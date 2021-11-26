ЛАЙТФУТ Джон
Английский библеист и гебраист.
Родился в семье англиканского священника. В 1617–21 изучал богословие, лат. и др.-греч. языки в Кембриджском ун-те. В 1623 принял сан священника, стал капелланом в семье известного гебраиста сэра Роуленда Коттона, под влиянием которого начал изучать др.-евр. и др. вост. языки. С 1626 занимал разл. церковные должности в Стаффордшире, Хартфордшире и Лондоне. Принимал участие в работе Вестминстерской ассамблеи богословов (1643–49), подготовившей Вестминстерское исповедание (см. в ст. Пресвитериане). В 1652 получил степень д-ра богословия. В 1650 избран главой колледжа Св. Екатерины (Кембридж), в 1654 – вице-канцлером Кембриджского университета.
Одним из первых среди библеистов обратил внимание на важность раввинистич. лит-ры (в т. ч. Талмуда) для воссоздания историч. контекста библейских текстов. Наиболее полно этот подход был реализован в его гл. сочинении, написанном на латыни, – «Horae Hebraicae et Talmudicae» (vol. 1–6, 1658–78), неоконченном комментарии к Новому Завету. Среди др. сочинений: «Согласование четырёх Евангелий» (1644), «Согласование, хроника и порядок Ветхого Завета» (1647), «Согласование, хроника и порядок Нового Завета» (1655). Л. принимал участие в подготовке многоязычного издания Библии под редакцией Б. Уолтона (1657).
Сочинения:
The whole works / Ed. J. R. Pitman. [Oxf.], 1822–1825. Vol. 1–13;
Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica. Grand Rapids, 1979.
Автор статьи: Мереминский С. Г.