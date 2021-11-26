ТИХО БРАГЕ (TYCHO BRAHE)

Тихо Браге – датский астроном, изобретатель и алхимик. Первым в Европе занялся систематическими астрономическими наблюдениями. Данные, собранные Браге, помогли Кеплеру вывести новый закон движения планет.

Тихо происходил из знатного датского рода. Отец – Отте Браге – занимал высокие политические должности в Дании, мать – Беата Билле. По скандинавскому обычаю около 1548 года родители Тихо отдали его на воспитание в бездетную семью брата Отте Браге – Йоргена Браге, адмирала королевского флота. В 1572 году Тихо женился на простолюдинке по имени Кристина. У них родилось восемь детей.

Благодаря Йергену Браге Тихо получил отличное образование. В 1559 году поступил в Копенгагенский университет, где увлекся астрономией; в 1562 году продолжил обучение в Лейпциге, однако в 1565 году был вынужден вернуться в Данию из-за начавшейся датско-шведской войны.

В 1565 году погиб приемный отец Тихо, оставив ему все свое большое наследство, которое Тихо тратил на обучение и занятия наукой. В 1569 году он приехал в Аугсбург и заказал у местных ремесленников изготовление инструментов и приборов для астрономических наблюдений по собственным чертежам. В течение двух лет ему изготовили в том числе квадрант высотой 11 метров, полу-секстант и небесный глобус полутора метров в диаметре. Тогда же Браге начал проводить астрономические наблюдения, вступил в переписку с известными учеными и стал приобретать популярность в научной среде.

В 1571 году умер Отте Браге. Тихо стал владельцем половины родового замка, в котором он оборудовал лабораторию для занятия астрономией и алхимией, открыл фабрику по производству стекла и бумаги.

В 1572-1573 гг. Тихо сделал наблюдения сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи, а потом опубликовал результаты своих наблюдений в книге «О новой звезде» (лат. De Stella Nova). Это укрепило авторитет Браге как астронома, и в 1574 году он получил королевское приглашение читать лекции в Копенгагенском университете.

В 1576 году король Дании Фредерик II пожаловал Браге в пожизненное пользование остров Вен и выделил значительную сумму денег на постройку там обсерватории. С 1576 по 1580 год на острове строилась обсерватория по чертежам Браге, которую он назвал «Ураниборг» («Замок Урании»).

С 1577 Тихо начал проводить систематические астрономические наблюдения, которые он не прекращал в течение 20 лет. В 1584 году рядом в Ураниборгом была построена вторая обсерватория – «Стьернеборг» («Звездный замок»).

В 1588 году умер король Фридерик II. Новый король, Христиан IV, был равнодушен к астрономии и поэтому, после своего совершеннолетия, в 1597 году лишил Тихо финансирования, потом запретил ему заниматься астрономией и алхимией на острове Вен. Не имея возможности продолжать исследования, Браге решил покинуть Данию. Он продал свою половину родительского замка брату и в 1597 году навсегда оставил Ураниборг.

В 1598 году Браге прибыл в Прагу и стал придворным математиком и астрологом императора Священной Римской империи Рудольфа II. Император назначил ему жалование и выделил замок Бенатки для устройства обсерватории.

В 1600 году Браге пригласил в Прагу молодого астронома Иоганна Кеплера, чтобы он помог ему систематизировать накопленные наблюдения и вывести новую систему мира. В 1601 году они начали работу над новыми астрономическими таблицами, которые были названы в честь императора – «Рудольфовы» (Tabula Rudolphinae). Кеплер закончил их в 1627 году уже после смерти Браге.

Тихо Браге составил новые точные солнечные таблицы, измерил длину года с ошибкой менее секунды, предложил свою «гео-гелиоцентрическую» систему мира, по которой Солнце, Луна и звезды вращаются вокруг Земли, а планеты и кометы – вокруг Солнца.

В октябре 1601 года Браге неожиданно заболел и через 11 дней умер от неизвестной болезни. По приказу Рудольфа II Тихо Браге был похоронен в Тынском соборе в Праге.

Сочинения:

О новой звезде (De nova et nullius ævi memoria prius visa Stella). Копенгаген, 1573;

О недавних явлениях в небесном мире (De mundi aetheri recentioribus phaenomenis). Ураниборг, 1588;

Приготовление к обновлённой астрономии (Astronomiae Instauratae Progymnasmata). Ураниборг, 1592;

Механика обновлённой астрономии (Astronomiae Instauratae mechanica). Вандсбек, 1598.

Иллюстрации:

Автор неизвестен. Портрет Тихо Браге (1596).

Автор статьи: Перепечкин К. В.