ОЛЕАРИЙ АДАМ
ОЛЕАРИЙ АДАМ - немецкий учёный и путешественник.
Сын портного. Окончил Лейпцигский университет (1627); владел арабским, русским, персидским, турецким языками. В начале 1630-х годов, во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов, эмигрировал в Шлезвиг-Гольштейн, поступил на службу к герцогу Фридриху III. Направлен им в составе посольств к русскому царю Михаилу Фёдоровичу (заинтересовал его своими познаниями в области астрономии и географии, дважды получал приглашение поступить на русскую службу) (1633-1635), а также вновь в Русское государство и к персидскому шаху Сефи I (1635-1639). В 1643 году с неясными целями снова посетил Москву. С 1649 года заведовал библиотекой, рукописным собранием и кабинетом редкостей Фридриха III. В 1654 году в своём переводе опубликовал «Persianisches Rosenthal» (сочинение «Гюлистан» Саади). Составил арабо-персидско-турецкий словарь (не опубликован). Разработал проект Готторпского глобуса-планетария, в 1654-1664 годах руководил работами по его изготовлению (в 1713 году подарен царю Петру I регентом герцогства Гольштейн-Готторп Христианом Августом, хранился в Кунсткамере).
Записки о своих путешествиях впервые опубликовал в 1647 году на немецкий язык (3-е издание, 1663), дополнил их письмом своего покойного друга И.А. фон Мандельсло о путешествии в Индию; пользовался также историческими сочинениями С. фон Герберштейна, А. Поссевино и др. Сочинение Олеария в основном посвящено России, переведено на английский, итальянский, нидерландский, французский языки; первый полный перевод на русский язык выполнен П.П. Барсовым (опубликовано в «Чтениях Общества истории и древностей российских», 1868, книги 1-4; 1869, книги 1-4; 1870, книга 2). В нём приведены сведения о природно-географических особенностях, государственном устройстве, дипломатическом этикете, налоговой системе, внешней и внутренней торговле Русского государства, быте, нравах, обычаях и праздниках русского народа. Сочинение Олеария снабжено картографическими материалами, а также уникальными гравюрами с видами русских городов (Москвы, Нижнего Новгорода, Твери, Царицына и др.) и с изображениями придворных и церковных церемоний, бытовых сцен, выполненными по рисункам самого Олеария и врача посольства Г. Грамана.
Сочинения:
Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906. М., 1996.