Па́вел V

Пáвел V ( лат . Paulus PP. V; в миру Камилло Боргезе) (17.11.1552, Рим — 28.01.1621, там же) — папа Римский с 16 мая 1605 по 28 января 1621. Получил юридическое образование в университетах Перуджи и Падуи. В 1577 рукоположен в сан священника. Его церковная карьера была связана с Римской курией. 1588–1591 — папский вице-легат в Болонье. В 1591 вернулся в Рим, чтобы занять пост генерального аудитора Апостольской палаты. В 1593 папа Климент VIII назначил его нунцием при дворе короля Испании. В 1596 был возведен в сан кардинала. С 1597 — епископ Джези. В 1603–1605 — секретарь Священной конгрегации римской и вселенской инквизиции, а также кардинал-­викарий Рима. На конклаве 1605 не являлся главным претендентом на папскую тиару. Большинство кардиналов поддерживало Ц. Барония, избранию которого, однако, воспрепятствовала Испания. К. Боргезе в качестве компромиссной кандидатуры был избран папой 16 мая 1605 Интронизован 29 мая 1605. На начало понтификата П. V пришелся конфликт папства с Венецианской республикой . Власти последней отказались отменять законы, направленные на ограничение имущественных прав церкви. Ситуация осложнялась существованием разногласий по поводу неприкосновенности двух священнослужителей, обвиненных в совершении общеуголовных преступлений на территории республики. Венецианские власти отказывались от передачи их дел на рассмотрение церковного суда. В мае 1606. П. V наложил на Венецианскую республику интердикт. Благодаря посредничеству Франции и Испании между сторонами конфликта начались переговоры. Весной 1607 интердикт был отменен, дипломатические отношения между Святым престолом и Венецианской республикой восстановлены. П. V стремился защитить права английских католиков после неудачного покушения на короля Якова I Стюарта (Пороховой заговор 1605). В 1606 отношения между П. V и Яковом I ухудшились в связи со спором по вопросу о «присяге на верность» королю. Принесение присяги требовалось от английских католиков. Ее текст предполагал отрицание права папы лишать власти светских государей и освобождать их подданных от клятвы верности. П. V запретил приносить эту присягу. Эпизод привел к продолжительной полемике о праве папы смещать монархов. В начале Тридцатилетней вой­ны 1618–1648 П. V поддержал императора Фердинанда II Габсбурга в борьбе против протестантов. При П. V был создан централизованный архив как отдельная от Ватиканской библиотеки структура. П. V большое внимание уделял благоустройству Рима. При нем был построен акведук, обеспечивавший водой жителей района Трастевере, завершены работы по строительству фасада собора Св. Петра. В понтификат П. V труды Н. Коперника были внесены в «Индекс запрещенных книг». В 1616 Римская инквизиция велела Г. Галилею отказаться от распространения идей гелиоцентризма.

Лит .: Frajese V . Una teoria della censura: Bellarmino e il potere indiretto dei papi // Studi Storici. 1984. № 1. P. 139–152; Гергей Ё . История папства. М., 1996; De Franceschi S. H. La crise théologico-­politique du premier âge baroque. Antiromanisme doctrinal, pouvoir pastoral et raison du prince: le Saint-­Siège face au prisme français (1607–1627). Rome, 2009; Tusor P . The Baroque Papacy (1600–1700). Viterbo, 2016. Е. А. Кимленко.