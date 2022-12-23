МАРИАНА , ХУАН ДЕ

Мариана ( исп. Mariana) , Хуан де (Талавера-де-ла-Рейна) (1536 — Толедо, 16.02.1624) — испанский теолог, политический мыслитель, историк. Окончив университет в г. Алькала-де-Энарес, М. в 1554 вступил в орден иезуитов , затем преподавал философию и теологию в Риме, на Сицилии и в Париже. C 1574 М. жил в Толедо. Главный исторический труд М. — «История Испании» («Historiae de rebus Hispaniae». Toledo, 1592), которую он позже издал на испанском языке под заглавием «Всеобщая история Испании» («Historia general de Espana». Toledo, 1601), а затем расширил, доведя изложение до 1516. Книга долго оставалась лучшей общей историей Испании, переиздавалась и переводилась на другие языки (русский перевод: Т. 1—2. СПб., 1779—1782). Важным вкладом М. в развитие политической мысли стал трактат «О короле и о наставлении короля» («De rege et regis institutione», 1598), вызвавший полемику. М. защищал монархическую форму правления с сильной властью государя, однако считал, что, если король, став тираном, действует во вред общественному благу и религии, то его следует свергнуть, а при необходимости — убить. В экономическом трактате «О порче монеты» («De monetae mutatione», 1609) М. отрицал право короля без согласия подданных уменьшать содержание золота или серебра в монете. Это вызвало недовольство властей, М. год провел в тюрьме. Трактат «О болезнях ордена», содержавший критику недостатков ордена иезуитов, был напечатан уже после смерти М.

Соч. : Obras del padre Juan de Mariana // Biblioteca de autores espanoles. T. XXX—XXXI. Madrid, 1854 (и переизд.); Tratado y discurso sobre la moneda de vellon. Barcelona, 2017; Del Rey y de la Institucion Real. Barcelona, 2018.

Лит. : Braun H. E. Juan de Mariana and Early Modern Spanish Political Thought. Hampshire, 2007; Cente­nera Sanchez-Seco F. El tiranicidio en los escritos de Juan de Mariana. Madrid, 2009; Gomez Martos F. La creacion de una historia nacional. Juan de Mariana y el papel de la Antiguedad en la Edad Moderna. Madrid, 2018; La actualidad del Padre Juan de Mariana. Congreso Internacional / Dir. J. Rivera de Rosales. Madrid, 2018. В. А. Ведюшкин.