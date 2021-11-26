МАРЖЕРЕТ ЖАК
МАРЖЕРЕТ (МАРЖЕРЕ) ЖАК - французский наёмник на службе у ряда европейских монархов, а также польско-литовских магнатов, автор сочинения о России.
Сын оптового торговца Г. Маржерета, заметного лица среди протестантов в Дижоне. В чине капитана Маржерет командовал отрядом пехотинцев (не позднее начала 1590-х годов), воевавшим на стороне французского короля Генриха IV в Религиозных (гугенотских) войнах. В 1591 году Маржерет сопровождал своего дядю К. Маржерета в его поездках в Швейцарию и немецкие государства для получения финансовой и другой помощи для Генриха IV. Позднее под командованием Ф. Байе де Вогренана участвовал в обороне крепости Сен-Жан-де-Лон от войск Католической лиги 1585-1596 годов. Не позднее первой половины 1595 года поступил на военную службу к трансильванскому воеводе Сигизмунду Баторию, а вскоре к императору Рудольфу II Габсбургу, у которого командовал отрядом пехоты, участвовал в кампании 1596 года во время австро-турецкой войны 1592-1606 годов. Затем перешёл на службу к польскому королю Сигизмунду III и, возможно, был в составе королевских войск во время неудачной воен. экспедиции в Швецию летом - осенью 1598 года.
В конце зимы или начале весны 1600 года Маржерет нанят на службу русским послом в Священной Римской империи А. И. Власьевым, в конце июля вместе с посольством прибыл в Москву, назначен командиром конного отряда наёмников (главным образом ливонских немцев), получил значительное годовое денежное жалованье и высокий поместный оклад. В зимней кампании 1604-1605 годов армии царя Бориса Фёдоровича Годунова против отрядов Лжедмитрия I отличился в критический момент битвы под Добрыничами 21(31).01.1605 года. На сторону Лжедмитрия I перешёл уже после его вступления в Москву, не позднее января 1606 года назначен командиром 1-й («гвардейской») сотни личной охраны «царя Дмитрия Ивановича», состоявшей из наёмников. Из-за болезни, а возможно - по тайной договорённости с главой заговора Василием Ивановичем Шуйским, отсутствовал во дворце в момент убийства Лжедмитрия I. Не позднее середины июля 1606 года получил разрешение вернуться во Францию со всем имуществом и деньгами, что было крайне редким явлением для наёмников. Вскоре после 04(14).09.1606 года отплыл из Архангельска на корабле английской Московской компании и прибыл в Париж (через Англию) не ранее середины ноября того же года. Скорее всего, не позднее лета 1609 года Маржерет поступил наёмником в отряды польного коронного гетмана С. Жолкевского.
Во время Речи Посполитой интервенции начала XVII века в Россию участвовал в Клушинском сражении 1610 года, сыграл важную роль в переговорах с наёмниками, служившими в царской армии (завершились их переходом в лагерь гетмана), в чине капитана командовал ротой в полку П. Борковского, с сентябре 1610 года входившем в состав польско-литовского гарнизона в Москве. В 1610-1611 годах по распоряжениям польско-литовского командования (нередко с согласия «Семибоярщины») получал жалованье деньгами, а также драгоценностями, дорогими тканями из царской казны (летом 1612 года попытался продать часть из них с помощью иностранных купцов в России). Командуя отрядом, активно участвовал в подавлении восстания москвичей 19(29)–20(30).03.1611 года, за что в мае получил три жалованные грамоты от имени польского короля на вотчины и поместья (пожалования не реализованы).
В октябре 1611 года уехал из Москвы вместе с отрядом наёмников и посольством от польского гарнизона к Сигизмунду III. Зимой 1612 года в письме руководителям Второго ополчения 1611-1612 годов от имени группы наёмников предложил их услуги, но ответа не дождался. Предводители ополчения и правительство царя Михаила Фёдоровича относились к Маржерету как к изменнику, грабителю и разорителю царской казны, «погубителю» москвичей и агенту польского короля (эта характеристика встречается в большинстве наказов русским послам в европейских государствах в 1613 - начале 1620-х годов).
Не позднее весны - лета 1613 года в чине старшего лейтенанта Маржерет поступил на службу к князю Я. Радзивиллу, главе кальвинистов из числа знати и шляхты Великого княжества Литовского. Не позднее октября 1613 года составил для английского короля Якова I Стюарта план по захвату Русского Севера, переданный в Лондон анонимно (во второй половине 1620 - начала 1621 годов Маржерет по поручению князя Радзивилла сопровождал его жену в поездке к Якову I, предпринятой с неясными политическими целями). С ведома князя Радзивилла состоял в переписке с французским послом в Пфальцском курфюршестве бароном Э. де Сент-Катреном (сохранились письма М. 1619 год), государственными, общественными деятелями и учёными немецких государств, входивших в Протестантскую унию 1608 года, а также в тайных сношениях с правительством Швеции (на их секретном характере настаивало ближайшее окружение шведского короля Густава II Адольфа, по распоряжению которого Маржерет в 1615 году награждён золотой медалью). Не позднее лета 1621 года Маржерет принят официально на военную службу в шведскую армию в чине полковника, в августе - сентябре того же года, командуя конным полком, участвовал в кампании Густава II Адольфа против Речи Посполитой, завершившейся взятием Риги шведами.
Автор одного из наиболее полных и объективных описаний России конца XVI - начала XVII веков - сочинения «Состояние Российской империи и великого герцогства Московского…» (начато, скорее всего, в России, по поручению Генриха IV, окончено в январе 1607 года, опубликовано в марте в Париже после знакомства короля с текстом). На русском языке впервые переведено Н. Г. Устряловым (1830 год). Французский текст и новый русский перевод даны по экземпляру Национальной библиотеки Франции 1607 года (содержит авторские и издательские пометы) в книге «Состояние Российской империи. Ж. Маржерет в документах и исследованиях» (2007 год; включён практически полный набор документов о Маржерете из отечественных и зарубежных архивов).