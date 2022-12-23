МАЧЕЙ ИЗ МЕХОВА

Мачей из Мехова (Мачей Меховский, Мацей Каприга, Меховит; лат. Mathias de Miechow, Miechowita (Mechovita, Mechovia); пол. Maciej z Miechowa, Maciej Kapriga) (1453 или 1457 — 08.09.1523, Краков) — польский историк, географ, врач и педагог. Окончил Краковский университет, в 1482—1483 был ректором соборной школы на Вавеле (Краков). Затем учился в Италии, в конце 1480-х получил степень доктора медицины в Болонье. Вернулся на родину, принял духовный сан, преподавал в университете Кракова, в 1501—1509 был его ректором. По поручению архиепископа Яна Лаского, примаса Польши (1510—1531), М.-и-М. составил «Трактат о двух Сарматиях, Азиатской и Европейской, и о том, что в них находится» («Tractatus de duabus Sarmatiis Asiana et Europiana et de contentis in eis». Krakow, 1517), в котором изложил подробные сведения о восточноевропейских землях, расположенных между Вислой и Доном, с одной стороны, и между Доном и меридианом Каспийского моря — с другой. Трактат получил широкое распространение и уже в XVI в. выдержал несколько изданий на латинском, немецком, голландском, итальянском и польском языках. Сочинение состоит из двух книг, каждая из которых включает 2 трактата, разделенных на небольшие главы с описаниями географии и этнографии одного из народов. Во 2-й книге находятся главы «О Руссии, ее округах, изобилии и о находящемся в ней», «О Московии», «О Литве и Самагитии» и др. Автор в большинстве описываемых им мест не был, большинство представленных им утверждений основаны на сообщениях русских летописей, включенных в «Анналы, или хроники великих королей Польши» Яна Длугоша (1415—1480), и прежде всего на устных рассказах поляков, посетивших те земли, и побывавших в Европе русских. М.-и-М. издал «Хронику поляков» («Chronica Polonorum». Krakow, 1519), которая стала первой печатной историей Польши и продолжила исторической труд Длугоша, доведя повествование до 1506 (вступление Сигизмунда I на престол). М. написал несколько медицинских трактатов. Похоронен в Вавельском замке в Кракове.

Соч. : Трактат о двух Сарматиях / Введ., пер. и комм. С. А. Аннинский. М.–Л., 1936.

Лит. : Maciej z Miechowa, 1457—1523: Historyk, geograf, lekarz, organizator nauki / Red. H. Barycz. Wroclaw, 1960; Карнаухов Д. М. Польская историческая книга и развитие представлений о восточных славянах, XV–XVII в.: Канд. дисс. Новосибирск, 2000; Малыгин П. Д. Западноевропейские авторы XV—XVII вв. о России: Материалы к библиографическому словарю. М., 2018. С. 100—102; Наливайко Р. А. Московия и московиты в исторических работах Яна Длугоша и Матвея Меховского // Russian Colonial Studies. Т. 4. СПб., 2019. С. 165—175. М. М. Розинская.