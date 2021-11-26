КОПЕРНИКА - ГРЕШЕМА ЗАКОН

КОПЕРНИКА - ГРЕШЕМА ЗАКОН - зкономический закон, согласно которому худшие деньги вытесняют из обращения лучшие деньги.

За­кон от­ра­жа­ет пе­ре­рас­пре­де­ле­ние де­неж­ных функ­ций в за­ви­си­мо­сти от ка­че­ст­ва де­нег.

Впер­вые Коперника-Грешема закон из­ло­жен в 1526 году в трак­та­те «De optima mo­netae cudendae ratione» («О наи­луч­шем спо­со­бе че­кан­ки мо­не­ты») Н. Ко­пер­ни­ком и окон­ча­тель­но сфор­му­ли­ро­ван в 1560 году английским фи­нан­си­стом и государственным дея­те­лем Т. Гре­ше­мом (1519-1579 годы). Ис­то­рической поч­вой от­кры­тия это­го за­ко­на де­неж­но­го об­ра­ще­ния яв­ля­лись: во-пер­вых, пор­ча мо­нет, рас­про­стра­нён­ная ещё в ан­тич­но­сти и сред­ние ве­ка, ко­гда фаль­си­фи­ци­ро­ван­ные мо­не­ты вы­тес­ня­ли пол­но­цен­ные ме­тал­лич. день­ги из об­ра­ще­ния в со­кро­ви­ще; во-вто­рых, обес­це­не­ние се­реб­ря­ных мо­нет при би­ме­тал­лиз­ме в XVI-XIX веков. Так, в стра­нах Латинского мо­нет­но­го сою­за (1865-1878 годы, прак­ти­че­ски до 1927 года), где официальное со­от­но­ше­ние зо­ло­тых и се­реб­ря­ных де­нег бы­ло ус­та­нов­ле­но на уров­не 1:15,5, а ры­ноч­ное из­ме­ни­лось до 1:17,8, обес­це­нен­ные се­реб­ря­ные мо­не­ты вы­тес­ни­ли зо­ло­тые из об­ра­ще­ния в со­кро­ви­ще, и их сво­бод­ная че­кан­ка бы­ла пре­кра­ще­на с 1878. В ре­зуль­та­те про­цес­са де­мо­не­ти­за­ции зо­ло­та и от­ме­ны зо­ло­то­го стан­дар­та (1930-е годы) дей­ст­вие Коперника - Грешема закона про­яви­лось в вы­тес­не­нии не­раз­мен­ны­ми кре­дит­ны­ми день­га­ми зо­ло­та в со­кро­ви­ще и чрез­вы­чай­ные ми­ро­вые день­ги.

В ус­ло­ви­ях об­ра­ще­ния не­раз­мен­ных кре­дит­ных де­нег со­хра­ня­ют­ся об­щие прин­ци­пы Коперника - Грешема закона, по­зво­ляю­щие про­гно­зи­ро­вать, что при па­рал­лель­ном об­ра­ще­нии де­нег с раз­ной по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­стью уча­ст­ни­ки хо­зяйственого обо­ро­та пред­по­чи­та­ют ис­поль­зо­вать бо­лее де­шё­вые день­ги в функ­ции сред­ст­ва об­ра­ще­ния и пла­те­жа, а день­ги с бо­лее вы­со­кой по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­стью - в функ­ции ме­ры стои­мо­сти, сред­ст­ва на­ко­п­ле­ния и сбе­ре­же­ния. Напр., по­доб­ная си­туа­ция сло­жи­лась при па­рал­лель­ном об­ра­ще­нии сов­зна­ков и чер­вон­цев в 1922 году в Рос­сии (см. Де­неж­ные ре­фор­мы). В ус­ло­ви­ях силь­ной ин­фля­ции обес­це­ни­ваю­щие­ся день­ги «жгут» ру­ки, уси­ли­ва­ет­ся ско­рость их обо­ро­та в ка­че­ст­ве сред­ст­ва об­ра­ще­ния и пла­те­жа и ра­стёт тен­ден­ция ис­поль­зо­ва­ния в этом ка­че­ст­ве де­неж­ных сур­ро­га­тов, ча­ст­ных де­нег, вы­пус­кае­мых ча­ст­ны­ми кре­дит­но-фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ция­ми. А в функ­ци­ях ме­ры стои­мо­сти, сред­ст­ва на­ко­п­ле­ния и сбе­ре­же­ния ми­ро­вых де­нег ис­поль­зу­ют­ся бо­лее ста­биль­ные иностранной ва­лю­ты и зо­ло­то.

По­доб­ная мо­ди­фи­ка­ция Кперника - Грешема закона - луч­шие день­ги вы­тес­ня­ют худ­шие - от­чёт­ли­во про­яв­ля­ет­ся при дол­ла­ри­за­ции эко­но­ми­ки. При па­рал­лель­ном об­ра­ще­нии национальных и иностранных ва­лют сфе­ра ис­поль­зо­ва­ния обес­це­нен­ных де­нег су­жи­ва­ет­ся в за­ви­си­мо­сти от сте­пе­ни дол­ла­ри­за­ции эко­но­ми­ки. При этом бо­лее ста­биль­ные иностранные ва­лю­ты узур­пи­ру­ют основные функ­ции национальных де­нег, под­ры­вая ос­но­вы национальной де­неж­ной сис­те­мы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)