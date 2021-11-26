МАБИЛЬОН ЖАН
МАБИЛЬОН ЖАН - французский историк, член конгрегации мавристов.
С 1664 года работал в библиотеке монастыря Сен-Жермен-де-Пре (Париж). Осуществил многотомную публикацию источников по истории ордена бенедиктинцев с комментариями и примечаниями (из 15 томов; последние 2 тома были закончены другими мавристами).
Готовя источники к изданию, Мабильон скрупулёзно проверял их подлинность и восстанавливал первичный (оригинальный) текст. Мабильон - основатель вспомогательных исторических дисциплин - дипломатики и палеографии; разработал методику определения подлинности документа, установил признаки датировки и локализации рукописи, создал теорию «национальных типов» латинского письма.
Сочинения:
Œuvres choisies. P., 2007.