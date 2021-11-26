АРРАССКАЯ УНИЯ

Объединение валлонских провинций Нидерландов (Эно, Артуа, Дуэ) в ходе Нидерландской революции XVI в. и национально-освободительной войны Нидерландов против Испании, оформленное договором 6 января 1579 в аббатстве Сен-Вааст в Аррасе.

А. у. предусматривала соблюдение статей Гентского умиротворения (1576) и Вечного эдикта (1577), неприкосновенность католицизма , признание суверенитета Филиппа II Габсбурга при условии соблюдения им привилегий нидерландского дворянства, вывод испанских войск и восстановление ранее существовавших политических порядков. Этот союз, организованный по инициативе католического валлонского дворянства, фактически означал капитуляцию перед Испанией. В течение 1579 к А. у. присоединилось несколько городов (Лилль, Орши, Мехелен, Валансьен и др.). Северные провинции на А. у. ответили заключением Утрехтской унии 1579.

Автор статьи: Шатохина-Мордвинцева Г.А.

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