МАНСФЕЛЬД ЭРНСТ
МАНСФЕЛЬД ЭРНСТ (Петер Эрнст II) граф фон - германский военачальник времён Тридцатилетней войны 1618-1648 годов.
Внебрачный сын испанского штатгальтера Люксембурга князя Петера Эрнста I фон Мансфельд-Фордерорта (1517-1604 годы). Получил строгое католическое воспитание.
После назначения в 1595 году сводного брата Карла (1543-1595 годы) командующим имперскими войсками в Венгрии последовал за ним, участвовал в австро-турецкой войне 1593-1606 годы (смотри в статье Австро-турецкие войны XVI-XVIII веков). В 1604-1607 годы находился на службе в армии Габсбургов в Нидерландах. Недовольный финансовыми условиями, Мансфельд в 1610 году, оставаясь в католичестве, перешёл на службу к Протестантской унии 1608 года. В 1616-1618 годы сражался в Италии в армии герцога Савойского Карла Эммануила I (1580-1630 годы), за что был пожалован владениями в Пьемонте.
В 1618 году уехал в Чехию, где стал одним из командиров чешских войск. С началом Чешского восстания 1618-1620 годы в ноябре 1618 года захватил город Пльзень, но 10 июня 1619 года потерпел поражение от имперских войск в битве при Саблате. После этого занялся реорганизацией своей армии. В битве у Белой Горы 8 ноября 1620 года чешских войск с имперско-баварской армией участия не принимал, за что получил, по некоторым данным, от Католической лиги 1609 года около 100 тысяч талеров.
С февраля 1621 года на службе у Фридриха V (1596-1632 годы; курфюст Пфальцский в 1610-1623 годы). 27 апреля 1622 года одержал победу при Вислохе над войсками Католической лиги 1609 года под командованием фельдмаршала И.Ц. Тилли, за что пожалован графским титулом. 29 августа 1622 года участвовал в битве при Флёрюсе, способствовал снятию осады испанских войск со стратегически важной нидерландской крепости Берген-оп-Зом.
В 1623 году вместе с герцогом Брауншвейгским Кристианом (1599-1626 годы) поступил на службу к нидерландским Генеральным штатам. 6 августа 1623 года в сражении при Штадлоне армия Мансфельда и герцога Брауншвейгского была почти полностью уничтожена имперскими войсками под команд. И.Ц. Тилли. В 1624 году в Англии набрал новую армию, воевал на Нижней Эльбе, поддерживая вступившего в войну датского короля Кристиана IV. 25 апреля 1626 года под Дессау потерпел тяжёлое поражение от имперских войск под команд. А.В.Е. Валленштейна. В июне того же года направился в Венгрию, планируя заключить союз с трансильванским князем Г. Бетленом и вместе с ним нанести удар по наследственным владениям Габсбургов. Из Венгрии отправился в Венецию, где рассчитывал получить финансовую поддержку для найма новой армии. В дороге скоропостижно скончался.