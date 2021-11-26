АКОСТА, Хосе де (Acosta)

Испанский иезуит, церковный деятель, натуралист и историк.

Получил образование в иезуитской коллегии в Испании. С 1572 вел миссионерскую и просветительскую деятельность в Перу, основал ряд новых учебных заведений. Готовил итоговый документ третьего провинциального собора, корректировавшего деятельность миссионеров в соответствии с решением Тридентского собора . Написал трактат о миссионерской деятельности ордена, трактат по естественной истории Нового Света и ряд других работ о природе и населении региона. В 1586 совершил путешествие в Мексику, где получил от иезуита Хосе де Товара ценные материалы по истории этой страны. Там же А. собирал сведения об азиатских государствах и в 1587 написал 2 работы о возможной войне с Китаем. В 1587 вернулся в Испанию. В 1588 опубликовал в Севилье фрагменты двух трактатов на латыни по американской проблематике. Главное сочинение А. «Естественная и моральная история Индий», над которым он работал несколько лет, вышло в Севилье в 1590. В нем изложены оригинальные концепции происхождения индейцев , суммированы сведения по географии, геологии, ботанике, зоологии, истории Нов. Света. Особое внимание А. уделил коренным народам Мексики и Перу. В XVI–XXI вв. этот труд неоднократно переиздавался на латыни, был переведен и опубликован на итальянском, французском, немецком, английском и голландском языке. В конце жизни А. занимал различные административные посты в орден иезуитов, вел проповедническую и просветительскую деятельность. Последняя должность А. — ректор иезуитских коллегий в Саламанке.

Автор статьи: Е. Ю. Лыкова.