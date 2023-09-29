Пфáльцское наслéдство

Пфáльцское наслéдство (вой­на за Пфальцское наследство, Орлеанская вой­на 1688–1697) — вой­на между Францией с одной стороны и коалицией европейских государств, в которую входили Священная Римская империя , Испания, Республика Со­единенных провинций и Савой­я , с другой. Также известна как Девятилетняя вой­на, или вой­на Аугсбургской лиги .

Поводом к началу вой­ны стала смерть бездетного курфюрста Пфальца Карла II (1651–1685), сестра которого Елизавета Шарлотта Пфальцская была замужем за братом Людовика XIV герцогом Орлеанским. Формально при заключении брака Елизавета Шарлотта отказалась от прав на наследование Пфальца, тем не менее Людовик XIV решил использовать ситуацию для продолжения укрепления восточной границы Франции, поэтому первым нанес удар, вторгнувшись в Пфальц. Аугсбургская лига, включавшая в себя как тяжеловесов европейской политики в лице империи, Швеции и Испании, так и небольшие немецкие княжества, к 1688 фактически распалась, но на смену ей пришел так называемый Большой альянс из ведущих противников французской гегемонии в Европе, которые в годы вой­ны подрывали мощь Франции сразу на нескольких театрах военных действий. Одним из самых активных борцов против французов был Вильгельм III Оранский , ставший в это время английским королем, вследствие чего Англия также оказалась вовлечена в вой­ну. Людовик XIV сконцентрировал основные силы на границе с империей. Первые месяцы вой­ны были для него успешными. В это время Франция заняла Пфальц и ряд других немецких территорий на Рейне, которые были превращены французами в руины. Замок в столице Пфальца Гейдельберге был взорван, остальная часть города сожжена. Однако затем вой­на приобрела затяжной характер. В 1690 французы одержали победу при Флерюсе , однако решительного превосходства добиться так и не смогли. Вой­на на море также не приносила ни одной из сторон принципиальных успехов, французские каперы осложняли голландскую торговлю, а англичане установили блокаду французского побережья. После выхода из вой­ны опустошенной Савой­и в 1696 Большой альянс, не имея сил для решающего удара и под влиянием накопившихся внутренних противоречий, был готов принять предложение Франции о мирных переговорах. Итогом вой­ны стал Рисвикский мирный договор 1697 , который фактически возвратил все воюющие державы к довоенному статус-кво. Франция была вынуждена вернуть практически все «реунионы», присоединенные к ней до конца 1680‑х, Людовик XIV смог сохранить лишь Эльзас , Страсбург, а также западную часть о. Сан-­Доминго. Кроме того, французский монарх был вынужден признать Вильгельма III английским королем. Рисвикский мир утратил силу с началом вой­ны за Испанское наследство в 1701.

Ист .: Friedens-­Tractat, wie solcher 1697 zwischen Wilhelm III. König von Großbritannien und Ludwig XIV König von Franckreich und Navarra, geschlossen worden. Ryßwick, 1697.

Лит.: Der Friede von Rijswijk 1697 / Hrsg. von H. Duchhardt, M. Schnettger, M. Vogt. Mainz, 1998; Lynn Jh. A. The Wars of Louis XIV. 1667–1714. London, 1999; Медяков А. С. История международных отношений в новое время. М., 2007. А. В. Лазарева.