МЕЗЕРЕ ФРАНСУА

МЕЗЕРЕ ФРАНСУА ЭД ДЕ - французский ис­то­рик, по­эт; член Французской ака­де­мии, её не­пре­мен­ный сек­ре­тарь.

Окон­чив университет города Кан (Нор­ман­дия), при­был в Па­риж, где бла­го­да­ря про­тек­ции на­став­ни­ка Лю­до­ви­ка XIII В. Дез Иве­то по­лу­чил долж­ность во­енного ко­мис­са­ра. Вско­ре ос­та­вил её и при под­держ­ке кар­ди­на­ла А. Ж. дю Плес­си де Ри­ше­льё , на­зна­чив­ше­го ему пен­сию, об­ра­тил­ся к изу­че­нию ис­то­рии.

В 1643-1651 годах опуб­ли­ко­вал сочинение «Ис­то­рия Фран­ции» («Histoire de Fran­ce») в 3 то­мах, до­ве­дя из­ло­же­ние до вре­ме­ни прав­ле­ния Лю­до­ви­ка XIII. 1-й том, по­свя­щён­ный про­ис­хо­ж­де­нию французской на­ции, при­нёс Мезере ог­ром­ный ус­пех; он был на­зна­чен ко­ро­лев­ским ис­то­рио­гра­фом. На­пи­сан­ная в изы­скан­ном сти­ле «Ис­то­рия Фран­ции» Мезере, од­на­ко, име­ла яв­ные не­дос­тат­ки (в ча­ст­но­сти, ав­тор не ис­поль­зо­вал ори­ги­наль­ные ис­точ­ни­ки на латинском языке).

В 1667-1668 годах Мезере из­дал пе­ре­ра­бо­тан­ный ва­ри­ант «Ис­то­рии Фран­ции», так­же поль­зо­вав­ший­ся по­пу­ляр­но­стью, - «Крат­кое хро­но­ло­ги­че­ское из­ло­же­ние или из­вле­че­ние из Ис­то­рии Фран­ции» («Abrégé chronologique ou extrait de l’his­toire de France», vol. 1-3; впо­след­ст­вии пе­ре­ве­де­но на английский и немецкий язы­ки). В этом со­чи­не­нии Мезере вы­сту­пил с кри­ти­кой фи­нан­со­вой и на­ло­го­вой по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва Ж. Б. Коль­бе­ра, за что был ли­шён по­след­ним де­неж­но­го со­дер­жа­ния. В пе­ри­од Фрон­ды примк­нул к оп­по­зи­ции и под име­нем Сан­д­ри­кур опуб­ли­ко­вал несколько пам­фле­тов и ма­за­ри­над.