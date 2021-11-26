ГАЛИЛЕЙ ГАЛИЛЕО
ГАЛИЛЕЙ ГАЛИЛЕО - итальянский физик, механик и астроном, один из основателей естествознания, литератор.
Сын В. Галилеи. Посещал школу в Пизе, затем воспитывался в монастыре Валломброса, где познакомился с работами латинских и греческих писателей. В 1581 году поступил в Пизанский университет, где изучал медицину и работы Аристотеля, Евклида и Архимеда. Увлёкшись геометрией и механикой, Галилей бросил медицину, переехал во Флоренцию, где 4 года посвятил изучению математики. В 1586 году написал сочинение «Маленькие весы» (издано в 1655 году), в котором описал изобретённые им гидростатические весы, позволяющие быстро определять состав металлических сплавов, а также геометрическое исследование о центрах тяжести тел. Эти работы приобрели известность среди итальянских математиков, и в 1589 году Галилей получил кафедру математики в Пизанском университете. Здесь он написал работу, в которой впервые выступил против Аристотеля, отрицавшего существование суточного вращения Земли.
В 1592-1610 годы Галилей занимал кафедру математики в Падуе. Это было время наивысшего расцвета его научной деятельности: он проводил исследования о машинах, в которых исходил из общего принципа равновесия, совпадающего, по сути, с возможных перемещений принципом; вывел законы свободного падения тел, падения тел по наклонной плоскости, движения тела, брошенного под углом к горизонту, установил изохронизм колебаний маятника. Здесь же он выполнил исследования по прочности материалов, механике тел животных; именно в Падуе Галилей стал убеждённым последователем учения Н. Коперника (в своих лекциях он традиционно излагал геоцентрическую систему Птолемея). О работах Галилея в Падуе знали только его друзья, опубликовал он лишь описание пропорционального циркуля. (В 1634 году во Франции был издан трактат Галилея «Механика» в переводе М. Мерсенна, составленный по рукописи, появившейся в падуанский период.)
Узнав об изобретённой в Голландии зрительной трубе, Галилей в 1609 году построил свой первый телескоп (с 3-кратным увеличением). Публичная демонстрация телескопа и наблюдения с его помощью неба с башни Святого Марка в Венеции произвели сильное впечатление. Вскоре он построил телескоп с 32-кратным увеличением. Наблюдения, осуществлённые с его помощью, разрушили господствовавший в то время догмат о совершенстве небесных тел: поверхность Луны оказалась покрытой горами и низменностями («морями»), звёзды увеличились в размерах, была постигнута их удалённость. Галилей обнаружил 4 спутника Юпитера, огромное количество новых звёзд. Млечный Путь распался на отдельные звёзды. Свои наблюдения Галилей описал в сочинении «Звёздный вестник» (1610-1611 годы), которое принесло ему известность и послужило поворотным пунктом в жизни: он был приглашён герцогом Козимо II Медичи во Флоренцию и стал придворным философом и «первым математиком» университета без обязанности читать лекции, получив возможность целиком посвятить себя научной работе. Продолжая телескопические наблюдения, Галилей открыл фазы Венеры, солнечные пятна (независимо от других учёных), доказал вращение Солнца, изучал движение спутников Юпитера, обратил внимание на необычную форму Сатурна.
В 1611 году Галилей посетил Рим, где ему был оказан восторженный приём при папском дворе и завязалась дружба c герцогом Ф. Чези - основателем Академии деи Линчеи («Академии рысьеглазых»), членом которой Галилей стал. По настоянию герцога он опубликовал своё антиаристотелевское сочинение «Рассуждение о телах, пребывающих в воде, и тех, которые в ней движутся» (1612 год), где применил принцип равных моментов к выводу условий равновесия в жидкостях.
В 1613 году получило огласку письмо Галилея к аббату Кастелли, где он отстаивал систему Коперника. На основании этого письма на Галилея поступил донос в инквизицию, рассмотрев который конгрегация иезуитов приняла в 1616 году декрет: учение Коперника было объявлено еретическим, а его книга включена в список запрещённых Церковью. Имя Галилея в постановлении не было названо, но частным образом ему было приказано отказаться от этого учения. Галилей формально подчинился декрету и в течение нескольких лет не упоминал о системе Коперника или говорил о ней только намёками. В течение следующего десятилетия он опубликовал лишь единственное большое сочинение «Пробирщик» - полемический трактат, содержащий рассуждения по поводу трёх комет, появившихся в 1618 году, а также рассуждения о свойствах тел, природе теплоты; здесь приведена история создания и усовершенствования им зрительной трубы. Этот трактат - одно из наиболее блестящих в литературном отношении произведений Галилея.
В 1623 году на папский престол вступил под именем Урбана VIII друг Галилея кардинал М. Барберини. Галилей почувствовал себя свободным от уз декрета инквизиции и приступил к созданию «Диалога о приливах и отливах» (первое название «Диалога о двух главнейших системах мира»), в котором системы Коперника и Птолемея представлены в разговорах трёх собеседников, причём авторские симпатии, безусловно, были на стороне того из них, кто придерживался взглядов Коперника. Доводы, вложенные в уста этого собеседника, неопровержимы, в то время как его противник выглядит жалким и неубедительным. Многие из обсуждаемых тем были уже изложены в других сочинениях Галилея, но в «Диалоге...» они собраны и расположены в логически стройном, систематическом порядке. Приводятся и новые факты; например, Галилей предсказывает годичный параллакс звёзд. В 1630 году Галилей приехал в Рим с готовой рукописью и папа Урбан VIII дал согласие на издание книги, в которой учение Коперника излагалось бы как одна из гипотез. После длительных цензурных мытарств было получено разрешение на печатание книги с некоторыми изменениями. «Диалог...» появился во Флоренции на итальянском языке в январе 1632 года. Однако через несколько месяцев противникам Галилея удалось добиться запрещения дальнейшего выпуска книги. Галилей был вызван папским эдиктом в Рим на суд инквизиции. Он пытался уклониться от поездки, однако папа пригрозил привезти его, применив силу. В феврале 1633 года Галилей был вынужден прибыть в Рим. Против него был возбуждён процесс. На четырёх допросах больной 69-летний учёный отрёкся от учения Коперника и 22 июня принёс публичное покаяние в церкви Мария-сопра-Минерва. «Диалог...» был запрещён, а его автор 9 лет официально считался узником инквизиции. Он жил под надзором на своей вилле в Арчетри (близ Флоренции), которую не мог покидать без позволения папы. Ему было запрещено говорить с кем-либо о движении Земли и печатать свои труды. Копии приговора были разосланы по всей Италии и римско-католическим странам («Диалог...» вносился в «Указатель запрещённых книг» до 1821 года). Однако в протестантских странах вскоре появился латинский перевод «Диалога...», в Голландии напечатано его рассуждение об отношениях Библии и естествознания.
В Арчетри Галилей продолжал работать над ранее начатыми трудами, наблюдать за движением спутников Юпитера, разрабатывать методы определения долготы на море, открыл явление либраций Луны. В 1636 году он закончил работу над трактатом «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки…», в котором подвёл итоги своим физическим исследованиям (трактат был напечатан в 1638 году в Голландии). В конце жизни Галилей стал терять зрение и в 1637 году полностью ослеп. Он был похоронен в Арчетри, и лишь в 1737 году исполнили его последнюю волю: его прах был перенесён в церковь Санта-Кроче во Флоренции и погребён рядом с Микеланджело. В 1992 году папа Иоанн Павел II объявил решение суда инквизиции ошибочным и реабилитировал Галилея.
Вклад Галилея в развитие механики, оптики, астрономии трудно переоценить. Особенно значительны его работы, заложившие фундамент механики. Он впервые высказал идею об относительности движения (Галилея принцип относительности), сформулировал принцип инерции (смотрите Инерции закон), рассмотрел равномерно ускоренное движение и построил теорию свободного падения тел и движения тел по наклонной плоскости, рассмотрел сложение движений, движение тела, брошенного под углом к горизонту. Он доказал, что воздух имеет вес, занимался вопросами упругости и прочности тел, исследовал колебания маятника, поставил опыт с простейшим термоскопом для определения степени «жары или холода», попытался объяснить природу теплоты, впервые предложил поставить эксперимент для измерения скорости света.
Астрономические открытия Галилея более других обратили на себя внимание современников, однако некоторые из них были почти одновременно сделаны и другими учёными, остальные с изобретением и совершенствованием телескопов были бы неизбежно осуществлены. Однако Галилей блестяще воспользовался результатами своих открытий для доказательства системы Коперника, справедливость которой не вызывала более сомнений в научном мире.
Галилей разработал научный метод исследований законов природы, до настоящего времени лежащий в основе всего естественно-научного познания. Отвергая попытки схоластов добыть истину из сопоставления текстов признанных авторитетов и отвлечённых умствований, Галилей говорит о 4 этапах открытия закона природы: «чувственный опыт» - экспериментальное обнаружение явления, «аксиома» - рабочая гипотеза, объясняющая это явление, «математическое развитие» - нахождение логических следствий из рабочей гипотезы и последний этап - опытная проверка этих следствий. Таким образом, согласно Галилею, исследования явлений природы начинаются с опыта, нуждаются в математическом обосновании и (в отличие от метода Ф. Бэкона) заканчиваются опытной проверкой.
Одарённость Галилея не ограничивалась областью науки. Он был музыкантом, художником, любителем искусств и блестящим литератором. Его научные работы, большая часть которых написана на итальянском языке (несмотря на то, что он в совершенстве владел латынью - универсальным языком учёных того времени), по простоте, ясности изложения и блеску литературного стиля могут быть отнесены к художественным произведениям, в которых в ряде случаев присутствуют элементы бурлеска. Он занимался также переводами с греческого языка на латынь, изучал античных классиков и поэтов эпохи Возрождения. К его литературным опытам относятся сонеты и канцоны в духе Позднего Возрождения, лекции о «Божественной комедии» Данте (1588 год), комментарии к Л. Ариосто, Ф. Петрарке и Т. Тассо. Он принадлежал к немногим в Италии того времени приверженцам эстетики классицизма (сжатость и ясность стиля, ограниченное использование метафор, строгость композиции) и выступал с критикой маньеризма. Автор бурлескного стихотворения «Сатира на носящих тогу» и соавтор канцоны А. Сальвадори «О звёздах Медичей» - спутниках Юпитера. Судьба Галилея легла в основу ряда литературных произведений, наиболее известна из них пьеса Б. Брехта «Жизнь Галилея».
Сочинения:
Диалог о двух главнейших системах мира - птолемеевой и коперниковой. М.; Л., 1948 год;
Избранные труды. М., 1964 год. Т. 1-2.