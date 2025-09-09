Двуручный меч на полях сражений Нового времени Несмотря на устоявшее благодаря кинематографу и массовой культуре представление, истинный двуручный меч – далеко не средневековое изобретение. Эпоха, породившая его – время наемных пеших армий, грозный и блистательный XVIй век.

В противовес устоявшимся мифам, двуручные мечи не являются особо тяжелым или неуправляемым оружием. Средних вес музейных образцов колеблется от 1,9 до 2,7 кг. При этом, чем более массивен меч у основания, тем легче делалась его верхняя, рубящая треть — при таком сочетании скорость и сила удара не только не уступают обычным мечам, но и ощутимо превосходят их.

Как появился двуручный меч

Феномен двуручного меча обязан своим появлением двум причинам: во-первых , это развитие металлургии, позволившее отковывать и закаливать длинные стальные клинки высокой прочности — навык, развивавшийся в Европе на протяжении веков, и потребовавший нескольких последовательных изменений в подходе к обработке стали, и во-вторых , нахождение именно такому типу вооружения места на поле боя. В эпоху, когда основой армий являлась тяжелая конница, главным боевым приемом которой являлся таранный удар копьем, громоздкий меч, требующий для удержания сразу обеих рук, просто не находил себе регулярного применения. Хотя с конца XIII века известны мечи с удлиненной рукоятью, позволявшие двуручный хват, но также удобные и для применения одной рукой, в оружиеведении они часто именуются «полуторными» или «длинными» мечами.

Настоящие двуручные мечи на территории Западной Европы начинает развиваться только с приходом на поля сражений пеших наемных армий. Именно в рядах наиболее громко заявившей о себе швейцарской наемной «корпорации» можно массово встретить первые истинные двуручные мечи :

Носимые не в поясных ножнах, а на плече, с рукоятью, позволяющей расположить три и более ладоней и доходящие носителю до плеча или даже равные его росту.

Одним из первых авторов, описавших подобное оружие, был итальянский мастер фехтования Филиппо Вади из Пизы. В своем трактате, созданном в 1480х годах, он оставил и описание размеров двуручного меча:

Меч должен быть таких размеров,

чтоб достигать навершием твоей подмышки

Так он предстанет в моем описании

Если хочешь избежать беды

Навершие должно умещаться в кулак

Так тебя не возьмут врасплох.

Также не забудь и о том:

Рукоять должна быть длиной в локоть

Кто не достигает сей меры, будет повергнут.

(MS Vitt. Em. 1324, fol. 4v)

Именно с этого времени можно начинать отсчет эпохи истинных двуручных мечей, а уже с первых десятилетий XVI века двуручный меч обретает свой классический силуэт с двойным перекрестьем и незаточенной частью у основания клинка, повышающей прочность оружия.

Двуручный меч в военном деле

Это новое оружие располагается в одном ряду с алебардами и другим древковым оружием, поддерживающим главную силу пешей баталии – глубокое построение пикинеров. Роль двуручного меча, как описывают ее авторы эпохи раннего Нового времени, заключалась в решении сразу нескольких задач:

В первую очередь боец с двуручным мечом представлял из себя хорошо обученного фехтовальщика и из них часто формировались отряды личной охраны полководцев и знамен — лучше подготовленный к ведению боя в одиночку, такой боец мог быть более полезен в ситуациях, где требовалось принимать решения самостоятельно.

Кроме того, бойцы с двуручными мечами дополняли собой отряды, вооруженные кротким древковым оружием — алебардами протазанами, ронконами и глефами. В одном из описаний швейцарского и немецкого военных порядков, итальянских военный деятель XVI века Джулио Бранкаччио упоминает, что такие отряды вступали в дело случае прорыва строя противником и были готовы сами выйти из-за спин товарищей чтобы атаковать противника с флангов. Нередко на картинах эпохи можно видеть целые отряды бойцов с двуручными мечами, стоящие за рядами пикинеров.

Говоря о войнах XVI века, нельзя не упомянуть и о том, что двуручный меч зачастую представляется как оружие, прекрасно подходящее для противодействия пикам, а именно срубания их наконечников. Однако, свидетели боевого применения двуручных мечей упоминают о подобном крайне редко, а Аурелио Чикута, военный деятель середины XVI века в работе Disciplina militare (1572 г.) прямо говорит, что против пик стоит применять не двуручный меч, а алебарду, так как ее рубящая часть действительно может серьезно повредить древки пик, а также захватывать и прижимать их к земле, а это более полезно в бою: такой прием даст товарищам алебардиста возможность атаковать оставшегося без защиты противника. Некоторые авторы также упоминают, что двуручным мечом порой срубались пики, но только те, что были неудачно выставлены из-за крепостной стены или укрепления, то есть, оказались скорее переломлены из-за неудачной опоры о стену, нежели были срублены одним только усилием клинка.

Двуручный меч вне поля битвы

Нельзя не упомянуть и том, что двуручный меч находил себе применение и вне полей сражений – авторы дошедших до наших дней трактатов о его применении указывают, им пользовались в городах для охраны важных персон, ценных грузов и самообороны в целом.

Целый пласт источников, созданных в Испании и Португалии в XVI и XVII веках описывает специальные упражнения для ситуаций, где нужно защищать себя на узких и широких улицах, преграждать или расчищать перед собой путь и даже оборонять даму, укрывающуюся за спиной мечника. Эти reglas или «правила», согласно которым упражнялись бойцы в фехтовальных залах, также указывают и на то, что двуручному мечу редко доводилось противостоять равному себе оружию — таким ситуациям посвящено меньше всего текста. При этом двуручный меч чаще всего противопоставляется нескольким противникам с короткими мечами, рапирами, щитами, иногда и древковым оружием.

Также двуручный меч воспринимался не только как грозное оружие элитного телохранителя, но и полезный спортивный снаряд – один из воспитателей будущего короля Испании Филиппа III, гуманист и ученый Жан л'Эрмит в письме к другу рассказывал о мастере фехтования Паоло де Паредесе, обучавшем наследника престола обращению с двуручным мечом, и одним из важных результатов этого обучения он считает укрепление тела и развитие ловкости и силы.

Двуручный меч на флоте

Но пожалуй самым необычным местом, где находил себе применение герой нашего рассказа, являлся флот. Согласно описи корабельного вооружения, составленной капитаном папского флота Пантеро Пантерой в его фундаментальной работа L'Armata Navale (издана в 1614 г.), на каждой галере должно находиться по два солдата со spadone, то есть большими двуручными мечами.

Казалось бы, меч ростом почти с человека будет невозможно применять среди корабельных снастей и узкого пространства между скамей гребцов, однако именно об этом пишут и мастера боя, оставившие несколько упражнений, готовящих бойца к ситуациям корабельного боя, но что более важно — об этом пишут свидетели абордажных сражений. Двуручный меч имеет огромное преимущество перед большинством оружия, используемым на корабле — в первую очередь в длине, а значит, один опытный боец с ним может противопоставить себя сразу нескольким противникам с более коротким оружием. Именно о таких ситуациях и сообщают очевидцы, например историк Джованни Болелло в книге I Capitani (издана в 1607 г.) описывает подвиг испанца по имени Алессандро Фарнесе:

« Алессандро прыгнул со своей галеры на вражеский корабль и напал на турок с двуручным мечом. Он рисковал погибнуть, ибо турки норовили ранить его в ноги, ибо остальное его тело было хорошо защищено. Алессандро, вращая двуручным мечом вокруг себя, разогнал и ранил множество врагов и смог повести своих людей за собой, захватив галеру».

Конец эпохи двуручного меча

Завершится эпоха двуручного меча с Тридцатилетней войной, сильно изменившей идею пешей войны, сделавшей больший акцент на огневой бой. Школы фехтования, расцветшие в европейских городах в XVI веке (некоторые из них даже оплачивали обучение горожан из казны, считая фехтование полезным для укрепления духа молодежи), постепенно стали сменяться стрелковыми обществами – более прогрессивными и полезными в условиях новых войн. Мастера меча все еще находили себе применение и как учителя, и как военные профессионалы, но все реже именно как носители особого навыка обращения с уникальным символом времени.

Дороговизна этого оружия и долгий срок подготовки мечника стали факторами, из-за которых применение мечей на поле боя сошло на нет, хотя в то же время, желающие обучиться обращению с мечами находили такую возможность в фехтовальных залах Европы на протяжении еще долгого времени - почти до середины XVIII века.