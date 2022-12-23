МОНТЕНЬ , МИШЕЛЬ ЭЙКЕМ ДЕ

Монтень ( фр. Montaigne) , Мишель Эйкем де (28.02.1533, замок Монтень в Сен-Мишель-де-Монтень, историческая обл. Перигор, Франция — 13.09.1592, там же) — французский писатель и философ. Происходил из аноблировавшейся семьи: прадед, Рамон Эйкем, разбогател на торговле вином, соленой рыбой и вайды красильной, использовавшейся для окрашивания тканей и шерсти; дед, Гримон Эйкем, занимался посреднической торговлей; отец, Пьер Эйкем, вел дворянский образ жизни, вместо фамилии Эйкем стал использовать титул «де Монтень» (сеньорию приобрел его дед), был членом муниципального совета Бордо, участвовал в Итальянских войнах (война Камбрейской лиги, 1508—1516), в 1554—1556 занимал должность мэра Бордо; мать, Антуанетта де Лупп (Louppes — галлицизированная форма от исп. Лопеc), происходила из семьи зажиточных арагонских евреев, перешедших в католическую веру в начале XV в. Начальное образование мальчик получил дома по методике отца, когда латынь преподавалась как живой язык и все члены семьи, слуги и учителя должны были говорить на ней. До 13 лет М. учился в коллеже Гиени в Бордо, затем изучал право в Тулузском университете и, вероятно, в Парижском. В 1556 получил от своего дяди Пье­ра, сеньора де Гожака, должность советника Налоговой палаты (Cour des аides) Перигё (учреждена в марте 1554). После упразднения этого учреждения в 1557 его чиновники, в том числе М., были переведены в Бордо: сначала они составили Палату прошений (Chambre des requetes), а после ее упразднения в 1561 — две Следственные палаты (Chambre des enquetes) парламента Бордо. В 1558 или 1559 М. познакомился с философом Этьеном Ла Боэси, чье сочинение «Рассуждение о добровольном рабстве» («Discours de la servitude volontaire»), прочитанное незадолго до этого, оказало на него заметное влияние. М. поддерживал с Ла Боэси дружеские отношения, а после его кончины в 1563 издал некоторые его произведения.

М. был свидетелем распространения протестантизма во Франции. Религиозные метания затронули его семью: кальвинистами стали один из его четырех братьев — Тома, сеньор де Боргар, и одна из его трех сестер — Жанна, вышедшая замуж за советника парламента Бордо Ришара де Лестоннака (оставался католиком). Однако старшая дочь Жанны и Ришара, Жанна де Лестоннак, сохранила приверженность католической вере, стала монахиней и основала католическую конгрегацию Сестер общества Девы Марии (в 1949 канонизирована). Среди друзей М. были влиятельные гугеноты — Филипп Дюплесси-Морне и Анри де Тюрен. Позиция самого М. во время религиозных войн во Франции была умеренной, он прилагал усилия к умиротворению сторон. Тем не менее, в сочинении «Опыты» («Essais») он обвинял современных ему христиан в религиозном нечестии, противопоставлял религию и церковь (в 1676 «Опыты» были внесены в «Индекс запрещенных книг»).

В 1565 М. женился на дочери президента парламента Бордо, Франсуазе да Ла Шассень. В браке родились 6 дочерей, из которых выжила только одна, Леонор. После смерти отца в 1568 М. унаследовал родовое имение и, продав в 1570 должность советника парламента, поселился в замке. В 1569 он опубликовал свой вольный перевод «Естественного богословия» каталонского философа XV в. Раймунда Сабундского. В 1572 начал работу над сочинением «Опыты». В 1559—1565 неоднократно бывал в Париже и при королевском дворе, выполняя поручения парламента Бордо. Благодаря протекции Клода де Вильнёва, маркиза де Транса, в октябре 1571 стал членом королевского ордена Св. Михаила. Королевский камергер при дворе Карла IX (1573) и Генриха III (1577; получению этой придворной должности способствовал Генрих Наваррский, будущий король Франции Генрих IV). Между 1578 и 1580 несколько раз бывал в Нераке, при дворе Генриха Наваррского и Маргариты Валуа. По всей видимости, именно по просьбе королевы Наваррской М. составил апологию учения Раймунда Сабунского, пытавшегося примирить разум и веру (апология составила главу XII 2-й книги «Опытов»).

Летом 1580 М. уехал из родового замка в Париж, ко двору. Участвовал в осаде королевской армией г. Ла-Фера, в котором укрепились дворяне-гугеноты (7 июля — 12 сентября 1580; 7-я религиозная война). Затем совершил большое путешествие в Италию (по дороге побывал в Швейцарии, Германии, Австрии); в ноябре 1581 М. прибыл в Рим. На основе дорожных впечатлений он написал не предназначавшийся для печати «Путевой дневник» («Journal de voyage», опубликован в 1774). В путешествии М. узнал, что избран мэром Бордо (вступил в должность 30 декабря 1580; в 1583 переизбран на второй срок). Он добросовестно и с энтузиазмом исполнял свои функции, но летом 1585, когда в Бордо началась эпидемия чумы, М. бежал из города. 1 августа 1585 был избран новый мэр — маршал Жак де Гойон, граф де Матиньон, генеральный наместник Гиени.

В декабре 1586 — марте 1587 М. участвовал в переговорах между королевой-матерью Екатериной Медичи и Генрихом Наваррским. Во время выступления Католической Лиги в Париже, после «дня баррикад» (12 мая 1588), остался на стороне Генриха III. 10 июля 1588 арестован лигёрами, провел один день в Бастилии, но был отпущен благодаря вмешательству Екатерины Медичи. По-видимому, находился в Блуа, когда там заседали Генеральные Штаты (октябрь 1588 — январь 1589), покинул город еще до убийства Гизов (23—24 декабря 1588). В 1590 отклонил предложение нового короля Франции Генриха IV (с которым ранее вел переписку) стать его советником. С 1590 до кончины жил в родовом замке. 11 марта 1886 останки М. были перезахоронены в здании Университета Бордо.

Известность М. принесла его книга «Опыты». Первое издание в 2 томах вышло в Бордо в 1580, 2-е издание — в 1582, 4-е издание с дописанной 3-й книгой и авторскими правками — в 1588. Окончательного варианта текста не существует; имеются две традиции публикации «Опытов» — так называемый бордоский экземпляр (издание 1588 с рукописными дополнениями и исправлениями автора; положено в основу русского перевода, вышедшего в 1954—1960 в серии «Литературные памятники») и публикация, после смерти М. подготовленная Мари де Гурне (1595; положена в основу издания, над которым работал исследовательский коллектив во главе с Ж. Бальзамо; выпущено в серии «Библиотека Плеяды» в 2007). В жанровом отношении «Опыты» носят новаторский характер (жанр эссе назван так именно в связи с этой книгой М.), сочинение близко как к исповедальным произведениям св. Августина, Пьера Абеляра и более позднего ­Ж.-Ж. Руссо, так и к компиляциям сентенций античных и средневековых авторов. Основа книги — составлявшиеся М. с 1564 заметки к сочинениям Плутарха, Сенеки, Лукреция и других авторов, которые перемежаются автобиографическими сведениями, научными и житейскими наблюдениями. Философская позиция М. близка скептицизму: он призывал подвергать сомнению любые догмы, говорил о необходимости личной убежденности, вытекающей из индивидуального опыта, подчеркивал роль чувств в приобретении знаний. Познавательная деятельность человека, согласно М., всегда осуществляется между знанием и незнанием.

М. оказал влияние на драматургию У. Шекспира и на творчество Ф. Бэкона (в подражание М. он выпустил книгу «Опыты» (1597)); предвосхитил некоторые идеи Р. Декарта, Ш.-Л. Монтескьё и Ж.-Ж. Руссо; повлиял на феноменологическо-экзистенциальную философию XX в.

Соч. : ?uvres completes. 12 vol. Paris, 1924—1941; Опыты / Пер. с фр. А. С. Бобовича; вступит. ст. Ф. А. Коган-Бернштейн и М. П. Баскина. 3 т. М.–Л., 1954—1960, 2-е изд. М., 1979; Journal de voyage / Ed. Fr. Rigolot. Paris, 1992; Les Essais / Ed. J. Balsamo, M. Magnien et C. Magnien-Simonin, avec une edition des «notes de lecture» et des «sentences peintes» de A. Legros. Paris, 2007 («Bibliotheque de la Pleiade»); Путевой дневник. Путешествие Мишеля де Монтеня в Германию и Италию / Пер. с фр. Л. Ефимова. СПб., 2020.

Лит .: Nakam G. Montaigne et son temps. Paris, 1982; Комарова В. П. Шекспир и Монтень. Л., 1983; Tournon A. Montaigne: La glose et l’essai. Lyon, 1983; Frame D. M. Montaigne. New York, 1984; Mathieu-Castellani G. Montaigne: L’ecriture de l’essai. Paris, 1988; Rigolot Fr. Les Metamorphoses de Montaigne. Paris, 1988; Косиков Г. К. Последний гуманист, или Подвижная жизнь истины // Монтень М. Опыты: Избранные главы / Пер. с фр. Г. Косикова; примеч. Н. Мавлевич. М., 1991. С. 5—32; Lazard M. Michel de Montaigne: Biographie. Paris, 2002; Hartle A. Michel de Montaigne: Accidental Philosopher. Cambridge, 2003; Таранов П. С. Мишель де Монтень // Философский биографический словарь. М., 2004. С. 402–406; Dictionnaire de Michel de Montaigne. Paris, 2007 (2-е изд.). Н. И. Алтухова.