КОПТОЛОГИЯ

Коптология — область знаний, предметом которой является изучение истории и культуры коптов.

Ее признание как отдельной дисциплины принято не везде, но ее важность все более осознается учеными разных направлений (эпиграфистами, папирологами, историками монашества, искусствоведами, религиоведами и т. д.). Современная К. — это исследования, балансирующие между узкой специализацией и интеграцией в более широкие научные направления.

Ее история началась с изучения коптского языка и литературы в 1-й половине XVII в., когда в Европе оказались доступны коптские рукописи. Первым, кто занялся их исследованием, был немецкий иезуит А. Кирхер. В XVIII в., благодаря связям Рима c Коптской церковью, в Рим прибыла большая партия рукописей. Тогда же перешедший в католичество копт Рафаил Туки издал в Риме коптские богослужебные книги и составил коптскую грамматику. В конце XVII в. француз Г. Бонжур опубликовал первую систематическую грамматику коптского языка. В 1835 вышел коптский лексикон (Lexicon linguae copticae), изданный A. Пейроном, а в 1880 Л. Штерном была издана первая научная коптская грамматика. Параллельно с этим шла работа по составлению каталогов коптских рукописей из европейских коллекций и изданию коптских текстов, в которой приняли участие известные европейские ученые Й. Соега [Jørgen Zoëga], Э. А. Уоллис Бадж, Э. Амелино, В. Крам, Й. Лейпольдт, Л.-Т. Лефор и др. В Россию коптские рукописи попали после экспедиции К. фон Тишендорфа (1853) или были привезены из Египта архимандритом Порфирием (Успенским) и В. С. Голенищевым . Их исследованием занимался О. фон Лемм. Его традиции по изучению коптского языка и публикации текстов продолжили П. В. Ернштедт и А. И. Еланская .

Постепенно сфера К. расширилась — сейчас к ней относят исследования коптского искусства, христианской археологии Египта, изучение копто-арабской литературы, исследования египетского монашества и Церкви, папирусов и эпиграфических источников, написанных по-коптски, коптской палеографии. Большое значение уделяется исследованию гностических и манихейских текстов, сохранившихся на коптском языке. Насущной задачей является издание критического текста коптской Библии на разных диалектах. В 1976 была создана Международная ассоциация коптских исследований (International Association of Coptic Studies), которая раз в четыре года организует международные научные конгрессы. В 1982 была основана Ассоциация франкоязычных коптологов (Association francophone de coptologie), которая проводит свои конференции один раз в два года и публикует их материалы.

Лит.: Munier H. Gaston Maspero et les études coptes // Bulletin de l’Association des amis des églises et de l’art coptes. № 1 (1936). P. 27—36; Petersen H. Coptic Studies in the United States of America // Bulletin de la Société d’archéologie copte. № 19 (1970). P. 249—275; Kasser R. Centre d’études coptes en Suisse // Bulletin de la Société d’archéologie copte. № 20 (1971). P. 211—214; Nagel P. Bibliographie zur russischen und sowjetischen Koptologie. Arbeiten aus der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen Anhalt in Halle 23. Halle–Saale, 1978; Krause M. Coptological Studies // Coptic Encyclopedia. Vol. 2. New York, 1991. P. 613—616; Krause M. Coptology // Coptic Encyclopedia. Vol. 2. New York, 1991. P. 616—618.