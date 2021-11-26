КОПЕРНИКА - ГРЕШЕМА ЗАКОН
КОПЕРНИКА - ГРЕШЕМА ЗАКОН - зкономический закон, согласно которому худшие деньги вытесняют из обращения лучшие деньги.
Закон отражает перераспределение денежных функций в зависимости от качества денег.
Впервые Коперника-Грешема закон изложен в 1526 году в трактате «De optima monetae cudendae ratione» («О наилучшем способе чеканки монеты») Н. Коперником и окончательно сформулирован в 1560 году английским финансистом и государственным деятелем Т. Грешемом (1519-1579 годы). Исторической почвой открытия этого закона денежного обращения являлись: во-первых, порча монет, распространённая ещё в античности и средние века, когда фальсифицированные монеты вытесняли полноценные металлич. деньги из обращения в сокровище; во-вторых, обесценение серебряных монет при биметаллизме в XVI-XIX веков. Так, в странах Латинского монетного союза (1865-1878 годы, практически до 1927 года), где официальное соотношение золотых и серебряных денег было установлено на уровне 1:15,5, а рыночное изменилось до 1:17,8, обесцененные серебряные монеты вытеснили золотые из обращения в сокровище, и их свободная чеканка была прекращена с 1878. В результате процесса демонетизации золота и отмены золотого стандарта (1930-е годы) действие Коперника - Грешема закона проявилось в вытеснении неразменными кредитными деньгами золота в сокровище и чрезвычайные мировые деньги.
В условиях обращения неразменных кредитных денег сохраняются общие принципы Коперника - Грешема закона, позволяющие прогнозировать, что при параллельном обращении денег с разной покупательной способностью участники хозяйственого оборота предпочитают использовать более дешёвые деньги в функции средства обращения и платежа, а деньги с более высокой покупательной способностью - в функции меры стоимости, средства накопления и сбережения. Напр., подобная ситуация сложилась при параллельном обращении совзнаков и червонцев в 1922 году в России (см. Денежные реформы). В условиях сильной инфляции обесценивающиеся деньги «жгут» руки, усиливается скорость их оборота в качестве средства обращения и платежа и растёт тенденция использования в этом качестве денежных суррогатов, частных денег, выпускаемых частными кредитно-финансовыми организациями. А в функциях меры стоимости, средства накопления и сбережения мировых денег используются более стабильные иностранной валюты и золото.
Подобная модификация Кперника - Грешема закона - лучшие деньги вытесняют худшие - отчётливо проявляется при долларизации экономики. При параллельном обращении национальных и иностранных валют сфера использования обесцененных денег суживается в зависимости от степени долларизации экономики. При этом более стабильные иностранные валюты узурпируют основные функции национальных денег, подрывая основы национальной денежной системы.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)