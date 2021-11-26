ОЛЕАРИЙ АДАМ

ОЛЕАРИЙ АДАМ - немецкий учё­ный и пу­те­ше­ст­вен­ник.

Сын порт­но­го. Окон­чил Лейп­циг­ский университет (1627); вла­дел арабским, русским, персидским, турецким язы­ка­ми. В начале 1630-х годов, во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов, эмиг­ри­ро­вал в Шлез­виг-Голь­штейн, по­сту­пил на служ­бу к гер­цо­гу Фрид­ри­ху III. На­прав­лен им в со­ста­ве по­сольств к русскому ца­рю Ми­хаи­лу Фё­до­ро­ви­чу (за­ин­те­ре­со­вал его свои­ми позна­ния­ми в об­лас­ти ас­тро­но­мии и гео­гра­фии, два­ж­ды по­лу­чал при­гла­ше­ние по­сту­пить на русскую служ­бу) (1633-1635), а так­же вновь в Русское государство и к персидскому ша­ху Се­фи I (1635-1639). В 1643 году с не­яс­ны­ми це­ля­ми сно­ва по­се­тил Мо­ск­ву. С 1649 года за­ве­до­вал библиотекой, ру­ко­пис­ным со­б­ра­ни­ем и ка­би­не­том ред­ко­стей Фрид­ри­ха III. В 1654 году в сво­ём пе­ре­во­де опуб­ли­ко­вал «Persianisches Rosenthal» (сочинение «Гю­ли­стан» Саа­ди). Со­ста­вил ара­бо-персидско-турецкий сло­варь (не опубликован). Раз­ра­бо­тал про­ект Гот­торп­ско­го гло­бу­са-пла­не­та­рия, в 1654-1664 годах ру­ко­во­дил ра­бо­та­ми по его из­го­тов­ле­нию (в 1713 году по­да­рен ца­рю Пет­ру I ре­ген­том гер­цог­ст­ва Голь­штейн-Гот­торп Хри­стиа­ном Ав­гу­стом, хра­нил­ся в Кун­ст­ка­ме­ре).

За­пис­ки о сво­их пу­те­ше­ст­ви­ях впер­вые опуб­ли­ко­вал в 1647 году на немецкий язык (3-е издание, 1663), до­пол­нил их пись­мом сво­его по­кой­но­го дру­га И.А. фон Ман­дельс­ло о пу­те­ше­ст­вии в Ин­дию; поль­зо­вал­ся так­же ис­то­рическими со­чи­не­ния­ми С. фон Гер­бер­штей­на, А. Пос­се­ви­но и др. Со­чи­не­ние Олеария в основном по­свя­ще­но Рос­сии, пе­ре­ве­де­но на английский, итальянский, ни­дерландский, французский язы­ки; пер­вый пол­ный пе­ре­вод на русский язык вы­пол­нен П.П. Бар­со­вым (опубликовано в «Чте­ни­ях Об­ще­ст­ва ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских», 1868, книги 1-4; 1869, книги 1-4; 1870, книга 2). В нём при­ве­де­ны све­де­ния о при­род­но-гео­гра­фических осо­бен­но­стях, государственном уст­рой­ст­ве, ди­пло­ма­тическом эти­ке­те, на­ло­го­вой сис­те­ме, внеш­ней и внутренней тор­гов­ле Русского государства, бы­те, нра­вах, обы­ча­ях и празд­ни­ках русского на­ро­да. Со­чи­не­ние Олеария снаб­же­но кар­то­гра­фическими ма­те­риа­ла­ми, а так­же уни­каль­ны­ми гра­вю­ра­ми с ви­да­ми русских го­ро­дов (Мо­ск­вы, Ниж­не­го Нов­го­ро­да, Тве­ри, Ца­ри­цы­на и др.) и с изо­бра­же­ния­ми при­двор­ных и цер­ков­ных це­ре­мо­ний, бы­то­вых сцен, вы­пол­нен­ны­ми по ри­сун­кам са­мо­го Олеария и вра­ча по­соль­ст­ва Г. Гра­ма­на.

Сочинения:

Опи­са­ние пу­те­ше­ст­вия в Мос­ко­вию и че­рез Мос­ко­вию в Пер­сию и об­рат­но. СПб., 1906. М., 1996.