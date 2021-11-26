МЕЗЕРЕ ФРАНСУА
МЕЗЕРЕ ФРАНСУА ЭД ДЕ - французский историк, поэт; член Французской академии, её непременный секретарь.
Окончив университет города Кан (Нормандия), прибыл в Париж, где благодаря протекции наставника Людовика XIII В. Дез Ивето получил должность военного комиссара. Вскоре оставил её и при поддержке кардинала А. Ж. дю Плесси де Ришельё, назначившего ему пенсию, обратился к изучению истории.
В 1643-1651 годах опубликовал сочинение «История Франции» («Histoire de France») в 3 томах, доведя изложение до времени правления Людовика XIII. 1-й том, посвящённый происхождению французской нации, принёс Мезере огромный успех; он был назначен королевским историографом. Написанная в изысканном стиле «История Франции» Мезере, однако, имела явные недостатки (в частности, автор не использовал оригинальные источники на латинском языке).
В 1667-1668 годах Мезере издал переработанный вариант «Истории Франции», также пользовавшийся популярностью, - «Краткое хронологическое изложение или извлечение из Истории Франции» («Abrégé chronologique ou extrait de l’histoire de France», vol. 1-3; впоследствии переведено на английский и немецкий языки). В этом сочинении Мезере выступил с критикой финансовой и налоговой политики правительства Ж. Б. Кольбера, за что был лишён последним денежного содержания. В период Фронды примкнул к оппозиции и под именем Сандрикур опубликовал несколько памфлетов и мазаринад.