С 1942 года ле­галь­но дей­ст­во­ва­ло толь­ко На­цио­нал-со­циа­ли­стическое дви­же­ние А.А. Мус­сер­та. В феврале 1941 года в Нидерландах про­шла пер­вая в ок­ку­пи­ро­ван­ной Ев­ро­пе по­ли­тическая за­бас­тов­ка, ор­га­ни­зо­ван­ная дей­ст­во­вав­шей в под­по­лье КПН. С 1941 году в Ниерландах раз­вер­ну­лось Дви­же­ние Со­про­тив­ле­ния. 10 июля 1942 года ме­ж­ду Нидерландами и СССР бы­ли ус­та­нов­ле­ны ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния (Нидерланды пре­рва­ли ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Рос­си­ей в но­ябре 1918 года). Опе­ра­ция со­юз­ни­ков по ос­во­бо­ж­де­нию Надерландов («Market-Garden») на­ча­лась 17 сентября 1944 года (26 сентября 1944 года пре­рва­на, во­зоб­нов­ле­на 11 марта 1945 года). 5 мая 1945 года Нидерланды бы­ли пол­но­стью ос­во­бо­ж­де­ны. Вой­на на­нес­ла Нидерландам боль­шой ущерб, че­ло­ве­че­ские по­те­ри со­ста­ви­ли 236 тыс. человек, 75% евреского на­се­ле­ния бы­ло от­прав­ле­но в на­цист­ские конц­ла­ге­ря. Государственный долг вы­рос с 5,5 млрд. долл. (1930 год) до 19,5 млрд. долл. (1945 год). Раз­ру­ше­нию под­верг­лись многие промышленные и транс­порт­ные пред­при­ятия, их обо­ру­до­ва­ние бы­ло де­мон­ти­ро­ва­но и вы­ве­зе­но в Гер­ма­нию.

Ко­ро­лев­ст­во Ни­дер­лан­дов по­сле 1945 года. Вос­ста­нов­ле­нию хо­зяй­ст­ва и вы­хо­ду из эко­но­мического кри­зи­са во мно­гом спо­соб­ст­во­ва­ли сред­ст­ва, по­лу­чен­ные Нидерландами по Мар­шал­ла пла­ну (в 1948-1952 годы около 1 млрд. долл.). В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од су­ще­ст­вен­но из­ме­ни­лась струк­ту­ра эко­но­ми­ки стра­ны. В 1946-1970 годы до­ля промышленности и строи­тель­ст­ва в национальном до­хо­де под­ня­лась с 34 до 45,5%, до­ля сельского хозяйства и ры­болов­ст­ва со­кра­ти­лась с 13 до 6,5%. Удель­ный вес сфе­ры ус­луг дос­тиг 48%. Стре­ми­тель­но раз­ви­ва­лись чёр­ная ме­тал­лур­гия, ма­ши­но­строе­ние, элек­трон­ная, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая и хи­мическая промышленность. Из ста­рых от­рас­лей со­хра­ни­ла свои по­зи­ции толь­ко пи­ще­вая промышленность. От­рас­ли, ори­ен­ти­ро­вав­шие­ся на ко­ло­ни­аль­ные рын­ки, по­сте­пен­но ут­ра­ти­ли своё зна­че­ние. До­ля вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей в об­щем объ­ё­ме промышленного про­изводства к началу 2000-х годов дос­тиг­ла 12,5%. Ве­ду­щие по­зи­ции в ми­ро­вой эко­но­ми­ке со­хра­ня­ли «Royal Dutch Shell», «Unile­ver», «Philips», «Akzo Nobel» (до 1969 AKU). Об­на­ру­жен­ные к концу 1950-х годов за­па­сы при­род­но­го га­за в Гро­нин­ге­не (оце­ни­ва­ют­ся в 1650 млрд. м3, 4-е ме­сто в ми­ре) да­ли до­пол­нительный сти­мул эко­но­мич. раз­ви­тию стра­ны. За­ни­мая 134-е ме­сто в ми­ре по раз­ме­рам тер­ри­то­рии (0,008% по­верх­но­сти зем­но­го ша­ра), 54-е по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния, Нидерланды вы­шли к 2003 году на 15-е ме­сто в ми­ре по объ­ё­му ВВП, на 8-е ме­сто по об­ще­му объ­ё­му экс­пор­та и на 3-е ме­сто (по­сле США и Фран­ции) по раз­ме­рам экс­пор­та сельско-хозяйственной про­дук­ции. Стра­на яв­ля­ет­ся од­ним из круп­ней­ших ми­ро­вых ин­ве­сто­ров (6-е ме­сто в ми­ре по объ­ё­му ин­ве­сти­ций за ру­бе­жом), а ни­дерландские кор­по­ра­ции «ING Groep» (фи­нан­сы) и AEGON (стра­хо­ва­ние) вхо­дят в чис­ло круп­ней­ших в ми­ре.

В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од Нидерланды ук­ре­пи­ли свою роль «во­рот» Ев­ро­пы, став важ­ней­шим пунк­том пе­ре­вал­ки и пе­ре­ра­бот­ки неф­ти и неф­те­про­дук­тов, га­за, ме­тал­лов и т. д. В стра­не по­сто­ян­но со­вер­шен­ст­во­ва­лась транс­порт­ная ин­фра­струк­ту­ра, ос­но­вой ко­то­рой яв­ля­ет­ся порт Рот­тер­дам.

В 1958 году в Нидерландах на­ча­лись ра­бо­ты по во­пло­ще­нию в жизнь гран­ди­оз­но­го гид­ро­про­ек­та «Дель­та», ко­то­рый дол­жен был обезо­па­сить Зе­лан­дию от на­вод­не­ний с по­мо­щью сис­те­мы дамб и шлю­зов (ра­бо­ты за­вер­ши­лись в 1997 году). Во второй половине XX века Нодерланды зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ли свою тер­ри­то­рию пу­тём соз­да­ния поль­де­ров. В 1986 году на осу­шен­ных зем­лях зал. Зёй­дер-Зе (Зёй­дер­зе) соз­да­на но­вая про­вин­ция стра­ны - Фле­во­ланд.

В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од про­изо­шёл рас­пад ни­дерл. ко­ло­ни­аль­ной им­пе­рии. В 1949 году, по­сле не­удав­шей­ся по­пыт­ки си­лой удер­жать под сво­ей вла­стью Ин­до­не­зию (см. Ни­дер­ланд­ско-ин­до­не­зий­ская вой­на), Нидерланды пре­дос­та­ви­ли ей не­за­ви­си­мость. В 1954 году в со­от­вет­ст­вии с но­вым Ста­ту­том Ко­ро­лев­ст­ва Ни­дер­лан­дов Су­ри­нам и Ни­дерл. Ан­тиль­ские о-ва ста­ли его рав­но­прав­ны­ми час­тя­ми. В 1963 году Ин­до­не­зии бы­ло пе­ре­да­но управ­ле­ние Западной Но­вой Гви­не­ей (Зап. Ириа­ном). В 1975 году Су­ри­нам по­лу­чил не­за­ви­си­мость, а в 1986 году о. Ару­ба - са­мо­управ­ле­ние в со­ста­ве Ко­ро­лев­ст­ва Нидерландов. В ре­зуль­та­те кон­сти­туционной ре­фор­мы 10 октября 2010 года са­мо­управ­ле­ние в рам­ках Нидерландов по­лу­чи­ли так­же ост­ро­ва Кю­ра­сао и Синт-Мар­тен (Сен-Мар­тен), а ост­ро­ва Бо­най­ре, Са­ба и Синт-Эс­та­ти­ус ста­ли специальными му­ни­ци­паль­ны­ми об­ра­зо­ва­ния­ми.

Государственный строй Нидерландов в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од не пре­тер­пел из­ме­не­ний. В стра­не со­хра­ня­ет­ся кон­сти­туционная мо­нар­хия. В 1948 году Виль­гель­ми­на от­рек­лась от пре­сто­ла в поль­зу един­ст­вен­ной до­че­ри Юлиа­ны, по­след­няя в 1980 году ус­ту­пи­ла пре­стол сво­ей стар­шей до­че­ри Бе­ат­рикс, а та в январе 2013 года объявила об отречении в пользу своего сына Вильгельма Александра (всту­пил на престол 30 апреля 2013 года).

Партийная сис­те­ма Нидерландов по­сле 1945 года при­об­ре­ла но­вые очер­та­ния. В 1946 году ле­вое кры­ло СДРПН, ли­бе­ра­лы и часть пред­ста­ви­те­лей кле­ри­каль­ных пар­тий объ­е­ди­ни­лись в со­ци­ал-де­мо­кра­тич. Пар­тию тру­да (ПТ; Partij van de Arbeid, PvdA). ПТ не­од­но­крат­но уча­ст­во­ва­ла в пра­ви­тельственных коа­ли­ци­ях, а её ли­де­ры воз­глав­ля­ли пра­ви­тельств. ка­би­не­ты: В. Дрес (1948-1958 годы), Й. ден Ойл (Уйл) (1973-1977 годы), В. Кок (1994-2002 годы).

Ли­бе­раль­ное дви­же­ние пред­став­ля­ет об­ра­зо­ван­ная 24 января 1948 года Народная пар­тия за сво­бо­ду и де­мо­кра­тию (НПСД; Volks­par­tij voor Vrijheid en Democratie, VVD), вы­ра­жаю­щая ин­те­ре­сы вли­ят. тор­го­во- промышленных и фи­нан­со­вых кру­гов и вы­сту­паю­щая за сво­бод­ный ры­нок, со­кра­ще­ние государственного вме­ша­тель­ст­ва в эко­но­ми­ку. С 1948 года НПСД уча­ст­во­ва­ла в не­сколь­ких коа­лиц. пра­ви­тель­ст­вах, ли­дер этой пар­тии М. Рют­те с октября 2010 года воз­глав­ля­ет пра­ви­тельственный ка­би­нет стра­ны.

Ле­вый фланг ли­бе­раль­но­го дви­же­ния пред­став­лен соз­дан­ной в 1966 году пар­ти­ей «Де­мо­кра­ты-66» («Д-66»; D66), сто­рон­ни­цей ра­ди­каль­ной де­мо­кра­ти­за­ции гос. уст­рой­ст­ва, об­ще­ст­ва и парт. сис­те­мы. С 1973 пар­тия вхо­ди­ла в 6 коа­лиционных пра­ви­тельственных ка­би­не­тов.

На­ме­тив­шее­ся в ни­дерландском об­ще­ст­ве с 1960-х годов сни­же­ние ро­ли Церк­ви при­ве­ло к со­кра­ще­нию элек­то­ра­та кле­ри­каль­ных пар­тий. Что­бы со­хра­нить по­зи­ции в со­пер­ни­че­ст­ве с уси­ли­вав­ши­ми своё вли­я­ние со­ци­ал-де­мо­кра­та­ми, АРП, ХИС и Ка­то­лическая народная пар­тия (КНП; об­ра­зо­ва­на в 1945 году на ба­зе РКГП) в 1976 году соз­да­ли по­ли­тический блок, во­шед­ший по ре­зуль­та­там пар­ла­мент­ских вы­бо­ров 1977 году в пра­ви­тельственную коа­ли­цию с НПСД. Пре­мьер-ми­ни­ст­ром стал ли­дер бло­ка А. ван Агт (до 1982 года). 11 октября 1980 года этот блок пре­об­ра­зо­ван в пар­тию Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ский при­зыв (ХДП; Chri­sten- De­mo­cratisch App ̀el, CDA). В 1980-2011 годы ХДП вхо­дил в 11 пра­ви­тельственных ка­би­нетов из 13 су­ще­ст­во­вав­ших в этот пе­ри­од (за ис­клю­че­ни­ем ка­би­не­тов В. Ко­ка в 1994-2002 годы). Пре­мьер-ми­ни­ст­ра­ми от ХДП бы­ли ка­то­лик Р. Люб­берс (1982–94) и про­тес­тант Я.П. Бал­ке­нен­де (2002-2010 годы). В 2001 году на по­ли­тической сце­не Нилерландов по­яви­лась так­же кон­сер­ва­тив­ная кле­ри­каль­ная пар­тия Хри­сти­ан­ский со­юз (Chri­stenUnie).

На край­не пра­вом флан­ге дей­ст­ву­ют Пар­тия за сво­бо­ду (Partij voor de Vrij­heid, ос­но­ва­на в 2006 году) и пар­тия «Спи­сок Пи­ма Фор­тёй­на» (Lijst Pim Fortuyn, об­ра­зо­ва­на в 2002 году).

Про­пор­цио­наль­ная из­би­рательная сис­те­ма и низ­кий про­ход­ной барь­ер да­ют воз­мож­ность до­би­вать­ся пред­ста­ви­тель­ст­ва в ни­дерл. пар­ла­мен­те мн. пар­ти­ям (по ре­зуль­та­там вы­бо­ров 2010 года в не­го про­шли де­пу­та­ты от 10 пар­тий) и за­труд­ня­ют за­вое­ва­ние какой-либо од­ной пар­ти­ей аб­со­лют­но­го боль­шин­ст­ва мест и фор­ми­ро­ва­ние од­но­пар­тий­но­го пра­ви­тель­ст­ва. По­это­му пра­ви­тель­ст­ва Нидерландов в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од фор­ми­ру­ют­ся на коа­лиционной ос­но­ве. Их основными уча­ст­ни­ка­ми с 1980-х годов яв­ля­ют­ся 3 круп­ней­шие пар­тии - ПТ, ХДП и НПСД.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке по­сле 1945 года Нидерланды, от­ка­зав­шись от ней­тра­ли­те­та, взя­ли курс на ин­те­гра­цию в сис­те­му западно-ев­ропеских и ат­лан­тических эко­но­мических, по­ли­тических и во­енных сою­зов. В 1949 году они во­шли в СЕ и НАТО, в 1955 году - в За­пад­но­ев­ро­пей­ский со­юз. В 1951 году Нидерланды ста­ли од­ним из уч­ре­ди­те­лей Ев­ро­пей­ско­го объ­е­ди­не­ния уг­ля и ста­ли (ЕОУС), в 1957 году - Ев­ро­пей­ско­го эко­но­ми­че­ско­го со­об­ще­ст­ва (ЕЭС), в 1958 году - Ев­ро­пей­ско­го со­об­ще­ст­ва по атом­ной энер­гии (Ев­ра­то­ма). В 1992 году под­пи­са­ли Маа­ст­рихт­ский до­го­вор, а 1 января 1999 года во­шли в Ев­ропейский ва­лют­ный со­юз (зо­ну ев­ро).

Зна­чительное вни­ма­ние Нидерланды уде­ли­ли так­же во­про­сам ре­гио­наль­ной эко­но­мической ин­те­гра­ции. В 1958-1960 годы на ос­но­ве ра­нее за­клю­чён­ных со­гла­ше­ний сфор­ми­ро­вал­ся эко­но­мический со­юз Нидерландов с Бель­ги­ей и Люк­сем­бур­гом (Бе­ни­люкс).

В рам­ках НАТО Нидерланды ока­зы­ва­ли и ока­зы­ва­ют под­держ­ку США и Ве­ли­ко­бри­та­нии. Под­раз­де­ле­ния ни­дерландской ар­мии при­ня­ли уча­стие в во­енных опе­ра­ци­ях про­тив Ира­ка (1991 и с 2003 года), Юго­сла­вии (1999 год), Аф­га­ни­ста­на (с 2001 года), Ли­вии (2011 год). Ни­дерландские по­ли­ти­ки три­ж­ды яв­ля­лись ге­не­раль­ны­ми сек­ре­та­ря­ми НАТО: в 1961-1964 годы Д. Стик­кер, в 1971-1984 годы Й. Лунс, в 2004-2009 годы Я. де Хо­оп Схеф­фер.

С начала 1990-х годов ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись дву­сто­рон­ние от­но­ше­ния ме­ж­ду Ниерландами и РФ. Ру­ко­во­ди­те­ли двух стран об­ме­ня­лись государственными ви­зи­та­ми: ко­ро­ле­ва Бе­ат­рикс по­се­ти­ла Рос­сию (5-8 июня 2001 года), а пре­зи­дент РФ В.В. Пу­тин - Нидерланды (1-2 ноября 2005 год). 19-20 июня 2009 года со­сто­ял­ся ви­зит в Нидерланды пре­зи­ден­та РФ Д.А. Мед­ве­де­ва. Ме­ж­ду РФ и Нидерландами ве­дёт­ся кон­ст­рук­тив­ный по­ли­тический диа­лог, за­клю­чён ши­ро­кий ком­плекс меж­го­су­дарственных со­гла­ше­ний о со­труд­ни­че­ст­ве в различных об­лас­тях. 14.3.2011 со­стоя­лась встре­ча ми­ни­ст­ров иностранных дел Нидерландов и РФ - У. Ро­зен­та­ла и С.В. Лав­ро­ва, по ито­гам ко­то­рой под­пи­са­на 5-я Со­вме­ст­ная про­грам­ма дей­ст­вий ме­ж­ду Рос­си­ей и Нидерландами на 2011-2013 годы.

Нидерланды вхо­дят, на­ря­ду с Ки­та­ем и ФРГ, в трой­ку основных тор­го­во-эко­но­мических парт­нё­ров РФ. То­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми в 2010 дос­тиг, по российским оцен­кам, поч­ти 58 млрд. долл. Раз­мер на­ко­п­лен­ных ин­ве­сти­ций Нидерландов в Рос­сии в том же го­ду со­ста­вил около 44 млрд. долл., а на­ко­п­лен­ных пря­мых ин­ве­сти­ций – ок. 22 млрд. долл. (2-е ме­сто по­сле Кип­ра). Толь­ко за 2010 в рос. эко­но­ми­ку Нидерландов бы­ло вло­же­но св. 7 млрд. долл. В Рос­сии дей­ст­ву­ют св. 200 пред­ста­ви­тельств ни­дерлендских фирм, чис­ло пред­при­ятий с уча­сти­ем ни­дерландского ка­пи­та­ла пре­вы­ша­ет 800. В чис­ле наи­бо­лее пер­спек­тив­ных на­прав­ле­ний российско-ни­дерландского эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва - ТЭК (то­п­лив­но-энер­ге­тич. ком­плекс), неф­те­хи­мия, транс­порт, связь, пред­при­ятия, ра­бо­таю­щие в об­лас­ти вы­со­ких тех­но­ло­гий, и ре­сур­сос­бе­ре­гаю­щие про­ек­ты. В 2010 году под­пи­са­ны со­гла­ше­ния о стра­те­гическом парт­нёр­ст­ве ме­ж­ду «Газ­про­мом» и «Royal Dutch Shell», ме­ж­ду «Газ­про­мом» и кон­цер­ном Gazuni, а так­же со­гла­ше­ние о со­труд­ни­че­ст­ве ме­ж­ду «Газ­про­мом» и ни­дерландским «Project Delta Group». Нидерланды уча­ст­ву­ют в реа­ли­за­ции про­ек­тов «Са­ха­лин-2» и «Северный по­ток». Ак­тив­но ра­бо­та­ет Российско-ни­дерландская сме­шан­ная ко­мис­сия по эко­но­мическому со­труд­ни­че­ст­ву.

Хо­зяй­ст­во

Ниерланды от­но­сят­ся к чис­лу ма­лых эко­но­ми­че­ски вы­со­ко­раз­ви­тых стран. По мас­шта­бам эко­но­ми­ки (в Нидерландах про­из­во­дит­ся около 1% ва­ло­во­го ми­ро­во­го про­дук­та) ус­ту­па­ют в за­ру­беж­ной Ев­ро­пе Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Ита­лии и Ис­па­нии, в ми­ре за­ни­ма­ют 23-е ме­сто (2011 год).

Объ­ём ВВП 713 млрд. долл. (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2011 год), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния около 42,6 тыс. долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,910 (2011 год; 3-е ме­сто сре­ди 187 стран ми­ра пос­ле Нор­ве­гии и Ав­стра­лии).

Струк­ту­ра эко­но­ми­ки Нидерландов - ти­пич­но по­стин­ду­ст­ри­аль­ная: в сфе­ре ус­луг про­из­во­дит­ся 73,1% ВВП, в промышленности и строи­тель­ст­ве - 24,2%, в сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве - 2,7% (2011 год). Гла­вен­ст­вую­щие по­зи­ции за­ни­ма­ют круп­ные кор­по­ра­ции: ни­дерландско- британской «Royal Dutch Shell» (неф­те­га­зо­вая пром-сть; 1-е ме­сто сре­ди ТНК ми­ра по обо­ро­ту, 458,4 млрд. долл. в 2009 году) и британско-ни­дерландской «Unilever N. V.» (один из ми­ро­вых ли­де­ров на рын­ке про­дук­тов пи­та­ния и то­ва­ров бы­то­вой хи­мии), ни­дерл. «ING Groep N. V.» и «ABN AMRO Group N. V.» (бан­ков­ско-фи­нан­со­вый сек­тор), «Koninklijke Philips Electronics N. V.», (элек­тро­тех­ническая и ра­дио­элек­трон­ная промышленность), «Akzo Nobel N. V.» (хи­мическая промышленность).

Про­мыш­лен­ность.

В срав­не­нии с другими ма­лы­ми эко­но­ми­че­ски вы­со­ко­раз­ви­ты­ми стра­на­ми Ев­ро­пы Нидерланды име­ют ди­вер­си­фи­ци­рованную промышленность, ос­но­ву ко­то­рой со­став­ля­ют от­рас­ли об­ра­ба­ты­ваю­щей ин­ду­ст­рии. В начале XXI века в Нидерландах, в от­ли­чие от боль­шин­ст­ва го­су­дарств Западной Ев­ро­пы, со­хра­ня­ет важ­ное зна­че­ние до­бы­ваю­щая промышленность (в отдельные го­ды обес­пе­чи­ва­ет до 6% ВВП; до­ля в струк­ту­ре за­ня­то­сти около 1%, 2010 год).

Ос­но­ва до­бы­ваю­щей про­мыш­лен­но­сти - га­зо­вая от­расль. С от­кры­ти­ем в 1959 году ме­сто­ро­ж­де­ния Гро­нин­ген и на­ча­лом его промышленной экс­плуа­та­ции Нидерландов бы­ст­ро вы­дви­ну­лись в чис­ло круп­ней­ших в Ев­ро­пе и ми­ре про­из­во­ди­те­лей и экс­пор­тё­ров при­род­но­го га­за. По до­бы­че при­род­но­го га­за (81,1 млрд. м3 в 2011 году - около 3% ми­ро­вой; мак­си­мум 94,5 млрд. м3 в 1976 году, позд­нее при пол­ном по­кры­тии внутренних по­треб­но­стей ста­ла со­кра­щать­ся) Нидерланды за­ни­ма­ют 13-е ме­сто в ми­ре; зна­чительная часть до­бы­вае­мо­го га­за экс­пор­ти­ру­ет­ся (до­ля по­ста­вок на экс­порт со­кра­ща­ет­ся: около 2/3 объё­ма до­бы­чи в 2000-е годы; около 1/4 в начале 2010-х годов). Нидерланды, на­ря­ду с Нор­ве­ги­ей, - один из ве­дущих в Западной Ев­ро­пе и круп­ней­ший в стра­нах ЕС экс­пор­тёр при­род­но­го га­за (22,8 млрд. м3 в 2011 году, 16-е ме­сто в ми­ре; 55,6 млрд. м3 в 2009, 6-е ме­сто); основные по­ку­па­те­ли - Гер­ма­ния, Бель­гия, Фран­ция, Ита­лия и Швей­ца­рия. До­хо­ды от про­да­жи при­род­но­го га­за в отдельные го­ды дос­ти­га­ют 20% всех бюд­жет­ных по­сту­п­ле­ний. Ни­дерландская государственная га­зо­вая ком­па­ния «N. V. Nederlandse Gasunie» (су­ще­ст­ву­ет с 1963 года; штаб-квар­ти­ра - в Гро­нин­ге­не) - ли­дер в об­лас­ти транс­пор­ти­ров­ки, рас­пре­де­ле­ния и сбы­та при­род­но­го га­за на внутреннем и ев­ропейском рын­ке: еже­год­ный объ­ём про­кач­ки га­за пре­вы­ша­ет 100 млрд. м3; по­ми­мо ни­дерл. га­зо­про­вод­ной се­ти, ком­па­нии при­над­ле­жит 60% га­зо­про­во­да BBL (со­еди­ня­ет кон­ти­нен­таль­ную Ев­ро­пу и Ве­ли­ко­бри­та­нию по дну Се­вер­но­го м.), 9% ак­ций кон­сор­циу­ма «Nord Stream AG» (реа­ли­зу­ет про­ект «Се­вер­ный по­ток»), часть германской га­зо­транс­порт­ной сис­те­мы.

До­бы­ча неф­ти (около 2,5 млн. т в год в конце 2000-х годов) не име­ет боль­шо­го эко­но­мического зна­че­ния, в начале XXI века ве­дёт­ся (в осн. ком­па­ни­ей «Royal Dutch Shell») главным образом на шель­фе Се­вер­но­го м., где со­сре­до­то­че­но бо­лее 3/4 всех за­па­сов (ни­дерландский сек­тор шель­фа ме­нее бо­гат неф­тью, чем британский и норвежские сек­то­ра). По­дав­ляю­щая часть по­треб­ляе­мой НПЗ сы­рой неф­ти им­пор­ти­ру­ет­ся, главным образом из Рос­сии (свыше 20%), Ве­ли­ко­бри­та­нии, Нор­ве­гии, стран Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка (в основном из Са­удовской Ара­вии и Ира­на).

До­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля (с конца XIX века од­на из важ­ней­ших от­рас­лей хо­зяй­ст­ва Нидерландов, ве­лась в пров. Лим­бург) с середины 1970-х годов прак­ти­че­ски свёр­ну­та из-за кон­ку­рен­ции с другими ви­да­ми энер­го­но­си­те­лей (позд­нее ве­лась эпи­зо­ди­че­ски и име­ла су­гу­бо ме­ст­ное зна­че­ние). Нидерланды им­пор­ти­ру­ют уголь (св. 10 млн. т в год) из Ав­ст­ра­лии, КНР, ЮАР, Поль­ши, США, Рос­сии и другие стран. В конце 2000-х годов в свя­зи с по­треб­но­стью в ка­мен­ном уг­ле, рос­том цен на им­порт­ный уголь, со­хра­няю­щи­ми­ся за­па­са­ми и вы­со­ким ка­че­ст­вом лим­бург­ских уг­лей раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся про­грам­мы час­тич­но­го во­зоб­нов­ле­ния уг­ле­до­бы­чи (в т. ч. рас­смат­ри­ва­ют­ся про­ек­ты вво­да в экс­плуа­та­цию в начале 2010-х годов круп­ной шах­ты имени ко­ро­ле­вы Бе­ат­рикс в Хер­кен­бо­се, в ок­ре­ст­но­стях Рур­мон­да).

Из не­то­п­лив­ных по­лез­ных ис­ко­пае­мых наи­боль­шее раз­ви­тие по­лу­чи­ла до­бы­ча ка­мен­ной со­ли (около 1 млн. т в год в середине 1990-х годов; в конце 2000-х годов име­ет ме­ст­ное зна­че­ние; экс­порт пре­кра­щён), ко­то­рая ве­дёт­ся в ре­гио­не Твен­те - близ Хен­ге­ло и Бу­ке­ло в пров. Ове­рэйс­сел, а так­же в про­вин­ци­ях Дрен­те и Гро­нин­ген; гл. по­тре­би­тель - хи­мические за­во­ды Твен­те.

В то­п­лив­но-энер­ге­тическом ба­лан­се до­ля при­род­но­го га­за 51,8%, неф­ти и неф­те­про­дук­тов 36,8%, уг­ля 6,4%, про­чих пер­вич­ных ис­точ­ни­ков энер­гии 5,0% (в т. ч. ядер­ной около 1,6%, вет­ро­вой около 3%; 2008 год).

Ос­но­ву элек­тро­энер­ге­ти­ки со­став­ля­ют элек­тро­стан­ции об­ще­го поль­зо­ва­ния (около 100 не­боль­ших элек­тро­стан­ций, дей­ст­вую­щих при промышленных пред­при­яти­ях и их об­слу­жи­ваю­щих, в ни­дерландской ста­ти­сти­ке учи­ты­ва­ют­ся как пред­при­ятия др. от­рас­лей). Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций 26 млн. кВт (2010 год; 12,5 млн. кВт в 1987 год). Про­изводство элек­тро­энер­гии не­ук­лон­но рас­тёт (108 млрд. кВт·ч в 2010 оду; 90,6 млрд. кВт·ч в 2002 году; 57,1 млрд. кВт·ч в 1984). По­треб­ле­ние элек­тро­энер­гии (115 млрд. кВт·ч в 2010 году) пре­вос­хо­дит объ­ём её национального про­изыодства; Нидерланды им­пор­ти­ру­ют элек­тро­энер­гию (гл. обр. из со­сед­них стран - Гер­ма­нии, Бель­гии, Фран­ции). Ве­ду­щие ни­дерландские энер­ге­тические ком­па­нии - «N. V. Nuon Energy», «Al­liander N. V.», «N. V. Elektriciteits-Produk­tiemaatschappij Zuid-Nederland» (EPZ). На рын­ке элек­тро­энер­го­снаб­же­ния ши­ро­ко пред­став­лен иностр. ка­пи­тал (шведский «Vattenfall», германский E.ON AG, RWE AG). Пре­об­ла­да­ют ТЭС сред­ней и ма­лой мощ­но­сти. Круп­ные ТЭС (все мощ­но­стью свыше 800 тыс. кВт) рас­по­ло­же­ны в при­го­ро­дах Рот­тер­да­ма, Ам­стер­да­ма, Ней­ме­ге­на и в Вел­се­не (Северная Гол­лан­дия, на по­бе­ре­жье Се­вер­но­го м.). В конце 2000-х годов около 2/3 элек­тро­энер­гии вы­ра­ба­ты­ва­лось за счёт ис­поль­зо­ва­ния при­род­но­го га­за; боль­шин­ст­во ТЭС, ра­нее ра­бо­тав­ших на ма­зу­те, до конца XX века пе­ре­ве­де­ны на им­порт­ный уголь ли­бо при­род­ный газ. Мощ­но­сти ТЭС, ра­бо­таю­щих на уг­ле, в начале XXI века так­же со­кра­ща­ют­ся.

По ус­та­нов­лен­ной мощ­но­сти вет­ро­энер­ге­тических ус­та­но­вок (2,2 тыс. МВт в 2010 году) Нидерланды за­ни­ма­ют 8-е ме­сто в Ев­ро­пе (по­сле Гер­ма­нии, Ис­па­нии, Ита­лии, Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Да­нии и Пор­ту­га­лии) и 13-е в ми­ре. Един­ст­вен­ная дей­ст­вую­щая АЭС - «Borssele» (в пров. Зе­лан­дия, в дель­те Шель­ды; вве­де­на в экс­плуа­та­цию в 1973 году; в 1990-е годы мо­дер­ни­зи­ро­ва­на; 1-й энер­го­блок ус­та­нов­лен­ной мощ­но­стью 482 тыс. кВт) при­над­ле­жит элек­тро­энер­ге­тич. ком­па­нии EPZ. Ре­ше­ние (1994 год) о её вы­во­де из экс­плуа­та­ции к 2004 году пе­ре­смот­ре­но в 2002 году; в со­от­вет­ст­вии с но­вой стра­те­ги­ей раз­ви­тия элек­тро­энер­ге­ти­ки стра­ны АЭС бу­дет функ­цио­ни­ро­вать до 2034 года. Строи­тель­ст­во 2-го энер­го­бло­ка мощ­но­стью 1,6 тыс. МВт (ре­ше­ние при­ня­то в 2009 году) с 2013 года бу­дет вес­ти ком­па­ния DELTA N. V., его ввод в экс­плуа­та­цию на­ме­чен на 2018 год. В г. Ал­ме­ло (пров. Ове­рэйс­сел) рас­по­ло­же­но од­но из круп­ней­ших в Ев­ро­пе пред­при­ятий по обо­га­ще­нию ура­на (на­ря­ду с за­во­да­ми в британском Кей­пенхер­сте и германском Гро­нау) ком­па­нии «URENCO Group».

Гид­ро­энер­ге­ти­ка из-за рав­нин­но­го релье­фа стра­ны не по­лу­чи­ла в Н. боль­шо­го раз­ви­тия. В начале XXI века всё боль­шее зна­че­ние при­об­ре­та­ют но­вые, т. н. аль­тер­на­тив­ные, во­зоб­нов­ляе­мые ис­точ­ни­ки энер­гии. В конце XX - начале XXI веков ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся био­энер­ге­ти­ка (сжи­га­ние и га­зи­фи­ка­ция био­то­п­ли­ва) и ге­лио­энер­ге­ти­ка (в Нидерландых на­счи­ты­ва­ет­ся бо­лее 40 тыс. сол­неч­ных ба­та­рей, ко­то­рые час­тич­но ис­поль­зу­ют­ся ав­то­ном­но - на мая­ках, бу­ях, от­да­лён­ных жи­вот­но­водческих фер­мах, час­тич­но под­клю­че­ны к об­щей се­ти - ус­та­нов­лен­ная мощ­ность по­след­них около 5,2 МВт). По оцен­кам, к 2020 году на до­лю аль­тер­на­тив­ных ис­точ­ни­ков энер­гии (в осн. на энер­гию вет­ра) в Нидерлнадах бу­дет при­хо­дить­ся около 10% то­п­лив­но-энер­ге­тич. ба­лан­са.

На об­ра­ба­ты­ваю­щую промышленность (вклю­чая элек­тро­энер­ге­ти­ку) в нач. 21 в. при­хо­дит­ся 14–16% ВВП (14,9% в 2009). По объ­ё­му ус­лов­но чис­той про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности Нидерландов за­ни­ма­ют 16-е ме­сто в ми­ре и 7-е в Ев­ро­пе (по­сле Гер­ма­нии, Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ита­лии, Ис­па­нии и Рос­сии). Вы­де­ля­ют­ся 2 груп­пы от­рас­лей: тра­ди­ци­он­ные, от­час­ти свя­зан­ные с ко­ло­ни­аль­ным про­шлым (су­до­строе­ние, ме­тал­лур­гия, ряд от­рас­лей лёг­кой и пи­ще­вой промышленности), и но­вые, в т. ч. нау­ко­ём­кие (пред­став­ле­ны вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ны­ми про­из­вод­ст­ва­ми, гл. обр. в ма­ши­но­строе­нии и хи­мич. ин­ду­ст­рии). Многие от­рас­ли об­ра­ба­ты­ваю­щей ин­ду­ст­рии име­ют экс­порт­ную на­прав­лен­ность: до­ля Нидерлнадов в ми­ро­вом экс­пор­те про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности (2,4% в 2009 году) зна­чи­тель­но вы­ше до­ли стра­ны в ми­ро­вом промышленном про­изводстве (1%).

Ме­тал­лур­ги­че­ский ком­плекс (обес­пе­чи­ва­ет около 5% стои­мо­сти ус­лов­но чис­той про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности, без элек­тро­энер­ге­ти­ки об­ще­го поль­зо­ва­ния, 2008 год) пол­но­стью за­ви­сит от им­пор­та сы­рья: же­лез­ных руд, кок­сую­ще­го­ся уг­ля (по­треб­но­сти в са­мом кок­се по­кры­ва­ют­ся в зна­чительной ме­ре за счёт национального про­изводства на ба­зе им­порт­но­го уг­ля), гли­но­зё­ма и др.

Раз­ви­тию чёр­ной ме­тал­лур­гии до по­след­ней тре­ти XX века спо­соб­ст­во­вал боль­шой спрос на ме­талл внут­ри стра­ны (в т. ч. в су­до­строе­нии), позд­нее тем­пы рос­та в от­рас­ли сни­зи­лись, од­но­вре­мен­но воз­рос­ло зна­че­ние Нидерландов как экс­пор­тё­ра ме­тал­лур­гической про­дук­ции. В начале XXI века Нидерланды за­мы­ка­ют пер­вую де­сят­ку круп­ней­ших про­из­во­ди­те­лей чёр­ных ме­тал­лов в Ев­ро­пе; еже­год­но про­из­во­дит­ся 5-6 млн. т чу­гу­на и 6-7 млн. т ста­ли (её зна­чительная часть экс­пор­ти­ру­ет­ся). Около 98% ста­ли вы­плав­ля­ет­ся в ки­сло­род­но-кон­вер­тер­ных пе­чах (по это­му по­ка­за­те­лю Нидерланды за­ни­ма­ют 1-е ме­сто в ЕС), бо­лее 2% - в элек­тро­пе­чах (по­след­нее ме­сто сре­ди стран ЕС); по­треб­но­сти в вы­со­ко­ка­чественных сор­тах элек­тро­ста­ли по­кры­ва­ют­ся главным образом за счёт им­пор­та. Един­ст­вен­ный за­вод пол­но­го ме­тал­лур­гического цик­ла рас­по­ло­жен в Эй­мёй­де­не (обес­пе­чи­ва­ет 100% про­изводства чу­гу­на, бо­лее 93% ста­ли; 3-й по зна­чи­мо­сти центр чёр­ной ме­тал­лур­гии ЕС по­сле герм. Дуйс­бур­га и итальянского Та­ран­то), при­над­ле­жит ком­па­нии «Tata Steel Europe» (до кон. 20 в. в соб­ст­вен­но­сти ни­дерландского ме­тал­лур­гического кон­цер­на «Konink­lij­ke Hoo­govens», ко­то­рый в 1999 году объ­е­ди­нил­ся с британским «British Steel»). Мощ­но­сти др. пред­при­ятий (ста­ле­про­кат­ных и пе­ре­дель­ных за­во­дов) не­ве­ли­ки; они рас­по­ложе­ны б. ч. в пре­де­лах Ран­д­ста­да (в Зёй­ле­не, в при­го­ро­де Рот­тер­да­ма Алб­лас­сер­да­ме и др.) и ра­бо­та­ют на чу­гу­не, про­из­во­ди­мом в Эй­мёй­де­не, ли­бо на вто­рич­ном ме­тал­ло­сы­рье. Про­кат­ное про­изводство спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся гл. обр. на вы­пус­ке тон­ко­го сталь­но­го лис­та, труб для неф­те­га­зо­во­го хо­зяй­ст­ва.

Главная от­расль цвет­ной ме­тал­лур­гии - алю­ми­ние­вая промышленность. По объ­ё­му производства пер­вич­но­го алю­ми­ния (ме­нее 0,3 млн. т в 2009 году) Нидерланды за­ни­ма­ют 8-е ме­сто в Ев­ро­пе (без учё­та Рос­сии). Дей­ст­ву­ют 2 пред­при­ятия: за­вод близ морского пор­та в Дел­фзей­ле (пров. Гро­нин­ген; мощ­ность ме­нее 200 тыс. т пер­вич­но­го алю­ми­ния в год; при­над­ле­жит ком­па­нии «Aleris Interna­tional») и за­вод во Флис­син­ге­не (близ АЭС «Borssele», пров. Зе­лан­дия; с 2007 года при­над­ле­жит «Rio Tinto Alcan»). Др. пред­при­ятия: алю­ми­ние­во­го ли­тья в Делф­зей­ле, по про­изводству алю­ми­ние­вых по­лу­фаб­ри­ка­тов в Рур­мон­де и Те­ге­ле­не (пров. Лим­бург), Хо­ге­занд-Сап­пе­ме­ре (пров. Гро­нин­ген), Хар­дер­вей­ке (пров. Гел­дер­ланд), Дрю­не­не (пров. Сев. Бра­бант). Зна­чительная часть по­треб­но­стей в алю­ми­нии по­кры­ва­ет­ся за счёт им­пор­та (гл. по­став­щи­ки - КНР, Япо­ния, Рос­сия, Ка­на­да, США). Един­ст­вен­ное пред­при­ятие по вы­плав­ке оло­ва - в Ар­не­ме (ме­нее 10 тыс. т в год); не­боль­шие пред­при­ятия по вы­плав­ке свин­ца - в Ар­не­ме, цин­ка и кад­мия - в Бю­де­ле (на юге Северного Бра­бан­та, близ гра­ни­цы с Бель­ги­ей).

Хи­ми­че­ская и неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая про­мыш­лен­ность (ок. 22% стои­мо­сти про­дук­ции в 2008 году) - важ­ные от­рас­ли хо­зяйственной спе­циа­ли­за­ции Нидерландов. В начале второй половины XX века соз­дан круп­ней­ший узел неф­те­пе­ре­ра­бот­ки в рай­оне Рот­тер­да­ма; вто­рым по зна­че­нию стал рай­он Ам­стер­дам­ско­го морского пор­та с круп­ным НПЗ ком­па­нии «Mobil Oil» (современное «ExxonMobil»). В 1970-е годы об­щая мощ­ность ни­дерлансдской НПЗ дос­ти­га­ла 100 млн. т пе­ре­ра­бот­ки сы­рой неф­ти, с по­след­ней четверти XX века их за­груз­ка сни­жа­лась, в конце XX - начале XXI веков со­кра­ще­ны са­ми мощ­но­сти. В начале XXI века дей­ст­ву­ют 6 НПЗ об­щей мощ­но­стью 61 млн. т (2010; 1,4% ми­ро­вых; 6-е ме­сто в ЕС по­сле Гер­ма­нии, Ита­лии, Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ис­па­нии). Все НПЗ рас­по­ло­же­ны в пор­то­во-промышленных ком­плек­сах (близ Рот­тер­да­ма, Ам­стер­да­ма и Флис­син­ге­на). Рот­тер­дам­ский пор­то­во-промышленный ком­плекс - круп­ней­ший в Ев­ро­пе по про­из­водств. мощ­но­стям и объ­ё­му неф­те­пе­ре­ра­бот­ки [все­го 4 НПЗ, в т. ч. два круп­ней­ших в стра­нах ЕС за­во­да: в Рот­тер­да­ме (мощ­ность 20 млн. т) и его при­го­ро­де Пер­ни­се (18 млн. т); оба пред­при­ятия вхо­дят в «боль­шую чет­вёр­ку» круп­ней­ших западно-ев­ропейской НПЗ на­ря­ду с за­во­да­ми близ британского Са­ут­гем­пто­на и во франц. Гон­фре­виль-л’Орше мощ­но­стью по 17 млн. т ка­ж­дый], им­пор­ту (и ре­экс­пор­ту) сы­рой неф­ти и транс­пор­ти­ров­ке неф­те­про­дук­тов. В рай­оне Рот­тер­да­ма по­треб­ля­ет­ся лишь часть по­сту­паю­щей из-за ру­бе­жа сы­рой неф­ти, её зна­чительные объ­ё­мы по­став­ля­ют­ся в со­сед­ние стра­ны ЕС (в пер­вую оче­редь пе­ре­ка­чи­ва­ют­ся в Гер­ма­нию по неф­те­про­во­ду Рот­тер­дам - Кёльн). Все НПЗ ори­ен­ти­ро­ва­ны гл. обр. на пер­вич­ную пе­ре­ра­бот­ку им­порт­ной неф­ти; про­из­во­ди­мые неф­те­про­дук­ты б. ч. экс­пор­ти­ру­ют­ся. Клю­че­вые по­зи­ции в неф­те­пе­ре­ра­бот­ке за­ни­ма­ют ве­ду­щие ми­ро­вые неф­тя­ные ком­па­нии - «Royal Dutch Shell», «Esso» (ев­роп. под­раз­де­ле­ние «Ex­xonMobil»), BP, «Texaco» и «Total».

Хи­ми­че­ская про­мыш­лен­ность спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­из-ве азот­ных удоб­ре­ний, эти­ле­на, ам­миа­ка, син­те­тическая кау­чу­ка, син­те­тич. во­ло­кон и пла­ст­масс, ла­ков и кра­си­те­лей. В начале XXI века по объ­ё­му вы­пус­кае­мой хи­мической про­дук­ции Нидерландов вхо­дят в пер­вую де­сят­ку круп­ней­ших ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей; роль стра­ны как экс­пор­тё­ра мн. ви­дов то­ва­ров на­мно­го вы­ше (в отдельные го­ды на Нидерланды при­хо­дит­ся до 1/10 ми­ро­во­го экс­пор­та хи­мической ин­ду­ст­рии; экс­пор­ти­ру­ет­ся бо­лее 1/2 стои­мо­ст­но­го объ­ё­ма хи­мич. про­дук­ции). Круп­ней­шая ни­дерландская хи­мическая кор­по­ра­ция - «Ak­zo Nobel» (штаб-квар­ти­ра - в Ам­стер­да­ме), вы­пус­каю­щая различные ви­ды хи­ми­ка­тов, по­ли­ме­ров, азот­ные удоб­ре­ния, фар­ма­цев­тич. про­дук­цию, - один из ми­ро­вых ли­де­ров по вы­пус­ку про­из­водств. и де­ко­ра­тив­ных кра­сок, ла­ков, специальные по­кры­тий, в т. ч. для ав­то­мо­биль­ной, авиационной, су­до­строительнй, ме­бель­ной промышленности; главный ми­ро­вой про­из­во­ди­тель мно­го­функ­цио­наль­ных хи­ми­ка­тов, при­ме­няе­мых в ка­че­ст­ве до­ба­вок и ка­та­ли­за­то­ров при из­го­тов­ле­нии по­ли­ме­ров, ис­поль­зуе­мых для очи­ст­ки неф­ти и неф­те­хи­мических про­дук­тов. Вто­рая по зна­че­нию ни­дерландская хи­мическая кор­по­ра­ция - «Ko­ninklij­ke DSM N. V.» (штаб-квар­ти­ра - в Хер­ле­не, пров. Лим­бург); главное на­прав­ле­ние дея­тель­но­сти - про­изводство раз­но­об­раз­ных хи­ми­ка­тов: ка­про­лак­та­ма, азот­ных удоб­ре­ний, наф­та­ли­на, бен­зо­ла и др.; в начале XXI века за­ни­ма­ет клю­че­вые по­зи­ции в ни­дерл. био­тех­но­ло­гич. ин­ду­ст­рии (вы­пуск фер­мен­тов, ви­та­ми­нов, био­хи­ми­ка­тов) и яв­ля­ет­ся круп­ным про­из­во­ди­те­лем фар­ма­цев­тической про­дук­ции. В от­рас­ли ши­ро­ко пред­став­ле­ны так­же фи­лиа­лы американской и ев­ропеской хи­мических ком­па­ний.

Са­мая вы­со­кая тер­ри­то­ри­аль­ная кон­цен­тра­ция пред­при­ятий от­рас­ли - в устье Рей­на, в ок­ре­ст­но­стях Рот­тер­да­ма. Рот­тер­дам­ский промышленный узел - главный центр неф­те­хи­мического про­изводства: про­дук­ция час­тич­но пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся в са­мом Рот­тер­да­ме и в со­сед­них промышленных цен­трах, час­тич­но по­сту­па­ет в др. ве­ду­щие цен­тры неф­те­хи­мии (Ам­стер­дам, Тер­нё­зен в пров. Зе­лан­дия, Дел­фзейл в пров. Гро­нин­ген, Сит­тард-Ге­лен в пров. Лим­бург), где вы­рос­ло про­изводство эти­ле­на, про­пи­ле­на, аро­ма­тических уг­ле­во­до­ро­дов, ам­миа­ка, удоб­ре­ний, сер­ной ки­сло­ты, пла­ст­масс, син­те­тич. кау­чу­ка, син­те­тических во­ло­кон. Наи­бо­лее круп­ные цен­тры про­изводтсва азот­ных удоб­ре­ний - Сит­тард-Ге­лен, Эй­мёй­ден и при­го­ро­ды Рот­тер­да­ма, фос­фор­ных - Влар­дин­ген (близ Рот­тер­да­ма). Дел­фзейл - один из ве­ду­щих в ЕС цен­тров по про­из-ву хло­ра, каль­ци­ни­ро­ван­ной и кау­стич. со­ды. Круп­ней­шие пред­при­ятия по про­изводству по­ли­ме­ров рас­по­ло­же­ны в рай­оне Рот­тер­да­ма, Сит­тард-Ге­ле­на и Тер­нё­зе­не; по про­изводству син­те­тического кау­чу­ка - в Пер­ни­се и ок­ре­ст­но­стях Ам­стер­да­ма; син­те­тич. во­ло­кон - в Ар­не­ме и Эде (пров. Гел­дер­ланд); сре­ди дру­гих - Ней­ме­ген, Дор­д­рехт, Эм­мен (пров. Дрен­те). Нидерланды - один из круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей ла­ко­кра­соч­ной про­дук­ции; ве­ду­щий центр про­изводства ла­ков, кра­сок, ани­ли­но­вых кра­си­те­лей - Тил­бург (пров. Сев. Бра­бант). Про­изводство про­дук­ции бы­то­вой хи­мии (мы­ла, де­тер­ген­тов, раз­но­об­раз­ных ги­гие­нич. средств) ве­дёт­ся в основном британско-ни­дерландским пи­ще­вым кон­цер­ном «Uni­lever»; главные цен­тры - Ам­стер­дам и Рот­тер­дам. На Ам­стер­дам при­хо­дит­ся так­же по­дав­ляю­щая часть про­из­во­ди­мой в стра­не пар­фю­мер­но-кос­ме­тической про­дук­ции.

Фар­ма­цев­тическая промышленность - од­на из клю­че­вых и ак­тив­но раз­ви­ваю­щих­ся от­рас­лей хи­мической ин­ду­ст­рии; её про­дук­ция (ан­ти­био­ти­ки, ин­су­лин, гор­мо­наль­ные пре­па­ра­ты, ви­та­ми­ны и др.) при­зна­на од­ной из луч­ших в ми­ре по ка­че­ст­ву. В Нидерландах пред­став­ле­но св. 120 фар­ма­цев­тических пред­при­ятий (в т. ч. круп­ней­шие в Ев­ро­пе за­во­ды по про­из-ву пе­ни­цил­ли­на). Главные цен­тры фар­ма­цев­тической промышленности - Ам­стер­дам, его го­ро­да-спут­ни­ки (Нар­ден, Зан­стад), Де­вен­тер (пров. Ове­рэйс­сел), Осс (пров. Сев. Бра­бант); в конце XX – начале XXI веков круп­ным цен­тром фар­ма­цев­тического про­изводства стал Рот­тер­дам. Бо­лее 85% про­дук­ции от­рас­ли экс­пор­ти­ру­ет­ся (один из са­мых вы­со­ких по­ка­за­те­лей сре­ди от­рас­лей ни­дерландской ин­ду­ст­рии).

Ма­ши­но­строе­ние (37% стои­мо­сти про­дук­ции в 2008 году) - ос­но­ва ни­дерландской ин­ду­ст­рии, име­ет зна­чи­тель­но бо­лее ди­вер­си­фи­ци­ро­ван­ный ха­рак­тер, чем в других ма­лых вы­со­ко­раз­ви­тых стра­нах Ев­ро­пы. В Нидерландах по­лу­чи­ли раз­ви­тие транс­порт­но-ма­ши­но­стро­ительный ком­плекс (су­до­строе­ние, ав­то­мо­биль­ная, авиационная промышленность), элек­тро­тех­ническая и элек­трон­ная промышленность, при­бо­ро­строе­ние, ряд су­бот­рас­лей об­ще­го ма­ши­но­строе­ния.

Тра­диционная от­расль транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния - су­до­строе­ние; на про­тя­же­нии не­сколь­ких ве­ков Нидерланды от­но­си­лись к чис­лу ве­ду­щих су­до­строительных дер­жав Ев­ро­пы и ми­ра. Максимальный объ­ём про­изводства су­дов при­шёл­ся на первую половине 1970-х годов (до 0,5 млн. рег.-бр.т еже­год­но); позд­нее сни­же­ние спро­са на су­да и со­кра­ще­ние за­ка­зов при­ве­ли к за­кры­тию многих вер­фей. В конце 2000-х годов дей­ст­во­ва­ло ме­нее 40 су­до­строи­тель­ных и су­до­ре­монт­ных вер­фей (вклю­чая ма­лые, вы­пус­каю­щие реч­ные су­да, ка­те­ра, про­гу­лоч­ные ях­ты); еже­год­но спус­ка­лось на во­ду от 70 до 76 су­дов морского тор­го­во­го фло­та вме­сти­мо­стью 170-200 тыс. рег. бр.-т (1,2-1,3 млн. т дед­вей­та). До­ля Нидерланжов в ми­ро­вом гражданском су­до­строе­нии со­кра­ти­лась с 2,7% в 1970 году до 0,4% в 2009 году (в об­щем во­до­изме­ще­нии су­дов). Круп­ней­шие вер­фи на­хо­дят­ся близ мест впа­де­ния Рей­на и Маа­са в Се­вер­ное м., в рай­оне Рот­тер­да­ма - Дор­д­рех­та (вклю­чая Ма­ас­лёйс, Схи­дам, Алб­лас­сер­дам, Слид­рехт и ряд др. го­ро­дов); др. зна­чительные цен­тры су­до­строе­ния - Ам­стер­дам с при­го­ро­да­ми, Флис­син­ген (пров. Зе­лан­дия) и Ал­кмар (пров. Северная Гол­лан­дия). Основные ви­ды вы­пус­кае­мых су­дов - су­хо­гру­зы (вклю­чая су­да-реф­ри­же­ра­то­ры), кон­тей­не­ро­во­зы и тан­ке­ры, а так­же ры­бо­про­мы­сло­вые су­да, реч­ные бар­жи, бук­си­ры; пас­са­жир­ские су­да не стро­ят­ся. Не­ко­то­рые ни­дерландские вер­фи осу­ще­ст­в­ля­ют ре­монт, мо­дер­ни­за­цию и экс­плуа­та­ци­он­ное об­слу­жи­ва­ние во­енно-морские тех­ни­ки НАТО. Воз­рас­та­ет чис­ло вер­фей, осу­ще­ст­в­ляю­щих толь­ко су­до­ре­монт; ряд су­до­строительных пред­при­ятий пе­ре­ведены на вы­пуск смеж­ной ма­ши­но­стро­ит. про­дук­ции (су­до­вых ма­шин и обо­ру­до­ва­ния, су­до­вой ра­дио­элек­тро­ни­ки, на­ви­гационных при­бо­ров). По­сле бан­крот­ст­ва в 1983 году ги­гант­ско­го кон­цер­на-конг­ло­ме­ра­та «Rijn-Schelde-Ve­rol­me» (за­ни­мал фак­ти­че­ски мо­но­поль­ное по­ло­же­ние в ни­дерландском су­до­строе­нии) в от­рас­ли не ос­та­лось мощ­ных ком­па­ний; фир­мы - на­след­ни­цы кон­цер­на обан­кро­ти­лись и рас­па­лись в 1990-2000-х годов, их ак­ти­вы и про­из­водственная ба­за час­тич­но пе­ре­шли под кон­троль различных ма­ши­но­стро­ительных фирм; со­хра­нив­шие­ся са­мо­сто­ятельные ни­дерландские су­до­строительные фир­мы («Royal De Vries», «Royal Huisman», «Barkmei­jer Stroobos», «IHC Merwede», «Oceanco» и др.) зна­чи­тель­но ус­ту­па­ют по вы­пус­ку су­дов ев­ропеским кон­ку­рен­там; часть про­из­водственной мощ­но­стей бывшего кон­цер­на в начале XXI века при­над­ле­жит иностранному ка­пи­та­лу.

В ав­то­мо­би­ле­строе­нии с середины 2000-х годов из-за уси­ле­ния кон­ку­рен­ции на ев­ропейском ав­то­рын­ке со сто­ро­ны не­ев­ро­пей­ских про­из­во­ди­те­лей (гл. обр. из но­вых ин­ду­ст­ри­аль­ных стран) вы­пуск ав­то­мо­би­лей стал сни­жать­ся (248 тыс. ав­то­мо­би­лей в 2004 году; 159 тыс. - в 2006 году; 139 тыс. - в 2007 году), к концу 2000-х годов ста­би­ли­зи­ровал­ся на уров­не 130-140 тыс. еди­ниц в год (за 2000-2010 годы в спи­ске круп­ней­ших ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей ав­то­мо­би­лей Н. спус­ти­лись с 23-го на 38-е ме­сто). С по­след­ней четверти XX века в от­рас­ли уси­ли­лись по­зи­ции иностранного ка­пи­та­ла (в 1970-е годы - швед­ско­го, в конце XX – начале XXI веков - япон­ско­го). Им­порт ав­то­мо­би­лей тра­ди­ци­он­но зна­чи­тель­но пре­вос­хо­дит экс­порт. В начале XXI века един­ст­вен­ное в Нидерландах пред­при­ятие по сбор­ке лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей - ав­то­за­вод фир­мы «NedCar» («Netherlands Car B. V.», до­чер­няя ком­па­ния япон. «Mitsubishi Motors Cor­pora­tion») в Бор­не; в начале 2010-х годов вы­пус­ка­ет мо­де­ли «Mitsubishi Colt» и «Mitsubishi Outlander». Про­из­водственной мощ­но­сти за­гру­же­ны в конце 2000-х годов на треть (в год про­из­во­дит­ся не бо­лее 90 тыс. ав­то­мо­би­лей; в начале 2000-х годов - до 190 тыс.). Един­ст­вен­ное пред­при­ятие по про­изводству гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей (в основном тя­жё­лых гру­зо­ви­ков) и ав­то­бу­сов - ав­то­за­вод ком­па­нии «DAF Trucks N. V.» (в струк­ту­ре американского кон­цер­на «PACCAR Inc.») в Эйн­дхо­ве­не, один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе (40-50 тыс. тя­жё­лых гру­зо­ви­ков в год, в отдельные го­ды - до 60 тыс., что несколько раз вы­во­ди­ло Нидеранды по их вы­пус­ку на 3-е ме­сто в Ев­ро­пе по­сле Гер­ма­нии и Ис­па­нии). Ав­то­ком­плек­тую­щие про­из­во­дят­ся в Рот­тер­да­ме и Ам­стер­да­ме, а так­же в Эйн­дхо­ве­не (ав­то­мо­биль­ная ра­дио­элек­тро­ни­ка). Главный по­став­щик ком­плек­тую­щих (шас­си, ка­би­ны, ряд др. уз­лов и аг­ре­га­тов) для ни­дерландских ав­то­за­во­дов - пред­при­ятие в бельгийском г. Вес­тер­ло.

Нидерланды име­ют дос­та­точ­но раз­ви­тую авиационную и ра­кет­но-кос­мическую промышленность. В по­след­ней тре­ти XX века фак­ти­че­ски мо­но­поль­ные по­зи­ции в гражданском авиа­строе­нии за­ни­мал кон­церн «Fokker»; по­сле его бан­крот­ст­ва в 1996 году про­из­водственной мощ­но­сти в основном пе­ре­шли к кор­по­ра­ции «Stork B. V.» (штаб-квар­ти­ра -- в Нар­де­не, близ Ам­стер­да­ма); ра­кет­но-кос­мический сег­мент про­из­водственной ба­зы б. ч. был вы­де­лен в са­мо­сто­ятельную фир­му «Fokker Space» (с 2002 года «Dutch Space»). В начале XXI века авиа­дви­га­те­ли про­из­во­дят ни­дерландские фи­лиа­лы фирм «Allison Engine Company» (в струк­ту­ре британской кор­по­ра­ции «Rolls-Royce plc») и «Curtiss-Wright Corporation». Основной мощ­но­сти по про­изводству гражданских и во­енных са­мо­лё­тов и вер­то­лё­тов рас­по­ло­же­ны на авиа­за­во­де «Stork B. V.» в Па­пен­д­рех­те (пров. Юж. Гол­лан­дия); за­вод в Вун­с­д­рех­те (близ г. Бер­ген-оп-Зом, пров. Сев. Бра­бант; при круп­ней­шей в стра­не авиа­ба­зе НАТО) вы­пол­ня­ет в основном ра­бо­ты по ре­мон­ту, мо­дер­ни­за­ции и тех­ническому об­слу­жи­ва­нию авиа­тех­ни­ки. Ре­зерв­ные авиа­сбо­роч­ные мощ­но­сти име­ют пред­при­ятия в Ипен­бур­ге (в чер­те Гаа­ги) и близ аэ­ро­пор­та Схип­хол под Ам­стер­да­мом. Ком­па­ния «Stork B. V.» уча­ст­ву­ет в про­изводвсте вер­то­лё­тов NHI-NH90, во­ен­но-транс­порт­ных са­мо­лё­тов «C-17 Globemaster III» и ря­де др. авиа­стро­ительных про­грамм. На пред­при­яти­ях «Dutch Space» и «Stork Fok­ker Aerospace» (аэ­ро­кос­мич. под­раз­де­ле­ние «Stork B. V.») в Ам­стер­да­ме, Нар­де­не (пров. Северная Гол­лан­дия) и Хо­ге­ве­не (пров. Дрен­те) раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся и вы­пус­ка­ют­ся ком­по­нен­ты элек­трон­ных сис­тем управ­ле­ния ра­кет­ной и кос­мич. тех­ни­кой, дви­га­те­лей для кос­мических ра­кет (в т. ч. в рам­ках панъ­ев­ро­пей­ской про­грам­мы «Ари­ан-5»), сол­неч­ные ба­та­реи и фо­то­эле­мен­ты.

Элек­тро­тех­ни­че­ская, элек­трон­ная промышленность и при­бо­ро­строе­ние - важ­ней­шая груп­па от­рас­лей: со­во­куп­но обес­пе­чи­ва­ют свыше 40% объ­ё­ма про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния. При­бо­ро­строе­ние тра­ди­ци­он­но тес­но свя­за­но с ра­дио­элек­тро­ни­кой, мень­шее раз­ви­тие по­лу­чи­ли точ­ная ме­ха­ни­ка, оп­ти­ка и ча­со­вая промышленность. В конце XX – начале XXI веков наи­бо­лее вы­со­ки­ми тем­па­ми раз­ви­ва­лось про­изводство мик­ро­элек­тро­ни­ки, вы­чис­лительной и ин­фор­мационной тех­ни­ки. По срав­не­нию с традиционной элек­тро­тех­нической промышленностью, экс­порт­ное зна­че­ние ко­то­рой в по­след­ние де­ся­ти­ле­тия су­ще­ст­вен­но сни­зи­лось, элек­трон­ная от­расль (осо­бен­но про­изводство мик­ро­элек­тро­ни­ки) от­ли­ча­ет­ся вы­со­кой экс­порт­ной кво­той: до 75% про­дук­ции мик­ро­элек­тро­ни­ки экс­пор­ти­ру­ет­ся.

Клю­че­вые по­зи­ции в ни­дерландской элек­тро­тех­нической, элек­трон­ной пром-сти и в не­ко­то­рых от­рас­лях при­бо­ро­строе­ния за­ни­ма­ет кон­церн «Koninklijke Philips Electronics N. V.» [«Philips»; штаб-квар­ти­ра - в Ам­стер­да­ме; один из ве­ду­щих в Ев­ро­пе в об­лас­ти мик­ро­элек­тро­ни­ки, про­из-ве мик­ро­чи­пов, но­вей­ших се­рий мик­ро­схем (IDA, SAA, SAB), ком­пь­ю­те­ров, медицинского обо­ру­до­ва­ни­я, не­ко­то­рых ви­дов пром. элек­тро­ни­ки и др.]. Кон­церн ос­та­ёт­ся круп­ным про­из­во­ди­те­лем бы­то­вой элек­тро­ни­ки, элек­тро­тех­нической, све­то­тех­нической и ра­дио­тех­нической про­дук­ции (элек­тро­ламп, ра­дио­при­ём­ни­ков, маг­ни­то­фо­нов, ме­ди­а­п­лее­ров, те­ле­ви­зо­ров, до­маш­них ви­део- и ки­но­те­ат­ров, мо­биль­ных те­ле­фо­нов, циф­ро­вых фо­то­ап­па­ра­тов, очи­сти­те­лей воз­ду­ха, ку­хон­ной тех­ни­ки и др.); в конце XX - начале XXI веков ряд пред­при­ятий кон­цер­на по вы­пус­ку элек­тро­тех­ни­ки и бы­то­вой элек­тро­ни­ки пе­ре­ве­де­ны в дру­гие (пре­имущественно раз­ви­ваю­щие­ся) стра­ны. Ком­па­ния «NXP Semiconductors» (вы­де­ле­на из «Philips» как са­мо­сто­ят. фир­ма в 2006; штаб-квар­ти­ра и основные за­во­ды - в Эйн­дхо­ве­не) за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в Ев­ро­пе по про­изводству по­лу­про­вод­ни­ков (по­сле ев­ропейской ком­па­нии «STMicroelectronics» и германской «Infineon Technologies»), вы­пус­ка­ет раз­но­об­раз­ную элек­тро­тех­ническую и элек­трон­ную про­дук­цию промышленного на­зна­че­ния. Ком­па­ния «ASML Holding N. V.» (штаб-квар­ти­ра и основ про­из­водственной мощ­но­сти - в Велд­хо­ве­не, пров. Северный Бра­бант) - круп­ней­ший в ми­ре про­из­во­ди­тель фо­то­ли­то­гра­фической тех­ни­ки (около 65% ми­ро­во­го рын­ка); вы­пус­ка­ет мик­ро­про­цес­со­ры, мик­ро­схе­мы (чи­пы) па­мя­ти (RAM и др.), флэш-па­мять.

Ком­па­ния «Thales Nederland B. V.» (в со­ста­ве французского элек­трон­но­го кон­цер­на «Thales Group»; штаб-квар­ти­ра и пред­при­ятия - в Хен­ге­ло) - круп­ней­ший в стра­не про­из­во­ди­тель ин­фор­мационых сис­тем и уст­ройств авиа­кос­ми­че­ско­го, во­енного и морского на­зна­че­ния: ра­да­ров, на­ви­гационных при­бо­ров и при­бо­ров ноч­но­го ви­де­ния. Фир­ма «TomTom» (штаб-квар­ти­ра - в Ам­стер­да­ме) - один из глав­ных ев­ропейских про­из­во­ди­те­лей и по­став­щи­ков уст­ройств для ав­то­мо­биль­ной и пер­со­наль­ной GPS-на­ви­га­ции (вклю­чая про­грамм­ное обес­пе­че­ние).

Круп­ней­шие цен­тры элек­трон­ной промышленности (осо­бен­но наи­бо­лее вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных нау­ко­ём­ких про­из­водств) - Ам­стер­дам, Эйн­дхо­вен (здесь в 1891 году воз­ник­ла ком­па­ния «Philips» и раз­мес­ти­лись её го­лов­ные пред­при­ятия; ны­не - центр элек­тро­тех­нической и элек­трон­ной промышленности ев­ропейского зна­че­ния), Хил­вер­сюм, Хен­ге­ло, Де­вен­тер; элек­тро­тех­ни­че­ской - Эйн­дхо­вен, Ам­стер­дам (был гланвм цен­тром; в конце XX - начале XXI веков здесь за­кры­то неск. круп­ных пред­при­ятий); при­бо­ро­строе­ния - Ам­стер­дам и Хен­ге­ло.

В об­щем ма­ши­но­строе­нии (основная часть про­дук­ции пред­на­зна­че­на для внутреннего рын­ка) вы­де­ля­ют­ся про­изводство обо­ру­до­ва­ния для неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих и хи­мических за­во­дов (ком­прес­со­ры, ка­ло­ри­фе­ры, дис­тил­ля­ци­он­ные ус­та­нов­ки), подъ­ём­но-транс­порт­но­го обо­ру­до­ва­ния (круп­ный по­тре­би­тель - пор­то­вое хо­зяй­ст­во стра­ны), сельско-хозяйственное ма­ши­но­строе­ние, про­изводство ус­та­но­вок для оп­рес­не­ния морской во­ды, обо­ру­до­ва­ния для са­хар­ных за­во­дов. Стан­ко­строе­ние ме­нее раз­ви­то; по вы­пус­ку ме­тал­ло­ре­жу­щих стан­ков, в т. ч. с чи­сло­вым про­грамм­ным управ­ле­ни­ем (ЧПУ), Нидерланды зна­чи­тель­но ус­ту­па­ют не толь­ко ве­ду­щим ев­ропейским про­из­во­ди­те­лям, но и та­ким стра­нам, как Швей­ца­рия и Шве­ция. Главные цен­тры об­ще­го ма­ши­но­строе­ния - Рот­тер­дам, Ам­стер­дам, Хен­ге­ло, Бре­да, Звол­ле. Круп­ней­ший про­из­во­ди­тель - ком­па­ния «Verenigde Machine­fabrieken Stork - Werkspoor» (вы­пус­ка­ет так­же ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции, ис­поль­зуе­мые в т. ч. в мос­то­строе­нии, кот­лы, тур­би­ны, ди­зель­ные дви­га­те­ли для су­дов и ло­ко­мо­ти­вов).

Лес­ная и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая про­мыш­лен­ность (около 3% стои­мо­сти про­дук­ции, 2008 год) из-за ог­ра­ни­чен­но­сти сырь­е­вой ба­зы по­треб­ля­ет в основном им­порт­ную дре­ве­си­ну. Круп­ный кла­стер цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной промвшленности сфор­ми­ро­вал­ся в рай­оне Вел­се­на (Сев. Гол­лан­дия; зна­чительная часть сы­рья по­сту­па­ет в рас­по­ло­жен­ный ря­дом порт Эй­мёй­де­на). Ме­бель­ные фаб­ри­ки име­ют­ся в не­скольких круп­ных го­ро­дах стра­ны.

Про­мыш­лен­ность строи­тель­ных ма­те­риа­лов (ме­нее 2% стои­мо­сти про­дук­ции, 2008 год) пред­став­ле­на главным образом пред­при­ятия­ми по про­изводству це­мен­та. Ком­па­ния ENCI («Eerste Nederlandse Cement Industrie»; штаб-квар­ти­ра и ос­нов­ные за­во­ды - в Маа­ст­рих­те) - один из круп­ней­ших про­из­во­ди­те­лей порт­ланд­це­мен­та в стра­нах ЕС.

Эко­но­мическое зна­че­ние лёг­кой про­мыш­лен­но­сти не­ук­лон­но снижает­ся (ме­нее 6% стои­мо­сти про­дук­ции, 2008 год). Тра­ди­ци­он­ные для Ниерландов от­рас­ли - тек­стиль­ная, ко­же­вен­ная и обув­ная в начале XXI века на­хо­дят­ся в со­стоя­нии кри­зи­са. Основные рай­оны про­изодства хлоп­ча­тобу­маж­ных и льня­ных тка­ней - Твен­те (вос­ток пров. Ове­рэйс­сел, с круп­ней­ши­ми цен­тра­ми Энс­хе­де и Хен­ге­ло) и пров. Сев. Бра­бант (гл. обр. не­боль­шие го­ро­да в ок­ре­ст­но­стях Эйн­дхо­ве­на и Хел­мон­да); шер­стя­ных тка­ней - ок­ре­ст­но­сти Тил­бур­га (Сев. Бра­бант). Со­кра­ща­ют­ся и объ­ё­мы про­изводства швей­ных из­де­лий (основной центр - Ам­стер­дам; в конце XX - начале XXI веков уси­ли­лась спе­циа­ли­за­ция на по­ши­ве до­ро­гой и мод­ной оде­ж­ды).

Вы­со­ко­раз­ви­тая пи­ще­вку­со­вая про­мыш­лен­ность (около 25% стои­мо­сти про­дук­ции, 2008 год) спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на пе­ре­ра­бот­ке ме­ст­ной сельско-хозяйственной про­дук­ции, им­порт­ных ка­као-бо­бов и та­ба­ка. Пре­об­ла­да­ют не­боль­шие пред­при­ятия (ме­нее 20% пред­при­ятий име­ет св. 10 ра­бо­таю­щих), од­но­вре­мен­но в от­рас­ли дей­ст­ву­ют круп­ные кор­по­ра­ции (ве­ду­щая - британско-ни­дерландский кон­церн «Unilever»).

На ос­но­ве про­дук­тив­но­го жи­вот­но­вод­ст­ва вы­рос­ли мо­лоч­ная (пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся 11-12 млн. т мо­ло­ка в год) и сы­ро­ва­рен­ная от­рас­ли. Нидерланды - один из ве­ду­щих ев­ропейских про­из­во­ди­те­лей мо­лоч­ных про­дук­тов, су­хо­го и сгу­щён­но­го мо­ло­ка, сли­воч­но­го мас­ла, сы­ров (наи­бо­лее из­вест­ные сор­та «Эдам» и «Гау­да» про­изош­ли от на­зва­ний ни­дерл. го­ро­дов; центр тор­гов­ли сы­ром - г. Ал­кмар, где еже­не­дель­но про­хо­дит сыр­ная яр­мар­ка c аук­цио­ном для оп­то­вых по­ку­па­те­лей), мар­га­ри­на (Нидерланды - ро­ди­на это­го про­дук­та; на его про­изводстве раз­ви­вал­ся кон­церн «Unilever»). Пред­при­ятия по про­изводству мо­лоч­ной про­дук­ции рас­по­ло­же­ны по всей стра­не и при­бли­же­ны гл. обр. к мес­там её по­треб­ле­ния (зна­чительная часть сы­ра вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на не­боль­ших за­во­дах, в т. ч. на сы­ро­вар­нях при фер­мах). Нидерланды обес­пе­чи­ва­ют бо­лее 1/5 ми­ро­во­го экс­пор­та сли­воч­но­го мас­ла и сы­ра, св. 1/3 сгу­щён­но­го мо­ло­ка. Мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность ори­ен­ти­ро­ва­на пре­имущественно на внутренний ры­нок; с конца XX века экс­порт­ная кво­та в от­рас­ли и за­груз­ка про­из­водств. мощ­но­стей сни­жа­ют­ся, в т. ч. из-за уве­ли­че­ния экс­пор­та жи­вых сви­ней. Са­хар­ная промышленность пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет гл. обр. ме­ст­ное сы­рьё. В начале XXI века дей­ст­ву­ют 10 са­хар­ных за­во­дов в раз­ных час­тях стра­ны. По про­из-ву са­ха­ра 1-е ме­сто сре­ди про­вин­ций Нидерландов за­ни­ма­ет Сев. Бра­бант (в южной час­ти стра­ны), а сре­ди промышленных цен­тров - г. Гро­нин­ген (на её се­ве­ре). Важ­ное зна­че­ние име­ют пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке ово­щей и фрук­тов (пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся около 20% уро­жая; основной мощ­но­сти - в ре­гио­не Бе­тю­ве, на юге пров. Гел­дер­ланд), глу­бо­кой за­мо­роз­ке про­дук­тов (ово­щей, фрук­тов, мя­са, ры­бы).

Из от­рас­лей пи­ще­вой промышленности, вы­рос­ших на им­порт­ном сы­рье, осо­бен­но вы­де­ля­ет­ся пе­ре­ра­бот­ка ка­као-бо­бов, а так­же (в мень­шей сте­пе­ни) чая, ко­фе, ри­са. Нидерланды - ми­ро­вой ли­дер по им­пор­ту (680,9 тыс. т в 2009 году; гл. обр. из Кот-д’Иву­ара, Га­ны, а так­же из Ин­до­не­зии) и пе­ре­ра­бот­ке ка­као-бо­бов (0,6-0,7 млн. т в год, начало XXI века). Ни­дерландская ком­па­ния «Gerkens Cacao B. V.» (штаб-квар­ти­ра - в Ам­стер­да­ме; в со­ста­ве «Cargill Cocoa & Chocolate», под­раз­де­ле­ния амер. пи­ще­вой кор­по­ра­ции «Cargill») - один из ве­ду­щих в Ев­ро­пе им­пор­тё­ров ка­као-бо­бов и про­из­во­ди­те­лей ка­као-по­рош­ка. Осн. про­из­водственной мощ­но­сти от­рас­ли со­сре­до­то­че­ны в при­го­ро­дах Ам­стер­да­ма и Рот­тер­да­ма (близ круп­ней­ших пор­тов), а так­же в Зан­ста­де (в его ис­то­рическом р-не Зан­дам), Де­вен­те­ре (пров. Ове­рэйс­сел) и Во­рме­ре (пров. Сев. Гол­лан­дия). Круп­ней­ший про­из­во­ди­тель шо­ко­ла­да в Нидерландах - фир­ма «Koninklijke Droste Fabrieken B. V.» с осн. пред­при­ятия­ми в Хар­ле­ме (пров. Северная Гол­лан­дия) и Вас­се­не (пров. Гел­дер­ланд).

Нидерланды - круп­ный про­из­во­ди­тель пи­ва, креп­ких спирт­ных и без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков. Ком­па­ния «Heineken N. V.» (штаб-квар­ти­ра - в Ам­стер­да­ме) - 3-я в ми­ре по объ­ё­му про­изводства пи­ва (по­сле бельгийской ком­па­нии «Anheuser-Busch InBev» и британской - «SABMiller», 2009 год); про­из­во­дит из­вест­ные мар­ки пи­ва «Heineken» и «Amstel», ей при­над­ле­жат пив­ные брен­ды «Gösser», «Paulander», «Edelweiss» и др. Круп­ней­шие пред­при­ятия ком­па­нии рас­по­ло­же­ны в Зу­тер­вау­де (пров. Южная Гол­лан­дия) и Хер­то­ген­бо­се (пров. Северный Бра­бант). Тра­диционный центр пи­во­ва­ре­ния - Ам­стер­дам: здесь раз­ме­щают­ся мно­го­численные сред­ние и ма­лые пи­во­ва­рен­ные ком­па­нии и пред­при­ятия; зна­че­ние Ам­стер­да­ма как цен­тра ни­дерл. пи­во­ва­рен­ной промышленности су­ще­ст­вен­но сни­зи­лось по­сле за­кры­тия круп­ней­ших в про­шлом за­во­дов стра­ны («Amstel Brou­werij» в 1980 году, про­изводство пи­ва «Am­s­tel» пе­ре­не­се­но в Зу­тер­вау­де, и «Heine­ken Brou­werij» в 1988 году). Про­изводство спир­то­во­доч­ной про­дук­ции в зна­чительной сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­но на экс­порт.

Од­на из важ­ней­ших от­рас­лей спе­циа­ли­за­ции ни­дерландской ин­ду­ст­рии - та­бач­ная. Еже­год­но вы­пус­ка­ет­ся свыше 20 млрд. шт. си­га­рет (на экс­порт и для внутреннего по­треб­ле­ния); по­дав­ляю­щая часть про­из­во­ди­мых си­гар и основная часть ку­ри­тель­но­го (в т. ч. аро­ма­ти­че­ско­го) та­ба­ка экс­пор­ти­ру­ет­ся. Круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли та­бач­ной про­дук­ции - ком­па­нии «Phi­lip Morris Holland B. V.» (ни­дерл. под­раз­де­ле­ние «Philip Morris International»), «Reemtsma Nederland» (до­чер­няя ком­па­ния од­но­го из ве­ду­щих ев­роп. та­бач­ных кон­цер­нов «Reemtsma Cigaret­ten­fa­b­riken GmbH», с 2002 года в струк­ту­ре «Im­pe­rial Tobacco Group PLC»), EMOC B. V. Основной рай­он кон­цен­тра­ции та­бач­ных фаб­рик - Ам­стер­дам­ская городская аг­ло­ме­ра­ция. Пред­при­ятие «Philip Morris Holland B. V.» в г. Бер­ген-оп-Зом - од­на из круп­ней­ших та­бач­ных фаб­рик в ми­ре (са­мое боль­шое из пред­при­ятий кор­по­ра­ции «Philip Morris International», один из ве­ду­щих ра­бо­то­да­те­лей на юге Нидердандов - св. 1400 за­ня­тых, 2009 год).

Ус­пеш­но раз­ви­ва­ет­ся по­ли­гра­фическая промышленность (главный центр - Ам­стер­дам). Тра­ди­ци­он­но Ам­стер­дам - один из ве­ду­щих ми­ро­вых цен­тров ал­ма­зо­гра­ниль­но­го про­изводства.

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

Нидерланды - стра­на вы­со­ко­про­дук­тив­но­го сельского хозяйства. Во второй половине XX века его раз­ви­тие ха­рак­те­ри­зо­ва­лось ин­тен­си­фи­ка­ци­ей и кон­цен­тра­ци­ей про­изводства, на­рас­таю­щей ин­те­гра­ци­ей с др. сек­то­ра­ми эко­но­ми­ки. В начале XXI века уро­вень про­дук­тив­но­сти про­из-ва и ин­тен­сив­ность ис­поль­зо­ва­ния зем­ли (в стра­не прак­ти­че­ски нет бро­со­вых зе­мель) - од­ни из са­мых вы­со­ких в ми­ре. По тех­нич. ос­на­щён­но­сти (в ср. 1 трак­тор при­хо­дит­ся на 4 га паш­ни), уро­жай­но­сти мно­гих сельско-хозяйственных куль­тур и вы­хо­ду жи­вот­но­водческой про­дук­ции Нидерланды за­ни­ма­ют од­но из ве­ду­щих мест в Ев­ро­пе и ми­ре. Стра­на со­хра­ня­ет од­но из пер­вых мест в ми­ре по вне­се­нию ми­неральных удоб­ре­ний на еди­ни­цу пло­ща­ди (в 1970-1980-е годы - 2-е ме­сто по­сле Япо­нии), но, в от­ли­чие от мно­гих других стран, основная часть удоб­ре­ний по­сту­па­ет на па­ст­бищ­но-лу­го­вые уго­дья, су­ще­ст­вен­но мень­ше - под про­паш­ные куль­ту­ры. Од­но­вре­мен­но ши­ро­ко ис­поль­зуя но­вей­шие ме­то­ды аг­ро­тех­нического кон­тро­ля и ре­куль­ти­ва­ции почв, Нидерланды во­шли в чис­ло ми­ро­вых ли­де­ров в об­лас­ти при­ме­не­ния эко­ло­ги­че­ски ща­дя­щих аг­ро­тех­но­ло­гий.

Не­ук­лон­но со­кра­ща­ют­ся чис­лен­ность за­ня­тых в аг­рар­ном сек­то­ре (530 тыс. человек в 1946 году; 150 тыс. человек в 2010 году) и чис­ло кре­сть­ян­ских хо­зяйств (340 тыс. во второй половине 1940-х годов; ме­нее 100 тыс. в начале XXI века; в основном за счёт мел­ких хо­зяйств). Од­на­ко в Нидерландах сре­ди не­боль­ших сельско-хозяйственных про­из­во­ди­те­лей име­ет­ся не­ма­ло вы­со­ко­эф­фек­тив­ных, с про­из­во­ди­тель­но­стью, ино­гда боль­шей, чем в круп­ных или сред­них по раз­ме­рам хо­зяй­ст­вах. Около 3/4 всех сельско-хозяйственных зе­мель при­над­ле­жит круп­ным и сред­ним хо­зяй­ст­вам (бо­лее 10 га). Зна­чительная часть хо­зяйств объ­е­ди­не­на в коо­пе­ра­ти­вы, сре­ди ко­то­рых пре­об­ла­да­ют за­ку­поч­но-сбы­то­вые и кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции, имею­щие пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке аг­рар­ной про­дук­ции (сы­ро­вар­ни, мо­лоч­ные, ком­би­кор­мо­вые, са­хар­ные, крах­ма­ло-па­точ­ные и др. за­во­ды).

В струк­ту­ре сельско-хозяйственных уго­дий на лу­га и па­ст­би­ща при­хо­дит­ся свыше 60%, на паш­ню - около 34%, на са­ды, ого­ро­ды и цве­точ­ные на­са­ж­де­ния - около 6% (конец 2000-х годов).

Жи­вот­но­вод­ст­во - ве­ду­щая от­расль аг­рар­но­го про­изводтсва (да­ёт ок. 3/4 стои­мо­сти сельско-хозяйственной про­дук­ции). Вы­сок уро­вень са­мо­обес­пе­чен­но­сти про­дук­та­ми жи­вот­но­вод­ст­ва: сви­ни­ной - 240%, го­вя­ди­ной - 140%, мя­сом пти­цы - 230%, яй­ца­ми - 340% (2009 год). По­го­ло­вье (млн., 2010 год): круп­но­го ро­га­то­го ско­та 4,0, сви­ней 12,3, кур 101, ин­де­ек 1,0, овец около 1,1.

Главная от­расль спе­циа­ли­за­ции - мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во (раз­во­дят в осн. ко­ров гол­ланд­ской чёр­но-пё­ст­рой по­ро­ды). По по­го­ло­вью круп­но­го ро­га­то­го ско­та на еди­ни­цу пло­ща­ди Нидерланды за­ни­ма­ют од­но из пер­вых мест в ми­ре; на­дой на од­ну ко­ро­ву в среднем пре­вы­ша­ет 5 тыс. л в год, ещё вы­ше он на се­ве­ре стра­ны, в про­вин­ци­ях Гро­нин­ген и Фрис­лан­дия. Сре­ди других рай­онов мо­лоч­но­го ско­то­вод­ст­ва - про­вин­ции Ове­рэйс­сел, Гел­дер­ланд, Северный Бра­бант, Лим­бург, а так­же Фле­во­ланд. Мо­лоч­ная про­дук­ция из южной и восточной про­вин­ций идёт гл. обр. на про­изводство сгу­щён­но­го мо­ло­ка, су­хо­го мо­ло­ка и др. про­дук­тов пе­ре­ра­бот­ки, из за­пад­ных - по­став­ля­ет­ся в го­ро­да Ран­д­ста­да. Сви­но­вод­ст­во - вто­рая по зна­чи­мо­сти от­расль жи­вот­но­вод­ст­ва, спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на раз­ве­де­нии сви­ней бе­кон­ной ка­те­го­рии. Наи­бо­лее раз­ви­то сви­но­вод­ст­во в Северном Бра­бан­те, Лим­бур­ге, Гел­дер­лан­де и Ове­рэйс­се­ле. Нидерланды вхо­дят в чис­ло ве­ду­щих про­из­во­дите­лей сви­ни­ны (св. 2,2 млн. т в 2010 году; 9-е ме­сто в ми­ре и 4-е ме­сто в Ев­ро­пе по­сле Гер­ма­нии, Ис­па­нии и Рос­сии) и её экс­пор­тё­ров. В пти­це­вод­ст­ве клю­че­вое зна­че­ние име­ет раз­ве­де­ние пти­цы брой­лер­но­го на­прав­ле­ния (бо­лее 1/2 все­го по­го­ло­вья кур). До 3/4 про­дук­ции от­рас­ли обес­пе­чи­ва­ют в южных и восточных про­вин­ци­ях (око­ло по­ло­ви­ны про­изводства би­той пти­цы при­хо­дит­ся на до­лю Северного Бра­бан­та и Гел­дер­лан­да). Нидерланды - один из главный ми­ро­вых экс­пор­тё­ров ку­ри­но­го мя­са (еже­год­но от 2/3 до 3/4 об­ще­го объ­ё­ма про­из-ва би­той пти­цы; 3-е ме­сто в ми­ре и 1-е в Ев­ро­пе, 2010 год) и круп­ней­ший в ми­ре экс­пор­тёр ку­ри­ных яиц (от 3/4 до 4/5 от объ­ё­ма про­изводства). Ов­це­вод­ст­во име­ет вспо­мо­гательное зна­че­ние (раз­во­дят гл. обр. овец мяс­ной тек­сель­ской по­ро­ды), рас­про­стра­не­но в основном в при­мор­ских рай­онах стра­ны.

Рас­те­ние­вод­ст­во обес­пе­чи­ва­ет внутренние по­треб­но­сти в зер­не ме­нее чем на 50%, са­мо­обес­пе­чен­ность ово­ща­ми около 200%. От­расль в зна­чительной сте­пе­ни ори­енти­ро­ва­на на обес­пе­че­ние по­треб­но­стей жи­вот­но­вод­ст­ва (на корм по­сту­па­ет бо­лее тре­ти всей зер­но­вой про­дук­ции, в т. ч. до 90% ов­са, около 70% яч­ме­ня, поч­ти 65% ржи и 5% пше­ни­цы).

Около 3/5 стои­мо­сти про­дук­ции рас­те­ние­вод­ст­ва при­хо­дит­ся на ово­ще­вод­ст­во, са­до­вод­ст­во и цве­то­вод­ст­во. В от­кры­том грун­те вы­ра­щи­ва­ют ка­пус­ту, мор­ковь, огур­цы, лук, фа­соль, го­рох, шпи­нат. Круп­ней­шие рай­оны спе­циа­ли­зи­рованные ово­ще­вод­ст­ва сло­жи­лись во­круг Ам­стер­да­ма и в ок­ре­ст­но­стях г. Ал­кмар, а так­же на за­па­де Фрис­лан­дии, в Северном Бра­бан­те (в рай­оне г. Бре­да) и на се­ве­ре Лим­бур­га (во­круг г. Вен­ло).

Нидерланды рас­по­ла­га­ют вы­со­ко­раз­ви­тым те­п­лич­но-пар­ни­ко­вым хо­зяй­ст­вом; по пло­ща­ди те­п­лиц стра­на за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест в ми­ре. Пар­ни­ки и те­п­ли­цы поч­ти сплош­ной по­ло­сой про­тя­ну­лись в пров. Южная Гол­лан­дия - от го­ро­дов Нал­двейк (об­щи­на Вест­ланд, близ Гаа­ги) и Хук-ван-Хол­ланд до Рот­тер­да­ма (т. н. стек­лян­ный го­род, свыше 1/3 всех пло­ща­дей за­кры­то­го грун­та); в них вы­ра­щи­ва­ют ран­ние по­ми­до­ры, са­лат, зна­чительная часть огур­цов и цвет­ной ка­пус­ты, клуб­ни­ку и др. Не­ко­то­рые ви­ды ово­щей вы­ра­щи­ва­ют как в от­кры­том, так и в за­кры­том грун­те. По про­изводству реп­ча­то­го лу­ка (1,3 млн. т в 2010 год) Нидерланды за­ни­ма­ют 2-е ме­сто в Ев­ро­пе (по­сле Рос­сии), огур­цов (около 435 тыс. т) и мор­ко­ви (свыше 480 тыс. т) - 6-е ме­сто.

Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные пло­до­вые куль­ту­ры - яб­ло­ня (около 3/4 пло­ща­ди садов), гру­ша, виш­ня и сли­ва. Са­мые круп­ные мас­си­вы са­дов со­сре­до­то­че­ны на юго-за­па­де пров. Гел­дер­ланд (р-н Бе­тю­ве, в ме­ж­ду­ре­чье Не­дер-Рей­на и Ваа­ла), в Лим­бур­ге, на за­па­де Сев. Бра­бан­та, о-вах Зе­лан­дии (в дель­те Маа­са и Шель­ды) и в до­ли­не р. Эйс­сел (про­вин­ции Ове­рэйс­сел и Гел­дер­ланд).

На по­ле­вод­ст­во в начале XXI века при­хо­дит­ся ме­нее 2/5 объ­ё­ма про­дук­ции рас­те­ние­вод­ст­ва. Основные рай­оны воз­де­лы­ва­ния зер­но­вых и тех­нических куль­тур - на юго-за­па­де (пров. Зе­лан­дия), се­ве­ро-вос­то­ке (Гро­нин­ген) стра­ны и на поль­де­рах оз. Эйс­сел­мер (Фле­во­ланд). Сбор (2010 год): пше­ни­цы около 1,4 млн. т (под ози­мой пше­ни­цей за­ня­то ок. 1/4 всей пло­ща­ди паш­ни), ку­ку­ру­зы 147 тыс. т (вы­ра­щи­ва­ют гл. обр. на пес­ча­ных поч­вах юга и вос­то­ка Нидерланды, а так­же в до­ли­нах Рей­на и Маа­са; зна­чительная часть уро­жая идёт на си­лос), яч­ме­ня 204 тыс. т, ржи 10 тыс. т, ов­са 8 тыс. т. Нидерланды пол­но­стью не обес­пе­чи­ва­ют се­бя про­до­вольств. и кор­мо­вым зер­ном, од­на­ко часть зер­но­вой про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся (гл. обр. в ви­де ком­би­кор­мов и сор­то­во­го по­сев­но­го ма­те­риа­ла). Кар­то­фе­ле­вод­ст­во иг­ра­ет важ­ную роль в обес­пе­че­нии кор­мо­вой ба­зы жи­вот­но­вод­ст­ва. По сбо­ру кар­то­фе­ля (6,8 млн. т, 2010 год; за­ни­ма­ет около 1/3 пло­ща­ди паш­ни) Нидерланды на­хо­дят­ся на 9-м ме­сте в ми­ре и на 5-м ме­сте в Ев­ро­пе (по­сле Гер­ма­нии, Рос­сии, Ук­раи­ны и Фран­ции). Важ­ные тех­нические куль­ту­ры - са­хар­ная свёк­ла (сбор 5,3 млн. т в 2010 году; 11-е ме­сто в ми­ре), лён-дол­гу­нец (около 80% уро­жая экс­пор­ти­ру­ет­ся; ос­таль­ная часть пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся на льно­за­во­дах стра­ны).

Нидерланды - круп­ней­ший в ми­ре про­из­во­ди­тель и экс­пор­тёр цве­тов; здесь вы­ра­щи­ва­ют до 60% про­да­вае­мых в ми­ре сре­зан­ных цве­тов и около 50% гор­шеч­ных рас­те­ний. Основной рай­он то­вар­но­го цве­то­вод­ст­ва - поль­де­ры в рай­оне г. Хар­лем. Еже­год­но вы­ра­щи­ва­ют св. 2 млрд. лу­ко­виц тюль­па­нов (вы­ве­де­но около 800 ви­дов). На экс­порт идут цве­ты, се­ме­на и рас­са­да тюль­па­нов, гиа­цин­тов, нар­цис­сов, роз, хри­зан­тем, астр, ане­мо­нов, гла­дио­лу­сов и др. Еже­днев­но ут­ром в 13 го­ро­дах Нидерландов про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. аук­цио­ны по оп­то­вой про­да­же цве­тов (круп­ней­ший в ми­ре аук­ци­он про­хо­дит в г. Ал­смер, близ Ам­стер­да­ма; цве­ты в этот же день дос­тав­ля­ют­ся по­ку­па­те­лям из ме­ж­ду­народного аэ­ро­пор­та Схип­хол).

Объ­ё­мы уло­ва ры­бы сни­жа­ют­ся (в среднем 400-430 тыс. т в год в конце 2000-х - начале 2010-х годов; свыше 600 тыс. т в 2005 году), в т. ч. из-за со­кра­ще­ния рыб­ных ре­сур­сов Се­вер­но­го мо­ря. Тра­ди­ци­он­но боль­шое зна­че­ние име­ет про­мы­сел сель­ди с ни­дерландских су­дов близ по­бе­ре­жья Нор­ве­гии и Ве­ли­ко­бри­та­нии. Главные ры­бо­ло­вец­кие пор­ты - Эй­мёй­ден (Северная Гол­лан­дия) и Флис­син­ген (Зе­лан­дия).

Сфе­ра ус­луг.

Ос­но­ва по­стин­ду­ст­ри­аль­ной эко­но­ми­ки Нидерландов, её круп­ней­ший и наи­бо­лее ди­вер­си­фи­ци­ро­ван­ный сек­тор. В начале XXI века до­ля тре­тич­но­го сек­то­ра про­дол­жа­ет рас­ти в струк­ту­ре ВВП (70,4% в 2000 году; 72,4% в 2010 году) и за­ня­то­сти (73,0% ра­бо­таю­щих и 80,0% со­от­вет­ст­вен­но). Важ­ней­шие от­рас­ли сфе­ры ус­луг - бан­ков­ско-фи­нан­со­вый сек­тор, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, транс­порт, связь и ло­ги­сти­ка, сек­тор раз­но­об­раз­ных де­ло­вых ус­луг, НИОКР и об­ра­зо­ва­ние, ин­фор­мационные и те­ле­ком­му­ни­кационые ус­лу­ги, из­да­тель­ская дея­тель­ность, рек­ре­ац. ус­лу­ги, ту­ри­стический биз­нес и свя­зан­ные с ни­ми от­рас­ли, сек­тор управ­ле­ния и об­слу­жи­ва­ние ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ций.

Сеть фи­нан­со­во-кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний в Нидерландах - од­на из са­мых раз­ви­тых в стра­нах ЕС, од­на­ко по со­во­куп­но­му объ­ё­му фи­нан­со­вых ус­луг стра­на зна­чи­тель­но ус­ту­па­ет Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции. К чис­лу круп­ней­ших в ми­ре от­но­сят­ся ни­дерландские фи­нан­со­вые кор­по­ра­ции «ING Groep N. V.» (ос­но­ва­на в 1991 году; од­на из са­мых бы­ст­рорас­ту­щих и наи­бо­лее ди­вер­си­фи­ци­ро­ван­ных ми­ро­вых ТНК; в Ев­ро­пе за­ни­ма­ет 1-е ме­сто сре­ди фи­нан­со­вых кор­по­ра­ций; св. 90% всех опе­ра­ций ком­па­ния про­во­дит за пре­де­ла­ми Нидерлнадов) и «ABN AMRO Group N. V.» (1990; вхо­дит в де­сят­ку круп­ней­ших бан­ков­ско-фи­нан­со­вых кор­по­ра­ций Ев­ро­пы; по со­во­куп­но­му обо­ро­ту и раз­но­об­ра­зию ви­дов фи­нан­со­вой дея­тель­но­сти она зна­чи­тель­но ус­ту­па­ет «ING Groep», од­на­ко ли­ди­ру­ет по объ­ё­му бан­ков­ских ус­луг внут­ри Нидерландов) (обе штаб-квар­ти­ры - в Ам­стер­да­ме). «Ra­bo­bank Groep» (штаб-квар­ти­ра - в Ут­рех­те) - тре­тья по зна­чи­мо­сти фи­нан­со­вая ком­па­ния и круп­ней­ший кре­дит­ный ин­сти­тут в Нидерландах. Ве­ду­щие стра­хо­вые кор­по­ра­ции - «Delta Lloyd Groep» (штаб-квар­ти­ра - в Ам­стер­да­ме) и AEGON N. V. (Гаа­га). В Нидерландах рас­по­ло­же­ны фи­лиа­лы круп­ных иностранных бан­ков, фи­нан­со­вых кор­по­ра­ций и стра­хо­вых ком­па­ний, в основном из стран ЕС (гл. обр. в Ам­стер­да­ме, др. боль­ших го­ро­дах Ран­д­ста­да).

Ам­стер­дам - пя­тый круп­ней­ший бан­ков­ско-фи­нан­со­вый центр Ев­ро­пы (по­сле Лон­до­на, Па­ри­жа, Франк­фур­та-на- Май­не и Бар­се­ло­ны). Ам­стер­дам­ская фон­до­вая бир­жа - ста­рей­шая в ми­ре (ос­но­ва­на в 1602 Ни­дерландской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей, пер­вой ста­ла про­во­дить опе­ра­ции с цен­ны­ми бу­ма­га­ми), в 2000 году сли­лась с Па­риж­ской и Брюс­сель­ской бир­жа­ми в панъ­ев­ро­пей­скую фон­до­вую бир­жу «Euronext N. V.» (штаб-квар­ти­ра - в Ам­стер­да­ме; рын­ки под управ­ле­ни­ем «Euronext» име­ют сум­мар­ную ка­пи­та­ли­за­цию в 3,2 трлн. долл., 2009 год, 5-е ме­сто сре­ди круп­ней­ших фон­до­вых бирж ми­ра). Сре­ди других важ­ных фи­нан­со­вых цен­тров Нидерландов - круп­ные го­ро­да Ран­д­ста­да (осо­бен­но Рот­тер­дам, Гаа­га и Ут­рехт), а так­же Эйн­дхо­вен, Маа­ст­рихт, Гро­нин­ген.

Сек­тор ме­ж­ду­на­род­ной, оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ли - тра­ди­ци­он­ная, од­на из ста­рей­ших и важ­ней­ших от­рас­лей сфе­ры ус­луг. Круп­ней­шие в стра­не цен­тры ме­ж­ду­народной тор­гов­ли - Ам­стер­дам и Рот­тер­дам. Нидерланды - один из важ­ней­ших ор­га­ни­за­ци­он­но-управ­ленческих уз­лов ме­ж­ду­народной тор­гов­ли; Ам­стер­дам - ме­сто раз­ме­ще­ния (с 1985 года) од­ной из глав­ных ме­ж­ду­нарадных штаб-квар­тир Ас­со­циа­ции Все­мир­ных тор­го­вых цен­тров (World Trade Centers Association, WTCA). В оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ле, на­ря­ду с не­боль­ши­ми пред­при­ятия­ми, дей­ст­ву­ют фир­мы, от­но­ся­щие­ся к ве­ду­щим в Ев­ро­пе, в т. ч. «Koninklijke Ahold N. V.» (из­вест­на так­же под английским названием «Royal Ahold», штаб-квар­ти­ра - в Ам­стер­да­ме; один из круп­ней­ших ме­ж­ду­народных опе­ра­то­ров су­пер­мар­ке­тов и по­став­щи­ков про­дук­тов пи­та­ния), IKEA (штаб-квар­ти­ра - в Делф­те; ни­дерлендско-шведская ком­па­ния, вла­де­лец круп­ней­ших в ми­ре тор­го­вых се­тей по про­да­же ме­бе­ли и то­ва­ров для до­ма). Главный центр по аб­со­лют­но­му обо­ро­ту роз­нич­ной тор­гов­ли - Ам­стер­дам, сре­ди дру­гих - круп­ные го­ро­да Ран­д­ста­да и цен­тры про­вин­ций.

Ло­ги­стический сек­тор тес­но свя­зан с транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­рой (осо­бен­но с пор­то­вым хо­зяй­ст­вом, железнодорожными уз­ла­ми и тер­ми­на­ла­ми аэ­ро­пор­тов) и сфе­рой ме­ж­ду­народной и оп­то­вой тор­гов­ли. Важ­ней­шие ло­ги­стич. кла­сте­ры соз­да­ны на ба­зе Рот­тер­дам­ско­го мор. пор­та, ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­та Схип­хол и морского пор­та в Ам­стер­да­ме, транс­порт­но­го уз­ла и па­ром­ной пе­ре­пра­вы Хук-ван-Хол­ланд, железнодорожного уз­ла Ут­рехт. Рот­тер­дам и Ам­стер­дам - цен­тры ло­ги­сти­ки ми­ро­во­го зна­че­ния; в двух круп­ней­ших пор­тах стра­ны раз­ме­ща­ют­ся пред­при­ятия ве­ду­щих ни­дерландских и иностранных ло­ги­стических фирм, пре­дос­тав­ляю­щих раз­но­об­раз­ные ус­лу­ги (соз­да­ние и оп­ти­ми­за­ция транс­порт­ных це­по­чек, пе­ре­вал­ка гру­зов, скла­ди­ро­ва­ние и упа­ков­ка, управ­ле­ние раз­ме­ще­ни­ем пред­при­ятий и офи­сов, ме­недж­мент зда­ний и др.). Ни­дерландская фир­ма «APM Termi­nals» - од­на из ве­ду­щих ком­па­ний ми­ра, об­слу­жи­ваю­щих кон­тей­нер­ные опе­ра­ции в морских пор­тах. Боль­шин­ст­во сти­ви­дор­ных ком­па­ний Нидерландов со­сре­до­то­че­но в пор­ту Рот­тер­да­ма (свыше 90% об­ще­го обо­рота сти­ви­дор­ных ком­па­ний в стра­не). В Хук-ван-Хол­лан­де - круп­ней­шие тер­ми­на­лы, об­слу­жи­ваю­щие па­ром­ную пе­ре­воз­ку ав­то­мо­би­лей и железнодорожных со­ста­вов ме­ж­ду кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пой и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (при­над­ле­жат и управ­ля­ют­ся су­до­ход­ной и ло­ги­стической ком­па­ни­ей «Stena Line»).

В сек­то­ре де­ло­вых ус­луг наи­боль­шее зна­че­ние име­ет ком­плекс пред­при­ни­ма­тель­ских и по­сред­нических ус­луг (кон­сал­тинг, ау­дит, ме­недж­мент-ус­лу­ги, мар­ке­тинг и рек­лам­ные ус­лу­ги, бро­кер­ские, ли­зин­го­вые, рас­чёт­ные и бух­гал­тер­ские ус­лу­ги и др.). На рын­ке ау­ди­тор­ских ус­луг клю­че­вые по­зи­ции в Нидерландах за­ни­ма­ет кор­по­ра­ция KPMG (штаб-квар­ти­ра - в Ам­стел­ве­не, го­ро­де-спут­ни­ке Ам­стер­да­ма; вхо­дит в т. н. боль­шую чет­вёр­ку круп­ней­ших ау­ди­тор­ских кор­по­ра­ций ми­ра; ус­лу­ги в об­лас­ти ау­ди­та, на­ло­гов и кон­суль­ти­ро­ва­ния). Пред­став­ле­ны так­же круп­ные ме­ж­ду­народные ау­ди­тор­ские ком­па­нии «PricewaterhouseCoopers», «Ernst & Young», «Deloitte Touche Tohmatsu», но их роль на ни­дерл. рын­ке су­ще­ст­вен­но мень­ше в срав­не­нии с KPMG. Ни­дерландский хол­динг «TMF Group» (штаб-квар­ти­ра - в Ам­стер­да­ме) - один из ве­ду­щих в ми­ре по пре­дос­тав­ле­нию ус­луг в об­лас­ти ин­ве­стиционного ме­недж­мен­та (управ­ле­ния ак­ти­ва­ми) и фи­нан­со­во­го ин­жи­ни­рин­га. Ве­со­мое зна­че­ние име­ют в Нидерландах рек­лам­ный биз­нес (по обо­ро­ту рек­лам­ных фирм Ам­стер­дам за­ни­ма­ет 6-е ме­сто сре­ди го­ро­дов ЕС) и сек­тор юри­дических ус­луг.

В конце XX - начале XXI веков осо­бен­но вы­со­ки­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ет­ся сек­тор ин­фор­мационных и те­ле­ком­му­ни­кационных ус­луг. Круп­ней­ший ни­дерландский те­ле­ком­му­ни­кационный кон­церн - «Koninklijke KPN N. V.» (штаб-квар­ти­ра - в Гаа­ге; главные сфе­ры дея­тель­но­сти - раз­ра­бот­ка но­вей­ших ком­пь­ю­тер­ных тех­но­ло­гий, циф­ро­вое те­ле­ви­де­ние, мо­биль­ная связь). Сре­ди за­ру­беж­ных кор­по­ра­ций на ни­дерландском рын­ке до­ми­ни­ру­ют амер. «Cisco Systems» (раз­ра­бот­чик и по­став­щик се­те­во­го обо­ру­до­ва­ния, ми­ро­вой ли­дер в об­лас­ти се­те­вых тех­но­ло­гий), германский SAP AG (один из круп­ней­ших про­из­во­ди­те­лей про­грамм­но­го обес­пе­че­ния). В 2000-е годы рез­ко вы­росло чис­ло поль­зо­ва­те­лей се­ти Ин­тер­нет (8,5 млн. человек в 2003 году; 14,9 млн. человек в 2010 году, 27-е ме­сто в ми­ре), ко­ли­че­ст­во ин­тер­нет-хос­тов (4,5 млн. в 2003 году; 12,6 млн. в 2010 году, 11-е ме­сто в ми­ре). Ни­дерландская фир­ма «TNT Express» - од­на из круп­ней­ших ком­па­ний ме­ж­ду­народной ин­ду­ст­рии экс­пресс-до­став­ки до­ку­мен­тов, по­сы­лок и кор­по­ра­тив­ных гру­зов.

Нидерланды за­ни­ма­ют 6-е ме­сто сре­ди стран ЕС по объ­ё­му из­да­тель­ской дея­тель­но­сти. В стра­не рас­по­ло­же­ны ве­ду­щие пред­при­ятия од­но­го из круп­ней­ших из­да­тель­ских до­мов ми­ра «Elsevier B. V.» (штаб-квар­ти­ра - в Ам­стер­да­ме; с 1993 года ни­дерландское яд­ро британско-ни­дерландского ме­диа­кон­цер­на «Reed Elsevier», за­ни­ма­ет 7-е ме­сто в ми­ре по ры­ноч­ной ка­пи­та­ли­за­ции сре­ди ме­диа­кор­по­ра­ций ми­ра - св. 18 млрд. долл., 2010 год), на ко­то­рый при­хо­дит­ся поч­ти 1/4 всех из­да­вае­мых в ми­ре на­учных жур­на­лов. Вто­рой по зна­чи­мо­сти ме­диа­ги­гант - из­да­тель­ская груп­па «Telegraaf Media Groep» (штаб-квар­ти­ра - в Ам­стер­да­ме; вы­пус­ка­ет в т. ч. круп­ней­шую в стра­не еже­днев­ную газету «De Telegraaf»). Главный центр из­да­тель­ской (в т. ч. кни­го­из­да­тель­ской) дея­тель­но­сти - Ам­стер­дам; сре­ди дру­гих - Гаа­га, Рот­тер­дам, Ут­рехт, Маа­ст­рихт.

Од­на из важ­ней­ших от­рас­лей спе­циа­ли­за­ции эко­но­ми­ки Нидерландов - рек­ре­ационные ус­лу­ги. Об­слу­жи­ва­ни­ем ту­ри­стов за­ня­то около 450 тыс. человек (2008 год). В начале XXI века рас­тёт при­ток иностранных ту­ри­стов (12,4 млн. человек, 2009 год, 10-е ме­сто в Ев­ро­пе; в основном из стран ЕС - пре­имущественно из Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии) и уве­ли­чи­ва­ют­ся до­хо­ды от ту­риз­ма (14,3 млрд. долл. в 2010 году - 8-е ме­сто в Ев­ро­пе; 6,8 млрд. долл. в 2001 году). Круп­ней­ший ту­ри­стический центр - Ам­стер­дам (до 9 млн. человек в год, или около 3/4 по­то­ка иностранных ту­ри­стов), 2-й по зна­че­нию центр -Гаа­га (св. 1 млн. чел. в год); сре­ди дру­гих - Рот­тер­дам, Ут­рехт, Лей­ден, Делфт, Бре­да, Гро­нин­ген, Маа­ст­рихт, Хер­лен. Вы­езд­ной ту­ризм из Нидерландов в основном ори­ен­ти­ро­ван на го­су­дар­ст­ва ЕС; ни­дер­ланд­цы на­прав­ля­ют­ся гл. обр. во Фран­цию, другие стра­ны сре­ди­зем­но­мор­ской Ев­ро­пы, а так­же Ве­ли­ко­бри­та­нию, Гер­ма­нию. С ин­ду­ст­ри­ей ту­риз­ма тес­но свя­за­но гос­ти­нич­ное хо­зяй­ст­во, пред­став­лен­ное как оте­ля­ми ме­ж­ду­народных гос­ти­нич­ных се­тей («Sheraton», «Hilton», «Marriott», «Kempinski», «InterContinental» и др.), так и не­боль­ши­ми ча­ст­ны­ми пан­сио­на­ми. Боль­шое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла сис­те­ма де­шё­вых хос­те­лов (из них свыше 2/5 от­но­сит­ся к ме­ж­ду­народной се­ти «Hostelling International»), кем­пин­гов (при­ни­ма­ют по­сто­яль­цев с ап­ре­ля по ок­тябрь).

Круп­ней­шие го­ро­да Ран­д­ста­да от­но­сят­ся к чис­лу важ­ней­ших в Ев­ро­пе цен­тров управ­ле­ния и ор­га­ни­за­ции биз­не­са, при­ня­тия эко­но­мич. ре­ше­ний, раз­ме­ще­ния штаб-квар­тир ве­ду­щих ме­ж­ду­нар. кор­по­ра­ций. Клю­че­вое зна­че­ние име­ет Ам­стер­дам (с при­го­ро­да­ми), ко­то­рый вхо­дит в де­сят­ку ве­ду­щих ев­ропейских цен­тров при­ня­тия эко­но­мических и по­ли­тических ре­ше­ний. В сто­ли­це и го­ро­дах-спут­ни­ках рас­по­ла­га­ют­ся штаб-квар­ти­ры круп­ных кор­по­ра­ций (в т. ч. «Philips», «Ak­zo ­No­bel», «Heineken», «Koninklijke Ahold», KPMG, «Delta Lloyd Groep», «TNT Express»), прав­ле­ния основных бан­ков­ско-фи­нан­со­вых и стра­хо­вых струк­тур Нидерландов, ев­ропейская штаб-квар­ти­ра американской «Cisco Systems» и др. В Рот­тер­да­ме на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ры пи­ще­во­го ги­ган­та «Uni­le­ver» (од­на из двух; вто­рая - в Лон­до­не), ме­тал­лур­гич. кон­цер­на «Mittal Steel» (вхо­дит в «ArcelorMittal»), транс­порт­ной (су­до­ход­ной) кор­по­ра­ции «P&O Nedl­loyd» и др. Гаа­га - ме­сто раз­ме­ще­ния од­ной из двух штаб-квар­тир «Royal Dutch Shell» и ря­да ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ций (Ме­ж­ду­народного су­да ООН и др.).

Транс­порт.

Для эко­но­ми­ки Нидерландов, рас­по­ло­жен­ных на пе­ре­се­че­нии важ­ней­ших вод­ных (мор­ских и реч­ных), на­зем­ных и воз­душ­ных пу­тей, транс­порт име­ет пер­во­сте­пен­ное зна­че­ние. Во внеш­них гру­зо­вых пе­ре­воз­ках клю­че­вую роль иг­ра­ет вод­ный (гл. обр. мор­ской) транс­порт. Нидерланды на­зы­ва­ют «морскими во­ро­та­ми» Ев­ро­пы: из-за гус­той се­ти рек и ка­на­лов зна­че­ние мор. пор­тов стра­ны рас­про­стра­ня­ет­ся да­ле­ко в глубь кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пы. По тон­на­жу тор­го­во­го фло­та (ок. 5 млн. т дед­вей­та в 2010 году, 15-е ме­сто в ми­ре; все­го 706 су­дов во­до­из­ме­ще­ни­ем св. 1 тыс. рег.бр.-т) и объ­ё­му морских пе­ре­во­зок Нидерланды за­ни­ма­ют од­но из пер­вых мест сре­ди стран ЕС. Об­щий гру­зо­обо­рот морских пор­тов 530 млн. т в 2008 году (максимальный по­ка­за­тель; 1-е ме­сто в кон­ти­нен­таль­ной час­ти Ев­ро­пы и 2-е ме­сто в Ев­ро­пе в це­лом по­сле Ве­ли­ко­бри­та­нии; 250 млн. т в 1985 году); в ус­ло­ви­ях эко­но­мического кри­зи­са со­кра­тил­ся до 468 млн. т в 2009 году (3-е ме­сто в Ев­ро­пе по­сле Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ита­лии); рост гру­зо­обо­ро­та пор­тов во­зоб­но­вил­ся со 2-го квар­та­ла 2010 года. Че­рез ни­дерл. мор. пор­ты вво­зят­ся (с по­сле­дую­щей транс­пор­ти­ров­кой в др. стра­ны ЕС) сы­рьё и по­лу­фаб­ри­ка­ты для промышленности и сельского хозяйства (в т. ч. нефть, уголь, ру­ды ме­тал­лов, ме­тал­ло­из­де­лия, удоб­ре­ния и др. хи­ми­ка­ты, зер­но); в струк­ту­ре экс­порт­ных гру­зов пре­об­ла­да­ют го­то­вые из­де­лия. В пе­ре­воз­ках пас­са­жи­ров зна­че­ние морского транс­пор­та не­ве­ли­ко (ме­нее 2 млн. человек в год).

Бы­ст­рый рост морских пе­ре­во­зок мас­со­вых (на­лив­ных и на­валь­ных) гру­зов при­вёл к кон­цен­тра­ции пор­то­вой дея­тель­но­сти: в по­след­ней тре­ти XX века рез­ко воз­рос­ло зна­че­ние Рот­тер­дам­ско­го морского пор­та, в начале XXI века - морского пор­та Ам­стер­да­ма (на эти 2 ком­плек­са при­хо­дит­ся около 90% об­ще­го гру­зо­обо­ро­та пор­тов, начало 2010-х годов). Рот­тер­дам - са­мый круп­ный по гру­зо­обо­ро­ту (434 млн. т в 2011 год; в 1962-1986 годы был круп­ней­шим морским пор­том ми­ра, в конце XX - начале XXI веков его пре­взош­ли Син­га­пур, Шан­хай и ряд других пор­тов не­ев­ро­пей­ских стран) и за­ни­мае­мой пло­ща­ди (около 105 км2) морской порт Ев­ро­пы; один из круп­ней­ших в ми­ре пе­ре­ва­лоч­ных пунк­тов неф­ти и неф­те­про­дук­тов, га­за, ме­тал­лов, ка­као-бо­бов и мно­гих др. то­ва­ров; вхо­дит в чис­ло ве­ду­щих кон­тей­нер­ных пор­тов ми­ра (11,9 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ, 2011 год, 1-е ме­сто в Ев­ро­пе); об­слу­жи­ва­ет гл. обр. пе­ре­воз­ки мас­со­вых гру­зов. Порт Ам­стер­да­ма (гру­зо­обо­рот 73 млн. т, 2009 год; 91 млн. т, 2010 год; к концу 2000-х годов вы­шел на 5-е ме­сто сре­ди ев­роп. пор­тов по­сле Рот­тер­да­ма, Ан­твер­пе­на, Гам­бур­га и Мар­се­ля) спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся в основном на об­слу­жи­ва­нии пе­ре­во­зок штуч­ных гру­зов. Сре­ди пор­тов ре­гио­наль­но­го зна­че­ния - Флис­син­ген, Тер­нё­зен, Дор­д­рехт, Эй­мёй­ден, Зан­дам (Зан­стад), Дел­фзейл, Гро­нин­ген.

Внутренний вод­ный транс­порт име­ет боль­шое зна­че­ние в пе­ре­воз­ках мас­сив­ных и круп­но­тон­наж­ных гру­зов, в т. ч. в со­сед­ние стра­ны ЕС (в Гер­ма­нии по Рей­ну око­ло по­ло­ви­ны всех гру­зов пе­ре­возит­ся су­да­ми под ни­дерл. фла­гом). Дли­на внутр. вод­ных пу­тей (рек и ка­на­лов) пре­вы­ша­ет 6,2 тыс. км (в т. ч. свыше 5 тыс. км - ка­на­лы и ка­на­ли­зо­ван­ные рус­ла рек, 1-е ме­сто в ми­ре по их до­ле в об­щей про­тя­жён­но­сти внутренних вод­ных пу­тей; дос­туп­ны для су­дов во­до­из­ме­ще­ни­ем св. 50 рег.бр.-т). Основные вод­ные пу­ти - ре­ки Рейн, Ма­ас и Шель­да с су­до­ход­ны­ми при­то­ка­ми и мно­го­числ. ка­на­ла­ми. Важ­ней­шее зна­че­ние име­ет Норд­зе-ка­нал (по­стро­ен в 1876 году; крат­чай­шим пу­тём со­еди­ня­ет Ам­стер­дам с Се­вер­ным м.); сре­ди дру­гих - Ам­стер­дам- Рейн-ка­нал, Ма­ас-Ва­ал-ка­нал, Шель­да- Рейн-ка­нал, Гент-Тер­нё­зен (в пре­де­лах Нидерландов 15 км, ос­таль­ная часть в Бель­гии), Юлиа­на-ка­нал (об­ход­ной путь вдоль не­су­до­ход­но­го от­рез­ка р. Ма­ас, дли­на 36 км), Твен­те-ка­нал (со­еди­ня­ет ин­ду­ст­ри­аль­ный р-н Твен­те с р. Эйс­сел, про­то­кой Рей­на).

Для на­зем­но­го транс­пор­та ха­рак­тер­на вы­со­чай­шая плот­ность до­рож­ной се­ти. Около 80% пе­ре­во­зок при­хо­дит­ся на ав­то­мо­биль­ный транс­порт. Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем свыше 136 тыс. км (2010 год), из них ав­то­до­ро­ги национального зна­че­ния свыше 5 тыс. км, ре­гио­наль­но­го - около 12 тыс. км (все ос­таль­ные име­ют ста­тус ме­ст­ных). Про­тя­жён­ность ско­ро­ст­ных ав­то­страд 2631 км (2010 год; пик строи­тель­ст­ва ав­то­страд при­шёл­ся на конец 1960-х - 1970-е годов; с 1980-х годов ввод в экс­плуа­та­цию но­вых до­рог рез­ко со­кра­тил­ся, за 1991-2009 годы по­строе­но около 100 км; основное вни­ма­ние уде­ля­ет­ся тех­нич. мо­дер­ни­за­ции ра­нее по­стро­ен­ных). Все­го за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но св. 6 млн. ав­то­мо­би­лей, в т. ч. 5,5 млн. лег­ко­вых (2009 год); по плот­но­сти дви­же­ния на ав­то­стра­дах Нидерландов за­ни­ма­ют од­но из пер­вых мест в ми­ре.

Зна­че­ние железнодорожного транс­пор­та во второй половине XX века сни­зи­лось, не­ко­то­рые железнодорожные ли­нии бы­ли ра­зо­бра­ны. Дли­на же­лез­ных до­рог 2,9 тыс. км (2010 год; 3,3 тыс. км в 1960 году), из них элек­три­фи­ци­ро­ва­но около 2,2 тыс. км. Ос­но­ва железнодорожной се­ти - ма­ги­ст­ра­ли, со­еди­няю­щие круп­ные го­ро­да Ран­д­ста­да и цен­тры про­вин­ций. Круп­ней­шие железнодорожные уз­лы - Рот­тер­дам, Ут­рехт и Звол­ле. В начале XXI века вве­де­ны в экс­плуа­та­цию не­сколь­ко но­вых железнодорожных ма­ги­ст­ра­лей, в т. ч. ли­ния Бе­тю­ве (на­зва­на по од­но­именному рай­ону Нидерландов; основная ма­ги­ст­раль, свя­зы­ваю­щая Рот­тер­дам­ский порт с Ру­ром в Гер­ма­нии, ис­поль­зу­ет­ся толь­ко для гру­зо­во­го дви­же­ния), вы­со­ко­ско­ро­ст­ная ма­ги­ст­раль HSL-Zuid (со­еди­ня­ет гл. го­ро­да Ран­д­ста­да с Бель­ги­ей). Важ­ней­шее об­ще­ев­ро­пей­ское зна­че­ние име­ют тран­зит­ные железнодорожные ли­нии, со­еди­няю­щие (че­рез тер­ри­то­рию Нидерландов) Гер­ма­нию с Бель­ги­ей и Фран­ци­ей, а так­же с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей.

Авиа­транс­порт иг­ра­ет очень важ­ную роль во внеш­них пе­ре­воз­ках пас­са­жи­ров. Главный ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - Схип­хол (близ Ам­стер­да­ма), один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе пас­са­жир­ских (54 млн. человек в 2011 году; 45,3 млн. человек в 2010 году, 5-е ме­сто в Ев­ро­пе по­сле аэ­ро­пор­тов Лон­до­на, Франк­фур­та-на-Май­не, Па­ри­жа и Мад­ри­да) и грузовых (1,5 млн. т гру­зов в 2010 году, 3-е ме­сто по­сле аэ­ро­пор­тов Па­ри­жа и Франк­фур­та-на-Май­не) узлов. Сре­ди дру­гих - аэ­ро­пор­ты Рот­тер­дам- Гаа­га, Маа­ст­рихт-Ахен, Эйнд­хо­вен и Гро­нин­ген. Ни­дерландская авиа­ком­па­ния KLM (с 2004 года в со­ста­ве кор­по­ра­ции «Air Fran­ce-KLM») вхо­дит в де­сят­ку круп­ней­ших авиа­пе­ре­воз­чи­ков ми­ра. Дли­на ма­ги­ст­раль­ных неф­те­про­во­дов в пре­де­лах Нидерландов 365 км, неф­те­про­дук­то­про­во­дов - 716 км, га­зо­про­во­дов - 4413 км (2010 год).

Внеш­не­эко­но­ми­че­ские свя­зи.

В начале XXI века на Нидерланды при­хо­дит­ся до 4% объ­ё­ма ме­ж­ду­нар. тор­гов­ли (при до­ле в на­се­ле­нии Зем­ли около 0,3%). Стра­на со­хра­ня­ет од­но из пер­вых мест в ми­ре по внеш­не­тор­го­во­му обо­ро­ту на ду­шу на­се­ле­ния, за­ни­ма­ет 8-е ме­сто сре­ди стран ми­ра по объ­ё­му экс­пор­та и 10-е ме­сто по объ­ё­му им­пор­та (2011 год). Экс­порт­ная кво­та в эко­но­ми­ке Нидерландов со­став­ля­ет бо­лее 65% ВВП (один из са­мых вы­со­ких по­ка­за­те­лей для стран Ев­ро­пы). Саль­до внеш­не­тор­го­во­го ба­лан­са ус­той­чи­во по­ло­жи­тель­ное: стои­мость экс­пор­та 551,8 млрд. долл., им­пор­та - 480,7 млрд. долл. (2011 год; со­от­вет­ст­вен­но 293 млрд. долл. и 253 млрд. долл. в 2004 году). В то­вар­ной струк­ту­ре экс­пор­та и им­пор­та пре­об­ла­да­ют го­то­вые из­де­лия; экс­пор­ти­ру­ет­ся св. 3/5 про­дук­ции ни­дерландской промышленности и 2/3 про­дук­ции сельского хозяйства. Около 60% стои­мо­сти экс­пор­та при­хо­дит­ся на об­ра­бо­тан­ные промашленные из­де­лия, 25% - на про­дук­цию сельского хозяйства (пре­имущественно жи­вот­но­вод­ст­ва) и пи­ще­вой промышленности, 10% - на энер­го­но­си­те­ли (при­род­ный газ), 5% - на промышленные по­лу­фаб­рика­ты (гл. обр. неф­те­про­дук­ты и не­ко­то­рые ви­ды хи­мических по­лу­про­дук­тов). Главные ста­тьи им­пор­та го­то­вые про­дук­ты (ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные сред­ст­ва, нау­ко­ём­кая элек­трон­ная про­дук­ция, не­ко­то­рые ви­ды хи­ми­ка­тов), а так­же то­п­ли­во, сы­рьё, зер­но и др. про­до­вольственные то­ва­ры. В им­пор­те не­ук­лон­но рас­тёт до­ля про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния и хи­мической промышленности, в т. ч. из-за уг­луб­ле­ния ме­ж­ду­народных спе­циа­ли­за­ции в этих от­рас­лях и рас­ши­ре­ния коо­пе­ра­ци­он­ных свя­зей ни­дерл. про­из­во­ди­те­лей с пред­при­ятия­ми других вы­со­ко­раз­ви­тых го­су­дарств.

До 80% стои­мо­сти ни­дерландского экс­пор­та и около 60% им­пор­та при­хо­дит­ся на стра­ны ЕС. Главный внеш­не­тор­го­вый парт­нёр Нидерландов - Гер­ма­ния (28,2% экс­пор­та стра­ны и 14,6% им­пор­та, 2011 год). В пя­тёр­ку круп­ней­ших по­тре­би­те­лей ни­дерландских то­ва­ров вхо­дят так­же Бель­гия (14,1% экс­пор­та Нидерландов), Фран­ция (9,3%), Ве­ли­ко­бри­та­ния (7,7%) и Ита­лия (4,8%). Из стран, не вхо­дя­щих в ЕС, круп­ней­ший им­пор­тёр ни­дерландской про­дук­ции - США (4,0% экс­пор­та Нидерландов). Из стран ЕС, по­став­ляю­щих про­дук­цию в Н., по­ми­мо Гер­ма­нии, осо­бое зна­че­ние тра­ди­ци­он­но име­ют Бель­гия (8,7%, 3-е ме­сто в им­пор­те Нидерландов, 2011 год), Ве­ли­ко­бри­та­ния (6,1%, 4-е ме­сто) и Фран­ция (4,1%, 7-е ме­сто). В 2000-е годы рез­ко вы­рос ввоз про­дук­ции из КНР (11,9% им­пор­та в 2011 году; 2-е ме­сто по­сле Гер­ма­нии); в тор­гов­ле с КНР Н. име­ют рез­ко от­ри­ца­тель­ный ба­ланс, что обу­слов­ле­но гл. обр. зна­чи­тель­ным объ­ё­мом им­пор­та де­шё­вой про­дук­ции китайской лёг­кой промышленности. Другие круп­ные по­став­щи­ки то­ва­ров в Нидерландах - США (5,9%, 6-е ме­сто в им­пор­те), Рос­сия (6,0%, 5-е ме­сто; гл. обр. энер­го­но­си­те­ли), Япо­ния, Ка­на­да и др.

Нидерланды от­но­сят­ся к чис­лу ве­ду­щих в ми­ре экс­пор­тё­ров ка­пи­та­ла и раз­но­об­раз­ных ус­луг (транс­порт­ных, де­ло­вых, фи­нан­со­вых, стра­хо­вых, тор­го­во-по­сред­ни­че­ских, ин­фор­ма­ци­он­ных, рек­реа­ци­он­ных). Стра­на иг­ра­ет ог­ром­ную роль в ме­ж­ду­народном дви­же­нии ка­пи­та­лов. По объ­ё­му на­ко­п­лен­ных пря­мых ин­ве­сти­ций за ру­бе­жом (977 млрд. долл., на 31 декабря 2011 год) стра­на за­ни­ма­ет 6-е ме­сто в ми­ре, ус­ту­пая США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии, Фран­ции и Япо­нии; по на­ко­п­лен­ным ин­ве­сти­ци­ям в эко­но­ми­ку США Нидерланды за­ни­ма­ют 3-е ме­сто по­сле Ве­ли­ко­бри­та­нии и Япо­нии. На­ко­п­лен­ные пря­мые ка­пи­та­ло­вло­же­ния в ни­дерландскую эко­но­ми­ку дос­ти­га­ют 611 млрд. долл. (9-е ме­сто в ми­ре; на 31 декабря 2011 год); главные ин­ве­сто­ры - США, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Гер­ма­ния и Бель­гия.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руженные си­лы (ВС) Нидерландов на­счи­ты­ва­ют 46,9 тыс. человек (2010 год) и со­сто­ят из Су­хопут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС, кро­ме то­го, име­ет­ся вое­ни­зированное фор­ми­ро­ва­ние - ко­ро­лев­ская во­ен. по­ли­ция (6,1 тыс. человек), ко­то­рая под­чи­не­на Мин-ву обо­ро­ны, но мо­жет вы­пол­нять за­да­чи в ин­те­ре­сах др. ве­домств. Ор­га­ни­зо­ван­ный ре­зерв 32,4 тыс. человек. Во­енный го­до­вой бюд­жет 14 млрд. долл. (2010 год, оцен­ка).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва государства - мо­нарх, осу­ще­ст­в­ляю­щий об­щее ру­ко­во­дство ВС че­рез Министерство обо­ро­ны. Не­по­средственное ру­ко­вод­ство ВС воз­ло­же­но на ко­ман­дую­щих ви­да­ми ВС, ко­то­рые от­ве­ча­ют за бое­вую го­тов­ность и по­все­днев­ное управ­ле­ние вой­ска­ми. Строи­тель­ст­во ВС про­во­дит­ся в со­от­вет­ст­вии с коа­лиционной во­енной стра­те­ги­ей НАТО.

СВ (21,8 тыс. челове) вклю­ча­ют штаб ар­мей­ско­го кор­пу­са (германско-ни­дерланлского), штаб ме­ха­ни­зированных ди­ви­зии, отдельные бри­га­ды (2 ме­ха­ни­зир., аэ­ро­мо­биль­ную, бое­вой под­держ­ки, ты­ло­во­го обес­пе­че­ния), груп­пы (по­ле­вой ар­тил­ле­рии, ин­же­нер­ные). На воо­ру­же­нии СВ на­хо­дят­ся 160 тан­ков (часть - на хра­не­нии), 148 бое­вых раз­ве­ды­вательных ма­шин, 224 БМП, около 140 БТР, 22 РСЗО, 542 ору­дия (вклю­чая 185 без­от­кат­ных) по­ле­вой ар­тил­ле­рии (в т. ч. ми­но­мё­ты), свыше 900 ПТРК, 60 зе­нит­ных са­мо­ход­ных ус­та­но­вок (на хра­не­нии), 36 ПЗРК, 45 бес­пи­лот­ных ЛА, 6 ка­те­ров, суд­но для пе­ре­воз­ки тан­ков и др. ВВС (около 10 тыс. человек) ор­гани­за­ци­он­но све­де­ны в ко­ман­до­ва­ния (так­тич. авиа­ции, ты­ло­во­го обес­пе­че­ния, учеб­ное) с под­чи­нён­ны­ми им авиац. эс­кад­риль­я­ми, ди­ви­зио­ны ПВО. На во­ору­же­нии: 87 бое­вых, 8 транс­порт­ных и 13 учеб­ных са­мо­лё­тов; 29 бое­вых, 32 вер­то­лё­та бое­во­го обес­пе­че­ния и 24 транс­порт­ных вер­то­лёта, 32 ПУ зе­нит­ных управ­ляе­мых ра­кет, 284 ПЗРК. Основные во­енно-воздушные ба­зы - Сус­тер­берг и Вол­кел. ВМС (9,4 тыс. чел.) вклю­ча­ют флот, мор. пе­хо­ту (2,6 тыс. чел.) и мор. авиа­цию (950 чел., ор­га­ни­за­ци­он­но под­чи­не­на ВВС). На воо­ру­же­нии фло­та со­сто­ят 4 ПЛ, 6 фре­га­тов УРО, 10 мин­но-траль­ных ко­раб­лей, 2 де­сант­ных вер­то­лё­то­нос­ных ко­раб­ля-до­ка, 17 де­сант­ных ка­те­ров, 10 вспо­мо­гат. су­дов, 2 учеб­ных ко­раб­ля; на воо­ру­же­нии морской пе­хо­ты - около 100 БТР, св. 30 ми­но­мё­тов, ПТРК и ПЗРК; морской авиа­ции - 21 вер­то­лёт. Ба­зи­ро­ва­ние обес­пе­чи­ва­ют: гл. во­енно-морская ба­за Ден-Хел­дер, во­енно-морской ба­зы Вил­лем­стад (Ан­тиль­ские о-ва), во­енно-воздушная ба­за морской авиа­ции Де-Кой. На тер­ри­то­рии Нидерландов дис­ло­ци­ру­ют­ся шта­бы Объ­е­ди­нён­ных ВС НАТО, во­енной ба­зы США, под­раз­де­ле­ния и скла­ды Во­оруженных сил ФРГ.

Ком­плек­то­ва­ние ре­гу­ляр­ных ВС на кон­тракт­ной ос­но­ве. Пре­дель­ный воз­раст служ­бы: ря­до­вые 35, сер­жан­ты 40, офи­це­ры 45 лет. Мо­би­ли­зац. ре­сур­сы 4,1 млн. человек, в т. ч. год­ных к во­енной служ­бе 3,5 млн. чел.

Здра­во­охра­не­ние

В Нидерланды на 100 тыс. жителей при­хо­дит­ся 392 вра­ча (2007 год), лиц среднего медицинского пер­со­на­ла и аку­ше­рок - 14,8 (2008 год), сто­ма­то­ло­гов - 50,7 (2009 год). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 10,8% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние - 77,3%, ча­ст­ный сек­тор - 22,7%) (2009 год). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ют: Кон­сти­ту­ция (1983 год); за­ко­ны: о ре­ги­ст­ра­ции ле­кар­ст­вен­ных средств (1977 год), о та­ба­ко­ку­ре­нии (1988 год), о пен­си­ях по ин­ва­лид­но­сти (1993 год), о медицинских про­фес­си­ях (1993 год), о медицинском об­сле­до­ва­нии (1997 год), о профессиональной под­го­тов­ке вра­чей (1997 год), о по­со­би­ях по бо­лез­ни (1999 год), об ин­фекционных за­бо­ле­ва­ни­ях (2001 год), о медицинском обо­ру­до­ва­нии (1970, 2001 годы), о кол­лек­тив­ной про­фи­лак­ти­ке в об­лас­ти здра­во­охра­не­ния (2002 год), о со­ве­те по на­учным ис­сле­до­ва­ни­ям в здра­во­охра­не­нии (2003 год), о ка­ран­ти­не (1960, 2003 годы), о стра­хо­ва­нии при медицинском об­слу­жи­ва­нии (2005 год), о здра­во­охра­не­нии (1991, 2008 годы) и др. Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния ос­но­ва­на на гос. со­ци­аль­ном стра­хо­ва­нии, ко­то­рое по­кры­ва­ет дли­тель­ное ле­че­ние, ин­ва­лид­ность лиц по­жи­ло­го воз­рас­та, и на обя­за­тель­ном мед. стра­хо­ва­нии по до­го­во­рам с ча­ст­ны­ми стра­хо­вы­ми ком­па­ния­ми. Дей­ст­ву­ет сис­те­ма об­щей вра­чеб­ной прак­ти­ки. Боль­ни­цы в основном ча­ст­ные, но не­ком­мер­че­ские. Основные ин­фекционные за­бо­ле­ва­ния - ту­бер­ку­лёз, СПИД (2008 год). Основные при­чи­ны смер­ти: сер­деч­но-со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния, СПИД (2006 год). При­мор­ские кли­ма­тические ку­рор­ты: Кат­вейк- ан-Зе, Схе­ве­нин­ген, Хук-ван-Хол­ланд, Эг­монд-ан-Зе и др.

Спорт

Во второй половине XIX века в Нидерландах на­ча­ли соз­да­вать­ся спор­тив­ные клу­бы и сою­зы по ви­дам спор­та (Ко­ро­лев­ская конь­ко­беж­ная фе­де­ра­ция, 1882 год; Ко­ро­лев­ская фе­де­ра­ция кри­ке­та, 1883 год; Ко­ро­лев­ская пла­ва­тель­ная ас­со­циа­ция, 1888 год; Ко­ро­лев­ский фут­боль­ный со­юз, 1889 год; Ко­ро­лев­ская фе­де­ра­ция хок­кея на тра­ве, 1898 год; Ко­ро­лев­ский со­юз ла­ун-тен­ни­са, 1899 год, и др.). Ни­дерландский национальный олим­пий­ский комитет соз­дан и при­знан МОК в 1912 году. Спорт­сме­ны Нидерландов уча­ст­во­ва­ли во всех Олим­пий­ских иг­рах (за ис­клю­че­ни­ем 1896 и 1904 годов) и за­вое­ва­ли (на 1 января 2013 года)

266 ме­да­лей (77 зо­ло­тых, 85 се­реб­ря­ных, 104 брон­зо­вых) на Олим­пий­ских иг­рах и 86 ме­да­лей (29, 31, 26) на Олим­пий­ских зим­них иг­рах (не участ­во­ва­ли в 1924 и 1932 годы). Пер­вую в ис­то­рии Нидерланды зо­ло­тую олим­пий­скую ме­даль вы­иг­ра­ли пред­ста­ви­те­ли ака­де­мич. греб­ли (двой­ка с ру­ле­вым) в 1900 году; пер­вую в ис­то­рии спор­та стра­ны зо­ло­тую ме­даль на Олим­пий­ских зим­них иг­рах вы­иг­ра­ла трёх­крат­ная чем­пи­он­ка ми­ра в оди­ноч­ном ка­та­нии фи­гу­ри­ст­ка Ш. Дейк­ст­ра в 1964 году. Наи­бо­лее ус­пеш­но в олим­пий­ских со­стя­за­ни­ях вы­сту­па­ли: И. де Брю­ин (4 зо­ло­тые, 2 се­реб­ря­ные, 2 брон­зо­вые ме­да­ли; пла­ва­ние), Л. ван Мор­сел (4, 1, 1; ве­ло­си­пед­ный спорт), Ш.Ф. Паю де Мор­танж (4, 1, 0; кон­ный спорт); Ф. Блан­керс-Кун (4, 0, 0; лёг­кая ат­ле­ти­ка); А. ван Грюн­свен (3, 5, 0; кон­ный спорт); П. ван ден Хо­ген­банд (3, 2, 2; пла­ва­ние); Р. Мас­тен­брук (3, 1, 0; пла­ва­ние); Р. Кро­мо­ви­дьойо (3, 1, 0; пла­ва­ние); А. ван дер Ворт ван Зейп (3, 0, 0; кон­ный спорт) и пред­ста­ви­те­ли конь­ко­беж­но­го спор­та: А. Схенк (3, 1, 0); И. ван Ген­нип (3, 0, 0); М. Тим­мер (3, 0, 0); Дж. Ром­ме, Й. Эйт­де­ха­ге, И. Вюст вы­иг­ра­ли по 2 зо­ло­тые ме­да­ли. Ни­дерл. спорт­сме­ны (на 1.1.2013) удо­стое­ны зо­ло­тых ме­да­лей в 16 ви­дах олим­пий­ской про­грам­мы: конь­ко­беж­ный спорт (27 ме­да­лей), пла­ва­ние (20), ве­ло­си­пед­ный спорт (16), кон­ный спорт (10), ака­де­мич. греб­ля, лёг­кая ат­ле­ти­ка (по 6), па­рус­ный спорт, хок­кей на тра­ве (по 5), дзю­до (4), спор­тив­ная гим­на­сти­ка (2), фи­гур­ное ка­та­ние, бокс, во­лей­бол, вод­ное по­ло, стрель­ба из лу­ка, сно­убор­динг (по 1).

В Ам­стер­да­ме про­хо­ди­ли IX Олим­пий­ские иг­ры (1928 год). Це­ре­мо­нии от­кры­тия и за­кры­тия, со­рев­но­ва­ния по лёг­кой ат­ле­ти­ке и ряд др. со­стя­за­ний про­ве­де­ны на Олим­пий­ском ста­дио­не (около 40 тыс. мест). Сре­ди са­мых по­пу­ляр­ных в стра­не ви­дов спор­та: фут­бол, ве­ло­си­пед­ный, конь­ко­беж­ный, лёг­кая ат­ле­ти­ка, во­лей­бол, пла­ва­ние, дзю­до, шах­ма­ты, шаш­ки ме­ж­ду­на­род­ные, хок­кей на тра­ве, тен­нис, бейс­бол, кри­кет и др.

Сбор­ная Нидерландов по фут­бо­лу три­ж­ды иг­ра­ла в фи­на­лах чем­пио­на­тов ми­ра (1974, 1978, 2010 годы) и три­ж­ды ус­ту­пи­ла со­пер­ни­кам - ко­ман­дам ФРГ, Ар­ген­ти­ны, Ис­па­нии. В 1988 году ко­ман­да Нидерландов ста­ла чем­пио­ном Ев­ро­пы, вы­иг­рав в фи­на­ле у сбор­ной СССР. Луч­шие фут­боль­ные клу­бы Эре­ди­ви­зе (выс­шей ли­ги) стра­ны «Аякс» (Ам­стер­дам), ПСВ (Эйн­дхо­вен), «Фейе­норд» (Рот­тер­дам) - уча­ст­ни­ки и по­бе­ди­те­ли ря­да пре­стиж­ных ев­ропейских тур­ни­ров. Луч­шие фут­бо­ли­сты и тре­не­ры: Й. Кру­ифф, Й. Не­ес­кенс, М. ван Бас­тен, Р. Гул­лит, Ф. Рай­кард, Д. Берг­камп, П. Клюй­верт, Р. ван Нис­тел­рой, Э. ван дер Сар, А. Роб­бен, У. Сней­дер, Р. ван Пер­си, Р. Ми­хелс, Г. Хид­динк, Д. Ад­во­кат и др.

Жен­ская сбор­ная ко­ман­да Нидерландов по хок­кею на тра­ве три­ж­ды одер­жа­ла по­бе­ду на Олим­пий­ских иг­рах (1984, 2008, 2012 годы), 8 раз - на чем­пио­на­тах ми­ра (1971-2006 годы), 8 раз - на чем­пио­на­тах Ев­ро­пы (1984-2011 годы). Муж­ская сбор­ная ко­ман­да Нидерландов по хок­кею на тра­ве дваж­ды ста­ла чем­пио­ном Олим­пий­ских игр (1996, 2000 годы), 3 раза вы­иг­ры­ва­ла зо­ло­тые ме­да­ли на чем­пио­на­тах ми­ра (1973, 1990, 1998 годы), 3 раза - на чем­пио­на­тах Ев­ро­пы (1983, 1987, 2007 годы). Муж­ская во­лей­боль­ная ко­ман­да Нидерландов - чем­пи­он (1996 год) и при­зёр (1992 год) Олим­пий­ских игр, чем­пи­он Ев­ро­пы (1997 год). Жен­ская во­лей­боль­ная ко­ман­да - по­бе­ди­тель чем­пио­на­та Ев­ро­пы (1995 год) и Гран-при (2007 год).

Два ни­дерландских ве­ло­си­пе­ди­ста вы­иг­ры­ва­ли мно­го­днев­ную гон­ку «Тур де Франс» - чем­пи­он ми­ра (1964 год) в шос­сей­ной гон­ке Я. Янс­сен в 1968 году и олим­пий­ский чем­пи­он (1968 год) в ко­манд­ной гон­ке с раз­дель­ным стар­том Й. Зу­те­мелк в 1980 году. 10-крат­ный чем­пи­он стра­ны Б. Брен­ть­енс стал пер­вым чем­пио­ном Олим­пий­ских игр по ма­ун­тин­бай­ку (Ат­лан­та, 1996 год). 6 раз в стра­не про­во­ди­лись чем­пио­на­ты ми­ра по ве­ло­гон­кам; во 2-ю суб­бо­ту мая про­хо­дит тра­диционый День ве­ло­си­пе­ди­ста.

Сре­ди зна­ме­ни­тых конь­ко­беж­цев Нидерландов - 4-крат­ный аб­со­лют­ный чем­пи­он ми­ра Р. Рит­сма, 2-крат­ные аб­со­лют­ные чем­пио­ны ми­ра олим­пий­ские чем­пио­ны К. Фер­керк (Вер­керк) и И. По­стма, не­од­но­крат­ный чем­пи­он ми­ра на отдельных дис­тан­ци­ях и олим­пий­ский чем­пи­он Б. де Йонг и др. Од­ной из са­мых из­вест­ных в Ев­ро­пе яв­ля­ет­ся ле­до­вая аре­на «Ти­алф» в Хе­рен­ве­не (от­кры­та в 1967 году; 12,5 тыс. мест), где в 2000-е годы 3 раза про­во­ди­лись чем­пио­на­ты ми­ра и 4 раза эта­пы Куб­ка ми­ра по ско­ро­ст­но­му бе­гу на конь­ках и ус­та­нов­ле­но 25 ре­кор­дов ми­ра (в 1987-2011годы ).

Бо­га­тые по­бед­ные тра­ди­ции у ни­дерландских дзю­дои­стов. Олим­пий­ским чем­пио­ном То­кио (1964 год) в тя­жё­лой ве­со­вой ка­те­го­рии стал А. Ге­синк - 2-крат­ный чем­пи­он ми­ра и 21-крат­ный чем­пи­он Ев­ро­пы. Его пре­ем­ник В. Рюс­ка - об­ла­да­тель двух олим­пий­ских зо­ло­тых ме­да­лей в Мюн­хе­не (1972 год) и 2-крат­ный чем­пи­он ми­ра; А. Се­ри­се - чем­пи­он­ка ми­ра и Олим­пий­ских игр в Се­уле (1988 год); чем­пио­ном Олим­пий­ских игр в Сид­нее (2000 год) в ве­со­вой ка­те­го­рии до 90 кг стал М. Хёй­зин­га.

Чем­пио­на­ми ми­ра и Олим­пий­ских игр, ре­корд­сме­на­ми ми­ра ста­ли плов­цы М. ван дер Вей­ден, М. Велд­хейс и др. Сре­ди са­мых из­вест­ных тен­ни­си­стов стра­ны - по­бе­ди­тель­ни­ца От­кры­то­го чем­пио­на­та Фран­ции (1927 год) К. Ба­уман и чем­пи­он Уимб­л­до­на (1996 год) Р. Край­чек. Луч­ший ре­зуль­тат муж­ской ко­ман­ды в Куб­ке Дэ­ви­са - вы­ход в по­лу­фи­нал (1925 год), в ко­то­ром она про­иг­ра­ла сбор­ной Фран­ции. По­бе­ди­те­лем 6 тур­ни­ров «Боль­шо­го шле­ма» (в 1994-2002 годы) в пар­ном раз­ря­де стал П. Хар­хёйс, в т. ч. 5 из них вы­иг­рал с др. ни­дерл. тен­ни­си­стом Я. Эл­тин­гом и один - с российским тен­ни­си­стом Е.А. Ка­фель­ни­ко­вым (От­кры­тый чем­пио­нат Фран­ции в 2002 году). Профессиональные тен­нис­ные тур­ни­ры еже­год­но про­во­дят­ся в Ам­стер­да­ме, Рот­тер­да­ме, Рос­ма­ле­не и других го­ро­дах.

С XVI века в стра­не рас­про­стра­не­на иг­ра в шах­ма­ты, а пер­вый шах­мат­ный учеб­ник из­дан в 1789 году. Его ав­тор, Э. Стейн, пер­вым про­ана­ли­зи­ро­вал де­бют, во­шед­ший в ис­то­рию под названием «голланд­ская за­щи­та». В 1889 году в Ам­стер­да­ме про­шёл пер­вый в ис­то­рии стра­ны ме­ж­ду­народный тур­нир. Бла­го­да­ря ус­пеш­ной иг­ре в ме­ж­ду­народных со­стя­за­ни­ях М. Эй­ве (5-й чем­пи­он ми­ра в ис­то­рии шах­мат) в стра­не на­чал­ся «шах­мат­ный бум». А. Рю­эб стал од­ним из ос­но­ва­те­лей и пер­вым пре­зи­ден­том (1924-1949 годы) Ме­ж­ду­народной шах­мат­ной фе­де­ра­ции (ФИДЕ). Сбор­ная ко­ман­да шах­ма­ти­стов Нидерландов - по­сто­ян­ный уча­ст­ник Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пи­ад; луч­шие ре­зуль­та­ты - 2-е ме­сто (г. Хай­фа, 1976 год) и 3-е ме­сто (г. Са­ло­ни­ки, 1988 год). Сре­ди луч­ших шах­ма­ти­стов стра­ны - уча­ст­ник фи­наль­но­го мат­ча с А.Е. Кар­по­вым на пер­вен­ст­во ми­ра ФИДЕ (1993 год) Я. Тим­ман, гросс­мей­сте­ры Й. Дон­нер, Х. Рее, Дж. ван дер Виль, Г. Со­сон­ко, С. Ти­вя­ков. В ис­то­рию шах­мат во­шли: «АВРО- тур­нир» (1938 год), ор­га­ни­зо­ван­ный ра­дио­ком­па­ни­ей «Algemene Vereniging Radio Omroep»; Гро­нин­ген­ский тур­нир (1946 год); матч-тур­нир на пер­вен­ст­во ми­ра (1948 год), стар­то­вав­ший в Гаа­ге и фи­ни­ши­ро­вав­ший в Мо­ск­ве; тра­диц. шах­мат­ные фес­ти­ва­ли в Вейк-ан-Зе, тур­ни­ры в Тил­бур­ге, IBM-тур­ни­ры, фес­ти­ва­ли стра­хо­вой ком­па­нии OHRA и др. Шах­мат­ный ме­це­нат Й. ван Ос­те­ром в те­че­ние многих лет спон­си­ро­вал по­пу­ляр­ные тур­ни­ры «Ме­ло­ди Ам­бер» в Мо­на­ко.

Боль­ших ус­пе­хов на ме­ж­ду­народной аре­не до­би­лись ни­дерландские гросс­мей­сте­ры по шаш­кам, в т. ч. мно­го­крат­ные чем­пио­ны ми­ра Х. Вир­сма, Т. Сейб­рандс, П. Ро­зен­бург, Г. Гог­ланд.

По­пу­ляр­но­стью поль­зу­ет­ся так­же изо­бре­тён­ная в Нидерландах иг­ра кор­фбол, на­по­ми­наю­щая бас­кет­бол. Сбор­ная Нидерландов - 8-крат­ный чем­пи­он ми­ра по кор­фбо­лу.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Об­ра­зо­вательная по­ли­ти­ка ко­ор­ди­ни­ру­ет­ся Министерством об­ра­зо­ва­ния, куль­ту­ры и нау­ки совместно с му­ни­ци­паль­ны­ми ор­га­на­ми вла­сти. Осн. рег­ла­мен­ти­рую­щи­ми до­ку­мен­та­ми яв­ля­ют­ся за­ко­ны: о на­чаль­ном об­ра­зо­ва­нии (1981 год), о выс­шем об­ра­зо­ва­нии и ис­сле­до­ва­ни­ях (1993 год, по­прав­ки 2003, 2007 годов), о профессиональном об­ра­зо­ва­нии (1996 год). Ба­зо­вое обя­зательное об­ра­зо­ва­ние (на­чаль­ное обу­че­ние) рас­смат­ри­ва­ет­ся как еди­ное для всех де­тей в воз­рас­те от 4-5 до 12 лет. Про­дол­жен­ное об­ра­зо­ва­ние (от 12 до 18-20 лет, с 2008 года обя­за­тель­ное до 18 лет) ох­ва­ты­ва­ет об­ще­об­ра­зо­вательные и профессионально на­прав­ле­ния; в еди­ной школь­ной сис­те­ме воз­мож­ны, на­ря­ду с об­щим сред­ним об­ра­зо­ва­ни­ем, по­лу­че­ние проф. под­го­тов­ки на на­чаль­ном, сред­нем и выс­шем сред­нем уров­нях или под­го­тов­ка к по­сту­п­ле­нию в уни­вер­си­тет. Об­щее про­дол­жен­ное об­ра­зо­ва­ние да­ют гим­назии (го­то­вят гл. обр. к по­сту­п­ле­нию в уни­вер­си­тет), ре­аль­ные шко­лы (го­то­вят к по­лу­че­нию за­кон­чен­но­го кур­са профессионального об­ра­зо­ва­ния сред­не­го или выс­ше­го уров­ня), ли­цеи (го­то­вят к по­сту­п­ле­нию в вуз не­уни­вер­си­тет­ско­го ста­ту­са) и др. При пе­ре­ме­не уча­щим­ся на­прав­лен­но­сти обу­че­ния пре­ду­смот­ре­ны т. н. пе­ре­ход­ные клас­сы. На­чаль­ную об­ще­про­фес­сио­наль­ную под­го­тов­ку мож­но по­лу­чить в учеб­ных за­ве­де­ни­ях про­дол­жен­но­го об­ра­зо­ва­ния, на­чаль­ную и про­ме­жу­точ­ную под­го­тов­ку - в профессионально-тех­нических шко­лах, об­щее сред­нее и од­но­вре­мен­но профессионально- тех­ническое об­ра­зо­ва­ние - в ре­аль­ных шко­лах. Шко­лы раз­де­ля­ют­ся на об­ще­ст­вен­ные, спе­ци­аль­ные (ре­ли­ги­оз­ные), об­щие спе­ци­аль­ные (ней­траль­ные) и ча­ст­ные шко­лы. Ок. 65% уча­щих­ся по­се­ща­ют не­го­су­дарственные шко­лы. Учеб­ные за­ве­де­ния всех ти­пов на­хо­дят­ся под юрис­дик­ци­ей пра­ви­тель­ст­ва. На­чаль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем ох­ва­че­но 100% де­тей, сред­ним - 87%. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 99% (2010 год; дан­ные Института ста­ти­сти­ки ЮНЕСКО). В сис­те­му выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния вхо­дят 14 уни­вер­си­те­тов и свыше 370 выс­ших профессиональных учеб­ных за­ве­де­ний не­уни­вер­си­тет­ско­го ста­ту­са (в т. ч. 15 институтов меж­ду­народного об­ра­зо­ва­ния для об­уче­ния иностранных сту­ден­тов), круп­ней­шие из ко­то­рых на­хо­дят­ся в Ам­стер­да­ме, Гаа­ге, Гро­нин­ге­не, Лей­де­не, Ут­рех­те.

Сре­ди других ву­зов – Сельско-хозяйственный университет в Ва­ге­нин­ге­не (1918 год), тех­нические университеты в Дел­фте (1842 год), Эйн­дхо­ве­не (1956 год) и Энс­хе­де (1961 год), ка­то­лические университеты в Ней­ме­ге­не (1923 год) и Тил­бур­ге (1927 год), Университет Эраз­ма в Рот­тер­да­ме (1973 год), От­кры­тый университет (1982 год). Главные на­учные уч­ре­ж­де­ния, биб­лио­те­ки, му­зеи Нидерландов рас­по­ло­же­ны в Ам­стер­да­ме, Гаа­ге, Гро­нин­ге­не, Дел­фте, Лей­де­не, Ут­рех­те. Дей­ст­ву­ют так­же Ко­ро­лев­ское ни­дерландское на­учное общество в Хар­леме (1752 год), Ко­ро­лев­ское фриз­ское общество ис­то­рии и куль­ту­ры в Ле­увар­де­не (1827 год), Ко­ро­лев­ский ни­дерландский институт морских ис­сле­до­ва­ний в Ден-Бур­ге (1876 год); Ко­ро­лев­ское общество сельско-хозяйственных на­ук (1886 год), Ме­ж­ду­народный сельско-хозяйственный центр (1951 год), Центральный ве­те­ри­нар­ный институт (2008 год) - все в Ва­ге­нин­ге­не, и др.; Му­зей Тей­ле­ра в Хар­ле­ме (1778 год, ста­рей­ший му­зей Нидерландов; кар­ти­ны Рем­бранд­та и Ми­ке­ланд­же­ло, кол­лек­ции мо­нет и ме­да­лей, ока­ме­не­ло­стей, тех­нических изо­бре­те­ний и пр.), За­пад­но-фриз­ский му­зей в Хор­не (1879 год), Му­зей и мав­зо­лей Я.А. Ко­мен­ско­го в Нар­де­не (1892 год), Му­зей ес­теств. ис­то­рии в Маа­ст­рих­те (1912 год), Национальный му­зей стек­ла в Лер­да­ме (1953 год) и др.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Ве­ду­щие об­ще­на­цио­наль­ные еже­днев­ные га­зе­ты (дан­ные о ти­ра­жах на 2010 год): «De Telegraaf» (с 1893 года; 700 тыс. экз.), «De Volkskrant» (с 1919 года; 263 тыс. экз.), «Trouw» (с 1943 года; 91 тыс. экз.), «Het Pa­rool» (с 1940 года; 89 тыс. экз.), «Het Finan­cieele Dagblad» (с 1796 года; 65 тыс. экз.) - все в Ам­стер­да­ме; «Algemeen Dagblad» (с 1946 года; 404 тыс. экз.), «NRC Handels­blad» (с 1970 года; 240 тыс. экз.; с 1998 года в ка­че­ст­ве при­ло­же­ния вы­хо­дит журнал «М») - обе в Рот­тер­да­ме. Из­да­ёт­ся боль­шое ко­ли­че­ст­во ре­гио­наль­ных еже­днев­ных га­зет, в т. ч. в Ней­ме­ге­не - «De Gelderlander» (с 1848 года; 152 тыс. экз.), в Гро­нин­ге­не - «Dagblad van het Noorden» (с 2002 года; 157 тыс. экз.), в Ал­кма­ре - «Noordhol­lands Dagblad» (140 тыс. экз.), в Хер­то­ген­бо­се - «Brabants Dagblad» (с 1771 года; 141 тыс. экз.). По­пу­ляр­ные еже­не­дель­ные жур­на­лы: «Vrij Nederland» (с 1940 года; 54 тыс. экз.), «Elsevier» (с 1945 года; 130 тыс. экз.) и др. Боль­шин­ст­во га­зет и жур­на­лов име­ют элек­трон­ные вер­сии.

Ра­дио­ве­ща­ние с 1919 года, те­ле­ви­де­ние с 1951 года. Круп­ней­шие госдарственные те­ле- и ра­дио­кор­по­ра­ции: «Nederlandse Omroep Stich­ting» (ос­но­ва­на в 1969 году) и «Omroep NTR» (ос­но­ва­на в 2010 году). Основные национальные те­ле­ка­на­лы: «Nederland 1», «Nederland 2», «Neder­land 3»; су­ще­ст­ву­ют так­же ре­гио­наль­ные и не­го­су­дарственые те­ле­ка­на­лы. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­но ка­бель­ное те­ле­ви­де­ние.

Круп­ней­шее ин­фор­мационное агент­ст­во - Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) (с 1934 года, штаб-квар­ти­ра - в Гаа­ге).

Ли­те­ра­ту­ра

О литературе на тер­ри­то­рии Ни­дер­лан­дов ис­то­ри­че­ских см. в ст. Ни­дер­ланд­ская ли­те­ра­ту­ра.

Раз­ви­тие кон­флик­та ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми ка­то­ли­циз­ма и про­тес­тан­тиз­ма, ис­ход про­тес­тан­тов с юга на се­вер по­влек­ли за со­бой пе­ре­ме­ще­ние литературного цен­тра из Флан­д­рии в Гол­лан­дию. Этап­ным со­бы­ти­ем для фор­ми­ро­ва­ния ли­те­ра­тур­но­го ни­дерландского язы­ка стал на­ча­тый в конце XVI века Ф. Мар­ник­сом де Сент-Аль­де­гон­дом пе­ре­вод Биб­лии («Пе­ре­вод про­вин­ций», за­вер­шён в 1637 году); ему же при­пи­сы­ва­ет­ся текст национальная гим­на Нидерландов «Виль­гель­мус». По­эзия и дра­ма пред­став­ле­ны твор­че­ст­вом Я. Кат­са, К. Хёй­ген­са, ко­ме­дио­гра­фа Г.А. Бре­де­ро, раз­ви­вав­ше­го тра­ди­цию «клух­та», тра­ге­дия­ми на биб­лей­ские сю­же­ты Г. Гро­ция. Чер­ты ба­рок­ко яр­ко про­яви­лись в твор­че­ст­ве П.К. Хоф­та, ли­де­ра т. н. Мёй­ден­ско­го круж­ка пи­са­те­лей, ав­то­ра национально-ге­ро­ических тра­ге­дий, вир­ту­оз­ных со­не­тов, пас­то­раль­ных драм и ис­то­рических со­чи­не­ний, а так­же Й. ван ден Вон­де­ла, со­вме­щав­ше­го эле­мен­ты клас­си­циз­ма и ба­рок­ко. Де­мо­кра­тических тен­ден­ции ба­рок­ко пред­став­ле­ны плу­тов­ским ро­ма­ном («Ми­ран­дор» Н. Хейн­сиу­са, около 1687 года). При­вер­жен­цем клас­сициз­ма был Й. Ан­то­ни­дес ван дер Гус.

Литература эпо­хи Про­све­ще­ния со­че­та­ла ори­ен­та­цию на ев­ропейсике об­раз­цы [пуб­ли­ци­сти­ка и эс­сеи­сти­ка Ю. ван Эф­фе­на в рус­ле английской жур­на­ли­сти­ки Р. Сти­ла и Дж. Ад­ди­со­на; дра­ма­тур­гия П. Лан­ген­дей­ка в ду­хе французской клас­си­ци­стической ко­ме­дии; сен­ти­мен­таль­ный ро­ман «Юлия» Р. Фей­та (1783 год), на­пи­сан­ный в под­ра­жа­ние Ж.Ж. Рус­со и И.В. Гё­те] с об­ра­ще­ни­ем к национальным тра­ди­ци­ям (бра­тья В. и О. Звир ван Ха­рен), вклю­чая де­мо­кра­тические идеа­лы гё­зов. Про­све­ти­тель­ски­ми идея­ми на­сы­щен эпи­сто­ляр­ный ро­ман «Ис­то­рия Са­ры Бюр­гер­харт» (1782 год) пи­са­тель­ниц Бе­тье Волф (настоящие имя и фамилия Эли­за­бет Волф-Бек­кер) и Агье (Ага­ты) Де­кен. Национальный ва­ри­ант ме­щан­ской дра­мы раз­ви­вал в сво­их пье­сах М. Кор­вер. Мо­ти­ва­ми пред­ро­ман­тиз­ма про­ник­ну­ты эс­те­тические трак­та­ты Ф. Гем­стер­гей­са - при­вер­жен­ца идей А. Шеф­тс­бе­ри, литературная кри­ти­ка Х. ван Ал­фе­на и Й. Кин­ке­ра.

Ро­ман­тизм не вы­дви­нул круп­ных фи­гур, за ис­клю­че­ни­ем В. Бил­дер­дей­ка (тра­ге­дии «Фло­рис Пя­тый», «Виль­гельм Гол­ланд­ский», «Кор­мак», все опубликавны в 1808 году; ди­дак­тические по­эмы, ли­ри­ка) и Я. ван Лен­не­па. Реа­ли­стическими тен­ден­ция­ми от­ме­че­но твор­че­ст­во Н. Бет­са (сб. рас­ска­зов «Ка­ме­ра об­ску­ра», 1839 год). Ин­тен­сив­ное раз­ви­тие реа­лиз­ма на­чи­на­ет­ся толь­ко на ру­бе­же 1850-1860-х годов: ро­ма­ны А.Л. Бос­бом-Тус­сен; ан­ти­ко­ло­ни­аль­ный ро­ман «Макс Ха­ве­ла­ар» Муль­та­ту­ли (1860 год). На­ту­ра­лизм пред­став­лен твор­че­ст­вом дра­ма­тур­га и про­заи­ка Ф. ван Эде­на, про­зой М. Эман­тса и Л. ван Дейс­се­ла. На­ту­ра­ли­стические чер­ты от­ча­сти свой­ст­вен­ны твор­че­ст­ву Л. Ку­пей­ру­са (ро­ман «Эли­не Ве­ре», 1886 год), свя­зан­но­го гл. обр. с сим­во­лиз­мом и т. н. дви­же­ни­ем вось­ми­де­сят­ни­ков (по­этические вы­сту­п­ле­ния в за­щи­ту «чис­то­го ис­кус­ст­ва» В. Кло­са, по­эзия Г. Гор­те­ра и Ж. Пер­ка), рез­ко от­ме­же­вав­ших­ся от пред­ше­ст­вую­щей куль­тур­ной тра­ди­ции. На раз­ви­тие сим­во­лиз­ма в литературе Нидерландов боль­шое влия­ние ока­зал бельгийский по­эт К. ван де Ву­стей­не.

Пост­сим­во­ли­ст­ские тен­ден­ции ха­рак­тер­ны для пред­ста­ви­те­лей по­этические груп­пы «Дви­же­ние» (1905-1919 годы) - А. Ро­ланд-Хол­ста, Х. Марс­ма­на и М. Ней­хо­фа, не чу­ж­дых идей мар­ксиз­ма. Тео­ре­тич. ос­но­ва ни­дерландского мо­дер­низ­ма бы­ла сфор­му­ли­ро­ва­на эс­сеи­ста­ми и про­заи­ка­ми М. тер Бра­ком и Ш.Э. Дю Пер­ро­ном на стра­ни­цах литературно-кри­тический журнад «Forum» (1932-1935 годы). Ф. Бор­де­вейк со­еди­нил приё­мы мо­дер­низ­ма с кри­ти­кой то­та­ли­та­риз­ма (ро­ман-ан­ти­уто­пия «Бло­ки», 1931 год); ши­ро­кую из­вест­ность сни­скал его ро­ман «Ха­рак­тер» (1937 год). Жен­ская мо­дер­ни­ст­ская про­за свя­за­на с со­ци­аль­но-кри­тическими ро­ма­на­ми А. Бла­ман. Наи­бо­лее зна­чительный пред­ста­ви­тель ав­то­био­гра­фической про­зы XX века, а так­же во­енные про­зы - С. Вест­дейк. Те­ме Второй ми­ро­вой вой­ны по­свя­ще­ны ро­ма­ны В.Ф. Хер­ман­са и Х. Мю­ли­са. Тра­ди­ции нео­реа­лиз­ма про­сле­жи­ва­ют­ся в ма­лой про­зе Х. Хее­рес­ма и Й. Брау­эр­са. Вид­ней­ши­ми по­эта­ми-экс­пе­ри­мен­та­то­ра­ми вторй половины XX века, пе­ре­смот­рев­ши­ми язык, стиль и об­раз­ную сис­те­му по­эзии, ста­ли Г. Ах­тер­берг, Л. Вро­ман и Лю­се­берт. По­стмо­дер­ни­ст­ская тео­рия раз­ра­бо­та­на в тру­дах Д.В. Фок­ке­ма и Э. Ибш. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных современных про­заи­ков и эс­сеи­стов - С. Но­те­бо­ом, по­этов - Р. Ко­планд.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

От позд­не­го не­оли­та на се­ве­ро-вос­токе Нидерландов (пров. Дрен­те) со­хра­ни­лись ху­не­бе­ды (доль­ме­ны). Во вре­ме­на Римской им­пе­рии пре­об­ла­да­ло строи­тель­ст­во военных ук­ре­п­ле­ний, ур­ба­ни­зи­ро­ван­ных по­се­ле­ний (руи­ны Ко­рио­вал­лу­ма, ны­не Хер­лен), ре­же - вилл (ар­хео­ло­гич. рас­коп­ки в Брюн­сю­ме).

До­ро­ман­ские искусство и ар­хи­тек­ту­ра на тер­ри­то­рии современных Нидерландов со­хра­ни­лись ма­ло. Средне-вековые по­строй­ки от­ли­ча­ют­ся от­сут­ст­ви­ем еди­но­го сти­ля, что свя­за­но с раз­но­об­ра­зи­ем внеш­них влия­ний. С XI века на­чи­на­ет­ся пе­ри­од ак­тив­но­го строи­тель­ст­ва в ро­ман­ском сти­ле: вест­вер­ки церкви Он­зе- ли­ве-Врау в Маа­ст­рих­те (ок. 1000 года), со­бо­ра в Сюс­те­ре­не (третья четверть XI века). Вос­хо­дя­щая к 8 в. 16-гран­ная ка­пел­ла Св. Ни­ко­лая, быв­шая ча­стью двор­ца Валк­хоф в Ней­ме­ге­не (около 1030 года), с центральным ок­та­го­наль­ным за­лом, яв­ля­ет­ся позд­ним от­го­ло­ском императорской двор­цо­вой ка­пел­лы Кар­ла I Ве­ли­ко­го в Ахе­не. Об­шир­ную про­грам­му цер­ков­но­го строи­тель­ст­ва осу­ще­ст­в­ля­ло Ут­рехт­ское епи­скоп­ст­во (церк­ви Св. Пет­ра и Св. Ио­ан­на в Ут­рех­те, обе первая половина XI века). В воз­ве­де­нии церкви Св. Сер­ва­тия (Синт-Сер­ва­скерк) в Маа­ст­рих­те (XI-XII века, до­ст­раи­ва­лась в XIII-XV века) и древ­ней­ших час­тей церк­ви аб­бат­ст­ва в Рол­дю­ке (1138-1143 годы) уча­ст­во­ва­ли лом­бард­ские мас­те­ра. Мно­го­чис­лен­ны де­ре­вен­ские церк­ви из кир­пи­ча в про­вин­ци­ях Фрис­лан­дия и Гро­нин­ген. Из­на­чаль­но воз­ве­дён­ные в ро­ман­ском сти­ле, в хо­де строи­тель­ст­ва и пе­ре­строй­ки в первой половине XIII века они об­ре­та­ли го­тические чер­ты: церк­ви Св. Мар­ти­на (баш­ня - 1469-1482 годов), Бо­го­ро­ди­цы на р. Дрен­тсе-А (А-Керк) в Гро­нин­ге­не, Бо­го­ма­те­ри в Рур­мон­де (1218-1230 годы).

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков го­ти­ки - ка­фед­раль­ный со­бор в Ут­рех­те (на­чат в 1254 году, по­стро­ен под влия­ни­ем со­бо­ра Св. Пет­ра и Де­вы Ма­рии в Кёль­не), церк­ви Св. Ба­во­на в Хар­ле­ме (1370-е годы – начало XVI века), Св. Ио­ан­на в Гау­де (XIV-XVI века), Св. Пет­ра (XIV-XVI века), Св. Пан­кра­тия (Пан­кра­скерк; XIV-XVI века) в Лей­де­не и др. Бо­гат­ст­вом де­ко­ра вы­де­ля­ет­ся со­бор Св. Ио­ан­на в Хер­то­ген­бо­се (XV-XVI века, в тра­ди­ци­ях бра­бант­ской го­ти­ки). В Нидерландах по­лу­чи­ла раз­ви­тие кир­пич­ная го­ти­ка, бы­ли раз­ра­бо­та­ны об­лег­чён­ные по­кры­тия, в т. ч. де­ревянные сво­ды [церковь Св. Иа­ко­ва (Синт-Якоб­скерк) в Гаа­ге, XIV-XVI века]. В XIV - первой тре­ти XVI веков стро­ят­ся заль­ные церк­ви. В XIV веке по­яв­ля­ет­ся спе­ци­фи­че­ски ни­дерландский тип де­шё­во­го свет­ско­го кол­лек­тив­но­го жи­ли­ща для стран­ни­ков, пре­ста­ре­лых, вдов и ма­ло­обес­пе­чен­ных - хо­фье. Про­су­ще­ст­во­вав­ший до XIX века, ко­гда в нём ста­ли се­лить ра­бо­чих, хо­фье со­сто­ит из внутреннего пря­мо­уголь­но­го дво­ра (са­да), об­стро­ен­но­го по пе­ри­мет­ру жи­лы­ми ячей­ка­ми. В XV-XVI века скла­ды­ва­ет­ся еди­ная ни­дерландская ар­хи­тек­ту­ра. Свет­ские по­строй­ки в Нидерландах бо­лее сдер­жан­ны в сво­их фор­мах и де­ко­ре, чем ана­ло­гич­ные зда­ния на тер­ри­то­рии современной Бель­гии. За­час­тую един­ст­вен­ным их ук­ра­ше­ни­ем яв­ля­ет­ся бе­ло­ка­мен­ный де­кор на фо­не кир­пич­ных стен (зда­ние городских ве­сов в Ал­кма­ре, 1582-1599 годы). В те­че­ние XVI века го­ти­ка по­сте­пен­но ус­ту­па­ет ме­сто ре­нес­санс­но­му сти­лю, ко­то­рый ста­но­вит­ся по­пу­ляр­ным бла­го­да­ря тео­ре­тич. трак­та­там Х. Вре­де­ма­на де Ври­са, П. Кук­ке ван Ал­ста, К. Бо­са. При­ме­ра­ми ре­нес­санс­ных по­стро­ек яв­ля­ют­ся ра­ту­ши Гаа­ги (южная часть 1564-1565 годы, арх. Б. ван Бас­сен) и Лей­де­на (фа­сад 1594-1597 годы, арх. Л. де Кей). Де Кей обо­га­ща­ет свои по­строй­ки бо­лее рас­кре­по­щён­ным ис­поль­зо­ва­ни­ем ор­на­мен­та. В твор­че­ст­ве скульп­то­ра и арх. Х. де Кей­се­ра ре­нес­санс­ная ар­хи­тек­ту­ра Нидерландов дос­тиг­ла наи­выс­ше­го рас­цве­та.

В конце XIV - начале XV веков в жи­во­пи­си Нидерландов и Бель­гии (см. Ни­дер­лан­ды ис­то­ри­че­ские) раз­ви­ва­ет­ся ни­дер­ланд­ская шко­ла. В Хар­ле­ме ра­бо­та­ют жи­во­пис­цы А. ван Ау­ва­тер и Герт­ген тот Синт-Янс, Мас­тер дип­ти­ха из Бра­ун­швей­га, Мас­тер Ан­твер­пен­ско­го трип­ти­ха, Мас­тер Сня­тия с кре­ста, в Дел­фте - Мас­тер Де­вы сре­ди Дев. В конце XV века в Хер­то­ген­бо­се рас­цве­та­ет твор­че­ст­во И. Бос­ха. В конце XV - начале XVI веков хар­лем­ские ху­дож­ни­ки Д. Ба­утс, Г. Да­вид, Я. Мос­тарт ра­бо­та­ют в южно-ни­дерландских го­ро­дах. Цен­тра­ми мань­е­ри­стич. жи­во­пи­си ста­ли мас­тер­ские Эн­геб­рех­тса в Лей­де­не и Я. Кор­не­ли­са Ост­са­не­на в Ам­стер­да­ме. Круп­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми ни­дерл. ро­ма­низ­ма ста­ли Я. ван Ско­рел, Лу­ка Лей­ден­ский, М. ван Хем­скерк, А. Мор, А. Блок­ландт, Д. Ба­рендс. Из Ан­твер­пе­на в Северных Нидерландах воз­вра­ща­ет­ся П. Арт­сен. Во вре­мя Ико­но­бор­че­ско­го вос­ста­ния 1566 года и Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века в Нидерландах бы­ли унич­то­же­ны мн. про­из­ве­де­ния ре­лиг. жи­во­пи­си. Под влия­ни­ем Б. Спран­ге­ра мань­е­ри­стические тен­ден­ции уси­ли­ва­ют­ся в жи­во­пи­си конца XVI века, яр­ко про­явив­шись в твор­че­ст­ве Х. Гол­циу­са, К. ван Ман­де­ра, К. ван Хар­ле­ма, ос­но­вав­ших в 1587 году ху­дожественную ака­де­мию в Хар­ле­ме. Свя­зую­щим зве­ном ме­ж­ду позд­ним мань­е­риз­мом и ка­ра­вад­жиз­мом начала XVII века вы­сту­пи­ли ут­рехт­ские ху­дож­ни­ки А. Блу­март и И. Эй­те­вал.

Ар­хитесктурный клас­си­цизм XVII века наи­бо­лее пол­но про­явил­ся в ра­бо­тах Я. ван Кам­пе­на: в зда­ни­ях Мау­рицх­ёйс в Гаа­ге (1633-1635 годы) и Ра­ту­ши в Ам­стер­да­ме (ны­не Ко­ро­лев­ский дво­рец, 1648-1655 годы) про­сле­жи­ва­ют­ся итальянского и французского влия­ния. Ра­бо­тав­шие под руководством Кам­пе­на П. Пост (по­стро­ил за­го­род­ный ко­ро­лев­ский дво­рец Хёйс-тен- Бос в Гаа­ге, 1645-1647 годы, и Ра­ту­шу в Маа­ст­рих­те, 1659-1664 годы), В. де Кей­сер и Д. Стал­парт про­дол­жи­ли на­ча­тое им на­прав­ле­ние. Кам­пен ока­зал влия­ние и на ав­то­ров мно­го­числ. про­ек­тов жи­лых до­мов в Ам­стер­да­ме (Ю. Вин­гбонс и др.). Уни­каль­ным гра­до­стро­ительным яв­ле­ни­ем стал по­яс кон­цен­трических кана­лов, по­стро­ен­ных по пла­нам рас­ши­ре­ния Ам­стер­да­ма в XVII веке. В этот же пе­ри­од раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся но­вый тип про­тес­тант­ско­го цер­ков­но­го зда­ния, в ко­то­ром пре­об­ла­да­ют цен­траль­но-ку­поль­ные ком­по­зи­ции с 8-уголь­ны­ми и круг­лы­ми пла­на­ми. О то­ле­рант­но­сти вла­стей сви­де­тель­ст­ву­ет ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние спе­ци­фического ти­па римско-ка­то­лических церк­вей (схёйлкерк, скры­тая цер­ковь), скры­тых за фа­са­дом жи­ло­го до­ма или пак­гау­за.

Пе­ри­од 1609-1713 годов стал «зо­ло­тым ве­ком» гол­ланд­ской шко­лы жи­во­пи­си. Не­бы­ва­лое ко­ли­че­ст­во жи­во­пис­ных про­из­ве­де­ний, соз­дан­ное в этот пе­ри­од, сви­де­тель­ст­ву­ет не толь­ко об эко­но­мическом про- цве­та­нии Нидердандов, но и о но­вом фе­но­ме­не - мас­со­вом за­каз­чи­ке. Кар­ти­ны в это вре­мя по­вы­ша­ют пре­стиж вла­дель­ца, ста­но­вят­ся ин­ве­сти­ци­он­ным ин­ст­ру­мен­том и не­отъ­ем­ле­мым эле­мен­том жи­ли­ща ус­пеш­но­го бюр­ге­ра. Имен­но в этот пе­ри­од в Нидерландах про­ис­хо­дит ста­нов­ле­ние раз­ветв­лён­ной жан­ро­вой сис­те­мы. Бес­пре­це­дент­ным спро­сом поль­зу­ют­ся порт­ре­ты, на­тюр­мор­ты, жан­ро­вые сце­ны из по­все­днев­ной жиз­ни и пей­за­жи. В ка­мер­ных по мас­шта­бу про­из­ве­де­ни­ях ма­лые гол­ланд­цы дос­ти­га­ют жи­во­пис­но­го со­вер­шен­ст­ва. Мо­ну­мен­таль­ные груп­по­вые порт­ре­ты ре­ген­тов, во­ен­ных и др. име­ни­тых го­ро­жан ук­ра­ша­ют за­лы ра­туш и бла­го­тво­рительных уч­ре­ж­де­ний. Ста­но­вят­ся по­пу­ляр­ны­ми кар­ти­ны на ис­то­рические и ан­тич­ные те­мы. Про­вод­ни­ка­ми итал. влия­ний в ни­дерл. жи­во­пи­си первой тре­ти XVII века ста­ли «ут­рехт­ские ка­ра­вад­жи­сты» Х. Тер­брюг­ген, Д. ван Ба­бю­рен, Г. ван Хонт­хорст. Офор­ми­лись и дос­тиг­ли рас­цве­та в искусстве XVII века груп­по­вой и оди­ноч­ный порт­рет (пре­ж­де все­го в твор­че­ст­ве круп­ней­ших ни­дерландских мас­те­ров XVII века Ф. Хал­са и Рем­бранд­та), пей­заж (Я. Вер­мер, Х. Авер­камп, Я. ван Гой­ен, Х. Се­герс, С. ван Рёй­сдал и Я. ван Рёйс­дал, А. Кёйп, М. Хоб­бе­ма, Ф. Ко­нинк), на­тюр­морт (П. Клас, В. Хе­да, А. Бей­е­рен, В. Калф), ма­ри­на (Я. Пор­сел­лис, С. де Вли­гер), ани­ма­ли­стич. (П. Пот­тер) и осо­бен­но по­пу­ляр­ный бы­то­вой жанр - сце­ны го­род­ской (Я. Вер­мер, Я. Стен, Г. Мет­сю, Г. Тер­борх, П. де Хох и др.) и кре­сть­ян­ской (А. ван Ос­та­де) жиз­ни. Про­из­ве­де­ния Рем­бранд­та на биб­лей­ские и ми­фо­ло­гические сю­же­ты, порт­ре­ты и ав­то­порт­ре­ты про­ник­ну­ты глу­бо­ким пси­хо­ло­гиз­мом и дра­ма­тиз­мом. Жи­во­пись К. Фаб­ри­циу­са во мно­гом оп­ре­де­ли­ла твор­че­ст­во делфт­ской шко­лы. Г. Дау ос­но­вал на­прав­ле­ние лей­ден­ских фяйн­схил­де­ров, для ко­то­рых бы­ли ха­рак­тер­ны утон­чён­ность жи­во­пис­ной тех­ни­ки и тща­тель­ная про­ра­бот­ка мель­чай­ших де­та­лей (Ф. ван Ми­рис Стар­ший, А. ван дер Верф). Жи­во­пись XVIII века бы­ла свя­за­на с пред­ше­ст­вую­щим сто­ле­ти­ем. В ней ощу­ща­ет­ся, с од­ной сто­ро­ны, влия­ние Рем­бранд­та, с дру­гой - тя­го­те­ние к французскому клас­си­циз­му (А. ван дер Верф, А. де Гел­дер). Круп­ней­шим порт­ре­ти­стом был К. Трост. В скульп­ту­ре это­го пе­рио­да пре­об­ла­дали за­ру­беж­ные влия­ния. Делфт­ский фа­янс, по­явив­ший­ся в конце XVI века как ими­та­ция си­не-бе­ло­го китайского фар­фо­ра (из­раз­цы, по­су­да), в XVII веке дос­тиг ху­дожественного со­вер­шен­ст­ва.

На ру­бе­же XVII-XVIII веках в Нидерландах ут­вер­жда­ет­ся т. н. стиль Лю­до­ви­ка XIV, его про­вод­ни­ком вы­сту­пил при­быв­ший из Фран­ции ар­хи­тек­тор-гу­ге­нот Д. Ма­ро, про­ек­ти­ро­вав­ший круп­ные двор­цо­во-пар­ко­вые ан­самб­ли, а так­же их ин­терь­е­ры и ме­бель. Его по­сле­до­ва­те­ля­ми в первой половине XVIII века бы­ли Я. ван Лог­те­рен и Ф. Блан­кард, в чьих ра­бо­тах за­мет­ны чер­ты сти­ля ро­ко­ко, ко­то­рый в Нидерландах дос­тиг рас­цве­та в твор­че­ст­ве П. де Свар­та, учив­ше­го­ся в Па­ри­же. Круп­ней­шим ар­хи­тек­то­ром клас­си­циз­ма второй половины XVIII – первой половины XIX веков был Я.Д. Зохер. В 1840-1900 годы в ар­хитек­ту­ре Нидерландов гос­под­ство­вал эк­лек­тизм. Из­ме­не­ния, вне­сён­ные в кон­сти­ту­цию Нидерландов в 1848 году, сня­ли по­след­ние ог­ра­ни­че­ния на дея­тель­ность ка­то­лич. Церк­ви, по за­ка­зам ко­то­рой на про­тя­же­нии второй полвины XIX века арх. П.Й.Х. Кёй­перс воз­вёл по всей стра­не около 70 церк­вей в сти­ле нео­го­ти­ки. Вплоть до кон­ца сто­ле­тия встре­ча­ет­ся стиль т. н. гол­ланд­ско­го не­оре­нес­сан­са. По­стро­ен­ные Кёй­пер­сом круп­ные зда­ния Рейк­смю­се­ума (1877-1885 годы) и Центрального во­кза­ла (1889 год) из­ме­ни­ли гра­до­стро­ительный мас­штаб Ам­стер­да­ма. По срав­не­нию с Бель­ги­ей в Нидерландах мень­ше ар­хит. па­мят­ни­ков в сти­ле мо­дерн, ко­то­рые гл. обр. скон­цен­три­ро­ва­ны в Гаа­ге и Гро­нин­ге­не.

В жи­во­пи­си первой полвины XIX века, на­ря­ду с ака­де­мическими ком­по­зи­ция­ми и порт­ре­тами (Я.В. Пи­не­ман, Я.А. Крю­се­ман), ро­ман­тич. жан­ро­вы­ми и ис­то­ри­ко-бы­товы­ми сце­на­ми (А. Шеф­фер, Х. тен Ка­те, Д.Й. Блес, А.Х. Бак­кер-Корф), соз­да­ва­лись пей­за­жи (А. Схелф­ха­ут, Б. К. Кук­кук) с тра­диционными ни­дерландскими мо­ти­ва­ми. Во второй половине XIX века мас­те­ра реа­ли­стичной жи­во­пи­си опи­ра­лись на тра­ди­ции реа­лиз­ма XVII века. Для ра­бо­тав­ших на пле­нэ­ре пей­за­жи­стов близ­кой им­прес­сио­низ­му га­аг­ской шко­лы (Й. Ис­ра­элс, Я. Ма­рис, Я. Х. Вей­сен­брюх, А. Мау­ве, Х. Мес­даг, А.Г. Бил­дерс и др.) ха­рак­тер­ны сво­бод­ная жи­во­пис­ная ма­не­ра и сдер­жан­ные то­на. В ли­рических пей­за­жах Я. Йон­гкин­да ощу­ще­ние ди­на­ми­ки све­та и ат­мо­сфе­ры пред­вос­хи­ща­ло им­прес­сио­низм. Круп­ней­шим пред­ста­ви­те­лем сим­во­лиз­ма в Н. был Я. То­роп. Близ­ки к То­ро­пу ху­дож­ни­ки и гра­фи­ки А. дер Кин­де­рен, Й. Торн-Прик­кер, Р. Холст. Ве­ли­чай­шим ев­ропейским жи­во­пис­цем XIX века яв­ля­ет­ся В. Ван Гог, ран­нее твор­че­ст­во ко­то­ро­го по­свя­ще­но про­стым тру­же­ни­кам Гол­лан­дии. Под влия­ни­ем французской шко­лы про­ис­хо­дит ста­нов­ле­ние К. Ван Дон­ге­на.

На раз­ви­тие искусства и ар­хи­тек­ту­ры Нидерландов в первой половине XX века ока­за­ли влия­ние современной тенденции художественного творчества во Франции и Германии, а также со­циа­ли­стические идеи. Тео­ре­тические воз­зре­ния арх. Х.П. Бер­ла­ге и по­стро­ен­ная им в Ам­стер­да­ме Бир­жа (1897-1903 годы) при­ве­ли к ра­ди­каль­но­му об­нов­ле­нию ар­хитектурного язы­ка Н. Влия­ние Бер­ла­ге за­мет­но и в ра­бо­тах ни­дерланских скульп­то­ров Л. Зей­ла и Й. Мен­де­са да Кос­ты. При­ня­тый в 1901 году ра­ди­каль­ный Жи­лищ­ный за­кон пре­ду­смат­ри­вал рас­ши­ре­ние и ре­кон­ст­рук­цию го­ро­дов с насе­ле­ни­ем свыше 10 тыс. жителей. Ре­гу­ли­ро­ва­ние жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва ста­но­вит­ся пре­ро­га­ти­вой государства, ут­вер­ждаю­ще­го стро­ительные нор­мы и сти­му­ли­рую­ще­го его дол­го­сроч­ны­ми ссу­да­ми и по­со­бия­ми. Ам­стер­дам пре­вра­ща­ет­ся в ве­ду­щий ми­ро­вой центр экс­пе­ри­мен­тов в об­лас­ти жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва. Пе­ри­од 1910-1920-х годов стал вре­ме­нем рас­цве­та экс­прес­сио­низ­ма т. н. ам­стер­дам­ской шко­лы, важ­ную роль в ста­нов­ле­нии ко­то­рой сыг­ра­ли М. де Клерк и П.Л. Кра­мер, а так­же Я.Ф. Стал, Я. ван Ла­рен и ре­дак­тор ж. «Wendingen» Х.Т. Вей­де­велд. По­ми­мо фор­маль­ных на­хо­док, к их дос­тиже­ни­ям сле­ду­ет от­не­сти ком­плекс­ное ре­ше­ние жи­ло­го квар­та­ла как круп­но­го гра­до­стро­ительного эле­мен­та. Ам­стер­дам­ская шко­ла в скульп­ту­ре пред­став­ле­на Дж. Ра­де­ке­ром, Х. Кро­пом и др.

В 1911 году Х.П. Бер­ла­ге по­зна­ко­мил­ся в США с твор­че­ст­вом Ф.Л. Рай­та, бла­го­да­ря че­му влия­ние Рай­та рас­про­стра­ни­лось на мо­ло­дое по­ко­ле­ние ни­дерландких ар­хи­тек­то­ров (Я. Вилс, В.М. Дю­док, Р. вант Хофф, Я. Дёй­кер, Б. Бей­вут и др.). В 1917-1931 годы в пе­ре­до­вую груп­пу «Де Стейл» вхо­ди­ли ар­хи­тек­то­ры Я.Й.П. Ауд, Г.Т. Рит­велд, Я. Вилс и др., ху­дож­ни­ки Б. ван дер Лек, Г. Ван­тон­гер­ло и В. Хус­цар, по­эт А. Кок. Идео­ло­гом груп­пы был Т. ван Дус­бург, ко­то­рый совместно с аб­ст­рак­цио­ни­стом П. Мон­д­риа­ном раз­ра­ба­ты­вал тео­рию не­опла­сти­циз­ма. Ар­хит. кон­цеп­ция «Де Стейл» на­шла наи­бо­лее пол­ное во­пло­ще­ние в до­ме Т. Шрё- дер-Шра­дер в Ут­рех­те (1924 год, арх. Г. Т. Рит­велд). Но­ватор­ская трак­тов­ка внутреннего и внеш­не­го про­странств, воз­мож­ность их транс­фор­ма­ции, цве­то­вое ре­ше­ние зда­ния по­вли­яли на современую ар­хи­тек­ту­ру. Ми­ро­вую из­вест­ность Рит­вел­ду при­нес­ли так­же экс­пе­ри­мен­ты с ме­бе­лью (крас­но-си­ний стул, зиг­заг-стул).

Од­ной из зна­чительных фи­гур ни­дерландской жи­во­пи­си первой половины XX века яв­ля­ет­ся Я. Слёй­терс, по­сле­до­ва­тель­но ос­ваи­вав­ший но­вей­шие те­че­ния (от им­прес­сио­низ­ма и нео­им­прес­сио­низ­ма до фо­виз­ма, ку­биз­ма и фу­ту­риз­ма). Влия­ние немецкого экс­прес­сио­низ­ма за­мет­но в жи­во­пи­си гро­нин­ген­ской груп­пы «Де Плог» (В. Ал­ке­ма, Я. Ви­герс и др.). Ху­дож­ни­ки бер­ген­ской шко­лы (Г. Крей­дер, Л. Гес­тель, М. и П. Виг­ма­ны, Д. Фи­ляр­ски и др.) ори­ен­ти­ро­ва­лись на голландский пе­ри­од твор­че­ст­ва Ван Го­га; на ба­зе этой шко­лы сфор­ми­ро­ва­лась ху­дож­ни­ца реа­ли­стич. на­прав­ле­ния Ч. То­роп. В Рот­тер­да­ме ра­бо­та­ла груп­па «Де Бран­дингс» (ху­дож­ник Х. Ша­бо). А. Вил­линк и П. Кох бы­ли наи­бо­лее круп­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма, к ко­то­ро­му при­над­ле­жа­ли так­же К. де Фриз, Б. Клунс и А. Куй­пер.

В 1927 году в Ам­стер­да­ме ос­но­ва­на ар­хитектурная груп­па «De 8» (Я.Й.П. Ауд, Б. Бей­вут, А. Бу­кен, Я. Г. Ви­бен­га, Х. Грун­не­ве­ген, Г. Т. Рит­велд, К. ван Эс­те­рен и др.). В 1932 году вме­сте с рот­тер­дам­ским объ­е­ди­не­ни­ем ар­хи­тек­то­ров «Opbouw» (ос­но­ва­но в 1920 году, уча­ст­ни­ки Б. Мер­кел­бах, Я. Дёй­кер, М. Стам, В. ван Тей­ен, Х.А. Мас­кант, Т.К. ван Ло­хю­зен, Л.К. ван дер Влюгт и Й. Б. ван Ло­хем) они на­ча­ли из­да­вать журнал «De 8 en Opbouw». Уча­ст­ни­ки объ­е­ди­нён­ной груп­пы ис­ка­ли но­вую ар­хитектурную па­ра­диг­му, ко­то­рая со­от­вет­ст­во­ва­ла бы современному на­уч­но-тех­ническому про­грес­су. Ар­хи­тек­ту­ру они трак­то­ва­ли как на­учную дис­ци­п­ли­ну, а не как вид искусства. Но­вый ме­тод про­ек­ти­ро­ва­ния и при­ме­не­ние но­вых ма­те­риа­лов (стек­ла, ме­тал­ла и бе­то­на), кон­ст­рук­ций и тех­но­ло­гий от­кры­ва­ли пер­спек­ти­вы ин­ду­ст­риа­ли­за­ции и ти­пи­за­ции строи­тель­ст­ва. Са­мые вы­даю­щие­ся па­мят­ни­ки ни­дерландского функ­цио­на­лиз­ма («Но­во­го строи­тель­ст­ва»): та­бач­ная фаб­ри­ка «Van Nelle» в Рот­тер­да­ме (1925-1931 годы, ар­хи­тек­то­ры Й.А. Бринк­ман, Л.К. ван дер Влюгт), са­на­то­рий Зон­не­ст­раль в Хил­вер­сю­ме (1924-1932 годы) и Шко­ла на от­кры­том воз­ду­хе в Ам­стер­да­ме (1928-1932 годы, оба - ар­хи­тек­то­ры Я. Дёй­кер, Б. Бей­вут). Ос­но­ван­ный на серь­ёз­ных со­ци­аль­но-эко­но­мических, де­мо­гра­фических ис­сле­до­ва­ни­ях и изу­че­нии про­блем транс­пор­та ге­не­раль­ный план Ам­стер­да­ма (1935 год, арх. К. ван Эс­терн) стал важ­ной ве­хой в раз­ви­тии ми­ро­во­го гра­до­строи­тель­ст­ва. Пред­ста­ви­те­ли Нидерландов иг­ра­ли ак­тив­ную роль в соз­да­нии, функ­цио­ни­ро­ва­нии и рос­пус­ке Ме­ж­ду­народного кон­грес­сов современной ар­хи­тек­ту­ры (CIAM).

С функ­цио­на­ли­ста­ми по­ле­ми­зи­ро­ва­ли «Груп­па 32» и кон­сер­ва­тив­ная ка­то­лическая делфт­ская шко­ла во гла­ве с М.Я. Гран­пре-Моль­е­ром, ко­то­рый внёс зна­чительный вклад в строи­тель­ст­во ма­ло­этаж­ных по­сёл­ков - т. н. го­ро­дов-са­дов. Делфт­ская шко­ла, вдох­нов­ляв­шая­ся тра­ди­ци­он­ным для Нидерландов кир­пич­ным зод­че­ст­вом, ран­не­хри­сти­ан­ской итальянской ар­хи­тек­ту­рой и современными шведскими по­строй­ка­ми, до­ми­ни­ро­ва­ла в пе­ри­од вос­ста­нов­ле­ния и ре­кон­ст­рук­ции го­ро­дов по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны, в то вре­мя как функ­цио­на­ли­сты (Й.Х. ван ден Брук и Я.Б. Ба­ке­ма, Х.А. Мас­кант) по­лу­чи­ли зна­чит. ко­ли­че­ст­во за­ка­зов лишь при вос­ста­нов­ле­нии раз­ру­шен­но­го бом­бар­ди­ров­ка­ми в 1940 году цен­тра Рот­тер­да­ма. Из 9 стро­ив­ших­ся в Нор­до­ст­пол­де­ре де­ре­вень толь­ко од­ну (На­ге­ле, 1947-1957 годы) воз­ве­ли чле­ны «De 8» и «Op­bo­uw». Осо­бое ме­сто за­ни­ма­ют ар­хи­тек­то­ры В. М. Дю­док и Ф.П.Й. Пётц. Мно­го ра­бо­тав­ший в Лим­бур­ге Пётц ис­поль­зо­вал для разл. зда­ний приё­мы как функ­цио­на­лиз­ма, так и тра­ди­цио­на­лиз­ма, а его Ра­ту­шу в Хер­ле­не (1936-1942 годы) мож­но на­звать про­воз­ве­ст­ни­цей по­стмо­дер­низ­ма. Ар­хи­тек­тор-мо­нах Х. ван дер Лан раз­ра­бо­тал собственную трёх­мер­ную сис­те­му ар­хитектурных про­пор­ций («пла­сти­че­ский ряд чи­сел»). Изы­скан­ная про­сто­та, сдер­жан­ность в при­ме­не­нии ма­те­риа­лов по­стро­ек ван дер Ла­на и его тео­ре­тические разра­бот­ки при­влек­ли к не­му по­сле­до­ва­те­лей, объ­е­ди­нив­ших­ся в т. н. босх­скую шко­лу.

За­мет­ную роль в ме­ж­ду­нар. аб­ст­ракт­но-экс­прес­сио­ни­ст­ской груп­пе «Коб­ра» иг­ра­ли ху­дож­ни­ки К. Ап­пел, Кор­ней (К. ван Бе­вер­ло) и Кон­стант (К. Ни­вен­хёйс). Кон­стант 20 лет ра­бо­тал над ме­га­про­ек­том уто­пич. го­ро­да «Но­вый Ва­ви­лон», развивавшем идеи ситуационизма («иного города для иной жизни»). Ме­ж­ду­народное при­зна­ние по­лу­чи­ли гра­фич. экс­пе­ри­мен­ты с осо­бен­но­стя­ми ви­зу­аль­но­го вос­при­ятия слож­ных трёх­мер­ных объ­ек­тов, ху­дожественные ис­сле­до­ва­ния бес­ко­неч­но­сти и сим­мет­рии М. Эше­ра (см. так­же Оп-арт). Пред­ста­ви­тель аб­ст­ракт­но­го экс­прес­сио­низ­ма В. Де Ку­нинг б. ч. жиз­ни про­вёл в США. Г. ван Элк, Я. Диб­бетс, М. Бу­зем и В.Т. Схип­перс ра­бо­та­ли в рус­ле кон­цеп­ту­аль­но­го ис­кус­ст­ва и ар­те по­ве­ра. К. Вис­сер и А. Во­лтен из­вест­ны свои­ми аб­ст­ракт­ны­ми ме­тал­лическими скульп­ту­ра­ми. Вы­со­ко­го мас­тер­ст­ва в ин­те­гра­ции скульп­ту­ры с ар­хи­тек­ту­рой дос­тиг А. де Фриз. Ис­поль­зуя ком­пь­ю­тер­ные тех­но­ло­гии, ра­бо­та­ет с цве­том ху­дож­ник П. Стрёйкен.

В ар­хи­тек­ту­ре 1960-1970-х годах по­лу­чил рас­про­стра­не­ние т. н. струк­ту­ра­лизм (А. ван Эйк, Г. Хертц­бер­гер и П. Блом), це­лью ко­то­ро­го бы­ла гу­ма­ни­за­ция круп­но­го мас­шта­ба современных зда­ний. В 1980-1990-е годы ар­хи­тек­то­ры - вы­пу­ск­ни­ки Эйнд­хо­вен­ско­го тех­нического университета В. Аретс, Дж. Кор­ме­линг, Йо Ку­нен, Б. Стал, С. Су­терс и Р. Эу­тен­хак за­вое­ва­ли ме­ж­ду­народную из­вест­ность, об­ра­зо­вав т. н. эйн­дхо­вен­скую шко­лу. В рам­ках этой шко­лы Аретс при­дер­жи­ва­ет­ся ми­ни­ма­лиз­ма, др. пред­ста­ви­те­ли свя­за­ны с по­стмо­дер­низ­мом. Не­ко­то­рые вы­пу­ск­ни­ки Делфт­ско­го тех­нического универистета ра­бо­та­ют в рус­ле нео­мо­дер­низ­ма (ар­хитектурное бю­ро «Mecanoo», ар­хи­тек­то­ры Ф. Кла­ус и К. Ка­ан и др.). Но­вей­шие стро­ительные кон­ст­рук­ции и тех­но­ло­гии вдох­нов­ля­ют Я. Бен­те­ма и М. Кроу­эл­ла, рабо­таю­щих в сти­ле хай-тек. Сле­дуя ан­тро­по­соф­ской тра­ди­ции, Т. Ал­бертс и М. ван Хут раз­ра­ба­ты­ва­ют те­му ор­га­ни­че­ской ар­хи­тек­ту­ры. Рот­тер­дам и но­вый го­род Ал­ме­ре, за­стро­ен­ные по про­ек­там вид­ных за­ру­беж­ных и ни­дерл. ар­хи­тек­то­ров, ста­ли сво­его ро­да го­ро­да­ми-му­зея­ми современной ар­хи­тек­ту­ры. В 1990-2010-е годы все­мир­ный ре­зо­нанс по­лу­чили тео­рии и по­строй­ки ар­хи­тек­то­ра Р. Кол­ха­са и его бюро ОМА; мас­тер­ские МVRDV и «UNStudio» раз­ра­ба­ты­ва­ют но­ва­тор­ские ар­хитектурные кон­цеп­ции. В то же вре­мя в те­че­ние 2000-х годов в ар­хи­тек­ту­ре Нидерландов рос­ло влия­ние тра­ди­цио­на­лиз­ма, свя­зан­ное с по­ис­ком национальной иден­тич­но­сти.

Му­зы­ка

Вы­ход­ца­ми из южных об­лас­тей Ни­дер­лан­дов ис­то­ри­че­ских бы­ли фран­ко- фламандские ком­по­зи­то­ры ни­дер­ланд­ской шко­лы, ко­то­рые ока­за­ли силь­ное влия­ние на раз­ви­тие в основной цер­ков­ной, а так­же свет­ской му­зы­ки в Ев­ро­пе XV-XVI веков. При том что боль­шин­ст­во из них ра­бо­та­ли и про­сла­ви­лись за пре­де­ла­ми сво­ей ро­ди­ны (во Фран­ции, Ита­лии, Ав­ст­рии, Гер­ма­нии, Ис­па­нии), ос­но­вы музыкального об­ра­зо­ва­ния они по­лу­чи­ли в Нидерландах, а не­ко­то­рые слу­жи­ли в круп­ней­ших со­бо­рах и церк­вах: в Кам­бре (Г. Дю­фаи, Й. Тинк­торис, Л. Ком­пер, А. Аг­ри­ко­ла, Ф. де Мон­те), Кон­де (Жос­кен Де­пре), Брюг­ге, Ан­твер­пе­не (Я. Об­рехт), Хер­то­ген­бо­се [Я. Кле­менс (Кле­менс «не па­па»)]. Часть ком­по­зи­то­ров ни­дерландской шко­лы (П. де ла Рю, Ч. де Ро­ре, О. ди Лас­со и др.) ра­бо­та­ли при ни­дерландских дво­рах бур­гунд­ской, итальянской, германской и испанской зна­ти. Мас­тер музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (так­же врач, ас­тро­ном и ме­ха­ник) Ар­но из Звол­ле (умер в 1466 году) - ав­тор пер­во­го в ис­то­рии трак­та­та о кон­ст­рук­ции и на­строй­ке кла­виш­ных ин­ст­ру­мен­тов, род­ст­вен­ных кла­ве­си­ну и кла­ви­кор­ду (ори­ги­наль­ные на­зва­ния - dulce melos, clavisimbalum).

Нидерланды «зо­ло­то­го ве­ка» (конец XVI – первая половина XVII веков) - один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе цен­тров но­то­пе­ча­та­ния, свя­зан с дея­тель­но­стью (пре­им. в Ан­твер­пе­не) Т. Су­за­то, П. Фа­ле­за и Х. Валь­ран­та. В 1585 года С. Сте­вин дал пер­вый в ис­то­рии ма­те­ма­ти­че­ски точ­ный рас­чёт рав­но­мер­ной тем­пе­ра­ции (на­пи­сан­ный на фламандском языке, его трак­тат «О тео­рии пев­че­ско­го ис­кус­ст­ва» ос­та­вал­ся не­из­вест­ным 300 лет и был опуб­ли­ко­ван толь­ко в 1884 году). Круп­ней­ший ком­по­зи­тор это­го пе­рио­да - Я.П. Све­линк, соз­да­тель мн. со­чи­не­ний для ор­га­на и кла­ве­си­на, а так­же фун­даментальной мно­го­го­лос­ной об­ра­бот­ки т. н. Же­нев­ской Псал­ти­ри (с французскими тек­ста­ми и од­но­го­лос­ны­ми рас­пе­ва­ми, ут­вер­ждён­ны­ми ав­то­ри­те­том Ж. Каль­ви­на). В это вре­мя Нидерланды (с цен­тром в Ан­твер­пе­не) - один из цен­тров строи­тель­ст­ва кла­виш­ных музыкальных ин­ст­ру­мен­тов; кла­ве­си­ны, из­го­тов­лен­ные семь­ёй Рюк­керс (мас­тер­ская су­ще­ст­во­ва­ла до 1679), поль­зо­ва­лись спро­сом в раз­ных стра­нах Ев­ро­пы и по­ны­не счи­та­ют­ся пер­во­класс­ны­ми об­раз­ца­ми ис­то­рических ин­ст­ру­мен­тов. Х. Гольт­фус стро­ил ор­га­ны для боль­ших ни­дерл. церк­вей: Св. Лау­ры в Рот­тер­да­ме (трёх­ма­ну­аль­ный ор­ган с 43 ре­ги­ст­ра­ми, не сохр.); Св. Ио­ан­на в Хер­то­ген­бо­се (на­чат Гольт­фу­сом, за­кон­чен нем. мас­те­ра­ми; ны­не рас­це­ни­ва­ет­ся как национальное дос­тоя­ние Нидерландов). Рас­цве­ла куль­ту­ра иг­ры на ка­рий­о­не: сла­ву пер­во­го ка­рий­о­ни­ста и экс­пер­та в кон­ст­руи­ро­ва­нии и на­строй­ке ко­ло­ко­лов при­об­рёл Я. ван Эйк (сле­пой от ро­ж­де­ния). Он же был чрез­вы­чай­но по­пу­ля­рен как ав­тор лёг­кой му­зы­ки для про­доль­ной флей­ты, по­свя­тил сборник пьес «Der fluyten lust-hof» (1644, 1646 годы) сво­ему зна­ме­ни­то­му род­ст­вен­ни­ку - ма­те­ма­ти­ку и изо­бре­та­те­лю Х. Гюй­ген­су. По­след­ний в «По­сла­нии по по­воду гар­мо­ни­че­ско­го кру­га» (1691 год, на французский язык; име­ет­ся в ви­ду про­бле­ма замк­ну­то­сти квин­то­во­го кру­га) и др. тру­дах ус­та­но­вил, что ин­тер­ва­лы сред­не­то­но­во­го строя (см. Строй му­зы­каль­ный), рас­про­стра­нён­но­го в его дни, мо­гут быть опи­са­ны как ин­тер­ва­лы, по­лу­чен­ные в ре­зуль­та­те де­ле­ния ок­та­вы на 31 рав­ную часть. Для рас­чё­та мо­но­хор­да сис­те­ма­ти­че­ски при­ме­нял (од­ним из пер­вых в ис­то­рии) ло­га­риф­мы.

Во второй половине XVII-XVIII веках в музыкальной жиз­ни Нидерландов гос­под­ство­ва­ли ино­стран­цы. Ме­ст­ные ком­по­зи­то­ры (ав­то­ры ора­то­рий, опер, пьес для кла­ве­си­на, ка­мер­ных ин­ст­ру­мен­таль­ных ан­самб­лей) бы­ли эпи­го­на­ми итальянские и французские ма­не­ры (не­ко­то­рые да­же пуб­ли­ко­ва­ли свои со­чи­не­ния под итальянскими псев­до­ни­ма­ми). В по­ис­ках ра­бо­ты ни­дерландские му­зы­кан­ты не­ред­ко уез­жа­ли за гра­ни­цу, как это сде­лал пе­ре­брав­ший­ся в Гер­ма­нию фла­ман­дец Л. ван Бет­хо­вен (1712-1773 годы) - дед ве­ли­ко­го ком­по­зи­то­ра. В XIX веке, по­сле куль­тур­но­го за­стоя в го­ды французский ок­ку­па­ции, по­сте­пен­но на­чалось воз­ро­ж­де­ние национальной музыкальной куль­ту­ры, ко­то­рое при­об­ре­ло бур­ный ха­рак­тер в 1880-е годы. Ещё в 1826 году в Гаа­ге бы­ла от­кры­та Ко­ро­лев­ская музыкальная шко­ла (с 1900 конс.), в Ам­стер­да­ме в 1884 году так­же по­яви­лась консерватория, в 1888 году - кон­церт­ный зал «Кон­серт­ге­бау» с од­но­именным сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром. Сфор­ми­ро­ва­лась национальная ком­по­зи­тор­ская шко­ла, ко­то­рую воз­гла­ви­ли Б. Зверс, А. Ди­пен­брок (друг Г. Ма­ле­ра) и Й. Ва­ге­нар. Зверс и Ди­пен­брок ис­пы­та­ли зна­чительное влия­ние му­зы­ки Р. Ваг­не­ра; стрем­ле­ние к национальной са­мо­быт­но­сти про­яви­лось у Звер­са в 3-й сим­фо­нии «Для мо­ей ро­ди­ны» («Aan mijn va­der­land», 1890), а осо­бен­но (у обо­их ком­по­зи­то­ров) - в во­каль­ной (хо­ро­вой и ка­мер­ной) му­зы­ке на фламандские тек­сты. В луч­ших со­чи­не­ни­ях Ва­ге­на­ра (кан­та­та «Кораб­ле­кру­ше­ние», на фламандский язык, 1889 год; сим­фо­нические по­эмы «Мор­ское пу­те­ше­ст­вие Фрить­о­фа», 1886 год, «Са­ул и Да­вид», по кар­ти­не Рем­бранд­та, 1906 год; увер­тю­ра «Си­ра­но де Бер­же­рак», 1905 год) стрем­ле­ние к во­пло­ще­нию нац. на­ча­ла сме­ша­но с ощу­ти­мым под­ра­жа­ни­ем Г. Бер­лио­зу и Р. Штрау­су. Важ­ную роль в музыкальной жиз­ни Нидерландов на про­тя­же­нии все­го XX века иг­ра­ла се­мья Ан­д­рис­сен: ком­по­зи­тор и пе­да­гог Хен­д­рик (15 месс, маг­ни­фи­кат), его брат - пиа­нист и пе­да­гог Вил­лем, сы­но­вья Хен­д­ри­ка - Юри­ан («Берк­шир­ские сим­фо­нии», 1949 год) и Луи (в раз­ных со­чи­не­ни­ях при­ме­нял по­ли­сти­ли­ку, вклю­чая эле­мен­ты джа­за и поп-му­зы­ки, ис­поль­зо­вал не­ака­де­мические музыкальные ин­ст­ру­мен­ты и экс­т­ра­ва­гант­ные ис­точ­ни­ки зву­ка). Наи­бо­лее зна­чительный ком­по­зи­тор и пе­да­гог до­во­ен­но­го вре­ме­ни - В. Пей­пер; в по­лу­чив­ших ме­ж­ду­народное при­зна­ние флей­то­вой (1925 год) и 2-й вио­лон­чель­ной (1924 год) со­на­тах, в 3-й сим­фо­нии (1926 год), а так­же в ря­де др. со­чи­не­ний он по­сле­до­ва­тель­но при­ме­нял тех­ни­ку ком­по­зи­ции, ко­то­рую ис­сле­до­ва­те­ли его твор­че­ст­ва на­зва­ли «тех­ни­кой эм­брио­наль­ных кле­ток» (kiemceltechniek; «вы­ра­щи­ва­ние» фор­мы из мо­тив­но­го и ак­кор­до­во­го «кле­точ­но­го» ма­те­риа­ла). Дея­тель­ность ни­дерландских ком­по­зи­то­ров по­сле­во­ен­но­го вре­ме­ни ха­рак­те­ри­зу­ет­ся экс­пе­ри­мен­та­ми в об­лас­ти муз. зву­ка и но­вей­ших ме­то­дов ком­по­зи­ции. Уче­ник Пей­пе­ра Х. Ба­дингс со­чи­нял му­зы­ку для осо­бо­го «мик­ро­то­но­во­го» ор­га­на (скон­ст­руи­ро­ван в 1951 году ни­дерландским фи­зи­ком и влия­тель­ным ис­сле­до­ва­те­лем музыкальной аку­сти­ки Ад­риа­ном Фок­ке­ром). Экс­пе­ри­мен­ты с мик­ро­хро­ма­ти­кой про­дол­жи­ли уче­ни­ки Ба­динг­са Л. де Фрис, Т. де Ле­ув и Х. Кокс. В по­свя­щён­ном Че Ге­ва­ре кол­лек­тив­ном му­зы­каль­но-те­ат­раль­ном пред­став­ле­нии «Ре­кон­ст­рук­ция» (ав­то­ры: Л. Ан­д­рис­сен, Р. де Ле­ув, М. Мен­гель­берг, П. Схат, Я. ван Флей­мен; пост. в Ам­стер­да­ме, 1969 год) на­шёл от­ра­же­ние про­тест про­тив по­ли­ти­ки США в Латинской Аме­ри­ке. На­пи­сан­ное в са­ти­рической ма­не­ре (центральный ге­рой – американский им­пе­риа­лист Дон Жу­ан, ко­то­рый со­блаз­ня­ет и кра­дёт двух дам - Бо­ли­вию и Ку­бу; сти­ле­вые чер­ты, при­су­щие аван­гард­ным тех­ни­кам ком­по­зи­ции, на­ме­рен­но сме­ша­ны с ба­наль­но­стя­ми раз­но­го ро­да по­пу­ляр­ной му­зы­ки), это со­чи­не­ние вы­зва­ло боль­шой об­ществ. ре­зо­нанс.

Современные Нидерданды - один из цен­тров ми­ро­вой музыкальной куль­ту­ры. Про­во­дят­ся ме­ж­ду­народны фес­ти­ва­ли и кон­кур­сы: Голл. фес­ти­валь му­зы­ки, тан­ца и те­ат­ра в Ам­стер­да­ме (круп­ней­ший в Нидерландах, с 1947 года; в 2000-е годы в про­грам­мы вклю­ча­ют­ся так­же кон­цер­ты клас­сической му­зы­ки Вос­то­ка и народной му­зы­ки), фес­ти­валь ста­рин­ной му­зы­ки «Oude Muziek» в Ут­рех­те (с 1982 года; один из са­мых пред­ста­ви­тель­ных в ми­ре); кон­кур­сы - пиа­ни­стов им. Ф. Лис­та в Ут­рех­те (с 1986 года), пев­цов в Хер­то­ген­бо­се (с 1954 года), ис­пол­ни­те­лей на удар­ных ин­ст­ру­мен­тах в Эйн­дхо­ве­не (под названием «Тромп», с 1971 года). Ком­па­ния «Ни­дер­ланд­ская опе­ра» ор­га­ни­зу­ет по­ста­нов­ки опер и ба­ле­тов на не­сколь­ких те­ат­раль­ных пло­щад­ках Ам­стер­да­ма, сре­ди них цен­траль­ная - Музыкальный те­атр Ам­стер­да­ма (1986 год). На­ря­ду с ор­ке­ст­ром «Кон­серт­ге­бау» функ­цио­ни­ру­ют Ни­дерл. фи­лар­мо­нич. ор­кестр (соз­дан в 1985 году пу­тём слия­ния Ам­стер­дам­ско­го фи­лар­мо­ни­че­ско­го и Ут­рехт­ско­го сим­фо­нич. ор­ке­ст­ров), Ни­дерланский ка­мер­ный ор­кестр (1955 год), «Ре­зи­денц-ор­кестр» (из­вест­ный так­же как Га­аг­ский фи­лар­мо­ни­че­ский, 1904 год), Ни­дер­ланд­ско­го ра­дио (1985 год), Рот­тер­дам­ский фи­лар­мо­ни­че­ский (1918 год) и др. Хор и ор­кестр «Ни­дерландское Бах-со­об­ще­ство» (1921 год) и «Ор­кестр во­сем­на­дца­то­го ве­ка» (1981 год) с ре­пер­туа­ром му­зы­ки ба­рок­ко и вен­ской клас­си­ки ус­пеш­но ра­бо­та­ют в рус­ле ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва. Во­каль­ный ан­самбль «Дже­зу­аль­до-кон­сорт Ам­стер­дам» спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на му­зы­ке эпо­хи Ре­нес­сан­са, «Camerata Trajectina» (Ут­рехт, 1974 год) - на воз­ро­ж­де­нии ни­дерл. му­зы­ки «зо­ло­то­го ве­ка». «Шён­берг-ан­самбль» (Ам­стер­дам, 1974 год; по­сле объ­е­ди­не­ния в 2008 году с ан­самб­лем «Ас­ко» фак­ти­че­ски ка­мер­ный ор­кестр) - все­мир­но при­знан­ный кол­лек­тив, ис­пол­няю­щий му­зы­ку XX-XXI веков. По­ми­мо Га­аг­ской и Ам­стер­дам­ской (круп­ней­шей в Нидерландах) кон­сер­ва­то­рий, в сис­те­му выс­ше­го музыкального об­ра­зо­ва­ния Нидерландов вхо­дят кон­сер­ва­то­рии в Ут­рех­те, Рот­тер­да­ме, Гро­нин­ге­не, Тил­бур­ге, Маа­ст­рих­те и Хар­ле­ме (две по­след­ние на­зы­ва­ют­ся музыкальными ака­де­мия­ми), Ар­не­ме («Муз. шко­ла ArtEZ», с от­де­ле­ния­ми в Звол­ле и Энс­хе­де). Ни­дерландский институт ка­рий­о­на в Дор­д­рех­те (1965 год) го­то­вит му­зы­кан­тов-ка­рий­о­ни­стов. «Музыкальный центр Ни­дер­лан­ды» (2008 год) - государственная кор­по­ра­ция институтов, из­да­тельств, фон­дов, кон­церт­ных ор­га­ни­за­ций, ко­то­рые за­ни­ма­ют­ся про­па­ган­дой ака­де­мической и по­пу­ляр­ной му­зы­ки Нидердандов на ро­ди­не и за ру­бе­жом; центр ор­га­ни­зу­ет кон­цер­ты и фес­ти­ва­ли джа­зо­вой, по­пу­ляр­ной и рок-му­зы­ки, вы­пус­ка­ет музыкальные жур­на­лы, уст­раи­ва­ет мас­тер-клас­сы, за­ни­ма­ет­ся но­то­из­да­тель­ской дея­тель­но­стью (под­раз­де­ле­ние «Done­mus»). Вхо­дя­щий в его струк­ту­ру «Фонд Гау­деа­мус» (ос­но­ван в Ам­стер­да­ме, 1945 год) име­ет ме­ж­ду­нар. на­прав­лен­ность: уст­раи­ва­ет кон­кур­сы мо­ло­дых ком­по­зи­то­ров (в рам­ках еже­год­ной «Не­де­ли му­зы­ки», с 1957 года) и ис­пол­ни­те­лей современной му­зы­ки (с 1963 года еже­год­но, с 1997 года один раз в 2 го­да).

Те­атр

В средне-вековых Нидерландах, где го­ро­да име­ли боль­шую са­мо­стоя­тель­ность, раз­ви­тие те­ат­ра оп­ре­де­ля­лось наи­бо­лее влия­тель­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми городского бюр­гер­ст­ва. В XIV веке на­ча­ли воз­ни­кать пер­вые об­ще­ст­ва лю­би­те­лей литературы и те­ат­ра - ка­ме­ры ри­то­ров (или ре­де­рей­ке­ров), чей ре­пер­ту­ар со­сто­ял гл. обр. из фар­сов, мо­ра­ли­те, ми­рак­лей, мис­те­рий. На пуб­лич­ных тур­ни­рах «ланд-юве­лах» бюр­ге­ры уст­раи­ва­ли литературные и те­ат­раль­ные со­стя­за­ния ме­ж­ду различными ка­ме­ра­ми ри­то­ров. Та­кие тур­ни­ры про­во­ди­лись под от­кры­тым не­бом для зри­те­лей всех со­сло­вий. Рас­цвет дея­тель­но­сти ка­мер ри­то­ров от­но­сит­ся к XVI веку, ко­гда их пред­став­ле­ния при­об­ре­ли бо­лее свет­ский ха­рак­тер, поя­ви­лись сце­нич. под­мо­ст­ки, пи­са­ные де­ко­ра­ции, ста­ли при­ме­нять­ся сце­нические эф­фек­ты.

В начале XVII века воз­ник­ли пер­вые по­сто­ян­ные те­ат­ры. В 1617 году ак­тёр и ре­жис­сёр С. Кос­тер соз­дал в Ам­стер­да­ме т. н. Ака­де­мию. В ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния Ака­де­мии с ка­ме­рой Эг­лан­тье в 1638 году воз­ник Ам­стер­дам­ский городской те­атр, для ко­то­ро­го то­гда же арх. Я. ван Кам­пен постро­ил зда­ние на 1450 мест (по­сле по­жа­ра вновь от­строе­но в 1774 году). В этом те­ат­ре ста­ви­лись про­из­ве­де­ния од­но­го из круп­ней­ших нац. дра­ма­тур­гов Й. ван ден Вон­де­ла, а так­же Г.А. Бре­де­ро, П.К. Хоф­та. В то же вре­мя по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние бро­дя­чие труп­пы (в ко­то­рых иг­ра­ли гол­ланд­цы и анг­ли­ча­не), разъ­ез­жав­шие по Нидерландов, Гер­ма­нии, Да­нии, Шве­ции. Сре­ди пер­вых ни­дерландских ак­тё­ров: Л. Кар­лс­зон, Я. Вос, А.К. ван Жер­мез, Я. Пи­тер­сзон (Ян Там­бур), пер­вая ни­дерландская ак­три­са А. Но­зе­ман (до 1655 года жен­ские ро­ли по тре­бо­ва­нию ду­хо­вен­ст­ва ис­пол­ня­лись муж­чи­на­ми).

Раз­ви­тие те­ат­раль­но­го искусства за­тор­мо­зи­лось в первой половины XVIII века с па­де­ни­ем ми­ро­во­го зна­че­ния Нидерландов. Сре­ди дра­ма­тур­гов это­го пе­рио­да вы­де­лял­ся П. Лан­ген­дейк, ав­тор ко­ме­дий о ну­во­ри­шах, ме­ща­нах, меч­таю­щих о дво­рян­ст­ве. Пер­вые об­раз­цы дра­мы эпо­хи Про­све­ще­ния: «Друж­ба» М. ван ден Вин­де­на (1760 год), «Смерть Ка­ла­са» (1767 год). Дра­ма Р. Фей­та «Инее де Ка­ст­ро» (1793 год) по мо­ти­вам «Лу­зи­ад» Л. ди Ка­мо­эн­са от­стаи­ва­ла сво­бо­ду че­ло­ве­че­ских чувств. Под влия­ни­ем Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века. Фейт на­пи­сал дра­му «Му­ций Кор­дус, или Ос­во­бо­ж­де­ние Ри­ма» (1794 год). Тра­ди­ци­ям французского клас­си­циз­ма сле­до­ва­ли: Ю.К. де Лан­нуа, ав­тор ис­то­рической тра­ге­дий «Лев Ве­ли­кий, им­пе­ра­тор Ви­зан­тии» (1767 год), «Оса­да Гар­ле­ма» (1770 год), «Кле­о­пат­ра, ца­ри­ца Си­рии» (1776 год); Я. Номс, ав­тор тра­ге­дий «За­ра­ту­ст­ра» (1768 год), «Ма­рия ван Ла­ленг» (1778 год) и др. Сре­ди круп­ней­ших ак­тё­ров XVIII - начала XIX веков: В. ван дер Ху­вен, Й.К. Зи­се­нис-Ват­тир, Г.Я. Гре­ве­линк-Хил­вер­динк, Я. Пунт, М. Кор­вер, А. Снук, И. Дёйм, А. Мас. Иг­ра боль­шин­ст­ва из них от­ли­ча­лась пре­уве­ли­чен­ной па­те­ти­кой, на­пы­щен­ной жес­ти­ку­ля­ци­ей, дек­ла­ма­ци­он­но­стью. Ре­фор­му в об­лас­ти сце­нического искусства осу­ще­ст­вил ре­жис­сёр и ак­тёр М. Кор­вер, ос­но­вав­ший в 1768 году в Ам­стер­да­ме собственую труп­пу. В середине XIX века ак­ти­ви­зи­ро­ва­ли свою дея­тель­ность ка­ме­ры ри­то­ров (в 1850-1880 годы воз­ник­ло бо­лее 200 об­ществ). Ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ли пье­сы А.Л. Бар­ба­за, А. ван дер Хо­па, П.Т.Х. ван ден Бер­га, Х.Я. Схим­ме­ла, Э.Д. Дек­ке­ра. Вы­даю­щи­ми­ся ак­тё­ра­ми конца XIX века бы­ли: Л. Пе­терс, М. Клей­не-Гарт­ман, Л. и Т. Бау­ме­стер, С. де Фрис (Врис). В Ам­стер­да­ме в 1870 году воз­ник­ло Ни­дерландское те­ат­раль­ное объ­е­ди­не­ние, в 1874 году от­кры­лась Шко­ла дек­ла­ма­ции, в 1875 году - те­атр «Ни­дерландская сце­на». В 1892 году в Ам­стер­да­ме ор­га­ни­зо­ва­на но­вая труп­па под названием Ни­дерландское те­ат­раль­ное объ­е­ди­не­ние, ста­вив­шая на­ту­ра­ли­стич. пье­сы Г. Хей­ер­ман­са и М. Эман­тса, ко­ме­дии и дра­мы Ф. ван Эде­на и др. В 1912 году Хей­ер­манс ре­ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил (до 1917 года) эту труп­пу; здесь ста­ви­лись пье­сы А. Стринд­бер­га, Г. фон Гоф­ман­ста­ля и др., вы­сту­па­ли из­вест­ные ак­тё­ры - Л. Бау­ме­стер, Я. Мюс (Мюсх), Р. Хоп­пер и др. В Ам­стер­да­ме в 1920 году Хей­ер­манс от­крыл те­атр «Кар­ре». В 1920-е годы зна­чительное рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли лю­би­тель­ские, осо­бен­но сту­ден­че­ские, дра­ма­тич. кол­лек­ти­вы, в те­ат­ре про­яв­ля­лись экс­прес­сио­ни­ст­ские тен­ден­ции, наи­бо­лее яр­ко пред­став­лен­ные в твор­че­ст­ве ре­жис­сё­ров Э. Фер­ка­де (Вер­ка­де) и В. Рой­яр­дса. Ве­ду­щи­ми те­ат­ра­ми конца 1940-х - 1960-х годов ста­ли «Хаг­се ко­ме­ди» в Гаа­ге, воз­глав­ляе­мая К. Ла­сё­ром и П. Стен­бер­ге­ном, и «Ни­дер­лан­дсе ко­ме­ди» в Ам­стер­да­ме под руководством Х.Б. ван ден Бер­га и Й. де Мес­те­ра. По­сто­ян­ные труп­пы су­ще­ст­во­ва­ли так­же в Ар­не­ме («Теа­тер»), Рот­тер­да­ме («Хет Рот­тер­дам­се то­нел»), Эйн­дхо­ве­не («Ан­самб­ле»). Сре­ди ак­тё­ров: Ф. Ка­тел­сен, К. Кел­линг, Э. де Бур, Г. ван ден Берг, Э. Ма­ус, А. К. Крефт, О. Тур­нь­ер, К. Ла­сёр, Х. Ла­рош, А. ван Дал­сюм, Ж. Рой­ярдс-Санд­берг, К. ван Дейк, Г. Хер­мюс, Э. ван Лин­ген, И. ван Фас­сен, Ф. Ка­рел­сен, Ш. Кё­лер, В. Фос. В 1969 году сту­ден­ты под­ня­ли т. н. то­мат­ный бунт, за­бро­сав то­ма­та­ми сце­ны не­сколь­ких центральных те­ат­ров стра­ны, по­сле это­го со­бы­тия боль­шин­ст­во государство суб­си­дий бы­ло пе­ре­да­но не­боль­шим экс­пе­риментальным те­ат­раль­ным кол­лек­ти­вам. В 1970 году в Ам­стер­да­ме ос­но­ван Институт те­ат­раль­ных ис­сле­до­ва­ний, где сфор­ми­ро­ва­лось но­вое по­ко­ле­ние дра­ма­тур­гов: Й. Гре­тер, Ю. Херз­берг и др. В 1980-е годы уси­ли­лась со­ци­аль­ная функ­ция те­ат­ра, по всей стра­не от­кры­ва­лось мно­го не­боль­ших трупп, для ко­то­рых те­атр стал ме­стом дек­ла­ра­ции сво­их по­ли­тических, со­ци­аль­ных (напр., фе­ми­ни­ст­ских) и пр. взгля­дов: «Зер­ка­ло» (1980 год), «Те­атр 80-е» (1980 год, с 1985 года «Пер­со­на»). На­ря­ду с этим, всё боль­ше ре­жис­сё­ров об­ра­ща­лись к клас­сич. дра­матур­гии (Ф. Ма­рей­нен, Г. Рейн­дерс, П. В. Винд­сант и др.). На ру­бе­же XX-XXI веков всё оче­вид­нее тя­га к ме­ж­ду­народными те­ат­раль­ным про­ек­там. Од­на из са­мых яр­ких трупп, ра­бо­таю­щих в этом на­прав­ле­нии, - со­стоя­щий из не­сколь­ких сту­дий «MC Теа­тер», соз­дан­ный в 2010 году в Ам­стер­да­ме. В его спек­так­лях ис­поль­зу­ют­ся сред­ст­ва муль­ти­ме­диа, со­еди­ня­ют­ся та­нец, пан­то­ми­ма и ви­део­ин­стал­ля­ции. Сре­ди ре­жис­сёров начала XXI века: И. ван Хо­ве, А. Вит­те­ман, Р. Кар­вер, Й. Си­монс, П. Кук, Р. Лиг­терт. Сре­ди дра­ма­тур­гов: Л. де Бур, Р. де Граф, П. Ха­нен.

Та­нец

Тра­ди­ции ба­лет­но­го искусства в Нидерлндах вос­хо­дят к сред­ним ве­кам. В XIV-XV веках цер­ков­ные об­ря­ды и кар­на­ва­лы со­про­во­ж­да­лись тан­ца­ми, в XVI веке они ис­пол­ня­лись на празд­не­ст­вах («кер­мес­сах») и пуб­лич­ных тур­ни­рах («ланд-юве­лах»). В 1645 году в Ам­стер­дам­ском городском те­ат­ре пред­став­лен «Ба­лет пя­ти чувств». Позд­нее по­ка­за­ны ба­ле­ты, пре­имущественные ко­ме­дий­ные, ис­поль­зую­щие нац. те­ма­ти­ку и рас­счи­тан­ные на ши­ро­ко­го зри­те­ля: «Ба­лет ко­ню­хов» (1657 год), «Ба­лет де­ву­шек» (1658 год; в нём впер­вые, рань­ше, чем во Фран­ции, вы­сту­па­ли жен­щи­ны), «Ба­лет Ва­тер­ланд­ских кре­сть­ян» (1671 год) и др. Од­но­вре­мен­но су­ще­ст­во­ва­ло др. на­прав­ле­ние, ори­ен­ти­ро­вав­шее­ся на французские об­раз­цы. В свя­зи с различными со­бы­тия­ми ал­ле­го­рические ба­ле­ты ста­ви­лись при дво­ре в Гаа­ге («Ба­лет ми­ра», 1668 год, и др.) и в Ам­стер­да­ме («Вол­шеб­ст­ва Ар­ми­ды» в честь при­ез­да Пет­ра I в 1697 году, и др.). Оба на­прав­ле­ния по­лу­чи­ли даль­ней­шее раз­ви­тие в XVIII веке. В Ам­стер­да­ме в 1761-1769 годы П. Нье­ри, на­ря­ду с пас­то­ра­ля­ми и ар­ле­ки­на­да­ми, ста­вил ба­ле­ты о кре­сть­я­нах и ре­мес­лен­ни­ках («Де­ре­вен­ская жизнь», 1762 год), спо­соб­ст­во­вав­шие ут­вер­жде­нию дей­ст­вен­но­го тан­ца. В Гаа­ге вы­сту­па­ли пре­имущественно французские га­ст­ро­лё­ры (в 1750-1770-х годах - труп­пы Жу­бе­ра и Пит­ро). В 1790-х годах бы­ли по­став­ле­ны ба­ле­ты анак­ре­он­ти­че­ские, пас­то­раль­ные, а в отд. слу­ча­ях свя­зан­ные с совр. со­бы­тия­ми. В XIX веке ба­лет ин­тен­сив­но раз­ви­вал­ся в Ам­стер­дам­ском гор. те­ат­ре, где в 1802-1811 годы ра­бо­тал хо­рео­граф Ж. Рош­фор. Шли так­же ба­ле­ты П. Гар­де­ля. Ве­ду­щей тан­цов­щи­цей бы­ла П. де Хе­ус Кюн­нинг­хам­ме, сре­ди тан­цов­щи­ков - Я. ван Велл. В 1812-1823 годы П. Грей­ве ста­вил эк­зо­тические ба­ле­ты, ар­ле­ки­на­ды и пер­вые спек­так­ли, пред­ве­щав­шие ро­ман­тическое на­прав­ле­ние в хо­рео­графии: «Со­фья Бра­бант­ская» (1814), «Аль­берт и Шар­лот­та, или Смерть Вер­те­ра» (1816). Боль­шое зна­че­ние име­ла дея­тель­ность Ан­д­ри­са Вой­тю­са ван Хам­ме, ко­то­рый вы­сту­пал как тан­цов­щик с 1806 года и ста­вил в 1828-1868 годы мно­го­акт­ные ба­ле­ты и ди­вер­тис­мен­ты. В эти го­ды на­ме­тил­ся по­во­рот к ро­ман­тиз­му, час­тич­но уже в пер­вом ба­ле­те Вой­тю­са ван Хам­ме «Каю­щий­ся Ро­берт» (1828 год) и осо­бен­но в пе­ре­не­сён­ных им спек­так­лях Ф. Таль­о­ни, Ж. Пер­ро, Ж. Ко­рал­ли («Жи­зель» А. Ада­на, 1844 год). Сре­ди его по­ста­но­вок вы­де­ля­лись ар­ле­ки­на­ды и ба­ле­ты-сказ­ки: «Ты­ся­ча и од­на ночь» (1847 год), «Ар­ле­кин, кол­ду­нья и лю­бовь» (1858 год), «Крас­ная ша­поч­ка» (1865 год). Сын Ан­д­ри­са Вой­тю­са ван Хам­ме, Ан­тон Вой­тюс ван Хам­ме, был из­вест­ным тан­цов­щи­ком и ба­лет­мей­сте­ром («Ним­фы и ба­боч­ка», 1866 год; «Вос­точ­ный празд­ник», 1875). С 1879 года он ста­вил ба­ле­ты во франц. опе­ре в Гаа­ге. В Ам­стер­да­ме в 1871–87 был из­вес­тен ба­летм. Э. Витт. По­сле 1866 ба­лет­ные труп­пы ли­ши­лись государственных до­та­ций, и раз­ви­тие ба­ле­та за­мед­ли­лось. В 1890-х годов ба­лет со­хра­нял­ся гл. обр. в ви­де встав­ных сцен в опе­рах. К это­му вре­ме­ни национальные тра­ди­ции XIX века бы­ли уте­ря­ны, и в начале XX века ни­дерландское ба­лет­ное искусство на­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся на ос­но­ве русского ба­ле­та, немецкого экс­прес­сио­ни­стического тан­ца, а так­же под влия­ни­ем га­ст­роль­ных вы­сту­п­ле­ний А. Дун­кан, А.П. Пав­ло­вой и др. Пер­вые шко­лы клас­сич. тан­ца от­кры­ли в 1933 году уче­ни­цы Пав­ло­вой, а так­же рос. тан­цов­щик И.А. Шве­цов. Но боль­шее раз­ви­тие по­лу­чил сво­бод­ный та­нец, с ко­то­рым зна­ко­ми­ли пуб­ли­ку немецкие га­ст­ро­лё­ры Г. Лей­сти­ков (1910-1920-е годы), К. Йосс, Х. Кройц­берг и Т. Шоп (1930-е годы) и др. Шко­лы и труп­пы это­го на­прав­ле­ния соз­да­ли Л. Грен, Ф. Род­ри­го и др. В 1931 году немецкая тан­цов­щи­ца И. Ге­ор­ги ос­но­ва­ла в Ам­стер­да­ме шко­лу и труп­пу, где ста­ви­ла спек­так­ли на ос­но­ве сво­бод­но­го тан­ца. Труп­па Род­ри­го ста­ви­ла ба­ле­ты на ак­ту­аль­ные те­мы: «Мо­ря­ки» (1933 год, о вос­ста­нии на во­енном ко­раб­ле «Семь про­вин­ций»), ан­ти­фа­ши­ст­ский ба­лет «Чу­жая стра­на» (1936 год). Со­ци­аль­ная те­ма­ти­ка бы­ла ос­нов­ной и в по­ста­нов­ках тан­цов­щи­цы М. Мо­ро­вой и художника У. Кой­ст­ра («Уро­ки ис­то­рии», 1933 год). По­сле от­кры­тия в 1941 году Ам­стер­дам­ской му­ни­ци­паль­ной опе­ры труп­па ста­ла ра­бо­тать при ней. Здесь вы­дви­ну­лись ар­ти­сты М. тер Ве­ме, П. Слот, Н. де Вал, Н. Рос, К. Понс, Л. Хо­винг и др. В 1946 году труп­па Ге­ор­ги бы­ла ре­ор­га­ни­зо­ва­на, её воз­гла­ви­ла Д. Кол­лин, чья шко­ла сыг­ра­ла боль­шую роль в раз­ви­тии клас­сич. тан­ца. В 1947 году тер Ве­ме ор­га­ни­зо­ва­ла труп­пу «Дер ла­ге лан­ден», ко­то­рая ез­ди­ла по стра­не, зна­ко­мя зри­те­лей с ба­лет­ным искусством (в 1958 году сли­лась с ба­ле­том Ам­стер­дам­ской му­ни­ци­паль­ной опе­ры, об­ра­зо­вав Ам­стер­дам­ский ба­лет).

Рас­цвет тан­ца и фор­ми­ро­ва­ние его современные струк­ту­ры на­ча­лось в середине XX века. В 1954 году в государственный бюд­жет Нидерландов впер­вые от­дель­ной стро­кой за­ло­же­ны сред­ст­ва на раз­ви­тие тан­ца, из ко­то­рых в том же году суб­си­дию на соз­да­ние труп­пы по­лу­чи­ла С. Гас­келл. Уро­жен­ка Лит­вы, учив­шая тан­цу в Харь­ко­ве, а за­тем в Па­ри­же, в 1939 году она от­кры­ла в Ам­стер­да­ме собственную шко­лу, в 1945 году ор­га­ни­зо­ва­ла труп­пу «Сту­дио 45» (с 1950 года «Бал­лет ре­си­тал»), а на её ос­но­ве в 1954 году - Ни­дерландский ба­лет (c 1961 года - по­сле слия­ния с Ам­стер­дам­ским ба­ле­том - Ни­дерландский национальный ба­лет). Труп­па ста­ла круп­ней­шей в Нидерландах и един­ст­вен­ной, где не­о­клас­си­ку и та­нец мо­дерн со­че­та­ют с клас­сикой XIX века. По­сле Гас­келл ком­па­ни­ей ру­ко­во­ди­ли: Р. ван Дан­циг (1969-1991 годы), У. Иг­линг (1991-2003 годы), Т. Бранд­сен (с 2003 года).

В начале 1960-х годов тан­це­валь­ная куль­ту­ра Нидерландов ис­пы­ты­ва­ла силь­ное влия­ние немецкого экс­прес­сио­низ­ма и американского мо­дер­ни­ст­ско­го и по­стмо­дер­ни­ст­ско­го тан­ца, что при­ве­ло к «зо­ло­то­му ве­ку» ни­дерл. хо­рео­графии в сле­дую­щее два­дца­ти­ле­тие. Хо­рео­гра­фы-но­ва­то­ры Р. ван Дан­циг, Х. ван Ма­нен и Т. ван Схайк, со­еди­няя клас­си­ку, не­оклас­си­ку и мо­дер­ни­ст­ские тех­ни­ки, рас­ши­ри­ли пред­став­ле­ния о тан­це - его эро­тич­но­сти и со­ци­аль­ной зна­чи­мости. И. Ки­ли­ан, при­шед­ший в 1975 году к ру­ко­во­дству Ни­дер­ланд­ским те­ат­ром тан­ца (NDT), ус­пеш­но реа­ли­зо­вал кон­цеп­цию «тан­ца без гра­ниц» - не толь­ко в собств. по­ста­нов­ках. Ки­ли­ан соз­дал ин­тер­на­цио­наль­ную ком­па­нию с уни­каль­ной струк­ту­рой, за­вое­вав­шую ре­пу­та­цию ми­ро­вой шко­лы хо­рео­гра­фических кад­ров. На все­гда от­кры­той для экс­пе­ри­мен­та сце­не в Гаа­ге ста­тус ве­дущих хо­рео­гра­фов по­лу­чи­ли из­ра­иль­тя­нин О. На­ха­рин, ис­па­нец Н. Дуа­то, ка­на­дец Э. Лок. Сре­ди ве­ду­щих ба­лет­ных трупп Нидерландов так­же: «Ска­пи­но бал­лет» (1945 год, Рот­тер­дам), «Ин­тро­данс» (1971 год, Ар­нем).

В 1970-1980-х годах в Нидерландах поя­ви­лись пер­вые са­мо­быт­ные хо­рео­гра­фы современного тан­ца: К. де Ша­тель, Т. Бронк­хорст, Б. ван Дил­лен, Б. Ста­уф. На­хо­дясь под силь­ным влия­ни­ем ми­ни­ма­лиз­ма и американского пост­мо­дер­низ­ма, они уде­ля­ют боль­шое вни­ма­ние фор­маль­ной сто­ро­не тан­ца и ка­че­ст­ву дви­же­ния. Из­вест­ной экс­пе­рим. пло­щад­кой ста­ла «Де Рот­тер­дам­се данс­груп», где ра­бо­та­ют но­вые ни­дер­ланд­ские и при­гла­шён­ные за­ру­беж­ные хо­рео­гра­фы. На ру­бе­же XX-XXI веков на­плы­ву иностранных тан­цов­щи­ков и хо­рео­графов спо­соб­ст­ву­ют ус­пеш­ная сис­те­ма фи­нан­си­ро­ва­ния и на­ли­чие в Нидерландах 6 тан­це­валь­ных ака­де­мий (круп­ней­шую из них - Рот­тер­дам­скую - за­кан­чи­ва­ют, в ча­ст­но­сти, тан­цов­щи­ки из Рос­сии). По­ми­мо хо­рео­гра­фов-гол­ланд­цев (А. ван Дейк, А. Уи, А. Лей­не, Х. Ру­ба­на), ми­ро­вы­ми зна­ме­ни­то­стя­ми ста­но­вят­ся ра­бо­таю­щие в стра­не ино­стран­цы: П.С. Нор­тон (Ве­ли­ко­бри­та­ния), Э. Гре­ко (Ита­лия), И. Га­ли­ли (Из­раиль), Х. Са­ба­те (Ис­па­ния). Это по­ко­ле­ние, ис­пы­ты­вая влия­ние струк­ту­ра­ли­ста У. Фор­сай­та и бельгийского «те­ат­ра тан­ца», раз­ви­вает та­нец как ра­ди­каль­ный те­ат­раль­ный язык и ис­пы­ты­ва­ет осо­бый ин­те­рес к язы­ко­вым де­кон­ст­рук­ци­ям и жан­ро­вым сме­ше­ни­ям. Так, удач­ным сим­био­зом дра­мы и хо­рео­гра­фии мож­но счи­тать по­ста­нов­ки А. ван Дейк «Trust» (2008 год) и «Protect me» (2010 год). В 2009 году спи­сок круп­ных ком­па­ний Нидерланды по­пол­нила «Данс­груп Ам­стер­дам», ко­то­рую воз­гла­ви­ли хо­рео­гра­фы К. де Ша­тель и И. Га­ли­ли. Круп­ней­шие фес­ти­ва­ли: Голл. фес­ти­валь тан­ца (1987 год) и «Ка­Данс» (1996 год) в Гаа­ге, «Юли­данс» (1990 год) в Ам­стер­да­ме.

Ки­но

Пер­вый ки­но­се­анс в Нидерландах со­сто­ял­ся 15 июля 1896 года на яр­мар­ке в Ле­увар­де­не в пер­вом пе­ре­движ­ном ки­но­те­ат­ре К. Сли­ке­ра. В том же го­ду на сту­дии «Пер­вое ни­дерл. ате­лье» в Ам­стер­да­ме М.Х. Лад­де и Й.В. Мер­кель­бах на­ча­ли вы­пуск ко­рот­ко­мет­раж­ных филь­мов (в т. ч. вы­шла пер­вая национальная ко­ме­дия «По­тре­во­жен­ный ры­бо­лов»). В ки­но­про­из­вод­ст­ве вы­дви­ну­лись братья А. и В. Мул­ленс, ра­бо­тав­шие как ре­жис­сё­ры, опе­ра­то­ры, ак­тё­ры и про­дю­се­ры на сво­ей сту­дии «Бра­тья Аль­бер­ты», ос­но­ван­ной в 1899 году и пер­во­на­чаль­но дей­ст­во­вав­шей как пе­ре­движ­ная про­кат­ная ком­па­ния, за­тем обос­но­вав­шей­ся в Гаа­ге. Пер­вый их фильм - «Ин­те­рес­ные сплет­ни за ко­фей­ным сто­лом зна­ме­ни­то­стей Ро­ер­мон­да» (1904 год). Бур­ное раз­ви­тие ки­но­про­из­вод­ст­ва на­ча­лось во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны, че­му спо­соб­ст­во­вал ней­тра­ли­тет Нидерландов. Са­мой мощ­ной в этот пе­ри­од бы­ла сту­дия «Hol­landia» М. Бин­ге­ра, ос­но­ван­ная в 1912 году в Хар­ле­ме. По­сле вой­ны силь­ная кон­ку­рен­ция со сто­ро­ны за­ру­беж­но­го ки­но на­нес­ла серь­ёз­ный урон национальному ки­но­про­из­вод­ст­ву; в по­ис­ках вы­хо­да из кри­зи­са в 1921 году про­кат­чи­ки и про­из­во­ди­те­ли объ­е­ди­ни­лись в Голландский ки­но­со­юз. Те­ряя по­зи­ции в иг­ро­вом ки­но, стра­на за­вое­ва­ла ми­ро­вую сла­ву в до­ку­мен­таль­ном, в основном бла­го­да­ря его ли­де­ру Й. Ивен­су (в 1927 году в Ам­стер­да­ме соз­дал объ­е­ди­не­ние «Фильм-ли­га»). Твор­че­ст­во Ивен­са сфор­ми­ро­ва­лось под влия­ни­ем В.И. Пу­дов­ки­на и С.М. Эй­зен­штей­на, а так­же франц. «аван­гар­да» (см. Аван­гар­дизм) и от­лича­лось по­этической вы­ра­зи­тель­но­стью и со­ци­аль­но-по­ли­тической на­прав­лен­но­стью: «Мост» (1928 год), «Дождь» (1929 год), «Я - фильм» (1929 год), «Но­вая зем­ля» (1934 год), «Ис­пан­ская зем­ля» (1937 год), «Че­ты­ре­ста мил­лио­нов» (1938 год), «Ис­то­рия вет­ра» (1988 год) и др. Но­во­му подъ­ё­му национальной ки­но­про­мыш­лен­но­сти спо­соб­ст­во­ва­ло по­яв­ле­ние зву­ко­во­го ки­но. В 1934 году вы­шли пер­вые зву­ко­вые лен­ты - ис­то­рическая дра­ма «Виль­гельм Оран­ский» Я. Тёнис­се­на и эк­ра­ни­за­ция мю­зик­ла «Два мат­ро­са» Я. Спей­е­ра. Зна­чительный вклад в раз­ви­тие ни­дерландское ки­но вне­сли немецкие им­ми­гран­ты, прие­хав­шие из Гер­ма­нии по­сле ус­та­нов­ле­ния там на­ци­ст­ско­го ре­жи­ма (в т. ч. Д. Зирк - «Зоо­парк Уил­то­на», 1939 год). В пе­ри­од Второй ми­ро­вой вой­ны в ок­ку­пи­ро­ван­ной стра­не ки­но­про­из­вод­ст­во прак­ти­че­ски пре­кра­ти­лось.

Но­вый этап воз­ро­ж­де­ния национального ки­но на­чал­ся во второй половине 1950-х годов. В 1957 году в Ам­стер­да­ме уч­ре­ж­дён Голландский ки­но­фонд. В 1958 году там же от­кры­лась Ни­дерландское ки­но­ака­де­мия, её пер­вые вы­пу­ск­ни­ки со­ста­ви­ли но­вое по­ко­ле­ние ре­жис­сё­ров. Его ли­де­ром стал Ф. Ра­де­ма­керс («Де­рев­ня у ре­ки», 1958 год; «Ве­сё­лый со­чель­ник», 1959 год, премия Мкф в Западном Бер­ли­не и др.). Боль­ших ус­пе­хов до­би­лись до­ку­мен­тали­сты, в т. ч. Б. Хан­ст­ра, сняв­ший фильм «Стек­ло» (1958 год, премия Мкф в Западном Бер­ли­не, премия «Ос­кар»). В 1960-е годы стра­на пе­ре­жи­ва­ла пе­ри­од мо­раль­но­го рас­кре­по­ще­ния, «сек­су­аль­ную ре­во­лю­цию», сня­тие за­пре­тов с ра­нее за­мал­чи­вав­ших­ся тем («Па­ра­нойя» А. Ди­твор­ста, «Лю­бов­ные при­зна­ния» В. Вер­стап­пе­на, оба 1967 год). В 1970-е годы режиссер П. Вер­ху­вен про­сла­вил­ся шо­ки­рую­щи­ми на­ту­ра­ли­стич. филь­ма­ми «Де­ло есть де­ло» (1971 год), «Ту­рец­кие на­сла­ж­де­ния» (1973 год), «Кат­ти-То­по­туш­ка» (1975 год), «Виль­гельм Оран­ский» (др. название «Сол­дат Ора­нье», 1977 год) и др., ко­то­рые вы­ве­ли иг­ро­вое ни­дерл. ки­но на ми­ро­вой уро­вень. По­сле вы­хо­да фильма «Плоть и кровь» (1985 год) о по­ра­жён­ной чу­мой Флан­д­рии XVI века Вер­ху­вен на­чал ра­бо­тать в Гол­ли­ву­де; в 2006 году на ро­ди­не по­ста­вил дра­му об анти­фа­ши­ст­ском Со­про­тив­ле­нии «Чёр­ная кни­га». Филь­мы П. де ла Пар­ры («Франк и Ева», 1973 год) и Вер­стап­пе­на («Пас­то­раль 1943 го­да», по С. Вест­дей­ку, 1978 год) име­ли боль­шой ком­мерч. ус­пех.

В 1980-е годы в свя­зи с рас­про­стра­не­нием ви­део по­се­щае­мость ки­но­те­ат­ров рез­ко сни­зи­лась; ин­те­рес к национальному ки­но удер­жи­вал Д. Мас с не­при­тя­за­тель­ны­ми се­мей­ны­ми ко­ме­дия­ми «Се­мья Флод­дер» (1986 год) и «Ам­стер­дам­ский кош­мар» (1988 год). Вме­сте с тем в эти го­ды за­ро­ди­лось ни­дерландское ав­тор­ское (арт­ха­ус­ное) ки­но, ук­ре­пил­ся ав­то­ри­тет иг­ро­во­го ни­дерландское ки­но в ми­ре. Сре­ди филь­мов конца 1980-х - 2000-х годов: «На­па­де­ние» Ф. Ра­де­ма­кер­са (1986 год, премия «Ос­кар»); ра­бо­ты А. ван Вар­мер­да­ма - «чёр­ная ко­ме­дия» «Се­ве­ря­не» (1992 год), филь­мы-гро­те­ски из жиз­ни обы­ва­те­лей «Пла­тье» (1996 год), «Ма­лыш То­ни» (1998 год), «Сказ­ки брать­ев Гримм» (2003 год), «Офи­ци­ант» (2006 год), «По­след­ние дни Эм­мы Бланк» (2009 год). В 1995 году М. Гор­рис по­ста­ви­ла фильм «Ан­то­ния», став пер­вой в ис­то­рии жен­щи­ной-ре­жис­сё­ром, по­лу­чив­шей «Ос­кар» за луч­ший иностранный фильм. В её кар­ти­нах (в т. ч. «За­щи­та Лу­жи­на» по В.В. На­бо­ко­ву, 2000) от­ра­зи­лись фе­ми­ни­ст­ские взгля­ды. В 1998 году М. ван Дим по­ста­вил изы­скан­ный пси­хо­ло­гический трил­лер «Ха­рак­тер» (по про­из­ве­де­ни­ям Ф. Бор­де­вей­ка, премия «Ос­кар»). Боль­шой ре­зо­нанс в ми­ре вы­зы­ва­ют за­во­ра­жи­ваю­щие фи­лосовской прит­чи Й. Стел­лин­га («Ил­лю­зио­нист», 1984 год; «Стре­лоч­ник», 1986 год; «Ле­ту­чий гол­лан­дец», 1995 год; «Ни по­ез­дов, ни са­мо­лё­тов», 1999 год; «Душ­ка», 2007 год). В до­ку­мен­таль­ном ки­но зна­чи­те­лен фильм «Ам­стер­дам, ми­ро­вая де­рев­ня» Й. ван дер Кё­ке­на (1996 год) - о судь­бах им­ми­гран­тов. В 1998 году за­ко­но­да­тель­но вве­де­ны на­ло­го­вые льго­ты для ин­ве­сти­ций в ки­нема­то­граф, что спо­соб­ст­во­ва­ло рос­ту про­из-ва не толь­ко ма­ло­бюд­жет­ных, но и та­ких мас­штаб­ных ра­бот, как фан­тасма­го­рич­ный фильм «От­кры­тие не­бес» Е. Краб­бе (2001 год). В раз­но­жан­ро­вом иг­ро­вом ки­но ус­пеш­но ра­бо­та­ют ре­жис­сё­ры: П. ван дер Уст («Зус и Зо», 2001 год; «Чёр­ные ба­боч­ки», 2011 год), П. Вер­хуфф («Нин­ке», 2001 год), Б. Сом­бо­гарт («Близ­не­цы», 2002 год), П.Р. де Крон («Свет Гол­лан­дии», 2003 год), Э. Тер­сталл («Си­мон», 2004 год), А. Бё­мер («Лофт», 2010 год) и др. Сре­ди ак­тё­ров: Р. Хау­эр, Р. Сау­тен­дейк, Е. Краб­бе. Еже­год­но про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные ки­но­фес­ти­ва­ли - в Рот­тер­да­ме (с 1972 года), до­ку­мен­таль­но­го ки­но в Ам­стер­да­ме (с 1988 года), Национальный фес­ти­валь в Ут­рех­те (с 1981 года). С 1952 года в Ам­стер­да­ме ра­бо­та­ет Му­зей ки­но.

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