Гвиaна Нидерлaндская (Голландская)

Гвиáна Нидерлáндская (Голландская) — собирательное название колоний Нидерландов в Южн. Америке, существовавших в 1581—1954 на побережье Гвианы — от устья р. Ориноко до Амазонки, также называвшихся Дикий берег. Этими колониями были: Померун (принадлежал Нидерландам в 1581—1596, 1650/1657—1689), Эссекибо (1616—1815), Бербис (1627—1815), Суринам (1667—1954), Голландская Кайенна (1660—1664, 1676—1677) и Демерара (1745—1815). Гвиана была открыта испанцами в 1499, но одними из первых здесь обо­сновались голландцы, чья колония появилась на р. Померун в 1581 (существовала до 1596). Около 1599 побережье Г. было нанесено на карту фламандским картографом Йодокусом Хондиусом (de Nieuwe caerte van het wonderbaer ende goudrijcke landt Guiana). С начала XVII в. нидерланд­цы (главным образом выходцы из Зеландии), наряду с англичанами и французами, начинают колонизацию Гвианы, населенную индейцами, принадлежавшими к языковым группам араваков и карибов, а также племенами с отдельными изолированными языками. В низовьях рек Померун, Эссекибо, Бербис, Суринам и др. нидерландцы основали небольшие поселения, занимавшиеся торговлей с местным индейским населением и (в очень незначительном объеме) развитием плантационного хозяйства. Начало нидерландской колонизации в регионе — инициатива частных лиц, получавших от Генеральных штатов республики Соединенных провинций Нидерландов патент на освоение заморских территорий и с этой целью создававших иногда небольшие самостоятельно действовавшие компании. Одновременно и рядом с нидерландскими появились и небольшие поселения англичан и французов, но значительная часть первых часто переходила из рук в руки и просуществовала недолго: европейцы постоянно несли потери как от междоусобной вражды за территории, так и от нападений индей­ских племен; тяжело переносили они и жизнь в тропическом климате. Образовывавшие Г. Н. колонии никогда не составляли единое политическое пространство, фактически это было географическое название, закрепленное за конгломератом нидерландских владений в регионе, находившихся под управлением различных компаний и частных лиц. Созданная в Соединенных провинциях в 1621 акционерная торговая Вест-Индская компания (ВИК) получила в Г. Н. полный контроль над нидерландскими факториями (купцы и компании закупали и отправляли в Европу хлопок, красители, масла, строительный лес); под прямым управлением ВИК находились колония Эссекибо (существовала с 1616), поселение на р. Померун (воссозданное около 1650 и просуществовавшее до 1689), а с середины XVIII в. — колония Демерара. Управление основанной в 1627 зеландским купцом Авраамом ван Пере (Peere) колонией Бербис после длительных распрей семьи Ван Пере с ВИК перешло в итоге к созданной в 1720 частной компании «Общество Бербиса». «Обществу» принадлежали крупные плантации кокосовых пальм, хлопка, индиго, кофе. По договору в Бреде (31 июля 1667), завершившему Вторую англо-голландскую войну (см. Англо-голландские войны), Англия в обмен на Новый Амстердам (территория нынешнего Нью-Йорка) уступила Соединенным провинциям Суринам, сохранившийся за ними и по завершении Третьей англо-голландской войны (в соответствии с Вестминстерским договором от 19 февраля 1674) и ставший одной из первых нидерландских плантационных колоний. Суринамом управляла частная компания «Общество Суринама» (владельцы с равными долями: семья Ван Арсен ван Соммелсдейк, Амстердам, ВИК). Под управлением голландцев оказывались на непродолжительное время и захваченные ими в регионе владения других государств, например дважды отвоеванная у французов так называемая Голландская Кайенна (1660—1664, 1676—1677). На всех территориях существовали и частные плантации, принадлежавшие отдельным владельцам. Общую юрисдикцию в Г. Н. осуществляла ВИК, она же обладала и монополией на ввоз рабов из Африки для плантационных хозяйств. К 1745 нидерландская колонизация распространилась на устье р. Демерара, где была создана самостоятельная колония с административным центром. На реке начало развиваться судоходство, а по ее берегам — плантации. 2-я половина XVIII в. для нидерландских владений Эссекибо, Демерары и Бербиса стала периодом экономического подъема, а после ликвидации ВИК (1792) и закрытия в «Общества Бербиса» (1795) объемы производства поднялись до рекордного уровня. В период Батавской республики, союзницы Франции, нидерландские колонии в Гвиане в 1796 были захвачены Великобританией (формально по требованию сбежавшего в Лондон статхаудера Вильгельма V Оранского, переданы британской короне с тем, чтобы они не попали под контроль французов); по Амьенскому миру 1802 возвращены Батавской республике, но в 1803 вновь оккупированы англичанами. По условиям Англо-голландской конвенции от 13 августа 1814 Нидерланды лишились половины Г. Н.: Демерара, Эссекибо и Бербис отошли Великобритании, вложившей в них значительные средства (однако за голландскими плантаторами сохранялись все права и многие из них остались там жить). Нидерландам был возвращен только Суринам. После 1815 территория Гвианы была разделена на пять частей: Венесуэльскую Гвиану, Британскую Гвиану (с 1831, объединение Демерары, Эссекибо и Бербиса), Г. Н. (Суринам), Французскую Гвиану и Португальскую (Бразильскую) Гвиану.

Лит.: Гвиана: Гайана, Французская Гвиана, Суринам. М., 1969; Nets­cher P. M. Geschiedenis van de koloniën Essequebo, Demerary en Berbice, van de vestiging der Nederlanders aldaar tot op onzen tijd. ʼs-Gravenhage, 1888; Goslinga C. Ch. The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680—1791. Assen, 1985; Bosman L. Nieuw Amsterdam in Berbice (Guyana); de planning en bouw van een koloniale stad, 1764—1800. Hilversum, 1994; Langen J. C. van. De Britse overname van de Nederlandse koloniën Demerary, Essequebo en Berbice: van economische overvleugeling naar politieke overheersing 1740—1815. Amsterdam, 2003; Buddingh’ H. Geschiedenis van Suriname. Amsterdam, 2012. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.