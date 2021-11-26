ЛАНДСКНЕХТ (НЕМ. LANDSKNECHT, БУКВАЛЬНО - СЛУГА ЗЕМЛИ)

Немецкий наемный пехотинец конца XV — середины XVI в.

Бургундские войны 1476–1477 гг. показали полное бессилие рыцарской кавалерии против построений пикейщиков и огнестрельного оружия, что поставило вопрос о развитии национальной пехоты по образцу швейцарских наемных войск. Первый отряд немецких наемников, названных бургундским придворным летописцем Питером ван Хагенбахом «слугами старны», был создан указом императора Максимилианом в 1487 г. Формирование отряда ландскнехтов было поручено Георгу фон Фрундсбергу, затем возглавившему отряд южногерманских воинов.

Ландскнехты нанимались из бедноты, не обладали политическими амбициями рыцарства и превосходили их в численности, в общем зависящей от финансовых возможностей нанимателя (в отряде было порядка 400 воинов, в среднем войска ландскнехтов были от 4 до 10 тыс. человек). Дворяне, однако, часто занимали должности высших офицеров в формированиях пехотинцев. Главной силой ландскнехтов были солдаты-пикинеры, сформированные в квадратные построения, которых поддерживали «ударные отряды», вооруженные двуручными мечами (Zweihander) или алебардами. Кроме того, отряды ландскнехтов владели аркебузами и различными видами тяжелой артиллерии. Новая амуниция и военная тактика, опиравшаяся, помимо швейцарского, на опыт гуситских воинов (использование засад, маскировки отрядов, дезинформации противника, осуществление внезапной атаки и др.) обеспечили эффективность наемных войск. Именно войска ландскнехтов, например, обеспечили императору Карлу V успех в битве при Павии 1525 г. и сыграли значимую роль в подавлении восстаний 1524–1526 гг.

Отряды наемников, движимых по словам Эразма Роттердамского , жаждой наживы, однако, представляли собой весьма неоднозначное явление. Они не чуждались грабежа и разбоя, и часто выходили из-под контроля начальства (самый яркий случай — разграбление Рима войсками Георга фон Фрундсберга в 1527 г.) или переходили на сторону неприятеля, предложившего высшую цену (наемники получали от 200 до 400 гульденов в месяц). Кроме того, за отрядами следовали женщины (Hure), зачастую родственницы или жены воинов, что также способствовало падению воинской дисциплины. Наконец, ландскнехты были жуткими франтами и, получив от императора Максимилиана свободу от сумптуарного законодательства, славились яркой и пестрой одеждой с буфами и разрезами.

Все это наряду с дорогостоимостью ландскнехтов, а также дальнейшим развитием огнестрельного оружия вызвало все большую критику эффективности этих военных образований. Во второй половине XVI в. пешие войска наемников фактически сменяет имперская пехота. В ходе Ш малькальденской войны появляются конные наемники, рейтары, в начале XVIII в. также уступившие место драгунским ополчениям.

Иллюстрации:

«Ландскнехт и его жена», Даниэль Хопфер, XVI в.

Автор статьи: З. А. Лурье