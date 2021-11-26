ЛАЙТФУТ Джон

Английский биб­ле­ист и геб­ра­ист.

Ро­дился в се­мье анг­ли­кан­ско­го свя­щен­ни­ка. В 1617–21 изу­чал бо­го­сло­вие, лат. и др.-греч. язы­ки в Кем­бридж­ском ун-те. В 1623 при­нял сан свя­щен­ни­ка, стал ка­пел­ла­ном в се­мье из­вест­но­го геб­раи­ста сэ­ра Ро­улен­да Кот­то­на, под влия­ни­ем ко­то­ро­го на­чал изу­чать др.-евр. и др. вост. язы­ки. С 1626 за­ни­мал разл. цер­ков­ные долж­но­сти в Стаф­форд­шире, Харт­форд­шире и Лон­до­не. При­ни­мал уча­стие в ра­бо­те Вест­мин­стер­ской ас­самб­леи бо­го­сло­вов (1643–49), под­го­то­вив­шей Вест­мин­стер­ское ис­по­ве­да­ние (см. в ст. Пре­сви­те­риа­не). В 1652 по­лу­чил сте­пень д-ра бо­го­сло­вия. В 1650 из­бран гла­вой кол­лед­жа Св. Ека­те­ри­ны (Кем­бридж), в 1654 – ви­це-канц­ле­ром Кем­бридж­ско­го уни­вер­си­те­та.

Од­ним из пер­вых сре­ди биб­леи­стов об­ра­тил вни­ма­ние на важ­ность рав­ви­ни­стич. лит-ры (в т. ч. Тал­му­да) для вос­соз­да­ния ис­то­рич. кон­тек­ста биб­лей­ских тек­стов. Наи­бо­лее пол­но этот под­ход был реа­ли­зо­ван в его гл. со­чи­не­нии, на­пи­сан­ном на ла­ты­ни, – «Horae Hebrai­cae et Talmudicae» (vol. 1–6, 1658–78), не­окон­чен­ном ком­мен­та­рии к Но­во­му За­ве­ту. Сре­ди др. со­чи­не­ний: «Со­гла­со­ва­ние че­ты­рёх Еван­ге­лий» (1644), «Со­гла­со­ва­ние, хро­ни­ка и по­ря­док Вет­хо­го За­вета» (1647), «Со­гла­со­ва­ние, хро­ни­ка и по­ря­док Но­во­го За­ве­та» (1655). Л. при­ни­мал уча­стие в под­го­тов­ке мно­го­языч­но­го из­да­ния Биб­лии под ре­дак­ци­ей Б. Уол­то­на (1657).

Сочинения :

The whole works / Ed. J. R. Pitman. [Oxf.], 1822–1825. Vol. 1–13;

Commentary on the New Testament from the Talmud and Heb­raica. Grand Rapids, 1979.

Автор статьи: Ме­ре­мин­ский С. Г.