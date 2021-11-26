ГАЛИЛЕЙ ГАЛИЛЕО

ГАЛИЛЕЙ ГАЛИЛЕО - итальянский физик, механик и астроном, один из основателей естествознания, литератор.

Сын В. Га­ли­леи. По­се­щал шко­лу в Пи­зе, за­тем вос­пи­ты­вал­ся в монастыре Вал­лом­бро­са, где по­зна­ко­мил­ся с ра­бо­та­ми латинских и греческих пи­са­те­лей. В 1581 году по­сту­пил в Пи­зан­ский университет, где изу­чал ме­ди­ци­ну и ра­бо­ты Ари­сто­те­ля, Евк­ли­да и Ар­хи­ме­да. Ув­лёк­шись гео­мет­ри­ей и ме­ха­ни­кой, Галилей бро­сил ме­ди­ци­ну, пе­ре­ехал во Фло­рен­цию, где 4 го­да по­свя­тил изу­че­нию ма­те­ма­ти­ки. В 1586 году на­пи­сал сочинение «Ма­лень­кие ве­сы» (издано в 1655 году), в ко­то­ром опи­сал изо­бре­тён­ные им гид­ро­ста­тические ве­сы, по­зво­ляю­щие бы­ст­ро оп­ре­де­лять со­став ме­тал­лических спла­вов, а так­же гео­мет­рическое ис­сле­до­ва­ние о цен­трах тя­же­сти тел. Эти ра­бо­ты при­обре­ли из­вест­ность сре­ди итальянских ма­те­ма­ти­ков, и в 1589 году Галилей по­лу­чил ка­фед­ру ма­те­ма­ти­ки в Пи­зан­ском университете. Здесь он на­пи­сал ра­бо­ту, в ко­то­рой впер­вые вы­сту­пил про­тив Ари­сто­те­ля, отри­цав­ше­го су­ще­ст­во­ва­ние су­точ­но­го вра­ще­ния Зем­ли.

В 1592-1610 годы Галилей за­ни­мал ка­фед­ру ма­те­ма­ти­ки в Па­дуе. Это бы­ло вре­мя наи­выс­ше­го рас­цве­та его на­учной дея­тель­но­сти: он про­во­дил ис­сле­до­ва­ния о ма­ши­нах, в ко­то­рых ис­хо­дил из об­ще­го прин­ци­па рав­но­ве­сия, сов­па­даю­ще­го, по су­ти, с воз­мож­ных пе­ре­ме­ще­ний прин­ци­пом; вы­вел за­ко­ны сво­бод­но­го па­де­ния тел, па­де­ния тел по на­клон­ной плос­ко­сти, дви­же­ния те­ла, бро­шен­но­го под уг­лом к го­ри­зон­ту, ус­та­но­вил изо­хро­низм ко­ле­ба­ний ма­ят­ни­ка. Здесь же он вы­пол­нил ис­сле­до­ва­ния по проч­но­сти ма­те­риа­лов, ме­ха­ни­ке тел жи­вот­ных; имен­но в Падуе Галилей стал убе­ж­дён­ным по­сле­до­ва­те­лем уче­ния Н. Ко­пер­ни­ка (в сво­их лек­ци­ях он тра­ди­ци­он­но из­ла­гал гео­цен­трическую сис­те­му Пто­ле­мея). О ра­бо­тах Галилея в Па­дуе зна­ли толь­ко его дру­зья, опуб­ли­ко­вал он лишь опи­са­ние про­пор­цио­наль­но­го цир­ку­ля. (В 1634 году во Фран­ции был из­дан трак­тат Галилея «Ме­ха­ни­ка» в переводе М. Мер­сен­на, со­став­лен­ный по ру­ко­пи­си, поя­вив­шей­ся в па­ду­ан­ский пе­ри­од.)

Уз­нав об изо­бре­тён­ной в Гол­лан­дии зри­тель­ной тру­бе, Галилей в 1609 году по­стро­ил свой пер­вый те­ле­скоп (с 3-крат­ным уве­ли­че­ни­ем). Пуб­лич­ная де­мон­ст­ра­ция те­ле­ско­па и на­блю­де­ния с его по­мо­щью не­ба с баш­ни Святого Мар­ка в Ве­не­ции про­из­ве­ли силь­ное впе­чат­ле­ние. Вско­ре он по­стро­ил те­ле­скоп с 32-крат­ным уве­ли­че­ни­ем. На­блю­де­ния, осу­ще­ст­в­лён­ные с его по­мо­щью, раз­ру­ши­ли гос­под­ство­вав­ший в то вре­мя дог­мат о со­вер­шен­ст­ве не­бес­ных тел: по­верх­ность Лу­ны ока­за­лась по­кры­той го­ра­ми и низ­мен­но­стя­ми («мо­ря­ми»), звёз­ды уве­ли­чи­лись в раз­ме­рах, бы­ла по­стиг­ну­та их уда­лён­ность. Галилей об­на­ру­жил 4 спут­ни­ка Юпи­тера, ог­ром­ное ко­ли­че­ст­во но­вых звёзд. Млеч­ный Путь рас­пал­ся на отдельные звёз­ды. Свои на­блю­де­ния Галилей опи­сал в сочинении «Звёзд­ный вест­ник» (1610-1611 годы), ко­то­рое при­нес­ло ему из­вест­ность и по­слу­жи­ло по­во­рот­ным пунк­том в жиз­ни: он был при­гла­шён гер­цо­гом Ко­зи­мо II Ме­ди­чи во Фло­рен­цию и стал при­двор­ным фи­ло­со­фом и «пер­вым ма­те­ма­ти­ком» университета без обя­зан­но­сти чи­тать лек­ции, по­лу­чив воз­мож­ность це­ли­ком по­свя­тить се­бя на­учной ра­бо­те. Про­дол­жая те­ле­ско­пические на­блю­де­ния, Галилей от­крыл фа­зы Ве­не­ры, сол­неч­ные пят­на (не­за­ви­си­мо от дру­гих учё­ных), до­ка­зал вра­ще­ние Солн­ца, изу­чал дви­же­ние спут­ни­ков Юпи­те­ра, об­ра­тил вни­ма­ние на не­обыч­ную фор­му Са­тур­на.

В 1611 году Галилей по­се­тил Рим, где ему был ока­зан вос­тор­жен­ный при­ём при пап­ском дво­ре и за­вя­за­лась друж­ба c гер­цо­гом Ф. Че­зи - ос­но­ва­те­лем Ака­де­мии деи Лин­чеи («Ака­де­мии рысь­е­гла­зых»), чле­ном ко­то­рой Галилей стал. По на­стоя­нию гер­цо­га он опуб­ли­ко­вал своё ан­ти­ари­сто­те­лев­ское сочинение «Рас­су­ж­де­ние о те­лах, пре­бы­ваю­щих в во­де, и тех, ко­то­рые в ней дви­жут­ся» (1612 год), где при­ме­нил прин­цип рав­ных мо­мен­тов к вы­во­ду ус­ло­вий рав­но­ве­сия в жид­ко­стях.

В 1613 году по­лу­чи­ло ог­ла­ску пись­мо Галилея к аб­ба­ту Кас­тел­ли, где он от­стаи­вал сис­те­му Ко­пер­ни­ка. На ос­но­ва­нии это­го пись­ма на Галилея по­сту­пил до­нос в ин­кви­зи­цию, рас­смот­рев ко­то­рый кон­гре­га­ция ие­зуи­тов при­ня­ла в 1616 году дек­рет: уче­ние Ко­пер­ни­ка бы­ло объ­яв­ле­но ере­ти­че­ским, а его кни­га вклю­че­на в спи­сок за­пре­щён­ных Цер­ко­вью. Имя Галилея в по­ста­нов­ле­нии не бы­ло на­зва­но, но ча­ст­ным об­ра­зом ему бы­ло при­ка­за­но от­ка­зать­ся от это­го уче­ния. Галилей фор­маль­но под­чи­нил­ся дек­ре­ту и в те­че­ние не­сколь­ких лет не упо­ми­нал о сис­те­ме Ко­пер­ни­ка или го­во­рил о ней толь­ко на­мё­ка­ми. В те­че­ние сле­дую­ще­го де­ся­ти­ле­тия он опуб­ли­ко­вал лишь един­ст­вен­ное боль­шое сочинение «Про­бир­щик» - по­ле­мический трак­тат, со­дер­жа­щий рас­су­ж­де­ния по по­во­ду трёх ко­мет, поя­вив­ших­ся в 1618 году, а так­же рас­су­ж­де­ния о свой­ст­вах тел, при­ро­де те­п­ло­ты; здесь при­ве­де­на ис­то­рия соз­да­ния и усо­вер­шен­ст­во­ва­ния им зри­тель­ной тру­бы. Этот трак­тат - од­но из наи­бо­лее бле­стя­щих в литературном от­но­ше­нии про­из­ве­де­ний Га­ли­лея.

В 1623 году на пап­ский пре­стол всту­пил под име­нем Ур­ба­на VIII друг Галилея кар­ди­нал М. Бар­бе­ри­ни. Галилей по­чув­ст­во­вал се­бя сво­бод­ным от уз дек­ре­та ин­кви­зи­ции и при­сту­пил к соз­да­нию «Диа­ло­га о при­ли­вах и от­ли­вах» (пер­вое название «Диа­ло­га о двух глав­ней­ших сис­те­мах ми­ра»), в ко­то­ром сис­те­мы Ко­пер­ни­ка и Пто­ле­мея пред­став­ле­ны в раз­го­во­рах трёх со­бе­сед­ни­ков, при­чём ав­тор­ские сим­па­тии, без­ус­лов­но, бы­ли на сто­ро­не то­го из них, кто при­дер­жи­вал­ся взгля­дов Ко­пер­ни­ка. До­во­ды, вло­жен­ные в ус­та это­го со­бе­сед­ни­ка, не­оп­ро­вер­жи­мы, в то вре­мя как его про­тив­ник вы­гля­дит жал­ким и не­убе­ди­тель­ным. Мно­гие из об­су­ж­дае­мых тем бы­ли уже из­ло­же­ны в других со­чи­не­ни­ях Галилея, но в «Диа­ло­ге...» они со­б­ра­ны и рас­по­ло­же­ны в ло­ги­че­ски строй­ном, сис­те­ма­тическом по­ряд­ке. При­во­дят­ся и но­вые фак­ты; например, Галилей пред­ска­зы­ва­ет го­дич­ный па­рал­лакс звёзд. В 1630 году Галилей прие­хал в Рим с го­то­вой ру­ко­пи­сью и па­па Ур­бан VIII дал со­гла­сие на из­да­ние кни­ги, в ко­то­рой уче­ние Ко­пер­ни­ка из­ла­га­лось бы как од­на из ги­по­тез. По­сле дли­тель­ных цен­зур­ных мы­тарств было по­лу­че­но раз­ре­ше­ние на пе­ча­та­ние кни­ги с не­ко­то­ры­ми из­ме­не­ния­ми. «Диа­лог...» поя­вил­ся во Фло­рен­ции на итальянском язы­ке в январе 1632 года. Од­на­ко че­рез несколько ме­ся­цев про­тив­ни­кам Галилея уда­лось до­бить­ся за­пре­ще­ния даль­ней­ше­го вы­пус­ка кни­ги. Галилей был вы­зван пап­ским эдик­том в Рим на суд ин­кви­зи­ции. Он пы­тал­ся ук­ло­нить­ся от по­езд­ки, од­на­ко па­па при­гро­зил при­вез­ти его, при­ме­нив си­лу. В феврале 1633 года Галилей был вы­ну­ж­ден при­быть в Рим. Про­тив не­го был воз­бу­ж­дён про­цесс. На че­ты­рёх до­про­сах боль­ной 69-лет­ний учё­ный от­рёк­ся от уче­ния Ко­пер­ни­ка и 22 ию­ня при­нёс пуб­лич­ное по­кая­ние в церкви Ма­рия-со­пра-Ми­нер­ва. «Диа­лог...» был за­пре­щён, а его ав­тор 9 лет офи­ци­аль­но счи­тал­ся уз­ни­ком ин­кви­зи­ции. Он жил под над­зо­ром на сво­ей вил­ле в Ар­чет­ри (близ Фло­рен­ции), ко­то­рую не мог по­ки­дать без по­зво­ле­ния па­пы. Ему бы­ло за­пре­ще­но го­во­рить с кем-ли­бо о дви­же­нии Зем­ли и пе­ча­тать свои тру­ды. Ко­пии при­го­во­ра бы­ли ра­зо­сла­ны по всей Ита­лии и рим­ско-ка­то­лическим стра­нам («Диа­лог...» вно­сил­ся в «Ука­за­тель за­пре­щён­ных книг» до 1821 года). Од­на­ко в про­тес­тант­ских стра­нах вско­ре поя­вил­ся латинский перевод «Диа­ло­га...», в Гол­лан­дии на­пе­ча­та­но его рас­су­ж­де­ние об от­но­ше­ни­ях Биб­лии и ес­те­ст­во­зна­ния.

В Ар­чет­ри Галилей про­дол­жал ра­бо­тать над ра­нее на­ча­ты­ми тру­да­ми, на­блю­дать за дви­же­ни­ем спут­ни­ков Юпи­те­ра, раз­ра­ба­ты­вать ме­то­ды оп­ре­де­ле­ния дол­го­ты на мо­ре, от­крыл яв­ле­ние либ­ра­ций Лу­ны. В 1636 году он за­кон­чил ра­бо­ту над трак­та­том «Бе­се­ды и ма­те­ма­ти­че­ские до­ка­за­тель­ст­ва, ка­саю­щие­ся двух но­вых от­рас­лей нау­ки…», в ко­то­ром под­вёл ито­ги сво­им фи­зическим ис­сле­до­ва­ни­ям (трак­тат был на­пе­ча­тан в 1638 году в Гол­лан­дии). В кон­це жиз­ни Галилей стал те­рять зре­ние и в 1637 году пол­но­стью ос­леп. Он был по­хо­ро­нен в Ар­чет­ри, и лишь в 1737 году ис­пол­ни­ли его по­след­нюю во­лю: его прах был пе­ре­не­сён в церковь Сан­та-Кро­че во Фло­рен­ции и по­гре­бён ря­дом с Ми­ке­ланд­же­ло. В 1992 году па­па Ио­анн Па­вел II объ­я­вил ре­ше­ние су­да ин­кви­зи­ции оши­боч­ным и реа­би­ли­ти­ро­вал Га­ли­лея.

Вклад Галилея в раз­ви­тие ме­ха­ни­ки, оп­ти­ки, ас­тро­но­мии труд­но пе­ре­оце­нить. Осо­бен­но зна­чи­тель­ны его ра­бо­ты, за­ло­жив­шие фун­да­мент ме­ха­ни­ки. Он впер­вые вы­ска­зал идею об от­но­си­тель­но­сти дви­же­ния (Га­ли­лея прин­цип от­но­си­тель­но­сти), сфор­му­ли­ро­вал прин­цип инер­ции (смотрите Инер­ции за­кон), рас­смот­рел рав­но­мер­но ус­ко­рен­ное дви­же­ние и по­стро­ил тео­рию сво­бод­но­го па­де­ния тел и дви­же­ния тел по на­клон­ной плос­ко­сти, рас­смот­рел сло­же­ние дви­же­ний, дви­же­ние те­ла, бро­шен­но­го под уг­лом к го­ри­зон­ту. Он до­ка­зал, что воз­дух име­ет вес, за­ни­мал­ся во­про­са­ми уп­ру­го­сти и проч­но­сти тел, ис­сле­до­вал ко­ле­ба­ния ма­ят­ни­ка, по­ста­вил опыт с про­стей­шим тер­мо­ско­пом для оп­ре­де­ле­ния сте­пе­ни «жа­ры или хо­ло­да», по­пы­тал­ся объ­яс­нить при­ро­ду те­п­ло­ты, впер­вые пред­ло­жил по­ста­вить экс­пе­ри­мент для из­ме­ре­ния ско­ро­сти све­та.

Ас­тро­но­мические от­кры­тия Галилея бо­лее дру­гих об­ра­ти­ли на се­бя вни­ма­ние со­вре­мен­ни­ков, од­на­ко не­ко­то­рые из них бы­ли поч­ти од­но­вре­мен­но сде­ла­ны и другими учё­ны­ми, ос­таль­ные с изо­бре­те­ни­ем и со­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем те­ле­ско­пов бы­ли бы не­из­беж­но осу­ще­ст­в­ле­ны. Од­на­ко Галилей бле­стя­ще вос­поль­зо­вал­ся ре­зуль­та­та­ми сво­их от­кры­тий для до­ка­за­тель­ст­ва сис­те­мы Ко­пер­ни­ка, спра­вед­ли­вость ко­то­рой не вы­зы­ва­ла бо­лее со­мне­ний в на­учном ми­ре.

Галилей раз­ра­бо­тал на­учный ме­тод ис­сле­до­ва­ний за­ко­нов при­ро­ды, до на­стоя­ще­го вре­ме­ни ле­жа­щий в ос­но­ве все­го ес­те­ст­вен­но-на­уч­но­го по­зна­ния. От­вер­гая по­пыт­ки схо­ла­стов до­быть ис­ти­ну из со­пос­тав­ле­ния тек­стов при­знан­ных ав­то­ри­те­тов и от­вле­чён­ных ум­ст­во­ва­ний, Галилей го­во­рит о 4 эта­пах от­кры­тия за­ко­на при­ро­ды: «чув­ст­вен­ный опыт» - экс­пе­риментальное об­на­ру­же­ние яв­ле­ния, «ак­сио­ма» - ра­бо­чая ги­по­те­за, объ­яс­няю­щая это яв­ле­ние, «ма­те­ма­ти­че­ское раз­ви­тие» - на­хо­ж­де­ние ло­гических след­ст­вий из ра­бо­чей ги­по­те­зы и по­след­ний этап - опыт­ная про­вер­ка этих след­ст­вий. Таким образом, со­глас­но Галилею, ис­сле­до­ва­ния яв­ле­ний при­ро­ды на­чи­на­ют­ся с опы­та, ну­ж­да­ют­ся в ма­те­ма­тическом обос­но­ва­нии и (в от­ли­чие от ме­то­да Ф. Бэ­ко­на) за­кан­чи­ва­ют­ся опыт­ной про­вер­кой.

Ода­рён­ность Галилея не ог­ра­ни­чи­ва­лась об­ла­стью нау­ки. Он был му­зы­кан­том, ху­дож­ни­ком, лю­би­те­лем ис­кусств и бле­стя­щим ли­те­ра­то­ром. Его на­учные ра­бо­ты, большая часть ко­то­рых на­пи­са­на на итальянском языке (не­смот­ря на то, что он в со­вер­шен­ст­ве вла­дел ла­ты­нью - уни­вер­саль­ным язы­ком учё­ных то­го вре­ме­ни), по про­сто­те, яс­но­сти из­ло­же­ния и бле­ску литературного сти­ля мо­гут быть от­не­се­ны к ху­дожественным про­из­ве­де­ни­ям, в ко­то­рых в ря­де слу­ча­ев при­сут­ст­ву­ют эле­мен­ты бур­ле­ска. Он за­ни­мал­ся так­же пе­ре­во­да­ми с греческого языка на ла­тынь, изу­чал ан­тич­ных клас­си­ков и по­этов эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния. К его литературным опы­там от­но­сят­ся со­не­ты и кан­цо­ны в ду­хе Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния, лек­ции о «Бо­же­ст­вен­ной ко­ме­дии» Дан­те (1588 год), ком­мен­та­рии к Л. Арио­сто, Ф. Пет­рар­ке и Т. Тас­со. Он при­над­ле­жал к не­мно­гим в Ита­лии то­го вре­ме­ни при­вер­жен­цам эс­те­ти­ки клас­си­циз­ма (сжа­тость и яс­ность сти­ля, ог­ра­ниченное ис­поль­зо­ва­ние ме­та­фор, стро­гость ком­по­зи­ции) и вы­сту­пал с кри­ти­кой мань­е­риз­ма. Ав­тор бур­ле­ск­но­го стихотворения «Са­ти­ра на но­ся­щих то­гу» и со­ав­тор кан­цо­ны А. Саль­ва­до­ри «О звёз­дах Ме­ди­чей» - спут­ни­ках Юпи­те­ра. Судь­ба Галилея лег­ла в ос­но­ву ря­да литературных про­из­ве­де­ний, наи­бо­лее из­вест­на из них пье­са Б. Брех­та «Жизнь Га­ли­лея».

Сочинения:

Диа­лог о двух глав­ней­ших сис­те­мах ми­ра - пто­ле­мее­вой и ко­пер­ни­ко­вой. М.; Л., 1948 год;

Избранные тру­ды. М., 1964 год. Т. 1-2.

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