МАНТУАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО
МАНТУАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО - война за Мантуанское герцогство и маркизат Монферрат в 1628-1631 годы, составная часть Тридцатилетней войны 1618-1648 годов.
Конфликт возник между испанскими и австрийскими Габсбургами, с одной стороны, и Францией - с другой.
После смерти бездетного герцога Винченцо II Гонзага (правил в 1626-1627 годы) его завещание в пользу члена французской королевской семьи и представителя младшей ветви рода Гонзага Карло (Карла I герцога Неверского в 1595-1637 годы) было оспорено герцогом Савойским Карлом Эммануилом I (правил в 1580-1630 годы), заручившимся поддержкой Испании, и императором Фердинандом II Габсбургом, в вассальной зависимости от которого находилась Мантуя. Герцог Савойский договорился с Испанией о разделе Мантуанского наследства: всё левобережье реки По он оставлял за собой, а территорию на правом берегу со стратегически важной крепостью Казале (Касале) готов был уступить испанскому королю Филиппу IV.
В начале 1628 года Карл Эммануил I при поддержке испанского губернатора Милана захватил почти всю территорию Монферрата, за исключением крепости Казале (Касале), где укрылись сторонники герцога Карло Гонзага, обратившегося за помощью к Франции. Фердинанд II Габсбург, желая предотвратить французское вмешательство, наложил на Мантуанское герцогство секвестр как на потерявший силу имперский лен. Тем не менее французский король Людовик XIII по настоянию кардинала А.Ж. дю Плесси де Ришельё поддержал Карло Гонзага, чтобы не допустить переход Мантуи под контроль Габсбургов. В начале 1629 года французская армия вторглась в Пьемонт и в марте 1629 года захватила город Сузу, вынудив Карла Эммануила I подписать 19 апреля договор, по которому признавались права Карло Гонзага на Мантую и Монферрат. К договору присоединилась Венеция, выступившая на стороне Франции. Одновременно три договаривающиеся стороны обязались заключить оборонительный союз против Испании.
После подписания договора французские войска были выведены из Мантуи, чем воспользовались Габсбурги и герцог Савойский, нарушивший подписанный им мир. Фердинанд II Габсбург направил в Ломбардию армию под командованием генералиссимуса Рамбольда III графа Каллальто (1575-1630 годы), которая начала осаду Мантуи, а испанские войска под командованием генерала А. Спинолы Дориа маркиза де лос Бальбасеса (1569-1630 годы) напали на Монферрат и осадили Казале (Касале). В январе 1630 года французская армия начала 2-ю итальянскую кампанию, двинувшись к Турину, где были сосредоточены войска Карла Эммануила I. Французам удалось взять город Риволи близ Турина. Затем они с ходу овладели крепостью Пинероло, откуда открывался путь на Милан, Геную и в Швейцарию. В середине мая 1630 года 15-тысячная французская армия вторглась в Савойю и вскоре взяла под свой контроль предгорья Альп. 26 июня Карл Эммануил I скоропостижно скончался, на савойский престол взошёл его сын Виктор Амадей I (1630-1637 годы). В это время генерал А. Спиноле Дориа удалось замкнуть кольцо блокады вокруг Казале и захватить город (французский гарнизон продолжал удерживать лишь мощную цитадель). 18 июля Мантуя была взята австрийскими войсками. Попытки герцога Карло Гонзага и командующего французскими войсками в Италии Л. де Ногаре, кардинала де Ла Валлет оказать помощь осаждённым окончились неудачей, их войска были разбиты австрийской армией. Положение французской армии осложнялось начавшимися в ней эпидемиями, количество солдат сократилось до 9 тысяч человек. Франция вынуждена была вступить в мирные переговоры, начавшиеся в городе Регенсбург. К заключению мира склонялись и Габсбурги, которым предстояла тяжёлая борьба со шведским королём Густавом II Адольфом, вступившим в Тридцатилетнюю войну на стороне Антигабсбургской лиги.
Первоначальный мирный договор был заключён 30 октября 1630 года, но Ришельё, считая его невыгодным для Франции, убедил короля не ратифицировать документ. Война вновь возобновилась, французские войска развернули наступление в Пьемонте и подошли к стенам осаждённой испанцами цитадели Казале, где продолжал держать оборону французский гарнизон. В это время дипломатам в Регенсбурге удалось прийти к согласию. Вслед за уточнённым Регенсбургским договором в апреле 1631 и в июле 1632 годов были подписаны дополнительные соглашения, которые подтверждали права Карло Гонзага на Мантую и Монферрат; Франция оставила за собой Пинероло, важный плацдарм на пути в Северную Италию. В результате войны за Мантуанское наследство Франция укрепила свои позиции в Северной Италии.