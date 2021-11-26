МАТВЕЙ ИЗ МЕХОВА
МАТВЕЙ ИЗ МЕХОВА (настоящее имя Матвей Карпига) - польский врач, историк, географ, астролог и алхимик.
Из мещанской семьи. В 1473-1479 годах изучал философию и астрономию на факультете свободных искусств Краковского университета. После получения степени магистра свободных искусств, вероятно, учился на медицинском факультете того же университета. С середины 1482 года исполнял обязанности ректора кафедральной школы на Вавеле. В 1483-1485 годах совершил поездку в Италию для продолжения занятий медициной. Около 1486 года получил в Болонском университете звание доктора медицины и философии. По возвращении в Польшу занялся врачебной практикой, придворный врач короля Сигизмунда I Старого, получил известность также как астролог. После паломничества в Ватикан в 1499 году активно включился в общественную жизнь. В 1500-1505 годах профессор медицины Краковского университета. Основал в университете вторую кафедру медицины, глава которой одновременно был городским медиком. В 1501-1519 годах ректор Краковского университета (с перерывами), его вице-канцлер (дважды), а также декан медицинского факультета. С 1523 года советник города Краков. Средства, зарабатываемые врачебной практикой, тратил на поддержание Краковского университета, основание приходских школ, больниц, церквей и т. д.
В 1517 году издал на латинском языке «Трактат о двух Сарматиях, азиатской и европейской, и о том, что в них находится» («Tractatus de duabus Sarmatiis Asiana et Europiana…»). Это первый польский научный труд, написанный под влиянием идей Возрождения, содержащий географическое и этнографическое описание области между рекой Висла, рекой Дон и Каспийским морем, т. е. восточных районов Речи Посполитой, Русского государства и Золотой Орды. Трактат написан на основании опросов польского и русского купцов и путешественников. В частности, в нём опровергалось разделявшееся европейской наукой заблуждение Птолемея о существовании Гиперборейских и Рифейских гор, доказывалось, что реки этого региона берут начало не в горах, а на равнине и что сообщения о счастливом народе - гиперборейцах имеют мифический характер. Благодаря труду Матвея в Европе получила распространение теория Я. Длугоша о сарматском происхождении польской шляхты (сарматизм). Матвею приписывается введение в оборот термина «татарское иго».
В XVI веке эта работа была переведена на польский, итальянский, нидерландский и др. языки (русский перевод 1936 год). Другой его известной работой является также написанная на латыни «Польская хроника» («Chronica Polonorum», 1519 год), первая печатная история Польши от древности до 1506 года. При изложении событий до 1480 года он опирался на хронику Длугоша, изложение событий 1481-1506 годах является оригинальным трудом Матвея. Первое издание «Польской хроники» было конфисковано за критические замечания в адрес представителей династии Ягеллонов. В 1521 году (предположительно под наблюдением примаса Я. Лаского) вышло второе, исправленное издание этого труда. Матвею принадлежит первая польская печатная медицинская книга, написанная в связи с эпидемией чумы, а также популярное руководство по гигиене и диететике и др. работы.