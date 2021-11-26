АНСЕЛЬМ, Валерий (Anshelm)

Швейцарский историк.

Настоящая фамилия — Рюд (Rüd). Потомок знаменосца Ротвайля времен Бургундских войн. Изучал в Кракове гуманитарные и естественные науки (1492–1495), продолжил образование в университете Тюбингена, в 1501 переехал в Лион. В 1505 стал школьным учителем в Берне, а в 1509 там же — городским врачом. Поддержал начавшуюся в Швейцарии Реформацию , близко дружил с Цвингли. Из-за гонений со стороны католиков бежал в 1525 в Германию, до 1528 жил в Ротвайле. После победы реформаторов в Берне (1529) вернулся, получив заказ от властей написать городскую хронику. Городской совет предполагал, что А. продолжит труд, начатый во второй половине XV в. швейцарскими хронистами Конрадом Юстингером и Дибольтом Шиллингом, однако А. создал оригинальное произведение, хронологически охватывающее период от Бургундских войн 1474–1477 до 1526. Использовав широкий круг источников из архивов Берна, Люцерна, Цюриха и Шаффхаузена, А. с большой точностью описал эпоху Итальянских войн , события военной и дипломатической истории, повседневную жизнь наемников. Он дал характеристики многим событиям, свидетелем и участником которых был сам, в частности, Реформации в Швейцарии, Крестьянской войне в Германии и др. Его повествование не ограничивается лишь Берном, а содержит емкие характеристики многих событий европейской истории рубежа XV–XVI вв. Написанная на нем. яз. «Бернская хроника» — одно из наиболее значительных исторических сочинений в Европе XVI в.

Сочинения:

Die Berner-Chronik des Valerius Anshelm // Hrsg. Vom Historischen Verein des Kantons Bern. E. Blösch. Bern, 1884–1901.

Автор статьи: Лазарева А.В.