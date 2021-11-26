СЕВЕРНАЯ СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА (NORDIC SEVEN YEARS' WAR)

Северная семилетняя война (1563-1570) – война между Швецией и коалицией Дании, Любека и Польши. Причины войны заключались главным образом в недовольстве Дании распадом Кальмарской унии , а также в общем обострении борьбы держав за Прибалтику в ходе распада Ливонского ордена.

Формальным предлогом для войны стал спор из-за права употребления в датском гербе т. н. «трех корон», являвшихся шведской эмблемой (иногда Северную семилетнюю войну называют «войной из-за трех корон»). Напав на Швецию, Дания в сентябре 1563 года захватила шведский порт Эльфсборг – единственный ее выход к Северному морю. К сентябрю 1565 года шведской армии удалось прорвать блокаду, захватив Варберг.

Военные действия шли с переменным успехом. Летом-осенью 1567 года датские войска перешли в наступление под предводительством Д. Рантцау и с ноября 1567 года по январь 1568 года оккупировали Смоланд и Эстерланд, в 1569 году взяли Варберг.

Военные поражения, а также перспективы возобновления войны Швеции с Московским государством заставили утвердившегося на шведском престоле в 1568 году Юхана III искать мира с Данией. Переговоры о мире, начавшиеся в 1568 году, завершились подписанием Штеттинского мира 1570 года, фактически восстановившего статус-кво. Шведский король отказался от притязаний на Норвегию, Сконе, Халланд, Блекинге и Готланд, а датчане полностью отказались от претензий к Швеции. Кальмарская уния объявлена аннулированной. Швеция за выкуп в 150 000 риксталеров получила обратно Эльвсборг. Одним из важнейших последствий войны стало появление в Швеции регулярной армии.

Иллюстрации:

Фредерик II атакует Эльвсборг, 1563. Оскар Алин, иллюстрация из «Шведской истории» (1889 год).

Автор статьи: Перепечкин К. В.